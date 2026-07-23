Page décrivant l’inférence automatique du schéma à partir des données d’entrée dans ClickHouse

Inférence automatique du schéma à partir des données d’entrée

ClickHouse peut déterminer automatiquement la structure des données d’entrée dans presque tous les formats d’entrée . Ce document explique quand l’inférence de schéma est utilisée, comment elle fonctionne avec différents formats d’entrée et quels paramètres permettent de la contrôler.

L’inférence de schéma est utilisée lorsque ClickHouse doit lire des données dans un format spécifique et que la structure est inconnue.

​ s3, url, hdfs, azureBlobStorage. Fonctions de table file

Ces fonctions de table incluent l’argument facultatif structure , qui définit la structure des données d’entrée. Si cet argument n’est pas spécifié ou s’il est défini sur auto , la structure sera inférée à partir des données.

Exemple :

Supposons que nous ayons un fichier hobbies.jsonl au format JSONEachRow dans le répertoire user_files , avec le contenu suivant :

{ "id" : 1 , "age" : 25 , "name" : "Josh" , "hobbies" : [ "football" , "cooking" , "music" ]} { "id" : 2 , "age" : 19 , "name" : "Alan" , "hobbies" : [ "tennis" , "art" ]} { "id" : 3 , "age" : 32 , "name" : "Lana" , "hobbies" : [ "fitness" , "reading" , "shopping" ]} { "id" : 4 , "age" : 47 , "name" : "Brayan" , "hobbies" : [ "movies" , "skydiving" ]}

ClickHouse peut lire ces données sans que vous ayez à préciser leur structure :

SELECT * FROM file ( 'hobbies.jsonl' )

┌─id─┬─age─┬─name───┬─hobbies──────────────────────────┐ │ 1 │ 25 │ Josh │ ['football','cooking','music'] │ │ 2 │ 19 │ Alan │ ['tennis','art'] │ │ 3 │ 32 │ Lana │ ['fitness','reading','shopping'] │ │ 4 │ 47 │ Brayan │ ['movies','skydiving'] │ └────┴─────┴────────┴──────────────────────────────────┘

Remarque : le format JSONEachRow a été détecté automatiquement à partir de l’extension de fichier .jsonl .

Vous pouvez afficher la structure détectée automatiquement à l’aide de la requête DESCRIBE :

DESCRIBE file ( 'hobbies.jsonl' )

┌─name────┬─type────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ id │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │ │ age │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │ │ name │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │ │ hobbies │ Array(Nullable(String)) │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

​ S3, URL, HDFS, azureBlobStorage Moteurs de table File

Si la liste des colonnes n’est pas spécifiée dans la requête CREATE TABLE , la structure de la table sera automatiquement inférée à partir des données.

Exemple :

Utilisons le fichier hobbies.jsonl . Nous pouvons créer une table avec le moteur File à partir des données de ce fichier :

CREATE TABLE hobbies ENGINE = File (JSONEachRow, 'hobbies.jsonl' )

Ok.

SELECT * FROM hobbies

┌─id─┬─age─┬─name───┬─hobbies──────────────────────────┐ │ 1 │ 25 │ Josh │ ['football','cooking','music'] │ │ 2 │ 19 │ Alan │ ['tennis','art'] │ │ 3 │ 32 │ Lana │ ['fitness','reading','shopping'] │ │ 4 │ 47 │ Brayan │ ['movies','skydiving'] │ └────┴─────┴────────┴──────────────────────────────────┘

DESCRIBE TABLE hobbies

┌─name────┬─type────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ id │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │ │ age │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │ │ name │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │ │ hobbies │ Array(Nullable(String)) │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

clickhouse-local dispose d’un paramètre facultatif -S/--structure permettant de définir la structure des données d’entrée. Si ce paramètre n’est pas renseigné ou s’il est défini sur auto , la structure sera inférée à partir des données.

Exemple :

Utilisons le fichier hobbies.jsonl . Nous pouvons interroger les données de ce fichier avec clickhouse-local :

clickhouse-local --file= 'hobbies.jsonl' --table= 'hobbies' --query= 'DESCRIBE TABLE hobbies'

id Nullable(Int64) age Nullable(Int64) name Nullable(String) hobbies Array(Nullable(String))

clickhouse-local --file= 'hobbies.jsonl' --table= 'hobbies' --query= 'SELECT * FROM hobbies'

1 25 Josh ['football','cooking','music'] 2 19 Alan ['tennis','art'] 3 32 Lana ['fitness','reading','shopping'] 4 47 Brayan ['movies','skydiving']

​ Utilisation de la structure de la table d’insertion

Lorsque les fonctions de table file/s3/url/hdfs sont utilisées pour insérer des données dans une table, il est possible d’utiliser la structure de la table d’insertion au lieu de l’extraire des données. Cela peut améliorer les performances d’insertion, car l’inférence de schéma peut prendre un certain temps. Cela est également utile lorsque la table possède un schéma optimisé, car aucune conversion de type ne sera alors effectuée.

Il existe un paramètre spécial use_structure_from_insertion_table_in_table_functions qui contrôle ce comportement. Il a 3 valeurs possibles :

0 - la fonction de table extraira la structure des données.

1 - la fonction de table utilisera la structure de la table d’insertion.

2 - ClickHouse déterminera automatiquement s’il est possible d’utiliser la structure de la table d’insertion ou de recourir à l’inférence de schéma. Valeur par défaut.

