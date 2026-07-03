users du fichier de configuration
users.xml contient les paramètres des utilisateurs.
Structure de la section
ClickHouse prend également en charge un workflow piloté par SQL pour gérer les utilisateurs. Nous recommandons de l’utiliser.
users :
<users>
<!-- If user name was not specified, 'default' user is used. -->
<user_name>
<!-- Exactly one authentication method may be specified at the users.user_name level. For example: -->
<password></password>
<!-- Or (exclusive) -->
<password_sha256_hex></password_sha256_hex>
<!-- Or (exclusive) (N.B. multiple clés SSH are allowed for compatibilité descendante) -->
<ssh_keys>
<ssh_key>
<type>ssh-ed25519</type>
<base64_key>AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIDNf0r6vRl24Ix3tv2IgPmNPO2ATa2krvt80DdcTatLj</base64_key>
</ssh_key>
<ssh_key>
<type>ecdsa-sha2-nistp256</type>
<base64_key>AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBBNxeV2uN5UY6CUbCzTA1rXfYimKQA5ivNIqxdax4bcMXz4D0nSk2l5E1TkR5mG8EBWtmExSPbcEPJ8V7lyWWbA8=</base64_key>
</ssh_key>
<ssh_key>
<type>ssh-rsa</type>
<base64_key>AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQCpgqL1SHhPVBOTFlOm0pu+cYBbADzC2jL41sPMawYCJHDyHuq7t+htaVVh2fRgpAPmSEnLEC2d4BEIKMtPK3bfR8plJqVXlLt6Q8t4b1oUlnjb3VPA9P6iGcW7CV1FBkZQEVx8ckOfJ3F+kI5VsrRlEDgiecm/C1VPl0/9M2llW/mPUMaD65cM9nlZgM/hUeBrfxOEqM11gDYxEZm1aRSbZoY4dfdm3vzvpSQ6lrCrkjn3X2aSmaCLcOWJhfBWMovNDB8uiPuw54g3ioZ++qEQMlfxVsqXDGYhXCrsArOVuW/5RbReO79BvXqdssiYShfwo+GhQ0+aLWMIW/jgBkkqx/n7uKLzCMX7b2F+aebRYFh+/QXEj7SnihdVfr9ud6NN3MWzZ1ltfIczlEcFLrLJ1Yq57wW6wXtviWh59WvTWFiPejGjeSjjJyqqB49tKdFVFuBnIU5u/bch2DXVgiAEdQwUrIp1ACoYPq22HFFAYUJrL32y7RxX3PGzuAv3LOc=</base64_key>
</ssh_key>
</ssh_keys>
<!-- Or (exclusive) for multiple authentication methods: -->
<auth_methods>
<method1>
<password></password>
</method1>
<method2>
<password_sha256_hex></password_sha256_hex>
</method2>
<!-- ... -->
<methodN>
<!-- ... -->
</methodN>
</auth_methods>
<access_management>0|1</access_management>
<networks incl="networks" replace="replace">
</networks>
<profile>profile_name</profile>
<quota>default</quota>
<default_database>default</default_database>
<databases>
<database_name>
<table_name>
<filter>expression</filter>
</table_name>
</database_name>
</databases>
<grants>
<query>GRANT SELECT ON system.*</query>
</grants>
</user_name>
<!-- Other users settings -->
</users>
Le mot de passe peut être spécifié en clair ou en SHA256 (format hexadécimal).
user_name/password
-
Pour définir un mot de passe en clair (non recommandé), placez-le dans un élément
password. Par exemple,
<password>qwerty</password>. Le mot de passe peut être vide.
-
Pour définir un mot de passe à l’aide de son hash SHA256, placez-le dans un élément
password_sha256_hex. Par exemple,
<password_sha256_hex>65e84be33532fb784c48129675f9eff3a682b27168c0ea744b2cf58ee02337c5</password_sha256_hex>. Exemple de génération d’un mot de passe depuis le shell :La première ligne du résultat correspond au mot de passe. La deuxième ligne est le hash SHA256 correspondant.
