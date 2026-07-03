ClickHouse prend en charge l’interface gRPC. Il s’agit d’un système open source d’appels de procédure à distance qui utilise HTTP/2 et les Protocol Buffers. L’implémentation de gRPC dans ClickHouse prend en charge :
Introduction
- SSL ;
- l’authentification ;
- les sessions ;
- la compression ;
- l’exécution de requêtes en parallèle sur le même canal ;
- l’annulation de requêtes ;
- la récupération des informations de progression et des logs ;
- les tables externes.
Pour utiliser l’interface gRPC, définissez
Configuration de gRPC
grpc_port dans la configuration du serveur principale. Les autres options de configuration sont présentées dans l’exemple suivant :
<grpc_port>9100</grpc_port>
<grpc>
<enable_ssl>false</enable_ssl>
<!-- The following two files are used only if SSL is enabled -->
<ssl_cert_file>/path/to/ssl_cert_file</ssl_cert_file>
<ssl_key_file>/path/to/ssl_key_file</ssl_key_file>
<!-- Whether server requests client for a certificate -->
<ssl_require_client_auth>false</ssl_require_client_auth>
<!-- The following file is used only if ssl_require_client_auth=true -->
<ssl_ca_cert_file>/path/to/ssl_ca_cert_file</ssl_ca_cert_file>
<!-- Default compression algorithm (applied if client doesn't specify another algorithm, see result_compression in QueryInfo).
Supported algorithms: none, deflate, gzip, stream_gzip -->
<compression>deflate</compression>
<!-- Default compression level (applied if client doesn't specify another level, see result_compression in QueryInfo).
Supported levels: none, low, medium, high -->
<compression_level>medium</compression_level>
<!-- Send/receive message size limits in bytes. -1 means unlimited -->
<max_send_message_size>-1</max_send_message_size>
<max_receive_message_size>-1</max_receive_message_size>
<!-- Enable if you want to get detailed logs -->
<verbose_logs>false</verbose_logs>
</grpc>
Vous pouvez écrire un client dans n’importe quel langage de programmation pris en charge par gRPC à l’aide de la spécification fournie. Vous pouvez aussi utiliser un client Python intégré. Il se trouve dans utils/grpc-client/clickhouse-grpc-client.py dans le dépôt. Le client intégré nécessite les modules Python grpcio and grpcio-tools. Le client prend en charge les arguments suivants :
Client intégré
--help– Affiche un message d’aide et quitte.
--host HOST, -h HOST– Un nom de serveur. Valeur par défaut :
localhost. Vous pouvez également utiliser des adresses IPv4 ou IPv6.
--port PORT– Le port auquel se connecter. Ce port doit être activé dans la configuration du serveur ClickHouse (voir
grpc_port). Valeur par défaut :
9100.
--user USER_NAME, -u USER_NAME– Un nom d’utilisateur. Valeur par défaut :
default.
--password PASSWORD– Un mot de passe. Valeur par défaut : chaîne vide.
--query QUERY, -q QUERY– Une requête à traiter lors de l’utilisation du mode non interactif.
--database DATABASE, -d DATABASE– Une base de données par défaut. Si elle n’est pas spécifiée, la base de données courante définie dans les paramètres du serveur est utilisée (
defaultpar défaut).
--format OUTPUT_FORMAT, -f OUTPUT_FORMAT– Un format de sortie des résultats. Valeur par défaut pour le mode interactif :
PrettyCompact.
--debug– Active l’affichage des informations de débogage.
--query.
En mode batch, les données de la requête peuvent être transmises via
stdin.
Exemple d’utilisation du client
Dans l’exemple suivant, une table est créée et chargée avec les données d’un fichier CSV. Le contenu de la table est ensuite interrogé.
Query
./clickhouse-grpc-client.py -q "CREATE TABLE grpc_example_table (id UInt32, text String) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;"
echo -e "0,Input data for\n1,gRPC protocol example" > a.csv
cat a.csv | ./clickhouse-grpc-client.py -q "INSERT INTO grpc_example_table FORMAT CSV"
./clickhouse-grpc-client.py --format PrettyCompact -q "SELECT * FROM grpc_example_table;"
Response
┌─id─┬─text──────────────────┐
│ 0 │ Input data for │
│ 1 │ gRPC protocol example │
└────┴───────────────────────┘