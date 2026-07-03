Paramètres de configuration des utilisateurs et des rôles.

Paramètres des utilisateurs et des rôles

La section users du fichier de configuration users.xml contient les paramètres des utilisateurs.

ClickHouse prend également en charge un workflow piloté par SQL pour gérer les utilisateurs. Nous recommandons de l’utiliser.

Structure de la section users :

< users > <!-- If user name was not specified, 'default' user is used. --> < user_name > <!-- Exactly one authentication method may be specified at the users.user_name level. For example: --> < password ></ password > <!-- Or (exclusive) --> < password_sha256_hex ></ password_sha256_hex > <!-- Or (exclusive) (N.B. multiple clés SSH are allowed for compatibilité descendante) --> < ssh_keys > < ssh_key > < type > ssh-ed25519 </ type > < base64_key > AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIDNf0r6vRl24Ix3tv2IgPmNPO2ATa2krvt80DdcTatLj </ base64_key > </ ssh_key > < ssh_key > < type > ecdsa-sha2-nistp256 </ type > < base64_key > AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABBBNxeV2uN5UY6CUbCzTA1rXfYimKQA5ivNIqxdax4bcMXz4D0nSk2l5E1TkR5mG8EBWtmExSPbcEPJ8V7lyWWbA8= </ base64_key > </ ssh_key > < ssh_key > < type > ssh-rsa </ type > < base64_key > AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQCpgqL1SHhPVBOTFlOm0pu+cYBbADzC2jL41sPMawYCJHDyHuq7t+htaVVh2fRgpAPmSEnLEC2d4BEIKMtPK3bfR8plJqVXlLt6Q8t4b1oUlnjb3VPA9P6iGcW7CV1FBkZQEVx8ckOfJ3F+kI5VsrRlEDgiecm/C1VPl0/9M2llW/mPUMaD65cM9nlZgM/hUeBrfxOEqM11gDYxEZm1aRSbZoY4dfdm3vzvpSQ6lrCrkjn3X2aSmaCLcOWJhfBWMovNDB8uiPuw54g3ioZ++qEQMlfxVsqXDGYhXCrsArOVuW/5RbReO79BvXqdssiYShfwo+GhQ0+aLWMIW/jgBkkqx/n7uKLzCMX7b2F+aebRYFh+/QXEj7SnihdVfr9ud6NN3MWzZ1ltfIczlEcFLrLJ1Yq57wW6wXtviWh59WvTWFiPejGjeSjjJyqqB49tKdFVFuBnIU5u/bch2DXVgiAEdQwUrIp1ACoYPq22HFFAYUJrL32y7RxX3PGzuAv3LOc= </ base64_key > </ ssh_key > </ ssh_keys > <!-- Or (exclusive) for multiple authentication methods: --> < auth_methods > < method1 > < password ></ password > </ method1 > < method2 > < password_sha256_hex ></ password_sha256_hex > </ method2 > <!-- ... --> < methodN > <!-- ... --> </ methodN > </ auth_methods > < access_management > 0|1 </ access_management > < networks incl = "networks" replace = "replace" > </ networks > < profile > profile_name </ profile > < quota > default </ quota > < default_database > default </ default_database > < databases > < database_name > < table_name > < filter > expression </ filter > </ table_name > </ database_name > </ databases > < grants > < query > GRANT SELECT ON system.* </ query > </ grants > </ user_name > <!-- Other users settings --> </ users >

Le mot de passe peut être spécifié en clair ou en SHA256 (format hexadécimal).

Pour définir un mot de passe en clair (non recommandé), placez-le dans un élément password . Par exemple, <password>qwerty</password> . Le mot de passe peut être vide.

Pour définir un mot de passe à l’aide de son hash SHA256, placez-le dans un élément password_sha256_hex . Par exemple, <password_sha256_hex>65e84be33532fb784c48129675f9eff3a682b27168c0ea744b2cf58ee02337c5</password_sha256_hex> . Exemple de génération d’un mot de passe depuis le shell : PASSWORD = $( base64 < /dev/urandom | head -c8 ); echo " $PASSWORD " ; echo -n " $PASSWORD " | sha256sum | tr -d '-' La première ligne du résultat correspond au mot de passe. La deuxième ligne est le hash SHA256 correspondant.

