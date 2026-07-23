Pour télécharger ClickHouse, exécutez :
Installation
Pour l’installer également, exécutez :
curl https://clickhouse.com/ | sh
Voir Installer ClickHouse pour découvrir d’autres options d’installation. Les différentes versions du client et du serveur sont compatibles entre elles, mais certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans les anciennes versions du client. Nous vous recommandons d’utiliser la même version pour le client et le serveur.
sudo ./clickhouse install
Exécuter
Pour vous connecter à un serveur ClickHouse, exécutez :
Si vous avez seulement téléchargé ClickHouse sans l’installer, utilisez
./clickhouse client au lieu de
clickhouse-client.
Précisez des détails de connexion supplémentaires si nécessaire :
$ clickhouse-client --host server
ClickHouse client version 24.12.2.29 (official build).
Connecting to server:9000 as user default.
Connected to ClickHouse server version 24.12.2.
:)
Pour obtenir la liste complète des options de ligne de commande, voir Options de ligne de commande.
|Option
|Description
--port <port>
|Le port sur lequel le serveur ClickHouse accepte les connexions. Les ports par défaut sont 9440 (TLS) et 9000 (sans TLS). Notez que ClickHouse Client utilise le protocole natif, et non HTTP(S).
-s [ --secure ]
|Indique s’il faut utiliser TLS (généralement détecté automatiquement).
-u [ --user ] <username>
|L’utilisateur de base de données avec lequel se connecter. Par défaut, la connexion s’effectue avec l’utilisateur
default.
--password <password>
|Le mot de passe de l’utilisateur de base de données. Vous pouvez également spécifier le mot de passe d’une connexion dans le fichier de configuration. Si vous ne spécifiez pas le mot de passe, le client le demandera.
-c [ --config ] <path-to-file>
|L’emplacement du fichier de configuration de ClickHouse Client, s’il ne se trouve pas dans l’un des emplacements par défaut. Voir Fichiers de configuration.
--connection <name>
|Le nom de détails de connexion préconfigurés issus du fichier de configuration.
Les informations de votre service ClickHouse Cloud sont disponibles dans la console ClickHouse Cloud. Sélectionnez le service auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur Connect :
Se connecter à ClickHouse Cloud
Choisissez Native : les informations de connexion s’affichent avec un exemple de commande
clickhouse-client :
Vous pouvez enregistrer les détails de connexion d’un ou de plusieurs serveurs ClickHouse dans un fichier de configuration. Le format est le suivant :
Stocker des connexions dans un fichier de configuration
Voir la section sur les fichiers de configuration pour plus d’informations.
<config>
<connections_credentials>
<connection>
<name>default</name>
<hostname>hostname</hostname>
<port>9440</port>
<secure>1</secure>
<user>default</user>
<password>password</password>
<!-- <history_file></history_file> -->
<!-- <history_max_entries></history_max_entries> -->
<!-- <accept-invalid-certificate>false</accept-invalid-certificate> -->
<!-- <prompt></prompt> -->
</connection>
</connections_credentials>
</config>
Afin de se concentrer sur la syntaxe des requêtes, les exemples suivants omettent les informations de connexion (
--host,
--port, etc.). N’oubliez pas de les ajouter lorsque vous utilisez ces commandes.
Mode interactif
Pour exécuter ClickHouse en mode interactif, il suffit d’exécuter :
Utilisation du mode interactif
Cela ouvre l’environnement Read-Eval-Print Loop (REPL), dans lequel vous pouvez commencer à saisir des requêtes SQL de manière interactive. Une fois connecté, une invite s’affiche et vous pouvez saisir des requêtes :
clickhouse-client
En mode interactif, le format de sortie par défaut est
ClickHouse client version 25.x.x.x
Connecting to localhost:9000 as user default.
Connected to ClickHouse server version 25.x.x.x
hostname :)
PrettyCompact.
Vous pouvez modifier le format dans la clause
FORMAT de la requête ou en spécifiant l’option de ligne de commande
--format.
Pour utiliser le format Vertical, vous pouvez utiliser
--vertical ou ajouter
\G à la fin de la requête.