PASSWORD=$(base64 < /dev/urandom | head -c8); echo "$PASSWORD"; echo -n "$PASSWORD" | sha256sum | tr -d '-'
-
Pour assurer la compatibilité avec les clients MySQL, le mot de passe peut être spécifié sous forme de hash double SHA1. Placez-le dans l’élément
password_double_sha1_hex. Par exemple,
<password_double_sha1_hex>08b4a0f1de6ad37da17359e592c8d74788a83eb0</password_double_sha1_hex>. Exemple de génération d’un mot de passe depuis le shell :La première ligne du résultat correspond au mot de passe. La deuxième ligne est le hash double SHA1 correspondant.
PASSWORD=$(base64 < /dev/urandom | head -c8); echo "$PASSWORD"; echo -n "$PASSWORD" | sha1sum | tr -d '-' | xxd -r -p | sha1sum | tr -d '-'
Le mot de passe à usage unique basé sur le temps (TOTP) peut être utilisé pour authentifier les utilisateurs de ClickHouse en générant des codes d’accès temporaires valables pendant une durée limitée. Cette méthode d’authentification TOTP est conforme à la norme RFC 6238, ce qui la rend compatible avec des applications TOTP populaires comme Google Authenticator, 1Password et d’autres outils similaires. Elle peut être configurée via le fichier de configuration
Configuration de l’authentification TOTP
users.xml, en complément de l’authentification par mot de passe.
Elle n’est pas encore prise en charge par le contrôle d’accès piloté par SQL.
Pour s’authentifier à l’aide de TOTP, les utilisateurs doivent fournir un mot de passe principal ainsi qu’un mot de passe à usage unique généré par leur application TOTP, soit via l’option de ligne de commande
--one-time-password, soit en le concaténant au mot de passe principal avec le caractère ’+’.
Par exemple, si le mot de passe principal est
some_password et que le code TOTP généré est
345123, l’utilisateur peut spécifier
--password some_password+345123 ou
--password some_password --one-time-password 345123 lors de la connexion à ClickHouse. Si aucun mot de passe n’est indiqué,
clickhouse-client le demandera de manière interactive.
Pour activer l’authentification TOTP pour un utilisateur, configurez la section
time_based_one_time_password dans
users.xml. Cette section définit les paramètres TOTP, tels que le secret, la durée de validité, le nombre de chiffres et l’algorithme de hachage.
Exemple
Cette commande génère un secret encodé en base32 qui peut être ajouté au champ
<clickhouse>
<!-- ... -->
<users>
<my_user>
<!-- Primary password-based authentication: -->
<password>some_password</password>
<password_sha256_hex>1464acd6765f91fccd3f5bf4f14ebb7ca69f53af91b0a5790c2bba9d8819417b</password_sha256_hex>
<!-- ... or any other supported authentication method ... -->
<!-- TOTP authentication configuration -->
<time_based_one_time_password>
<secret>JBSWY3DPEHPK3PXP</secret> <!-- Base32-encoded TOTP secret -->
<period>30</period> <!-- Optional: OTP validity period in seconds -->
<digits>6</digits> <!-- Optional: Number of digits in the OTP -->
<algorithm>SHA1</algorithm> <!-- Optional: Hash algorithm: SHA1, SHA256, SHA512 -->
</time_based_one_time_password>
</my_user>
</users>
</clickhouse>
Parameters:
- secret - (Required) The base32-encoded secret key used to generate TOTP codes.
- period - Optional. Sets the validity period of each OTP in seconds. Must be a positive number not exceeding 120. Default is 30.
- digits - Optional. Specifies the number of digits in each OTP. Must be between 4 and 10. Default is 6.
- algorithm - Optional. Defines the hash algorithm for generating OTPs. Supported values are SHA1, SHA256, and SHA512. Default is SHA1.
Generating a TOTP Secret
To generate a TOTP-compatible secret for use with ClickHouse, run the following command in the terminal:
```bash
$ base32 -w32 < /dev/urandom | head -1
secret dans users.xml.
Pour activer TOTP pour un utilisateur donné, ajoutez à l’un des champs existants basés sur un mot de passe (comme
password ou
password_sha256_hex) une section supplémentaire
time_based_one_time_password.
L’outil qrencode peut être utilisé pour générer un code QR pour le secret TOTP.
Après avoir configuré le TOTP pour un utilisateur, un mot de passe à usage unique peut être utilisé dans le processus d’authentification, comme indiqué ci-dessus.
