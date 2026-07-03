Ce pilote fait l’objet d’un développement actif. Certaines fonctionnalités ODBC ne sont peut-être pas encore entièrement implémentées. La version actuelle met l’accent sur la connectivité essentielle et les fonctionnalités ODBC de base, tandis que des fonctionnalités supplémentaires sont prévues dans de futures versions.Vos retours sont très précieux et contribuent à orienter la priorisation des nouvelles fonctionnalités et améliorations. Si vous rencontrez des limitations, des fonctionnalités manquantes ou un comportement inattendu, veuillez partager vos observations ou vos demandes de fonctionnalité via le suivi des issues à l’adresse https://github.com/ClickHouse/clickhouse-odbc/issues
Vous trouverez la dernière version du pilote à l’adresse suivante : https://github.com/ClickHouse/clickhouse-odbc/releases/latest. Vous pouvez ensuite télécharger et exécuter le programme d’installation MSI, puis suivre les étapes d’installation.
Installation sur Windows
Vous pouvez tester le pilote en exécutant ce simple script PowerShell. Copiez le texte ci-dessous, renseignez votre URL, votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, puis collez le texte dans votre console PowerShell — après avoir exécuté
Test
$reader.GetValue(0), la version de votre serveur ClickHouse devrait s’afficher.
$url = "http://127.0.0.1:8123/"
$username = "default"
$password = ""
$conn = New-Object System.Data.Odbc.OdbcConnection("`
Driver={ClickHouse ODBC Driver (Unicode)};`
Url=$url;`
Username=$username;`
Password=$password")
$conn.Open()
$cmd = $conn.CreateCommand()
$cmd.CommandText = "select version()"
$reader = $cmd.ExecuteReader()
$reader.Read()
$reader.GetValue(0)
$reader.Close()
$conn.Close()
Les paramètres ci-dessous correspondent aux réglages les plus couramment utilisés pour établir une connexion avec le pilote ODBC ClickHouse. Ils couvrent les principales options d’authentification, de comportement de la connexion et de gestion des données. La liste complète des paramètres pris en charge est disponible sur la page GitHub du projet https://github.com/ClickHouse/clickhouse-odbc.
Paramètres de configuration
Url: Spécifie l’endpoint HTTP(S) complet du serveur ClickHouse. Cela inclut le protocole, l’hôte, le port et le chemin facultatif.
Username: Nom d’utilisateur utilisé pour l’authentification auprès du serveur ClickHouse.
Password: Mot de passe associé au nom d’utilisateur indiqué. S’il n’est pas fourni, le pilote se connecte sans authentification par mot de passe.
Database: Base de données par défaut à utiliser pour la connexion.
Timeout: Temps maximal (en secondes) pendant lequel le pilote attend une réponse du serveur avant d’abandonner la requête.
ClientName: Identifiant personnalisé envoyé au serveur ClickHouse dans les métadonnées du client. Utile pour le traçage ou pour distinguer le trafic provenant de différentes applications. Ce paramètre fera partie de l’en-tête User-Agent dans les requêtes HTTP produites par le pilote.
Compression: Active ou désactive la compression HTTP pour les payloads des requêtes et des réponses. Lorsqu’elle est activée, elle peut réduire l’utilisation de la bande passante et améliorer les performances pour les jeux de résultats volumineux.
SqlCompatibilitySettings: Active des paramètres de requête qui font que ClickHouse se comporte davantage comme une base de données relationnelle traditionnelle. Cela est utile lorsque les requêtes sont générées automatiquement par des outils tiers, par exemple Power BI. Ces outils ne tiennent généralement pas compte de certains comportements spécifiques à ClickHouse et peuvent produire des requêtes qui entraînent des erreurs ou des résultats inattendus. Voir Paramètres ClickHouse utilisés par le paramètre de configuration SqlCompatibilitySettings pour plus de détails.
- Un serveur ClickHouse installé localement sur une instance WSL
Driver={ClickHouse ODBC Driver (Unicode)};Url=http://localhost:8123/;Username=default
- Une instance de ClickHouse Cloud.
