clickhouse-client via WebSocket. Il est accessible depuis n’importe quel port HTTP de ClickHouse à l’emplacement
/webterminal.
Accédez à
/webterminal sur n’importe quel port HTTP de ClickHouse (par exemple,
http://localhost:8123/webterminal) pour ouvrir le terminal.
Le point de terminaison
Activation et désactivation de la fonctionnalité
/webterminal est activé par défaut et contrôlé par le paramètre du serveur
enable_webterminal. Pour le désactiver, définissez ce paramètre sur
false ; les requêtes vers
/webterminal renverront alors le code d’état HTTP
403 Forbidden.
<clickhouse>
<enable_webterminal>false</enable_webterminal>
</clickhouse>
enable_webterminal remplace l’ancien paramètre
allow_experimental_webterminal. L’ancien nom reste pris en charge par souci de rétrocompatibilité lorsque
enable_webterminal n’est pas défini.
Le terminal web authentifie l’utilisateur en appliquant les mêmes vérifications de
Authentification
Session et de contrôle d’accès que le protocole HTTP, mais les identifiants sont échangés directement sur la connexion WebSocket établie plutôt que via la requête de mise à niveau HTTP. Une fois la négociation initiale WebSocket terminée, le navigateur envoie le premier message au format JSON :
Cela évite de placer des identifiants dans les paramètres d’URL ou les en-têtes
{"type": "auth", "user": "<user>", "password": "<password>"}
Authorization associés à la requête d’upgrade, où ils pourraient se retrouver dans l’historique du navigateur, les journaux d’accès du serveur et les logs du proxy inverse. Les paramètres d’URL, l’authentification HTTP Basic et les en-têtes
X-ClickHouse-User/
X-ClickHouse-Key de la requête d’upgrade ne sont délibérément pas pris en compte par
/webterminal.
Des identifiants invalides entraînent la fermeture du WebSocket par le serveur avec le code
1008 ; l’UI du navigateur redemande les identifiants.
Une fois authentifié, le serveur exécute
À quoi ressemble la session
clickhouse-client, rattaché à un pseudoterminal, et transmet ses entrées et sorties via WebSocket. La session prend en charge l’expérience complète de
clickhouse-client, y compris :
- Coloration syntaxique.
- Autocomplétion.
- Requêtes sur plusieurs lignes.
- Historique des commandes (stocké côté serveur pendant toute la durée de la session).
L’interface Web SQL
Intégration avec
Intégration avec
/play
/play intègre le terminal web dans un panneau ancrable. Affichez-le ou masquez-le à l’aide de l’icône du terminal dans la barre latérale, ou appuyez sur la touche
~ lorsque l’éditeur de requêtes est vide. La page
/play détecte la disponibilité de
/webterminal au chargement et masque les commandes du terminal lorsque le point de terminaison n’est pas disponible (par exemple, lorsque
enable_webterminal est défini sur
false).
Le terminal web expose une session interactive de type shell à quiconque peut s’authentifier sur le point de terminaison HTTP de ClickHouse. Les mêmes précautions que pour le protocole HTTP s’appliquent donc ici :
Considérations de sécurité
- Servez toujours
/webterminalvia HTTPS dans les environnements non fiables afin de protéger les informations d’identification et le trafic de session.
- Restreignez l’accès au niveau du réseau (pare-feu, proxy inverse ou configuration
listen_host) de la même façon que vous restreignez l’accès au protocole HTTP.
- Le point de terminaison valide l’en-tête
Originpar rapport à
Hostafin d’atténuer les détournements WebSocket inter-origines ; configurez les proxys inverses en conséquence si vous terminez TLS de façon externe.
- Derrière un proxy inverse qui termine TLS, la connexion en amont vers ClickHouse se fait en
httpsimple même si le navigateur utilise
https, de sorte que la vérification stricte de même origine rejetterait des connexions légitimes. Pour ces déploiements, définissez
webterminal_allowed_originssur une liste d’origines complètes autorisées à ouvrir des sessions WebSocket, séparées par des virgules ; lorsque ce paramètre n’est pas vide, il remplace la vérification de même origine par défaut. Exemple :
<webterminal_allowed_origins>https://example.com,https://app.example.com:8443</webterminal_allowed_origins>.
Ce composant est compilé sur toutes les plateformes prises en charge par ClickHouse. La couche de pseudoterminal utilisée par le moteur d’exécution
Disponibilité de la plateforme
clickhouse-client intégré repose sur des primitives POSIX portables (
posix_openpt/
grantpt/
unlockpt), avec un chemin de code spécifique à Linux qui utilise
ptsname_r, thread-safe. Les liens vers
/webterminal sur la page d’accueil de ClickHouse et dans
/play sont automatiquement masqués lorsque le point de terminaison n’est pas disponible (par exemple, lorsque
enable_webterminal est défini sur
false).