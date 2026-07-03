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La section users du fichier de configuration users.xml contient les paramètres des utilisateurs.
ClickHouse prend également en charge un workflow piloté par SQL pour gérer les utilisateurs. Nous recommandons de l’utiliser.
Structure de la section users :

user_name/password

Le mot de passe peut être spécifié en clair ou en SHA256 (format hexadécimal).
  • Pour définir un mot de passe en clair (non recommandé), placez-le dans un élément password. Par exemple, <password>qwerty</password>. Le mot de passe peut être vide.
  • Pour définir un mot de passe à l’aide de son hash SHA256, placez-le dans un élément password_sha256_hex. Par exemple, <password_sha256_hex>65e84be33532fb784c48129675f9eff3a682b27168c0ea744b2cf58ee02337c5</password_sha256_hex>. Exemple de génération d’un mot de passe depuis le shell :
    La première ligne du résultat correspond au mot de passe. La deuxième ligne est le hash SHA256 correspondant.
  • Pour assurer la compatibilité avec les clients MySQL, le mot de passe peut être spécifié sous forme de hash double SHA1. Placez-le dans l’élément password_double_sha1_hex. Par exemple, <password_double_sha1_hex>08b4a0f1de6ad37da17359e592c8d74788a83eb0</password_double_sha1_hex>. Exemple de génération d’un mot de passe depuis le shell :
    La première ligne du résultat correspond au mot de passe. La deuxième ligne est le hash double SHA1 correspondant.

Configuration de l’authentification TOTP

Le mot de passe à usage unique basé sur le temps (TOTP) peut être utilisé pour authentifier les utilisateurs de ClickHouse en générant des codes d’accès temporaires valables pendant une durée limitée. Cette méthode d’authentification TOTP est conforme à la norme RFC 6238, ce qui la rend compatible avec des applications TOTP populaires comme Google Authenticator, 1Password et d’autres outils similaires. Elle peut être configurée via le fichier de configuration users.xml, en complément de l’authentification par mot de passe. Elle n’est pas encore prise en charge par le contrôle d’accès piloté par SQL. Pour s’authentifier à l’aide de TOTP, les utilisateurs doivent fournir un mot de passe principal ainsi qu’un mot de passe à usage unique généré par leur application TOTP, soit via l’option de ligne de commande --one-time-password, soit en le concaténant au mot de passe principal avec le caractère ’+’. Par exemple, si le mot de passe principal est some_password et que le code TOTP généré est 345123, l’utilisateur peut spécifier --password some_password+345123 ou --password some_password --one-time-password 345123 lors de la connexion à ClickHouse. Si aucun mot de passe n’est indiqué, clickhouse-client le demandera de manière interactive. Pour activer l’authentification TOTP pour un utilisateur, configurez la section time_based_one_time_password dans users.xml. Cette section définit les paramètres TOTP, tels que le secret, la durée de validité, le nombre de chiffres et l’algorithme de hachage. Exemple
Cette commande génère un secret encodé en base32 qui peut être ajouté au champ secret dans users.xml. Pour activer TOTP pour un utilisateur donné, ajoutez à l’un des champs existants basés sur un mot de passe (comme password ou password_sha256_hex) une section supplémentaire time_based_one_time_password. L’outil qrencode peut être utilisé pour générer un code QR pour le secret TOTP.
Après avoir configuré le TOTP pour un utilisateur, un mot de passe à usage unique peut être utilisé dans le processus d’authentification, comme indiqué ci-dessus.

username/ssh-key

Ce paramètre permet de s’authentifier à l’aide de clés SSH. Étant donné une clé SSH (générée par ssh-keygen) telle que
L’élément ssh_key doit être
Remplacez ssh-ed25519 par ssh-rsa ou ecdsa-sha2-nistp256 dans le cas des autres algorithmes pris en charge.

Plusieurs méthodes d’authentification

Un même utilisateur peut être configuré avec plusieurs méthodes d’authentification à l’aide de l’élément <auth_methods>. Cela permet à un utilisateur de s’authentifier avec n’importe laquelle des méthodes indiquées — par exemple, un utilisateur peut disposer à la fois d’un mot de passe et d’un identifiant LDAP, et pourra se connecter avec l’un ou l’autre. Chaque élément enfant de <auth_methods> est un élément conteneur au nom arbitraire qui contient exactement un type d’authentification. Le nom de cet élément conteneur (par ex. <method1>, <primary>, <a1>) n’a pas d’importance ; seul l’élément d’authentification imbriqué est utilisé. Exemple : plusieurs mots de passe
Exemple : plusieurs types d’authentification
Les types d’authentification suivants sont pris en charge dans <auth_methods> :
  • password — mot de passe en clair
  • password_sha256_hex — hachage SHA256 du mot de passe
  • password_scram_sha256_hex — hachage SCRAM-SHA-256 du mot de passe
  • password_double_sha1_hex — hachage double SHA1 du mot de passe
  • ldap — authentification via le serveur LDAP
  • kerberos — authentification Kerberos
  • ssl_certificates — authentification par certificat SSL
  • ssh_keys — authentification par clé SSH
  • http_authentication — authentification HTTP
Règles et restrictions :
  • <auth_methods> ne peut pas être utilisé avec des méthodes d’authentification définies au niveau de l’utilisateur. Utilisez soit l’une, soit l’autre, mais pas les deux.
  • <auth_methods> doit contenir au moins une méthode d’authentification.
  • Chaque élément conteneur dans <auth_methods> doit contenir exactement un type d’authentification (à l’exception de <ssh_keys>, qui peut en contenir plusieurs, pour la compatibilité descendante).
  • TOTP (<time_based_one_time_password>) est défini au niveau de l’utilisateur (en dehors de <auth_methods>) et s’applique à toutes les méthodes basées sur un mot de passe de la liste. Au moins une méthode basée sur un mot de passe est requise lorsque TOTP est activé.
Exemple : auth_methods avec TOTP
Dans cet exemple, la vérification TOTP s’applique à la méthode par mot de passe (<password>), tandis que la méthode LDAP s’authentifie de manière indépendante auprès du serveur externe.