Driver={ClickHouse ODBC Driver (Unicode)};Url=https://you-instance-url.gcp.clickhouse.cloud:8443/;Username=default;Password=your-password
Vous pouvez utiliser le pilote ODBC pour connecter Microsoft Power BI à un serveur ClickHouse. Power BI propose deux options de connexion : le connecteur ODBC générique et le connecteur ClickHouse, tous deux inclus dans les installations standard de Power BI. Les deux connecteurs s’appuient sur ODBC en interne, mais ils offrent des fonctionnalités différentes :
Intégration Microsoft Power BI
- Connecteur ClickHouse (recommandé) Utilise ODBC en arrière-plan, mais prend en charge le mode DirectQuery. Dans ce mode, Power BI génère automatiquement des requêtes SQL et ne récupère que les données nécessaires à chaque visualisation ou opération de filtrage.
- Connecteur ODBC Prend uniquement en charge le mode Import. Power BI exécute la requête fournie par l’utilisateur (ou sélectionne la table entière) et importe l’ensemble du jeu de résultats dans Power BI. Les actualisations suivantes réimportent l’intégralité du jeu de données.
ClickHouse possède son propre dialecte SQL et, dans certains cas, son comportement diffère de celui d’autres bases de données, comme MS SQL Server, MySQL ou PostgreSQL. Souvent, ces différences sont un avantage, car elles introduisent une syntaxe améliorée qui facilite l’utilisation des fonctionnalités de ClickHouse. Cependant, le pilote ODBC est souvent utilisé dans des environnements où les requêtes sont générées par des outils tiers, comme Power BI, plutôt que rédigées par les utilisateurs. Ces requêtes reposent généralement sur un sous-ensemble minimal du standard SQL. Dans ce cas, les divergences de ClickHouse par rapport au standard SQL peuvent ne pas produire le comportement attendu et entraîner des résultats inattendus ou des erreurs. Le pilote ODBC fournit un paramètre de configuration supplémentaire,
Paramètres de compatibilité SQL
SqlCompatibilitySettings, qui active des paramètres de requête spécifiques
afin de rapprocher davantage le comportement de ClickHouse de celui du SQL standard.
Cette section décrit les paramètres que le pilote ODBC modifie et pourquoi. cast_keep_nullable Par défaut, ClickHouse ne permet pas de convertir des types Nullable en types non Nullable. Cependant, de nombreux outils de BI ne font pas la distinction entre les types Nullable et non Nullable lorsqu’ils effectuent des conversions de type. Par conséquent, il n’est pas rare de voir des requêtes comme la suivante générées par des outils de BI :
Paramètres ClickHouse activés par le paramètre de configuration SqlCompatibilitySettings
Par défaut, lorsque la colonne
SELECT sum(CAST(value, 'Int32'))
FROM values
value peut contenir des valeurs NULL, cette requête échouera avec le message :
L’activation de
DB::Exception: Cannot convert NULL value to non-Nullable type: while executing 'FUNCTION CAST(__table1.value :: 2,
'Int32'_String :: 1) -> CAST(__table1.value, 'Int32'_String) Int32 : 0'. (CANNOT_INSERT_NULL_IN_ORDINARY_COLUMN)
cast_keep_nullable modifie le comportement de
CAST afin de préserver la nullabilité de ses arguments. Cela
rapproche le comportement de ClickHouse de celui des autres bases de données ainsi que de la norme SQL pour ce type de conversion.
prefer_column_name_to_alias
ClickHouse permet de référencer des expressions de la même liste
SELECT à l’aide de leurs alias. Par exemple, cette requête évite les
répétitions et est plus facile à écrire :
Cette fonctionnalité est très répandue, mais les autres bases de données ne résolvent généralement pas les alias de cette façon dans la même liste
SELECT
sum(value) AS S,
count() AS C,
S / C
FROM test
SELECT,
et de telles requêtes provoqueraient une erreur. Les problèmes sont particulièrement visibles lorsqu’un alias porte le même nom qu’une colonne. Par exemple :
Quelle
SELECT
sum(value) AS value,
avg(value)
FROM test
value la fonction
avg(value) doit-elle agréger ? Par défaut, ClickHouse privilégie l’alias, ce qui transforme effectivement cela en une
agrégation imbriquée, ce à quoi la plupart des outils ne s’attendent pas.