Pour assurer la compatibilité avec les clients MySQL, le mot de passe peut être spécifié sous forme de hash double SHA1. Placez-le dans l’élément password_double_sha1_hex . Par exemple, <password_double_sha1_hex>08b4a0f1de6ad37da17359e592c8d74788a83eb0</password_double_sha1_hex> . Exemple de génération d’un mot de passe depuis le shell : PASSWORD = $( base64 < /dev/urandom | head -c8 ); echo " $PASSWORD " ; echo -n " $PASSWORD " | sha1sum | tr -d '-' | xxd -r -p | sha1sum | tr -d '-' La première ligne du résultat correspond au mot de passe. La deuxième ligne est le hash double SHA1 correspondant.

​ Configuration de l’authentification TOTP

users.xml , en complément de l’authentification par mot de passe. Elle n’est pas encore prise en charge par le contrôle d’accès piloté par SQL. Le mot de passe à usage unique basé sur le temps (TOTP) peut être utilisé pour authentifier les utilisateurs de ClickHouse en générant des codes d’accès temporaires valables pendant une durée limitée. Cette méthode d’authentification TOTP est conforme à la norme RFC 6238 , ce qui la rend compatible avec des applications TOTP populaires comme Google Authenticator, 1Password et d’autres outils similaires. Elle peut être configurée via le fichier de configuration, en complément de l’authentification par mot de passe. Elle n’est pas encore prise en charge par le contrôle d’accès piloté par SQL.

Pour s’authentifier à l’aide de TOTP, les utilisateurs doivent fournir un mot de passe principal ainsi qu’un mot de passe à usage unique généré par leur application TOTP, soit via l’option de ligne de commande --one-time-password , soit en le concaténant au mot de passe principal avec le caractère ’+’. Par exemple, si le mot de passe principal est some_password et que le code TOTP généré est 345123 , l’utilisateur peut spécifier --password some_password+345123 ou --password some_password --one-time-password 345123 lors de la connexion à ClickHouse. Si aucun mot de passe n’est indiqué, clickhouse-client le demandera de manière interactive.

Pour activer l’authentification TOTP pour un utilisateur, configurez la section time_based_one_time_password dans users.xml . Cette section définit les paramètres TOTP, tels que le secret, la durée de validité, le nombre de chiffres et l’algorithme de hachage.

Exemple

< clickhouse > <!-- ... --> < users > < my_user > <!-- Primary password-based authentication: --> < password > some_password </ password > < password_sha256_hex > 1464acd6765f91fccd3f5bf4f14ebb7ca69f53af91b0a5790c2bba9d8819417b </ password_sha256_hex > <!-- ... or any other supported authentication method ... --> <!-- TOTP authentication configuration --> < time_based_one_time_password > < secret > JBSWY3DPEHPK3PXP </ secret > <!-- Base32-encoded TOTP secret --> < period > 30 </ period > <!-- Optional: OTP validity period in seconds --> < digits > 6 </ digits > <!-- Optional: Number of digits in the OTP --> < algorithm > SHA1 </ algorithm > <!-- Optional: Hash algorithm: SHA1, SHA256, SHA512 --> </ time_based_one_time_password > </ my_user > </ users > </ clickhouse > Parameters: - secret - (Required) The base32-encoded secret key used to generate TOTP codes. - period - Optional. Sets the validity period of each OTP in seconds. Must be a positive number not exceeding 120. Default is 30. - digits - Optional. Specifies the number of digits in each OTP. Must be between 4 and 10. Default is 6. - algorithm - Optional. Defines the hash algorithm for generating OTPs. Supported values are SHA1, SHA256, and SHA512. Default is SHA1. Generating a TOTP Secret To generate a TOTP-compatible secret for use with ClickHouse, run the following command in the terminal: ```bash $ base32 -w32 < /dev/urandom | head -1

Cette commande génère un secret encodé en base32 qui peut être ajouté au champ secret dans users.xml.

Pour activer TOTP pour un utilisateur donné, ajoutez à l’un des champs existants basés sur un mot de passe (comme password ou password_sha256_hex ) une section supplémentaire time_based_one_time_password .

L’outil qrencode peut être utilisé pour générer un code QR pour le secret TOTP.

$ qrencode -t ansiutf8 'otpauth://totp/ClickHouse?issuer=ClickHouse&secret=JBSWY3DPEHPK3PXP'

Après avoir configuré le TOTP pour un utilisateur, un mot de passe à usage unique peut être utilisé dans le processus d’authentification, comme indiqué ci-dessus.

Ce paramètre permet de s’authentifier à l’aide de clés SSH.

