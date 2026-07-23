/docs.
Accédez à
/docs sur n’importe quel port HTTP de ClickHouse (par exemple,
http://localhost:8123/docs) pour l’ouvrir.
La page interroge la table
Ce que fait cette page
system.documentation via HTTP à mesure que vous tapez, et affiche le Markdown de l’entité sélectionnée. Comme elle lit
system.documentation, elle couvre toutes les entités exposées par cette table — fonctions, fonctions d’agrégation, fonctions de table, moteurs de table, moteurs de base de données, types de données, paramètres, formats, codecs de compression, événements de profil, métriques, les tables système elles-mêmes, etc. — et correspond toujours à la documentation intégrée au serveur en cours d’exécution.
Saisissez du texte dans la zone de recherche et les résultats apparaissent dans une liste à code couleur selon le type ; la sélection d’un résultat affiche sa documentation. Le rendu comprend :
- un lien en forme de crayon à côté du titre de l’entité, qui ouvre son fichier source sur GitHub, d’après la colonne
sourcede
system.documentation;
- la coloration syntaxique ClickHouse SQL des blocs de code, à l’aide du même lexer intégré (
Lexer.wasm) que l’interface
/play;
- les formules TeX via KaTeX (par exemple, la formule de la page
corr) ;
- les encadrés
:::note/
:::tip/…, des ancres de titre avec liens partageables, et un bouton « Copy » au survol des blocs de code ;
- les liens relatifs, résolus dans l’application vers une autre entité documentée lorsqu’elle existe, sinon vers
https://clickhouse.com/docs; les références « Related » et « Alias of » deviennent des liens internes à l’application.
/play.
L’en-tête comporte des champs
Connexion
URL,
user et
password, exactement comme
/play. Lorsque la page est servie par ClickHouse, l’
URL correspond par défaut à l’origine actuelle ; lorsque la page est ouverte en tant que fichier local, elle correspond par défaut à
http://localhost:8123/, ce qui permet aussi d’ouvrir la page localement tout en se connectant à un serveur distant. Le cache des noms de liens croisés est automatiquement reconstruit lorsque la connexion change.
Toutes les ressources — y compris le moteur de rendu Markdown (Marked), le moteur de rendu mathématique (KaTeX, avec ses polices) et l’analyseur lexical SQL — sont servies directement par le binaire ClickHouse lui-même lorsque la page est servie en HTTP. Aucun CDN tiers n’est chargé depuis l’origine HTTP de ClickHouse ; la page est donc autonome, fonctionne hors ligne et n’exécute pas de code réseau tiers en même temps que les identifiants qu’elle traite.
Ressources
La page envoie des requêtes à l’endpoint HTTP de ClickHouse avec les identifiants saisis dans l’en-tête ; les mêmes précautions que pour le protocole HTTP s’appliquent donc ici :
Considérations de sécurité
- Servez toujours
/docsvia HTTPS dans les environnements non fiables afin de protéger les identifiants.
- Restreignez l’accès au niveau du réseau (pare-feu, proxy inverse ou configuration
listen_host) de la même manière que vous restreignez l’accès au protocole HTTP.
system.documentation contient uniquement la documentation de référence statique intégrée au serveur ; la page n’expose donc aucune donnée de vos tables.