En soi, cela pose rarement problème, mais certains outils de BI génèrent des requêtes avec des sous-requêtes qui réutilisent des alias de colonne. Par
exemple, Power BI génère souvent des requêtes similaires à ce qui suit :
Les références à
SELECT
sum(C1) AS C1,
count(C1) AS C2
FROM
(
SELECT sum(value) AS C1
FROM test
GROUP BY group_index
) AS TBL
C1 peuvent entraîner l’erreur suivante :
Les autres bases de données ne résolvent généralement pas les alias à ce niveau de cette manière et traitent plutôt
Code: 184. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: Aggregate function sum(C1) AS C1 is found
inside another aggregate function in query. (ILLEGAL_AGGREGATION)
C1 comme une colonne de la
sous-requête. Pour préserver un comportement similaire dans ClickHouse et permettre à de telles requêtes de s’exécuter sans erreur, le pilote ODBC
active
prefer_column_name_to_alias.
Dans la plupart des cas, l’activation de ces paramètres ne devrait pas poser de problème. Cependant, les utilisateurs en lecture seule pour lesquels le paramètre
readonly est défini sur
1
ne peuvent modifier aucun paramètre, même pour les requêtes
SELECT. Pour ces utilisateurs, l’activation de
SqlCompatibilitySettings entraînera
une erreur. La section suivante explique comment faire fonctionner ce paramètre de configuration pour les utilisateurs en lecture seule.
Lors d’une connexion à ClickHouse via le pilote ODBC avec le paramètre
Utiliser les paramètres de compatibilité SQL avec des utilisateurs en lecture seule
SqlCompatibilitySettings activé, un utilisateur dont
le paramètre readonly est défini sur
1 rencontrera une erreur, car le pilote tente de modifier les paramètres de la requête :
Cela se produit parce que les utilisateurs en mode lecture seule ne sont pas autorisés à modifier les paramètres, même pour des requêtes
Code: 164. DB::Exception: Cannot modify 'cast_keep_nullable' setting in readonly mode. (READONLY)
Code: 164. DB::Exception: Cannot modify 'prefer_column_name_to_alias' setting in readonly mode. (READONLY)
SELECT individuelles.
Il existe plusieurs façons de corriger cela.
Option 1. Définir
readonly sur
2
C’est l’option la plus simple. Définir
readonly sur
2 permet de modifier les paramètres tout en maintenant l’utilisateur en
mode lecture seule.
Dans la plupart des cas, définir
ALTER USER your_odbc_user MODIFY SETTING
readonly = 2
readonly sur 2 est la méthode la plus simple et recommandée pour résoudre ce problème. Si
cela ne vous convient pas, utilisez la deuxième option.
Option 2. Modifier les paramètres utilisateur pour qu’ils correspondent à ceux définis par le pilote ODBC.
C’est tout aussi simple : mettez à jour les paramètres utilisateur pour qu’ils correspondent déjà à ce que le pilote ODBC essaie de définir.
Avec cette modification, le pilote ODBC peut toujours tenter d’appliquer les paramètres, mais comme les valeurs correspondent déjà, aucun changement effectif n’est apporté et l’erreur est ainsi évitée. Cette option est également simple, mais elle nécessite de la maintenance : les nouvelles versions du pilote peuvent modifier la liste des paramètres ou en ajouter de nouveaux pour assurer la compatibilité. Si vous codez ces paramètres en dur pour votre utilisateur ODBC, vous devrez peut-être les mettre à jour chaque fois que le pilote ODBC commencera à appliquer des paramètres supplémentaires.
ALTER USER your_odbc_user MODIFY SETTING
cast_keep_nullable = 1,
prefer_column_name_to_alias = 1