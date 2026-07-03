Le pilote ODBC ClickHouse fournit une interface conforme aux standards pour connecter des applications compatibles ODBC à ClickHouse. Il implémente l’API ODBC et permet aux applications, aux outils de BI et aux environnements de script d’exécuter des requêtes SQL, de récupérer des résultats et d’interagir avec ClickHouse au moyen de mécanismes familiers.

Le pilote communique avec le serveur ClickHouse via le protocole HTTP , qui est le protocole principal pris en charge dans tous les déploiements ClickHouse. Cela permet au pilote de fonctionner de manière cohérente dans des environnements variés, notamment les installations locales, les services cloud gérés et les environnements où seul un accès HTTP est disponible.

Le code source du pilote est disponible dans le dépôt GitHub ClickHouse-ODBC

Pour une meilleure compatibilité, nous vous recommandons vivement de mettre à jour votre serveur ClickHouse vers la version 24.11 ou une version ultérieure.

Ce pilote fait l’objet d’un développement actif. Certaines fonctionnalités ODBC ne sont peut-être pas encore entièrement implémentées. La version actuelle met l’accent sur la connectivité essentielle et les fonctionnalités ODBC de base, tandis que des fonctionnalités supplémentaires sont prévues dans de futures versions. Vos retours sont très précieux et contribuent à orienter la priorisation des nouvelles fonctionnalités et améliorations. Si vous rencontrez des limitations, des fonctionnalités manquantes ou un comportement inattendu, veuillez partager vos observations ou vos demandes de fonctionnalité via le suivi des issues à l’adresse https://github.com/ClickHouse/clickhouse-odbc/issues

​ Installation sur Windows

Vous trouverez la dernière version du pilote à l’adresse suivante : https://github.com/ClickHouse/clickhouse-odbc/releases/latest . Vous pouvez ensuite télécharger et exécuter le programme d’installation MSI, puis suivre les étapes d’installation.

Vous pouvez tester le pilote en exécutant ce simple script PowerShell. Copiez le texte ci-dessous, renseignez votre URL, votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, puis collez le texte dans votre console PowerShell — après avoir exécuté $reader.GetValue(0) , la version de votre serveur ClickHouse devrait s’afficher.

$url = "http://127.0.0.1:8123/" $username = "default" $password = "" $conn = New-Object System.Data.Odbc.OdbcConnection( " ` Driver={ClickHouse ODBC Driver (Unicode)}; ` Url= $url ; ` Username= $username ; ` Password= $password " ) $conn .Open () $cmd = $conn .CreateCommand () $cmd .CommandText = "select version()" $reader = $cmd .ExecuteReader () $reader .Read () $reader .GetValue ( 0 ) $reader .Close () $conn .Close ()

​ Paramètres de configuration

Les paramètres ci-dessous correspondent aux réglages les plus couramment utilisés pour établir une connexion avec le pilote ODBC ClickHouse. Ils couvrent les principales options d’authentification, de comportement de la connexion et de gestion des données. La liste complète des paramètres pris en charge est disponible sur la page GitHub du projet https://github.com/ClickHouse/clickhouse-odbc

Url : Spécifie l’endpoint HTTP(S) complet du serveur ClickHouse. Cela inclut le protocole, l’hôte, le port et le chemin facultatif.

: Spécifie l’endpoint HTTP(S) complet du serveur ClickHouse. Cela inclut le protocole, l’hôte, le port et le chemin facultatif. Username : Nom d’utilisateur utilisé pour l’authentification auprès du serveur ClickHouse.

: Nom d’utilisateur utilisé pour l’authentification auprès du serveur ClickHouse. Password : Mot de passe associé au nom d’utilisateur indiqué. S’il n’est pas fourni, le pilote se connecte sans authentification par mot de passe.

: Mot de passe associé au nom d’utilisateur indiqué. S’il n’est pas fourni, le pilote se connecte sans authentification par mot de passe. Database : Base de données par défaut à utiliser pour la connexion.

: Base de données par défaut à utiliser pour la connexion. Timeout : Temps maximal (en secondes) pendant lequel le pilote attend une réponse du serveur avant d’abandonner la requête.

: Temps maximal (en secondes) pendant lequel le pilote attend une réponse du serveur avant d’abandonner la requête. ClientName : Identifiant personnalisé envoyé au serveur ClickHouse dans les métadonnées du client. Utile pour le traçage ou pour distinguer le trafic provenant de différentes applications. Ce paramètre fera partie de l’en-tête User-Agent dans les requêtes HTTP produites par le pilote.

