Documentation des modes de codage couleur par colonne dans l’interface Web SQL intégrée ( /play )

play.html , accessible via le chemin L’interface Web SQL intégrée (, accessible via le chemin /play sur n’importe quel port HTTP de ClickHouse) peut colorer les cellules de résultat afin de repérer plus facilement, d’un coup d’œil, les tendances dans une colonne. Chaque colonne dispose de son propre mode de codage couleur, activable indépendamment.

​ Changer de mode

Une icône 🌈 apparaît à droite de l’en-tête de chaque colonne. Cliquez dessus pour faire défiler les modes disponibles de la colonne. Sur les appareils dotés d’un pointeur permettant le survol (une souris), l’icône n’est affichée que lorsque l’en-tête est survolé, afin de rester discrète le reste du temps ; sur les appareils tactiles et autres appareils à pointeur grossier, qui ne prennent pas en charge le survol, l’icône est toujours affichée afin de pouvoir être touchée directement.

L’ensemble des modes proposés par une colonne dépend de son type :

Les colonnes numériques et les colonnes Date / DateTime / Date32 / DateTime64 défilent successivement entre bar → heatmap → categorical → none .

/ / / défilent successivement entre → → → . Toutes les autres colonnes basculent entre none et categorical .

Le mode par défaut est bar pour les colonnes numériques et none pour toutes les autres colonnes, y compris les colonnes de date et d’heure.

bar — dessine une barre horizontale dans la cellule, proportionnelle à la valeur. Pour les colonnes numériques, la barre part d’une base zéro ; pour les colonnes Date / DateTime , elle couvre plutôt la plage min .. max de la colonne, puisqu’une base zéro n’a pas de sens pour des timestamps.

— dessine une barre horizontale dans la cellule, proportionnelle à la valeur. Pour les colonnes numériques, la barre part d’une base zéro ; pour les colonnes / , elle couvre plutôt la plage .. de la colonne, puisqu’une base zéro n’a pas de sens pour des timestamps. heatmap — remplit tout l’arrière-plan de la cellule avec une couleur qui représente la valeur mise à l’échelle entre le minimum et le maximum de la colonne.

— remplit tout l’arrière-plan de la cellule avec une couleur qui représente la valeur mise à l’échelle entre le minimum et le maximum de la colonne. categorical — remplit l’arrière-plan de la cellule avec une couleur dérivée du hachage de la valeur de la cellule, de sorte que les valeurs identiques reçoivent la même couleur et les valeurs différentes des couleurs différentes. Cela fonctionne pour tout type de colonne.

— remplit l’arrière-plan de la cellule avec une couleur dérivée du hachage de la valeur de la cellule, de sorte que les valeurs identiques reçoivent la même couleur et les valeurs différentes des couleurs différentes. Cela fonctionne pour tout type de colonne. none — aucun codage couleur.

Les colonnes Date , DateTime , Date32 et DateTime64 sont colorées d’après leur valeur temporelle, interprétée en UTC afin que l’échelle soit indépendante du fuseau horaire du navigateur de l’utilisateur.

Les couleurs d’arrière-plan heatmap et categorical utilisent l’espace colorimétrique oklch : seule la teinte varie, tandis que la luminosité et la chroma restent fixes pour chaque thème, afin que le texte de la cellule reste lisible dans les thèmes clair et sombre. L’arrière-plan remplit toute la cellule même lorsqu’une ligne s’étend sur plusieurs lignes.

​ Mise en évidence catégorielle de la sélection

En mode categorical , lorsque vous sélectionnez une cellule, les autres cellules qui ont la même valeur sont mises en évidence avec une police plus grasse et une couleur de texte à contraste maximal (blanc pur dans le thème sombre, noir pur dans le thème clair). La cellule sélectionnée elle-même ne l’est pas. Il est ainsi facile de repérer où cette valeur apparaît ailleurs dans la colonne.

Les modes choisis sont mémorisés pour chaque colonne dans l’URL de la page et dans l’historique du navigateur, de sorte qu’un rechargement de la page, le partage du lien ou une navigation en arrière et en avant les préservent. Seuls les choix autres que ceux par défaut sont enregistrés, afin de conserver une URL et un historique compacts.