Exemple 1 :

Créons la table hobbies1 avec la structure suivante :

CREATE TABLE hobbies1 ( `id` UInt64, `age` LowCardinality(UInt8), `name` String, `hobbies` Array (String) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id;

Et insérez les données du fichier hobbies.jsonl :

INSERT INTO hobbies1 SELECT * FROM file ( hobbies . jsonl )

Dans ce cas, toutes les colonnes du fichier sont insérées dans la table sans modification ; ClickHouse utilisera donc la structure de la table d’insertion au lieu de l’inférence de schéma.

Exemple 2 :

Créons la table hobbies2 avec la structure suivante :

CREATE TABLE hobbies2 ( `id` UInt64, `age` LowCardinality(UInt8), `hobbies` Array (String) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id;

Et insérez les données du fichier hobbies.jsonl :

INSERT INTO hobbies2 SELECT id, age, hobbies FROM file ( hobbies . jsonl )

Dans ce cas, toutes les colonnes de la requête SELECT sont présentes dans la table, donc ClickHouse utilisera la structure de la table d’insertion. Notez que cela ne fonctionne que pour les formats d’entrée qui prennent en charge la lecture d’un sous-ensemble de colonnes, comme JSONEachRow, TSKV, Parquet, etc. (cela ne fonctionne donc pas, par exemple, avec le format TSV).

Exemple 3 :

Créons la table hobbies3 avec la structure suivante :

CREATE TABLE hobbies3 ( `identifier` UInt64, `age` LowCardinality(UInt8), `hobbies` Array (String) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY identifier;

Et insérez les données à partir du fichier hobbies.jsonl :

INSERT INTO hobbies3 SELECT id, age, hobbies FROM file ( hobbies . jsonl )

Dans ce cas, la colonne id est utilisée dans la requête SELECT , mais la table ne contient pas cette colonne (elle contient une colonne nommée identifier ) ; ClickHouse ne peut donc pas utiliser la structure de la table d’insertion, et l’inférence de schéma sera utilisée.

Exemple 4 :

Créons la table hobbies4 avec la structure suivante :

CREATE TABLE hobbies4 ( `id` UInt64, `any_hobby` Nullable(String) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id;

Puis insérez des données depuis le fichier hobbies.jsonl :

INSERT INTO hobbies4 SELECT id, empty (hobbies) ? NULL : hobbies[1] FROM file ( hobbies . jsonl )

Dans ce cas, certaines opérations sont appliquées à la colonne hobbies dans la requête SELECT avant son insertion dans la table ; ClickHouse ne peut donc pas utiliser la structure de la table d’insertion, et l’inférence de schéma sera utilisée.

​ Cache d’inférence de schéma

Pour la plupart des formats d’entrée, l’inférence de schéma lit une partie des données pour en déterminer la structure, et ce processus peut prendre un certain temps. Pour éviter de réinférer le même schéma chaque fois que ClickHouse lit les données du même fichier, le schéma inféré est mis en cache et, lors d’un nouvel accès au même fichier, ClickHouse utilise le schéma du cache.

Il existe des paramètres spéciaux qui contrôlent ce cache :

schema_inference_cache_max_elements_for_{file/s3/hdfs/url/azure} - le nombre maximal de schémas mis en cache pour la fonction de table correspondante. La valeur par défaut est 4096 . Ces paramètres doivent être définis dans la configuration du serveur.

- le nombre maximal de schémas mis en cache pour la fonction de table correspondante. La valeur par défaut est . Ces paramètres doivent être définis dans la configuration du serveur. schema_inference_use_cache_for_{file,s3,hdfs,url,azure} - permet d’activer ou de désactiver l’utilisation du cache pour l’inférence de schéma. Ces paramètres peuvent être utilisés dans les requêtes.

Le schéma du fichier peut être modifié en changeant les données ou les paramètres de format. Pour cette raison, le cache d’inférence de schéma identifie le schéma à partir de la source du fichier, du nom du format, des paramètres de format utilisés et de la date de dernière modification du fichier.

Remarque : certains fichiers accessibles par URL dans la fonction de table url peuvent ne pas contenir d’informations sur la date de dernière modification ; dans ce cas, il existe un paramètre spécial schema_inference_cache_require_modification_time_for_url . Désactiver ce paramètre permet d’utiliser le schéma du cache sans date de dernière modification pour ces fichiers.

SYSTEM CLEAR SCHEMA CACHE [FOR File/S3/URL/HDFS] qui permet de vider le cache d’inférence de schéma pour toutes les sources ou pour une source spécifique. Il existe également une table système schema_inference_cache contenant tous les schémas actuellement présents dans le cache, ainsi que la requête systèmequi permet de vider le cache d’inférence de schéma pour toutes les sources ou pour une source spécifique.

Exemples :

Essayons d’inférer la structure d’un jeu de données d’exemple depuis S3 github-2022.ndjson.gz et voyons comment fonctionne le cache d’inférence de schéma :

DESCRIBE TABLE s3( 'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/github/github-2022.ndjson.gz' )

