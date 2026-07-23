clickhousectl
La CLI pour ClickHouse : en local et dans le cloud.
Client ClickHouse
Client en ligne de commande natif prenant en charge les options de ligne de commande et les fichiers de configuration.
Pilotes et interfaces
Interfaces réseau, pilotes et outils pour se connecter à ClickHouse.
Bibliothèque cliente C++
La bibliothèque cliente C++ de ClickHouse.
Inférence de schéma
Inférence automatique du schéma à partir des données d’entrée.
Terminal Web
Une session
clickhouse-client dans le navigateur via WebSocket.
UI SQL Web (Play)
L’interface SQL intégrée dans le navigateur, proposée par ClickHouse à l’adresse
/play.
Interfaces tierces
Outils, bibliothèques et intégrations tierces.