: Identifiant personnalisé envoyé au serveur ClickHouse dans les métadonnées du client. Utile pour le traçage ou pour distinguer le trafic provenant de différentes applications. Ce paramètre fera partie de l’en-tête User-Agent dans les requêtes HTTP produites par le pilote. Compression : Active ou désactive la compression HTTP pour les payloads des requêtes et des réponses. Lorsqu’elle est activée, elle peut réduire l’utilisation de la bande passante et améliorer les performances pour les jeux de résultats volumineux.

: Active ou désactive la compression HTTP pour les payloads des requêtes et des réponses. Lorsqu’elle est activée, elle peut réduire l’utilisation de la bande passante et améliorer les performances pour les jeux de résultats volumineux. SqlCompatibilitySettings : Active des paramètres de requête qui font que ClickHouse se comporte davantage comme une base de données relationnelle traditionnelle. Cela est utile lorsque les requêtes sont générées automatiquement par des outils tiers, par exemple Power BI. Ces outils ne tiennent généralement pas compte de certains comportements spécifiques à ClickHouse et peuvent produire des requêtes qui entraînent des erreurs ou des résultats inattendus. Voir Paramètres ClickHouse utilisés par le paramètre de configuration SqlCompatibilitySettings pour plus de détails.

Voici quelques exemples de chaîne de connexion complète transmise au pilote pour configurer une connexion.

Un serveur ClickHouse installé localement sur une instance WSL

Driver={ClickHouse ODBC Driver (Unicode)};Url=http://localhost:8123/;Username=default

Une instance de ClickHouse Cloud.

Driver={ClickHouse ODBC Driver (Unicode)};Url=https://you-instance-url.gcp.clickhouse.cloud:8443/;Username=default;Password=your-password

​ Intégration Microsoft Power BI

Vous pouvez utiliser le pilote ODBC pour connecter Microsoft Power BI à un serveur ClickHouse. Power BI propose deux options de connexion : le connecteur ODBC générique et le connecteur ClickHouse, tous deux inclus dans les installations standard de Power BI.

Les deux connecteurs s’appuient sur ODBC en interne, mais ils offrent des fonctionnalités différentes :

Connecteur ClickHouse (recommandé) Utilise ODBC en arrière-plan, mais prend en charge le mode DirectQuery. Dans ce mode, Power BI génère automatiquement des requêtes SQL et ne récupère que les données nécessaires à chaque visualisation ou opération de filtrage.

Connecteur ODBC Prend uniquement en charge le mode Import. Power BI exécute la requête fournie par l’utilisateur (ou sélectionne la table entière) et importe l’ensemble du jeu de résultats dans Power BI. Les actualisations suivantes réimportent l’intégralité du jeu de données.

Choisissez le connecteur en fonction de votre cas d’usage. DirectQuery convient particulièrement aux tableaux de bord interactifs utilisant de grands jeux de données. Choisissez le mode Import lorsque vous avez besoin d’une copie locale complète des données.

​ Paramètres de compatibilité SQL

ClickHouse possède son propre dialecte SQL et, dans certains cas, son comportement diffère de celui d’autres bases de données, comme MS SQL Server, MySQL ou PostgreSQL. Souvent, ces différences sont un avantage, car elles introduisent une syntaxe améliorée qui facilite l’utilisation des fonctionnalités de ClickHouse.

Cependant, le pilote ODBC est souvent utilisé dans des environnements où les requêtes sont générées par des outils tiers, comme Power BI, plutôt que rédigées par les utilisateurs. Ces requêtes reposent généralement sur un sous-ensemble minimal du standard SQL. Dans ce cas, les divergences de ClickHouse par rapport au standard SQL peuvent ne pas produire le comportement attendu et entraîner des résultats inattendus ou des erreurs. Le pilote ODBC fournit un paramètre de configuration supplémentaire, SqlCompatibilitySettings , qui active des paramètres de requête spécifiques afin de rapprocher davantage le comportement de ClickHouse de celui du SQL standard.

​ Paramètres ClickHouse activés par le paramètre de configuration SqlCompatibilitySettings

Cette section décrit les paramètres que le pilote ODBC modifie et pourquoi.

Par défaut, ClickHouse ne permet pas de convertir des types Nullable en types non Nullable. Cependant, de nombreux outils de BI ne font pas la distinction entre les types Nullable et non Nullable lorsqu’ils effectuent des conversions de type. Par conséquent, il n’est pas rare de voir des requêtes comme la suivante générées par des outils de BI :

SELECT sum ( CAST ( value , 'Int32' )) FROM values

Par défaut, lorsque la colonne value peut contenir des valeurs NULL, cette requête échouera avec le message :

DB::Exception: Cannot convert NULL value to non-Nullable type: while executing 'FUNCTION CAST(__table1.value :: 2, 'Int32'_String :: 1) -> CAST(__table1.value, 'Int32'_String) Int32 : 0'. (CANNOT_INSERT_NULL_IN_ORDINARY_COLUMN)

L’activation de cast_keep_nullable modifie le comportement de CAST afin de préserver la nullabilité de ses arguments. Cela rapproche le comportement de ClickHouse de celui des autres bases de données ainsi que de la norme SQL pour ce type de conversion.