┌─name───────┬─type─────────────────────────────────────────┐ │ type │ Nullable(String) │ │ actor │ Tuple( ↴│ │ │↳ avatar_url Nullable(String), ↴│ │ │↳ display_login Nullable(String), ↴│ │ │↳ id Nullable(Int64), ↴│ │ │↳ login Nullable(String), ↴│ │ │↳ url Nullable(String)) │ │ repo │ Tuple( ↴│ │ │↳ id Nullable(Int64), ↴│ │ │↳ name Nullable(String), ↴│ │ │↳ url Nullable(String)) │ │ created_at │ Nullable(String) │ │ payload │ Tuple( ↴│ │ │↳ action Nullable(String), ↴│ │ │↳ distinct_size Nullable(Int64), ↴│ │ │↳ pull_request Tuple( ↴│ │ │↳ author_association Nullable(String),↴│ │ │↳ base Tuple( ↴│ │ │↳ ref Nullable(String), ↴│ │ │↳ sha Nullable(String)), ↴│ │ │↳ head Tuple( ↴│ │ │↳ ref Nullable(String), ↴│ │ │↳ sha Nullable(String)), ↴│ │ │↳ number Nullable(Int64), ↴│ │ │↳ state Nullable(String), ↴│ │ │↳ title Nullable(String), ↴│ │ │↳ updated_at Nullable(String), ↴│ │ │↳ user Tuple( ↴│ │ │↳ login Nullable(String))), ↴│ │ │↳ ref Nullable(String), ↴│ │ │↳ ref_type Nullable(String), ↴│ │ │↳ size Nullable(Int64)) │ └────────────┴──────────────────────────────────────────────┘ 5 rows in set. Elapsed: 0.601 sec.

DESCRIBE TABLE s3( 'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/github/github-2022.ndjson.gz' )

┌─name───────┬─type─────────────────────────────────────────┐ │ type │ Nullable(String) │ │ actor │ Tuple( ↴│ │ │↳ avatar_url Nullable(String), ↴│ │ │↳ display_login Nullable(String), ↴│ │ │↳ id Nullable(Int64), ↴│ │ │↳ login Nullable(String), ↴│ │ │↳ url Nullable(String)) │ │ repo │ Tuple( ↴│ │ │↳ id Nullable(Int64), ↴│ │ │↳ name Nullable(String), ↴│ │ │↳ url Nullable(String)) │ │ created_at │ Nullable(String) │ │ payload │ Tuple( ↴│ │ │↳ action Nullable(String), ↴│ │ │↳ distinct_size Nullable(Int64), ↴│ │ │↳ pull_request Tuple( ↴│ │ │↳ author_association Nullable(String),↴│ │ │↳ base Tuple( ↴│ │ │↳ ref Nullable(String), ↴│ │ │↳ sha Nullable(String)), ↴│ │ │↳ head Tuple( ↴│ │ │↳ ref Nullable(String), ↴│ │ │↳ sha Nullable(String)), ↴│ │ │↳ number Nullable(Int64), ↴│ │ │↳ state Nullable(String), ↴│ │ │↳ title Nullable(String), ↴│ │ │↳ updated_at Nullable(String), ↴│ │ │↳ user Tuple( ↴│ │ │↳ login Nullable(String))), ↴│ │ │↳ ref Nullable(String), ↴│ │ │↳ ref_type Nullable(String), ↴│ │ │↳ size Nullable(Int64)) │ └────────────┴──────────────────────────────────────────────┘ 5 rows in set. Elapsed: 0.059 sec.

Comme vous pouvez le voir, la seconde requête s’est exécutée presque instantanément.

Essayons de modifier certains paramètres qui peuvent affecter le schéma inféré :

DESCRIBE TABLE s3( 'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/github/github-2022.ndjson.gz' ) SETTINGS input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects = 0 , input_format_json_read_objects_as_strings = 1 ┌─ name ───────┬─ type ─────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ type │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │ │ actor │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │ │ repo │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │ │ created_at │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │ │ payload │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │ └────────────┴──────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘ 5 rows in set . Elapsed: 0 . 611 sec

Comme vous pouvez le voir, le schéma mis en cache n’a pas été utilisé pour le même fichier, car le paramètre susceptible d’affecter le schéma inféré a été modifié.

Vérifions le contenu de la table system.schema_inference_cache :

SELECT schema , format, source FROM system . schema_inference_cache WHERE storage = 'S3'

┌─schema──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─format─┬─source───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ type Nullable(String), actor Tuple(avatar_url Nullable(String), display_login Nullable(String), id Nullable(Int64), login Nullable(String), url Nullable(String)), repo Tuple(id Nullable(Int64), name Nullable(String), url Nullable(String)), created_at Nullable(String), payload Tuple(action Nullable(String), distinct_size Nullable(Int64), pull_request Tuple(author_association Nullable(String), base Tuple(ref Nullable(String), sha Nullable(String)), head Tuple(ref Nullable(String), sha Nullable(String)), number Nullable(Int64), state Nullable(String), title Nullable(String), updated_at Nullable(String), user Tuple(login Nullable(String))), ref Nullable(String), ref_type Nullable(String), size Nullable(Int64)) │ NDJSON │ datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com443/datasets-documentation/github/github-2022.ndjson.gz │ │ type Nullable(String), actor Nullable(String), repo Nullable(String), created_at Nullable(String), payload Nullable(String) │ NDJSON │ datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com443/datasets-documentation/github/github-2022.ndjson.gz │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Comme vous pouvez le constater, il existe deux schémas différents pour le même fichier.

Nous pouvons vider le cache des schémas à l’aide d’une requête SYSTEM :

SYSTEM CLEAR SCHEMA CACHE FOR S3

Ok.

SELECT count () FROM system . schema_inference_cache WHERE storage = 'S3'

┌─count()─┐ │ 0 │ └─────────┘

​ Formats textuels

input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference (25000 par défaut) et input_format_max_bytes_to_read_for_schema_inference (32Mb par défaut). Par défaut, tous les types inférés sont schema_inference_make_columns_nullable (voir des exemples dans la section Pour les formats textuels, ClickHouse lit les données ligne par ligne, extrait les valeurs des colonnes selon le format, puis utilise des parseurs récursifs et des heuristiques pour déterminer le type de chaque valeur. Le nombre maximal de lignes et d’octets lus dans les données lors de l’inférence de schéma est contrôlé par les paramètres(25000 par défaut) et(32Mb par défaut). Par défaut, tous les types inférés sont Nullable , mais vous pouvez modifier ce comportement en définissant(voir des exemples dans la section paramètres ).