access_management

Ce paramètre active ou désactive l’utilisation du contrôle d’accès et de la gestion des comptes pilotés par SQL pour cet utilisateur. Valeurs possibles :
  • 0 — Désactivé.
  • 1 — Activé.
Valeur par défaut : 0.

grants

Ce paramètre permet d’accorder n’importe quel privilège à l’utilisateur sélectionné. Chaque élément de la liste doit être une requête GRANT sans préciser de bénéficiaire. Exemple :
Ce paramètre ne peut pas être spécifié simultanément avec les paramètres dictionaries, access_management, named_collection_control, show_named_collections_secrets et allow_databases.

user_name/networks

Liste des réseaux depuis lesquels l’utilisateur peut se connecter au serveur ClickHouse. Chaque élément de la liste peut prendre l’une des formes suivantes :
  • <ip> — Adresse IP ou masque réseau. Exemples : 213.180.204.3, 10.0.0.1/8, 10.0.0.1/255.255.255.0, 2a02:6b8::3, 2a02:6b8::3/64, 2a02:6b8::3/ffff:ffff:ffff:ffff::.
  • <host> — Nom d’hôte. Exemple : example01.host.ru. Pour vérifier l’accès, une requête DNS est effectuée et toutes les adresses IP renvoyées sont comparées à l’adresse distante.
  • <host_regexp> — Expression régulière pour les noms d’hôte. Exemple, ^example\d\d-\d\d-\d\.host\.ru$ Pour vérifier l’accès, une requête DNS PTR est effectuée pour l’adresse distante, puis l’expression régulière spécifiée est appliquée. Ensuite, une autre requête DNS est effectuée sur les résultats de la requête PTR et toutes les adresses reçues sont comparées à l’adresse distante. Nous recommandons vivement de terminer l’expression régulière par $.
Tous les résultats des requêtes DNS sont mis en cache jusqu’au redémarrage du serveur. Exemples Pour autoriser l’accès de l’utilisateur depuis n’importe quel réseau, spécifiez :
Il n’est pas sécurisé d’ouvrir l’accès depuis n’importe quel réseau, sauf si vous disposez d’un pare-feu correctement configuré ou si le serveur n’est pas directement connecté à Internet.
Pour n’autoriser l’accès que depuis localhost, spécifiez :

user_name/profile

Vous pouvez attribuer un profil de paramètres à l’utilisateur. Les profils de paramètres sont définis dans une section distincte du fichier users.xml. Pour plus d’informations, consultez Profils de paramètres.

user_name/quota

Les quotas vous permettent de suivre ou de limiter l’utilisation des ressources sur une période donnée. Les quotas se configurent dans la section quotas du fichier de configuration users.xml. Vous pouvez attribuer un jeu de quotas à l’utilisateur. Pour une description détaillée de la configuration des quotas, consultez Quotas.

user_name/databases

Dans cette section, vous pouvez limiter les lignes renvoyées par ClickHouse pour les requêtes SELECT effectuées par l’utilisateur courant, ce qui permet de mettre en place une sécurité de base au niveau des lignes. Exemple La configuration suivante impose que l’utilisateur user1 ne puisse voir, dans les résultats des requêtes SELECT, que les lignes de table1 pour lesquelles la valeur du champ id est 1000.
Le filter peut être n’importe quelle expression qui renvoie une valeur de type UInt8. Il contient généralement des comparaisons et des opérateurs logiques. Les lignes de database_name.table1 pour lesquelles filter renvoie 0 ne sont pas retournées pour cet utilisateur. Le filtrage est incompatible avec les opérations PREWHERE et désactive l’optimisation WHERE→PREWHERE.

Rôles

Vous pouvez créer tous les rôles prédéfinis à l’aide de la section roles du fichier de configuration user.xml. Structure de la section roles :
Ces rôles peuvent également être attribués aux utilisateurs dans la section users :
Dernière modification le 3 juillet 2026