ClickHouse permet de référencer des expressions de la même liste SELECT à l’aide de leurs alias. Par exemple, cette requête évite les répétitions et est plus facile à écrire :

SELECT sum ( value ) AS S, count () AS C, S / C FROM test

Cette fonctionnalité est très répandue, mais les autres bases de données ne résolvent généralement pas les alias de cette façon dans la même liste SELECT , et de telles requêtes provoqueraient une erreur. Les problèmes sont particulièrement visibles lorsqu’un alias porte le même nom qu’une colonne. Par exemple :

SELECT sum ( value ) AS value , avg ( value ) FROM test

Quelle value la fonction avg(value) doit-elle agréger ? Par défaut, ClickHouse privilégie l’alias, ce qui transforme effectivement cela en une agrégation imbriquée, ce à quoi la plupart des outils ne s’attendent pas.

En soi, cela pose rarement problème, mais certains outils de BI génèrent des requêtes avec des sous-requêtes qui réutilisent des alias de colonne. Par exemple, Power BI génère souvent des requêtes similaires à ce qui suit :

SELECT sum (C1) AS C1, count (C1) AS C2 FROM ( SELECT sum ( value ) AS C1 FROM test GROUP BY group_index ) AS TBL

Les références à C1 peuvent entraîner l’erreur suivante :

Code: 184. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: Aggregate function sum(C1) AS C1 is found inside another aggregate function in query. (ILLEGAL_AGGREGATION)

Les autres bases de données ne résolvent généralement pas les alias à ce niveau de cette manière et traitent plutôt C1 comme une colonne de la sous-requête. Pour préserver un comportement similaire dans ClickHouse et permettre à de telles requêtes de s’exécuter sans erreur, le pilote ODBC active prefer_column_name_to_alias .

Dans la plupart des cas, l’activation de ces paramètres ne devrait pas poser de problème. Cependant, les utilisateurs en lecture seule pour lesquels le paramètre readonly est défini sur 1 ne peuvent modifier aucun paramètre, même pour les requêtes SELECT . Pour ces utilisateurs, l’activation de SqlCompatibilitySettings entraînera une erreur. La section suivante explique comment faire fonctionner ce paramètre de configuration pour les utilisateurs en lecture seule.

​ Utiliser les paramètres de compatibilité SQL avec des utilisateurs en lecture seule

Lors d’une connexion à ClickHouse via le pilote ODBC avec le paramètre SqlCompatibilitySettings activé, un utilisateur dont le paramètre readonly est défini sur 1 rencontrera une erreur, car le pilote tente de modifier les paramètres de la requête :

Code: 164. DB::Exception: Cannot modify 'cast_keep_nullable' setting in readonly mode. (READONLY) Code: 164. DB::Exception: Cannot modify 'prefer_column_name_to_alias' setting in readonly mode. (READONLY)

Cela se produit parce que les utilisateurs en mode lecture seule ne sont pas autorisés à modifier les paramètres, même pour des requêtes SELECT individuelles. Il existe plusieurs façons de corriger cela.

Option 1. Définir readonly sur 2

C’est l’option la plus simple. Définir readonly sur 2 permet de modifier les paramètres tout en maintenant l’utilisateur en mode lecture seule.

ALTER USER your_odbc_user MODIFY SETTING readonly = 2

Dans la plupart des cas, définir readonly sur 2 est la méthode la plus simple et recommandée pour résoudre ce problème. Si cela ne vous convient pas, utilisez la deuxième option.

Option 2. Modifier les paramètres utilisateur pour qu’ils correspondent à ceux définis par le pilote ODBC.

C’est tout aussi simple : mettez à jour les paramètres utilisateur pour qu’ils correspondent déjà à ce que le pilote ODBC essaie de définir.

ALTER USER your_odbc_user MODIFY SETTING cast_keep_nullable = 1 , prefer_column_name_to_alias = 1

Avec cette modification, le pilote ODBC peut toujours tenter d’appliquer les paramètres, mais comme les valeurs correspondent déjà, aucun changement effectif n’est apporté et l’erreur est ainsi évitée.

Cette option est également simple, mais elle nécessite de la maintenance : les nouvelles versions du pilote peuvent modifier la liste des paramètres ou en ajouter de nouveaux pour assurer la compatibilité. Si vous codez ces paramètres en dur pour votre utilisateur ODBC, vous devrez peut-être les mettre à jour chaque fois que le pilote ODBC commencera à appliquer des paramètres supplémentaires.