​ Formats JSON

Dans les formats JSON, ClickHouse analyse les valeurs conformément à la spécification JSON, puis tente de déterminer le type de données le plus approprié pour chacune d’elles.

Voyons comment cela fonctionne, quels types peuvent être inférés et quels paramètres spécifiques peuvent être utilisés dans les formats JSON.

Exemples

Ici et dans la suite, la table function format sera utilisée dans les exemples.

Integers, Floats, Bools, Strings :

DESC format (JSONEachRow, '{"int" : 42, "float" : 42.42, "string" : "Hello, World!"}' );

┌─name───┬─type──────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ int │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │ │ float │ Nullable(Float64) │ │ │ │ │ │ │ bool │ Nullable(Bool) │ │ │ │ │ │ │ string │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │ └────────┴───────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

Dates, DateTimes :

DESC format (JSONEachRow, '{"date" : "2022-01-01", "datetime" : "2022-01-01 00:00:00", "datetime64" : "2022-01-01 00:00:00.000"}' )

┌─name───────┬─type────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ date │ Nullable(Date) │ │ │ │ │ │ │ datetime │ Nullable(DateTime) │ │ │ │ │ │ │ datetime64 │ Nullable(DateTime64(9)) │ │ │ │ │ │ └────────────┴─────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

Arrays :

DESC format (JSONEachRow, '{"arr" : [1, 2, 3], "nested_arrays" : [[1, 2, 3], [4, 5, 6], []]}' )

┌─name──────────┬─type──────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ arr │ Array(Nullable(Int64)) │ │ │ │ │ │ │ nested_arrays │ Array(Array(Nullable(Int64))) │ │ │ │ │ │ └───────────────┴───────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

Si un tableau contient null , ClickHouse utilisera les types des autres éléments du tableau :

DESC format (JSONEachRow, '{"arr" : [null, 42, null]}' )

┌─name─┬─type───────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ arr │ Array(Nullable(Int64)) │ │ │ │ │ │ └──────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

Si un tableau contient des valeurs de types différents et que le paramètre input_format_json_infer_array_of_dynamic_from_array_of_different_types est activé (activé par défaut), il aura le type Array(Dynamic) :

SET input_format_json_infer_array_of_dynamic_from_array_of_different_types = 1 ; DESC format (JSONEachRow, '{"arr" : [42, "hello", [1, 2, 3]]}' );

┌─name─┬─type───────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ arr │ Array(Dynamic) │ │ │ │ │ │ └──────┴────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

Tuples nommés :

Lorsque le paramètre input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects est activé, ClickHouse tentera, lors de l’inférence de schéma, d’inférer un Tuple nommé à partir d’objets JSON. Le Tuple nommé obtenu contiendra tous les éléments de tous les objets JSON correspondants présents dans les données d’échantillon.

SET input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects = 1 ; DESC format (JSONEachRow, '{"obj" : {"a" : 42, "b" : "Hello"}}, {"obj" : {"a" : 43, "c" : [1, 2, 3]}}, {"obj" : {"d" : {"e" : 42}}}' )

┌─name─┬─type───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ obj │ Tuple(a Nullable(Int64), b Nullable(String), c Array(Nullable(Int64)), d Tuple(e Nullable(Int64))) │ │ │ │ │ │ └──────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

Tuples non nommés :

Si le paramètre input_format_json_infer_array_of_dynamic_from_array_of_different_types est désactivé, les Arrays dont les éléments sont de types différents sont traités comme des Tuples non nommés dans les formats JSON.

SET input_format_json_infer_array_of_dynamic_from_array_of_different_types = 0 ; DESC format (JSONEachRow, '{"tuple" : [1, "Hello, World!", [1, 2, 3]]}' )

┌─name──┬─type─────────────────────────────────────────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ tuple │ Tuple(Nullable(Int64), Nullable(String), Array(Nullable(Int64))) │ │ │ │ │ │ └───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

Si certaines valeurs sont null ou vides, nous utilisons les types des valeurs correspondantes présentes dans les autres lignes :

SET input_format_json_infer_array_of_dynamic_from_array_of_different_types = 0 ; DESC format (JSONEachRow, $$ { "tuple" : [1, null, null]} { "tuple" : [null, "Hello, World!", []]} { "tuple" : [null, null, [1, 2, 3]]} $$)

┌─name──┬─type─────────────────────────────────────────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ tuple │ Tuple(Nullable(Int64), Nullable(String), Array(Nullable(Int64))) │ │ │ │ │ │ └───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

Maps :

En JSON, il est possible de lire des objets dont les valeurs sont du même type que le type Map. Remarque : cela ne fonctionne que lorsque les paramètres input_format_json_read_objects_as_strings et input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects sont désactivés.