Étant donné une clé SSH (générée par ssh-keygen ) telle que

ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIDNf0r6vRl24Ix3tv2IgPmNPO2ATa2krvt80DdcTatLj john@example.com

L’élément ssh_key doit être

< ssh_key > < type > ssh-ed25519 </ type > < base64_key > AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIDNf0r6vRl24Ix3tv2IgPmNPO2ATa2krvt80DdcTatLj </ base64_key > </ ssh_key >

Remplacez ssh-ed25519 par ssh-rsa ou ecdsa-sha2-nistp256 dans le cas des autres algorithmes pris en charge.

​ Plusieurs méthodes d’authentification

Un même utilisateur peut être configuré avec plusieurs méthodes d’authentification à l’aide de l’élément <auth_methods> . Cela permet à un utilisateur de s’authentifier avec n’importe laquelle des méthodes indiquées — par exemple, un utilisateur peut disposer à la fois d’un mot de passe et d’un identifiant LDAP, et pourra se connecter avec l’un ou l’autre.

Chaque élément enfant de <auth_methods> est un élément conteneur au nom arbitraire qui contient exactement un type d’authentification. Le nom de cet élément conteneur (par ex. <method1> , <primary> , <a1> ) n’a pas d’importance ; seul l’élément d’authentification imbriqué est utilisé.

Exemple : plusieurs mots de passe

< users > < my_user > < auth_methods > < primary > < password > password_one </ password > </ primary > < secondary > < password_sha256_hex > 65e84be33532fb784c48129675f9eff3a682b27168c0ea744b2cf58ee02337c5 </ password_sha256_hex > </ secondary > </ auth_methods > </ my_user > </ users >

Exemple : plusieurs types d’authentification

< users > < my_user > < auth_methods > < a1 > < password > plaintext_pass </ password > </ a1 > < a2 > < password_sha256_hex > e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 </ password_sha256_hex > </ a2 > < a3 > < ldap > < server > my_ldap_server </ server > </ ldap > </ a3 > </ auth_methods > </ my_user > </ users >

Les types d’authentification suivants sont pris en charge dans <auth_methods> :

password — mot de passe en clair

— mot de passe en clair password_sha256_hex — hachage SHA256 du mot de passe

— hachage SHA256 du mot de passe password_scram_sha256_hex — hachage SCRAM-SHA-256 du mot de passe

— hachage SCRAM-SHA-256 du mot de passe password_double_sha1_hex — hachage double SHA1 du mot de passe

— hachage double SHA1 du mot de passe ldap — authentification via le serveur LDAP

— authentification via le serveur LDAP kerberos — authentification Kerberos

— authentification Kerberos ssl_certificates — authentification par certificat SSL

— authentification par certificat SSL ssh_keys — authentification par clé SSH

— authentification par clé SSH http_authentication — authentification HTTP

Règles et restrictions :

<auth_methods> ne peut pas être utilisé avec des méthodes d’authentification définies au niveau de l’utilisateur. Utilisez soit l’une, soit l’autre, mais pas les deux.

être utilisé avec des méthodes d’authentification définies au niveau de l’utilisateur. Utilisez soit l’une, soit l’autre, mais pas les deux. <auth_methods> doit contenir au moins une méthode d’authentification.

doit contenir au moins une méthode d’authentification. Chaque élément conteneur dans <auth_methods> doit contenir exactement un type d’authentification (à l’exception de <ssh_keys> , qui peut en contenir plusieurs, pour la compatibilité descendante).

doit contenir exactement un type d’authentification (à l’exception de , qui peut en contenir plusieurs, pour la compatibilité descendante). TOTP ( <time_based_one_time_password> ) est défini au niveau de l’utilisateur (en dehors de <auth_methods> ) et s’applique à toutes les méthodes basées sur un mot de passe de la liste. Au moins une méthode basée sur un mot de passe est requise lorsque TOTP est activé.

Exemple : auth_methods avec TOTP

< users > < my_user > < auth_methods > < a1 > < password > my_password </ password > </ a1 > < a2 > < ldap > < server > ldap_server_1 </ server > </ ldap > </ a2 > </ auth_methods > < time_based_one_time_password > < secret > JBSWY3DPEHPK3PXP </ secret > </ time_based_one_time_password > </ my_user > </ users >

Dans cet exemple, la vérification TOTP s’applique à la méthode par mot de passe ( <password> ), tandis que la méthode LDAP s’authentifie de manière indépendante auprès du serveur externe.

Ce paramètre active ou désactive l’utilisation du contrôle d’accès et de la gestion des comptes pilotés par SQL pour cet utilisateur.

Valeurs possibles :

0 — Désactivé.

1 — Activé.

Valeur par défaut : 0.

