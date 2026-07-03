< grpc_port > 9100 </ grpc_port >

< grpc >

< enable_ssl > false </ enable_ssl >

<!-- The following two files are used only if SSL is enabled -->

< ssl_cert_file > /path/to/ssl_cert_file </ ssl_cert_file >

< ssl_key_file > /path/to/ssl_key_file </ ssl_key_file >

<!-- Whether server requests client for a certificate -->

< ssl_require_client_auth > false </ ssl_require_client_auth >

<!-- The following file is used only if ssl_require_client_auth=true -->

< ssl_ca_cert_file > /path/to/ssl_ca_cert_file </ ssl_ca_cert_file >

<!-- Default compression algorithm (applied if client doesn't specify another algorithm, see result_compression in QueryInfo).

Supported algorithms: none, deflate, gzip, stream_gzip -->

< compression > deflate </ compression >

<!-- Default compression level (applied if client doesn't specify another level, see result_compression in QueryInfo).

Supported levels: none, low, medium, high -->

< compression_level > medium </ compression_level >

<!-- Send/receive message size limits in bytes. -1 means unlimited -->

< max_send_message_size > -1 </ max_send_message_size >

< max_receive_message_size > -1 </ max_receive_message_size >

<!-- Enable if you want to get detailed logs -->

< verbose_logs > false </ verbose_logs >