SET input_format_json_read_objects_as_strings = 0 , input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects = 0 ; DESC format (JSONEachRow, '{"map" : {"key1" : 42, "key2" : 24, "key3" : 4}}' )

┌─name─┬─type─────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ map │ Map(String, Nullable(Int64)) │ │ │ │ │ │ └──────┴──────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

Types complexes Nested :

DESC format (JSONEachRow, '{"value" : [[[42, 24], []], {"key1" : 42, "key2" : 24}]}' )

┌─name──┬─type─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ value │ Tuple(Array(Array(Nullable(String))), Tuple(key1 Nullable(Int64), key2 Nullable(Int64))) │ │ │ │ │ │ └───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

Si ClickHouse ne peut pas déterminer le type d’une clé parce que les données ne contiennent que des valeurs nulles/objets vides/tableaux vides, le type String sera utilisé si le paramètre input_format_json_infer_incomplete_types_as_strings est activé ; sinon, une exception sera levée :

DESC format (JSONEachRow, '{"arr" : [null, null]}' ) SETTINGS input_format_json_infer_incomplete_types_as_strings = 1 ;

┌─name─┬─type────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ arr │ Array(Nullable(String)) │ │ │ │ │ │ └──────┴─────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

DESC format (JSONEachRow, '{"arr" : [null, null]}' ) SETTINGS input_format_json_infer_incomplete_types_as_strings = 0 ;

Code: 652. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: Cannot determine type for column 'arr' by first 1 rows of data, most likely this column contains only Nulls or empty Arrays/Maps. ...

​ Paramètres JSON

input_format_json_try_infer_numbers_from_strings

L’activation de ce paramètre permet de déduire des nombres à partir de valeurs de type chaîne.

Ce paramètre est désactivé par défaut.

Exemple :

SET input_format_json_try_infer_numbers_from_strings = 1 ; DESC format (JSONEachRow, $$ { "value" : "42" } { "value" : "424242424242" } $$)

┌─name──┬─type────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ value │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │ └───────┴─────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects

L’activation de ce paramètre permet d’inférer des tuples nommés à partir d’objets JSON. Le tuple nommé obtenu contiendra tous les éléments de tous les objets JSON correspondants présents dans l’échantillon de données. Cela peut être utile lorsque les données JSON ne sont pas clairsemées, de sorte que l’échantillon de données contienne toutes les clés d’objet possibles.

Ce paramètre est activé par défaut.

Exemple

Query SET input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects = 1 ; DESC format (JSONEachRow, '{"obj" : {"a" : 42, "b" : "Hello"}}, {"obj" : {"a" : 43, "c" : [1, 2, 3]}}, {"obj" : {"d" : {"e" : 42}}}' )

Response ┌─name─┬─type───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ obj │ Tuple(a Nullable(Int64), b Nullable(String), c Array(Nullable(Int64)), d Tuple(e Nullable(Int64))) │ │ │ │ │ │ └──────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

Query SET input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects = 1 ; DESC format (JSONEachRow, '{"array" : [{"a" : 42, "b" : "Hello"}, {}, {"c" : [1,2,3]}, {"d" : "2020-01-01"}]}' )

Response ┌─name──┬─type────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ array │ Array(Tuple(a Nullable(Int64), b Nullable(String), c Array(Nullable(Int64)), d Nullable(Date))) │ │ │ │ │ │ └───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

input_format_json_use_string_type_for_ambiguous_paths_in_named_tuples_inference_from_objects

L’activation de ce paramètre permet d’utiliser le type String pour les chemins ambigus lors de l’inférence de tuples nommés à partir d’objets JSON (lorsque input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects est activé), au lieu de lever une exception. Cela permet de lire des objets JSON comme des tuples nommés même en présence de chemins ambigus.

Désactivé par défaut.

Exemples

Avec le paramètre désactivé :

Query SET input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects = 1 ; SET input_format_json_use_string_type_for_ambiguous_paths_in_named_tuples_inference_from_objects = 0 ; DESC format (JSONEachRow, '{"obj" : {"a" : 42}}, {"obj" : {"a" : {"b" : "Hello"}}}' );

Response Code: 636. DB::Exception: The table structure cannot be extracted from a JSONEachRow format file. Error: Code: 117. DB::Exception: JSON objects have ambiguous data: in some objects path 'a' has type 'Int64' and in some - 'Tuple(b String)'. You can enable setting input_format_json_use_string_type_for_ambiguous_paths_in_named_tuples_inference_from_objects to use String type for path 'a'. (INCORRECT_DATA) (version 24.3.1.1). You can specify the structure manually. (CANNOT_EXTRACT_TABLE_STRUCTURE)

Lorsque ce paramètre est activé :

Query SET input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects = 1 ; SET input_format_json_use_string_type_for_ambiguous_paths_in_named_tuples_inference_from_objects = 1 ; DESC format (JSONEachRow, '{"obj" : "a" : 42}, {"obj" : {"a" : {"b" : "Hello"}}}' ); SELECT * FROM format (JSONEachRow, '{"obj" : {"a" : 42}}, {"obj" : {"a" : {"b" : "Hello"}}}' );

Response ┌─name─┬─type──────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ obj │ Tuple(a Nullable(String)) │ │ │ │ │ │ └──────┴───────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘ ┌─obj─────────────────┐ │ ('42') │ │ ('{"b" : "Hello"}') │ └─────────────────────┘

input_format_json_read_objects_as_strings

L’activation de ce paramètre permet de lire les objets JSON imbriqués sous forme de chaînes. Ce paramètre peut être utilisé pour lire des objets JSON imbriqués sans utiliser le type JSON object.

Ce paramètre est activé par défaut.

Remarque : l’activation de ce paramètre ne prend effet que si le paramètre input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects est désactivé.

SET input_format_json_read_objects_as_strings = 1 , input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects = 0 ; DESC format (JSONEachRow, $$ { "obj" : { "key1" : 42 , "key2" : [1,2,3,4]}} { "obj" : { "key3" : { "nested_key" : 1 }}} $$)

┌─name─┬─type─────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ obj │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │ └──────┴──────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

input_format_json_read_numbers_as_strings

L’activation de ce paramètre permet de lire les valeurs numériques sous forme de chaînes.