Ce paramètre permet d’accorder n’importe quel privilège à l’utilisateur sélectionné. Chaque élément de la liste doit être une requête GRANT sans préciser de bénéficiaire.

Exemple :

< user1 > < grants > < query > GRANT SHOW ON *.* </ query > < query > GRANT CREATE ON *.* WITH GRANT OPTION </ query > < query > GRANT SELECT ON system.* </ query > </ grants > </ user1 >

Ce paramètre ne peut pas être spécifié simultanément avec les paramètres dictionaries , access_management , named_collection_control , show_named_collections_secrets et allow_databases .

Liste des réseaux depuis lesquels l’utilisateur peut se connecter au serveur ClickHouse.

Chaque élément de la liste peut prendre l’une des formes suivantes :

<ip> — Adresse IP ou masque réseau. Exemples : 213.180.204.3 , 10.0.0.1/8 , 10.0.0.1/255.255.255.0 , 2a02:6b8::3 , 2a02:6b8::3/64 , 2a02:6b8::3/ffff:ffff:ffff:ffff:: .

<host> — Nom d’hôte. Exemple : example01.host.ru . Pour vérifier l’accès, une requête DNS est effectuée et toutes les adresses IP renvoyées sont comparées à l’adresse distante.

<host_regexp> — Expression régulière pour les noms d’hôte. Exemple, ^example\d\d-\d\d-\d\.host\.ru$ Pour vérifier l’accès, une requête DNS PTR est effectuée pour l’adresse distante, puis l’expression régulière spécifiée est appliquée. Ensuite, une autre requête DNS est effectuée sur les résultats de la requête PTR et toutes les adresses reçues sont comparées à l’adresse distante. Nous recommandons vivement de terminer l’expression régulière par $.

Tous les résultats des requêtes DNS sont mis en cache jusqu’au redémarrage du serveur.

Exemples

Pour autoriser l’accès de l’utilisateur depuis n’importe quel réseau, spécifiez :

< ip > ::/0 </ ip >

Il n’est pas sécurisé d’ouvrir l’accès depuis n’importe quel réseau, sauf si vous disposez d’un pare-feu correctement configuré ou si le serveur n’est pas directement connecté à Internet.

Pour n’autoriser l’accès que depuis localhost, spécifiez :

< ip > ::1 </ ip > < ip > 127.0.0.1 </ ip >

users.xml . Pour plus d’informations, consultez Vous pouvez attribuer un profil de paramètres à l’utilisateur. Les profils de paramètres sont définis dans une section distincte du fichier. Pour plus d’informations, consultez Profils de paramètres

Les quotas vous permettent de suivre ou de limiter l’utilisation des ressources sur une période donnée. Les quotas se configurent dans la section quotas du fichier de configuration users.xml .

Vous pouvez attribuer un jeu de quotas à l’utilisateur. Pour une description détaillée de la configuration des quotas, consultez Quotas

Dans cette section, vous pouvez limiter les lignes renvoyées par ClickHouse pour les requêtes SELECT effectuées par l’utilisateur courant, ce qui permet de mettre en place une sécurité de base au niveau des lignes.

Exemple

La configuration suivante impose que l’utilisateur user1 ne puisse voir, dans les résultats des requêtes SELECT , que les lignes de table1 pour lesquelles la valeur du champ id est 1000.

< user1 > < databases > < database_name > < table1 > < filter > id = 1000 </ filter > </ table1 > </ database_name > </ databases > </ user1 >

filter peut être n’importe quelle expression qui renvoie une valeur de type database_name.table1 pour lesquelles filter renvoie 0 ne sont pas retournées pour cet utilisateur. Le filtrage est incompatible avec les opérations PREWHERE et désactive l’optimisation WHERE→PREWHERE . Lepeut être n’importe quelle expression qui renvoie une valeur de type UInt8 . Il contient généralement des comparaisons et des opérateurs logiques. Les lignes depour lesquellesrenvoie 0 ne sont pas retournées pour cet utilisateur. Le filtrage est incompatible avec les opérationset désactive l’optimisation

Vous pouvez créer tous les rôles prédéfinis à l’aide de la section roles du fichier de configuration user.xml .

Structure de la section roles :

< roles > < test_role > < grants > < query > GRANT SHOW ON *.* </ query > < query > REVOKE SHOW ON system.* </ query > < query > GRANT CREATE ON *.* WITH GRANT OPTION </ query > </ grants > </ test_role > </ roles >

Ces rôles peuvent également être attribués aux utilisateurs dans la section users :