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ClickHouse propose plusieurs clients natifs et interfaces qui vous permettent de vous connecter à ClickHouse.

clickhousectl

La CLI pour ClickHouse : en local et dans le cloud.

Client ClickHouse

Client en ligne de commande natif prenant en charge les options de ligne de commande et les fichiers de configuration.

Pilotes et interfaces

Interfaces réseau, pilotes et outils pour se connecter à ClickHouse.

Bibliothèque cliente C++

La bibliothèque cliente C++ de ClickHouse.

Inférence de schéma

Inférence automatique du schéma à partir des données d’entrée.

Terminal Web

Une session clickhouse-client dans le navigateur via WebSocket.

UI SQL Web (Play)

L’interface SQL intégrée dans le navigateur, proposée par ClickHouse à l’adresse /play.

Interfaces tierces

Outils, bibliothèques et intégrations tierces.
Dernière modification le 23 juillet 2026