Ce paramètre est activé par défaut.

Exemple

SET input_format_json_read_numbers_as_strings = 1 ; DESC format (JSONEachRow, $$ { "value" : 1055 } { "value" : "unknown" } $$)

┌─name──┬─type─────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ value │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │ └───────┴──────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

input_format_json_read_bools_as_numbers

L’activation de ce paramètre permet de lire les valeurs booléennes comme des nombres.

Ce paramètre est activé par défaut.

Exemple :

SET input_format_json_read_bools_as_numbers = 1 ; DESC format (JSONEachRow, $$ { "value" : true} { "value" : 42 } $$)

┌─name──┬─type────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ value │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │ └───────┴─────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

input_format_json_read_bools_as_strings

L’activation de ce paramètre permet de lire les valeurs Bool sous forme de chaînes de caractères.

Ce paramètre est activé par défaut.

Exemple :

SET input_format_json_read_bools_as_strings = 1 ; DESC format (JSONEachRow, $$ { "value" : true} { "value" : "Hello, World" } $$)

┌─name──┬─type─────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ value │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │ └───────┴──────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

input_format_json_read_arrays_as_strings

L’activation de ce paramètre permet de lire les valeurs des tableaux JSON sous forme de chaînes de caractères.

Ce paramètre est activé par défaut.

Exemple

SET input_format_json_read_arrays_as_strings = 1 ; SELECT arr, toTypeName(arr), JSONExtractArrayRaw(arr)[3] from format (JSONEachRow, 'arr String' , '{"arr" : [1, "Hello", [1,2,3]]}' );

┌─arr───────────────────┬─toTypeName(arr)─┬─arrayElement(JSONExtractArrayRaw(arr), 3)─┐ │ [1, "Hello", [1,2,3]] │ String │ [1,2,3] │ └───────────────────────┴─────────────────┴───────────────────────────────────────────┘

input_format_json_infer_incomplete_types_as_strings

L’activation de ce paramètre permet d’utiliser le type String pour les clés JSON qui ne contiennent que Null / {} / [] dans l’échantillon de données lors de l’inférence de schéma. Dans les formats JSON, toute valeur peut être lue comme String si tous les paramètres correspondants sont activés (ils le sont tous par défaut), ce qui permet d’éviter des erreurs comme Cannot determine type for column 'column_name' by first 25000 rows of data, most likely this column contains only Nulls or empty Arrays/Maps lors de l’inférence de schéma en utilisant le type String pour les clés dont le type est inconnu.

Exemple :

Query SET input_format_json_infer_incomplete_types_as_strings = 1 , input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects = 1 ; DESCRIBE format (JSONEachRow, '{"obj" : {"a" : [1,2,3], "b" : "hello", "c" : null, "d" : {}, "e" : []}}' ); SELECT * FROM format (JSONEachRow, '{"obj" : {"a" : [1,2,3], "b" : "hello", "c" : null, "d" : {}, "e" : []}}' );

Response ┌─name─┬─type───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ obj │ Tuple(a Array(Nullable(Int64)), b Nullable(String), c Nullable(String), d Nullable(String), e Array(Nullable(String))) │ │ │ │ │ │ └──────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘ ┌─obj────────────────────────────┐ │ ([ 1,2,3 ],'hello',NULL,'{}',[]) │ └────────────────────────────────┘

Dans le format CSV, ClickHouse extrait les valeurs de colonne à partir de la ligne en fonction des délimiteurs. ClickHouse s’attend à ce que tous les types, à l’exception des nombres et des chaînes, soient entourés de guillemets doubles. Si la valeur est entre guillemets doubles, ClickHouse essaie d’analyser le contenu entre guillemets à l’aide du parseur récursif, puis essaie de déterminer le type de données le plus approprié. Si la valeur n’est pas entre guillemets doubles, ClickHouse essaie de l’analyser comme un nombre, et si la valeur n’est pas un nombre, ClickHouse la traite comme une chaîne.

Si vous ne voulez pas que ClickHouse essaie de déterminer des types complexes à l’aide de certains parseurs et heuristiques, vous pouvez désactiver le paramètre input_format_csv_use_best_effort_in_schema_inference et ClickHouse traitera alors toutes les colonnes comme des Strings.

Si le paramètre input_format_csv_detect_header est activé, ClickHouse essaiera de détecter l’en-tête avec les noms de colonnes (et éventuellement les types) lors de l’inférence du schéma. Ce paramètre est activé par défaut.

Exemples :

Entiers, Floats, Bools, Strings:

DESC format (CSV, '42,42.42,true,"Hello,World!"' )

┌─name─┬─type──────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ c1 │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │ │ c2 │ Nullable(Float64) │ │ │ │ │ │ │ c3 │ Nullable(Bool) │ │ │ │ │ │ │ c4 │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │ └──────┴───────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

Chaînes sans guillemets :

DESC format (CSV, 'Hello world!,World hello!' )

┌─name─┬─type─────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ c1 │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │ │ c2 │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │ └──────┴──────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

Dates, DateTimes :

DESC format (CSV, '"2020-01-01","2020-01-01 00:00:00","2022-01-01 00:00:00.000"' )

┌─name─┬─type────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ c1 │ Nullable(Date) │ │ │ │ │ │ │ c2 │ Nullable(DateTime) │ │ │ │ │ │ │ c3 │ Nullable(DateTime64(9)) │ │ │ │ │ │ └──────┴─────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