$ qrencode -t ansiutf8 'otpauth://totp/ClickHouse?issuer=ClickHouse&secret=JBSWY3DPEHPK3PXP'
username/ssh-keyCe paramètre permet de s’authentifier à l’aide de clés SSH. Étant donné une clé SSH (générée par
ssh-keygen) telle que
L’élément
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIDNf0r6vRl24Ix3tv2IgPmNPO2ATa2krvt80DdcTatLj john@example.com
ssh_key doit être
Remplacez
<ssh_key>
<type>ssh-ed25519</type>
<base64_key>AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIDNf0r6vRl24Ix3tv2IgPmNPO2ATa2krvt80DdcTatLj</base64_key>
</ssh_key>
ssh-ed25519 par
ssh-rsa ou
ecdsa-sha2-nistp256 dans le cas des autres algorithmes pris en charge.
Plusieurs méthodes d’authentificationUn même utilisateur peut être configuré avec plusieurs méthodes d’authentification à l’aide de l’élément
<auth_methods>. Cela permet à un utilisateur de s’authentifier avec n’importe laquelle des méthodes indiquées — par exemple, un utilisateur peut disposer à la fois d’un mot de passe et d’un identifiant LDAP, et pourra se connecter avec l’un ou l’autre.
Chaque élément enfant de
<auth_methods> est un élément conteneur au nom arbitraire qui contient exactement un type d’authentification. Le nom de cet élément conteneur (par ex.
<method1>,
<primary>,
<a1>) n’a pas d’importance ; seul l’élément d’authentification imbriqué est utilisé.
Exemple : plusieurs mots de passe
Exemple : plusieurs types d’authentification
<users>
<my_user>
<auth_methods>
<primary>
<password>password_one</password>
</primary>
<secondary>
<password_sha256_hex>65e84be33532fb784c48129675f9eff3a682b27168c0ea744b2cf58ee02337c5</password_sha256_hex>
</secondary>
</auth_methods>
</my_user>
</users>
Les types d’authentification suivants sont pris en charge dans
<users>
<my_user>
<auth_methods>
<a1>
<password>plaintext_pass</password>
</a1>
<a2>
<password_sha256_hex>e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855</password_sha256_hex>
</a2>
<a3>
<ldap>
<server>my_ldap_server</server>
</ldap>
</a3>
</auth_methods>
</my_user>
</users>
<auth_methods> :
password— mot de passe en clair
password_sha256_hex— hachage SHA256 du mot de passe
password_scram_sha256_hex— hachage SCRAM-SHA-256 du mot de passe
password_double_sha1_hex— hachage double SHA1 du mot de passe
ldap— authentification via le serveur LDAP
kerberos— authentification Kerberos
ssl_certificates— authentification par certificat SSL
ssh_keys— authentification par clé SSH
http_authentication— authentification HTTP
<auth_methods>ne peut pas être utilisé avec des méthodes d’authentification définies au niveau de l’utilisateur. Utilisez soit l’une, soit l’autre, mais pas les deux.
<auth_methods>doit contenir au moins une méthode d’authentification.
- Chaque élément conteneur dans
<auth_methods>doit contenir exactement un type d’authentification (à l’exception de
<ssh_keys>, qui peut en contenir plusieurs, pour la compatibilité descendante).
- TOTP (
<time_based_one_time_password>) est défini au niveau de l’utilisateur (en dehors de
<auth_methods>) et s’applique à toutes les méthodes basées sur un mot de passe de la liste. Au moins une méthode basée sur un mot de passe est requise lorsque TOTP est activé.
auth_methods avec TOTP
Dans cet exemple, la vérification TOTP s’applique à la méthode par mot de passe (
<users>
<my_user>
<auth_methods>
<a1>
<password>my_password</password>
</a1>
<a2>
<ldap>
<server>ldap_server_1</server>
</ldap>
</a2>
</auth_methods>
<time_based_one_time_password>
<secret>JBSWY3DPEHPK3PXP</secret>
</time_based_one_time_password>
</my_user>
</users>
<password>), tandis que la méthode LDAP s’authentifie de manière indépendante auprès du serveur externe.
access_managementCe paramètre active ou désactive l’utilisation du contrôle d’accès et de la gestion des comptes pilotés par SQL pour cet utilisateur. Valeurs possibles :
- 0 — Désactivé.