Tableaux :

DESC format (CSV, '"[1,2,3]","[[1, 2], [], [3, 4]]"' )

┌─name─┬─type──────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ c1 │ Array(Nullable(Int64)) │ │ │ │ │ │ │ c2 │ Array(Array(Nullable(Int64))) │ │ │ │ │ │ └──────┴───────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

DESC format (CSV, $$ "['Hello', 'world']" , "[['Abc', 'Def'], []]" $$)

┌─name─┬─type───────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ c1 │ Array(Nullable(String)) │ │ │ │ │ │ │ c2 │ Array(Array(Nullable(String))) │ │ │ │ │ │ └──────┴────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

Si un tableau contient la valeur NULL, ClickHouse utilisera les types des autres éléments du tableau :

DESC format (CSV, '"[NULL, 42, NULL]"' )

┌─name─┬─type───────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ c1 │ Array(Nullable(Int64)) │ │ │ │ │ │ └──────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

Maps :

DESC format (CSV, $$ "{'key1' : 42, 'key2' : 24}" $$)

┌─name─┬─type─────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ c1 │ Map(String, Nullable(Int64)) │ │ │ │ │ │ └──────┴──────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

Nested, tableaux et Maps :

DESC format (CSV, $$ "[{'key1' : [[42, 42], []], 'key2' : [[null], [42]]}]" $$)

┌─name─┬─type──────────────────────────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ c1 │ Array(Map(String, Array(Array(Nullable(Int64))))) │ │ │ │ │ │ └──────┴───────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

Si ClickHouse ne peut pas déterminer le type entre guillemets parce que les données ne contiennent que des valeurs NULL, ClickHouse le traitera comme String :

DESC format (CSV, '"[NULL, NULL]"' )

┌─name─┬─type─────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ c1 │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │ └──────┴──────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

Exemple avec le paramètre input_format_csv_use_best_effort_in_schema_inference désactivé :

SET input_format_csv_use_best_effort_in_schema_inference = 0 DESC format (CSV, '"[1,2,3]",42.42,Hello World!' )

┌─name─┬─type─────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ c1 │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │ │ c2 │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │ │ c3 │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │ └──────┴──────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

Exemples de détection automatique de l’en-tête (lorsque input_format_csv_detect_header est activé) :

Noms uniquement :

SELECT * FROM format (CSV, $$ "number" , "string" , "array" 42 , "Hello" , "[1, 2, 3]" 43 , "World" , "[4, 5, 6]" $$)

┌─number─┬─string─┬─array───┐ │ 42 │ Hello │ [1,2,3] │ │ 43 │ World │ [4,5,6] │ └────────┴────────┴─────────┘

Noms et types :

DESC format (CSV, $$ "number" , "string" , "array" "UInt32" , "String" , "Array(UInt16)" 42 , "Hello" , "[1, 2, 3]" 43 , "World" , "[4, 5, 6]" $$)

┌─name───┬─type──────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ number │ UInt32 │ │ │ │ │ │ │ string │ String │ │ │ │ │ │ │ array │ Array(UInt16) │ │ │ │ │ │ └────────┴───────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

Notez que l’en-tête ne peut être détecté que s’il existe au moins une colonne d’un type autre que String. Si toutes les colonnes sont de type String, l’en-tête n’est pas détecté :

SELECT * FROM format (CSV, $$ "first_column" , "second_column" "Hello" , "World" "World" , "Hello" $$)

┌─c1───────────┬─c2────────────┐ │ first_column │ second_column │ │ Hello │ World │ │ World │ Hello │ └──────────────┴───────────────┘

​ Paramètres CSV

input_format_csv_try_infer_numbers_from_strings

L’activation de ce paramètre permet d’inférer des nombres à partir de valeurs de chaîne de caractères.

Ce paramètre est désactivé par défaut.

Exemple :

SET input_format_json_try_infer_numbers_from_strings = 1 ; DESC format (CSV, '42,42.42' );

┌─name─┬─type──────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ c1 │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │ │ c2 │ Nullable(Float64) │ │ │ │ │ │ └──────┴───────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

Dans les formats TSV/TSKV, ClickHouse extrait la valeur de la colonne à partir de la ligne en fonction des délimiteurs de tabulation, puis analyse la valeur extraite à l’aide du parseur récursif afin de déterminer le type le plus approprié. Si le type ne peut pas être déterminé, ClickHouse traite cette valeur comme String.

Si vous ne souhaitez pas que ClickHouse tente de déterminer des types complexes à l’aide de certains parseurs et heuristiques, vous pouvez désactiver le paramètre input_format_tsv_use_best_effort_in_schema_inference et ClickHouse traitera alors toutes les colonnes comme des Strings.

Si le paramètre input_format_tsv_detect_header est activé, ClickHouse essaiera de détecter l’en-tête contenant les noms de colonnes (et éventuellement les types) lors de l’inférence du schéma. Ce paramètre est activé par défaut.

Exemples :

Entiers, Floats, Bools, Strings:

DESC format (TSV, '42 42.42 true Hello,World!' )

┌─name─┬─type──────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ c1 │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │ │ c2 │ Nullable(Float64) │ │ │ │ │ │ │ c3 │ Nullable(Bool) │ │ │ │ │ │ │ c4 │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │ └──────┴───────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

DESC format (TSKV, 'int=42 float=42.42 bool=true string=Hello,World!

' )

┌─name───┬─type──────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ int │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │ │ float │ Nullable(Float64) │ │ │ │ │ │ │ bool │ Nullable(Bool) │ │ │ │ │ │ │ string │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │ └────────┴───────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

Dates, DateTimes:

DESC format (TSV, '2020-01-01 2020-01-01 00:00:00 2022-01-01 00:00:00.000' )

┌─name─┬─type────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ c1 │ Nullable(Date) │ │ │ │ │ │ │ c2 │ Nullable(DateTime) │ │ │ │ │ │ │ c3 │ Nullable(DateTime64(9)) │ │ │ │ │ │ └──────┴─────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

tableaux :

DESC format (TSV, '[1,2,3] [[1, 2], [], [3, 4]]' )

┌─name─┬─type──────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ c1 │ Array(Nullable(Int64)) │ │ │ │ │ │ │ c2 │ Array(Array(Nullable(Int64))) │ │ │ │ │ │ └──────┴───────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

DESC format (TSV, '[''Hello'', ''world''] [[''Abc'', ''Def''], []]' )

┌─name─┬─type───────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ c1 │ Array(Nullable(String)) │ │ │ │ │ │ │ c2 │ Array(Array(Nullable(String))) │ │ │ │ │ │ └──────┴────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

Si un tableau contient NULL, ClickHouse utilisera les types des autres éléments du tableau :

DESC format (TSV, '[NULL, 42, NULL]' )

┌─name─┬─type───────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ c1 │ Array(Nullable(Int64)) │ │ │ │ │ │ └──────┴────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

Tuples :

DESC format (TSV, $$( 42 , 'Hello, world!' )$$)

┌─name─┬─type─────────────────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ c1 │ Tuple(Nullable(Int64), Nullable(String)) │ │ │ │ │ │ └──────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

Maps :

DESC format (TSV, $${ 'key1' : 42 , 'key2' : 24 }$$)

┌─name─┬─type─────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ c1 │ Map(String, Nullable(Int64)) │ │ │ │ │ │ └──────┴──────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

Nested tableaux, Tuples et Maps :

DESC format (TSV, $$[{'key1' : [(42, 'Hello'), (24, NULL)], 'key2' : [(NULL, ','), (42, 'world!')]}]$$)

┌─name─┬─type────────────────────────────────────────────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ c1 │ Array(Map(String, Array(Tuple(Nullable(Int64), Nullable(String))))) │ │ │ │ │ │ └──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

Si ClickHouse ne peut pas déterminer le type parce que les données ne contiennent que des valeurs NULL, ClickHouse le traitera comme String :

DESC format (TSV, '[NULL, NULL]' )

┌─name─┬─type─────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ c1 │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │ └──────┴──────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

Exemple avec le paramètre input_format_tsv_use_best_effort_in_schema_inference désactivé :

SET input_format_tsv_use_best_effort_in_schema_inference = 0 DESC format (TSV, '[1,2,3] 42.42 Hello World!' )

┌─name─┬─type─────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ c1 │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │ │ c2 │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │ │ c3 │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │ └──────┴──────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

Exemples de détection automatique de l’en-tête (lorsque input_format_tsv_detect_header est activé) :

Noms uniquement :

SELECT * FROM format (TSV, $$ number string array 42 Hello [1, 2, 3] 43 World [4, 5, 6] $$);

┌─number─┬─string─┬─array───┐ │ 42 │ Hello │ [1,2,3] │ │ 43 │ World │ [4,5,6] │ └────────┴────────┴─────────┘

Noms et types :

DESC format (TSV, $$ number string array UInt32 String Array (UInt16) 42 Hello [1, 2, 3] 43 World [4, 5, 6] $$)

┌─name───┬─type──────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ number │ UInt32 │ │ │ │ │ │ │ string │ String │ │ │ │ │ │ │ array │ Array(UInt16) │ │ │ │ │ │ └────────┴───────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

Notez que l’en-tête ne peut être détecté que s’il existe au moins une colonne d’un type autre que String. Si toutes les colonnes sont de type String, l’en-tête n’est pas détecté :

SELECT * FROM format (TSV, $$first_column second_column Hello World World Hello $$)

┌─c1───────────┬─c2────────────┐ │ first_column │ second_column │ │ Hello │ World │ │ World │ Hello │ └──────────────┴───────────────┘

Dans le format Values, ClickHouse extrait la valeur de la colonne depuis la ligne, puis l’analyse à l’aide du parseur récursif, de la même façon que les littéraux sont analysés.

Exemples :

Integers, Floats, Bools, Strings :

DESC format ( Values , $$( 42 , 42 . 42 , true, 'Hello,World!' )$$)

┌─name─┬─type──────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ c1 │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │ │ c2 │ Nullable(Float64) │ │ │ │ │ │ │ c3 │ Nullable(Bool) │ │ │ │ │ │ │ c4 │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │ └──────┴───────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

Dates, DateTimes :

DESC format ( Values , $$( '2020-01-01' , '2020-01-01 00:00:00' , '2022-01-01 00:00:00.000' )$$)

┌─name─┬─type────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ c1 │ Nullable(Date) │ │ │ │ │ │ │ c2 │ Nullable(DateTime) │ │ │ │ │ │ │ c3 │ Nullable(DateTime64(9)) │ │ │ │ │ │ └──────┴─────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

Arrays :

DESC format ( Values , '([1,2,3], [[1, 2], [], [3, 4]])' )

┌─name─┬─type──────────────────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ c1 │ Array(Nullable(Int64)) │ │ │ │ │ │ │ c2 │ Array(Array(Nullable(Int64))) │ │ │ │ │ │ └──────┴───────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

Si un tableau contient null, ClickHouse utilisera les types des autres éléments du tableau :