- 1 — Activé.
grantsCe paramètre permet d’accorder n’importe quel privilège à l’utilisateur sélectionné. Chaque élément de la liste doit être une requête
GRANT sans préciser de bénéficiaire.
Exemple :
Ce paramètre ne peut pas être spécifié simultanément avec les paramètres
<user1>
<grants>
<query>GRANT SHOW ON *.*</query>
<query>GRANT CREATE ON *.* WITH GRANT OPTION</query>
<query>GRANT SELECT ON system.*</query>
</grants>
</user1>
dictionaries,
access_management,
named_collection_control,
show_named_collections_secrets
et
allow_databases.
user_name/networksListe des réseaux depuis lesquels l’utilisateur peut se connecter au serveur ClickHouse. Chaque élément de la liste peut prendre l’une des formes suivantes :
-
<ip>— Adresse IP ou masque réseau. Exemples :
213.180.204.3,
10.0.0.1/8,
10.0.0.1/255.255.255.0,
2a02:6b8::3,
2a02:6b8::3/64,
2a02:6b8::3/ffff:ffff:ffff:ffff::.
-
<host>— Nom d’hôte. Exemple :
example01.host.ru. Pour vérifier l’accès, une requête DNS est effectuée et toutes les adresses IP renvoyées sont comparées à l’adresse distante.
-
<host_regexp>— Expression régulière pour les noms d’hôte. Exemple,
^example\d\d-\d\d-\d\.host\.ru$Pour vérifier l’accès, une requête DNS PTR est effectuée pour l’adresse distante, puis l’expression régulière spécifiée est appliquée. Ensuite, une autre requête DNS est effectuée sur les résultats de la requête PTR et toutes les adresses reçues sont comparées à l’adresse distante. Nous recommandons vivement de terminer l’expression régulière par $.
<ip>::/0</ip>
Pour n’autoriser l’accès que depuis localhost, spécifiez :
Il n’est pas sécurisé d’ouvrir l’accès depuis n’importe quel réseau, sauf si vous disposez d’un pare-feu correctement configuré ou si le serveur n’est pas directement connecté à Internet.
<ip>::1</ip>
<ip>127.0.0.1</ip>
user_name/profileVous pouvez attribuer un profil de paramètres à l’utilisateur. Les profils de paramètres sont définis dans une section distincte du fichier
users.xml. Pour plus d’informations, consultez Profils de paramètres.
user_name/quotaLes quotas vous permettent de suivre ou de limiter l’utilisation des ressources sur une période donnée. Les quotas se configurent dans la section
quotas
du fichier de configuration
users.xml.
Vous pouvez attribuer un jeu de quotas à l’utilisateur. Pour une description détaillée de la configuration des quotas, consultez Quotas.
user_name/databasesDans cette section, vous pouvez limiter les lignes renvoyées par ClickHouse pour les requêtes
SELECT effectuées par l’utilisateur courant, ce qui permet de mettre en place une sécurité de base au niveau des lignes.
Exemple
La configuration suivante impose que l’utilisateur
user1 ne puisse voir, dans les résultats des requêtes
SELECT, que les lignes de
table1 pour lesquelles la valeur du champ
id est 1000.
Le
<user1>
<databases>
<database_name>
<table1>
<filter>id = 1000</filter>
</table1>
</database_name>
</databases>
</user1>
filter peut être n’importe quelle expression qui renvoie une valeur de type UInt8. Il contient généralement des comparaisons et des opérateurs logiques. Les lignes de
database_name.table1 pour lesquelles
filter renvoie 0 ne sont pas retournées pour cet utilisateur. Le filtrage est incompatible avec les opérations
PREWHERE et désactive l’optimisation
WHERE→PREWHERE.
RôlesVous pouvez créer tous les rôles prédéfinis à l’aide de la section
roles du fichier de configuration
user.xml.
Structure de la section
roles :
Ces rôles peuvent également être attribués aux utilisateurs dans la section
<roles>
<test_role>
<grants>
<query>GRANT SHOW ON *.*</query>
<query>REVOKE SHOW ON system.*</query>
<query>GRANT CREATE ON *.* WITH GRANT OPTION</query>
</grants>
</test_role>
</roles>
users :
<users>
<user_name>
...
<grants>
<query>GRANT test_role</query>
</grants>
</user_name>
<users>