Dans ce format, chaque valeur est affichée sur une ligne distincte, ce qui est pratique pour les tables larges.
En mode interactif, par défaut, tout ce que vous saisissez est exécuté lorsque vous appuyez sur
Enter.
Il n’est pas nécessaire de terminer la requête par un point-virgule.
Vous pouvez démarrer le client avec le paramètre
-m, --multiline.
Pour saisir une requête sur plusieurs lignes, entrez une barre oblique inverse
\ avant le retour à la ligne.
Après avoir appuyé sur
Enter, vous serez invité à saisir la ligne suivante de la requête.
Pour exécuter la requête, terminez-la par un point-virgule et appuyez sur
Enter.
ClickHouse Client est basé sur
replxx (similaire à
readline), il utilise donc des raccourcis clavier familiers et conserve un historique.
L’historique est écrit dans
~/.clickhouse-client-history par défaut.
Pour quitter le client, appuyez sur
Ctrl+D ou saisissez l’une des commandes suivantes à la place d’une requête :
exitou
exit;
quitou
quit;
q,
Qou
:q
logoutou
logout;
Vous pouvez consulter la documentation de n’importe quelle fonction, moteur de table, type de données, format, paramètre ou autre composant du système sans quitter le client. Saisissez
Obtenir de l’aide
help suivi d’un nom (les formes équivalentes
/help,
man et
/man fonctionnent également) :
La recherche est insensible à la casse et interroge la table
help domainWithoutWWW
system.documentation. La documentation correspondante est affichée dans le terminal à partir du Markdown, avec du texte en gras/en italique, des tableaux et des blocs de code avec coloration syntaxique. Lorsqu’un même nom correspond à plusieurs composants (par exemple
file, qui est à la fois une fonction et un moteur de table), ils sont tous affichés.
Lorsqu’aucune correspondance exacte n’est trouvée, le client liste les noms similaires (en tolérant les fautes de frappe) ainsi que les composants dont la documentation mentionne ce mot :
Saisir simplement
help maxx_threads
help affiche un bref résumé d’utilisation.
Lors du traitement d’une requête, le client affiche :
Informations sur le traitement des requêtes
- La progression, qui n’est, par défaut, pas mise à jour plus de 10 fois par seconde. Pour les requêtes rapides, elle peut ne pas avoir le temps de s’afficher.
- La requête mise en forme après l’analyse, à des fins de débogage.
- Le résultat dans le format spécifié.
- Le nombre de lignes du résultat, le temps écoulé et la vitesse moyenne de traitement de la requête. Tous les volumes de données se rapportent à des données non compressées.
Ctrl+C.
Cependant, vous devrez tout de même attendre un peu que le serveur interrompe la requête.
Il n’est pas possible d’annuler une requête à certaines étapes.
Si vous n’attendez pas et appuyez une deuxième fois sur
Ctrl+C, le client se fermera.
ClickHouse Client permet de transmettre des données externes (tables temporaires externes) pour exécuter des requêtes.
Pour plus d’informations, consultez la section Données externes pour le traitement des requêtes.
Vous pouvez utiliser les alias suivants depuis le REPL :
Aliases
\l- SHOW DATABASES
\d- SHOW TABLES
\c <DATABASE>- USE DATABASE
.- répéter la dernière requête
Raccourcis clavier
Alt (Option) + Shift + e- ouvre l’éditeur avec la requête en cours. Il est possible de définir l’éditeur à utiliser via la variable d’environnement
EDITOR. Par défaut,
vimest utilisé.
Alt (Option) + #- commenter la ligne.
Ctrl + r- recherche floue dans l’historique.
Mode batch
Au lieu d’utiliser le client ClickHouse en mode interactif, vous pouvez l’exécuter en mode batch. En mode batch, ClickHouse exécute une seule requête puis se ferme immédiatement - il n’y a ni invite interactive ni boucle. Vous pouvez spécifier une seule requête comme ceci :
Utiliser le mode batch
Vous pouvez également utiliser l’option
$ clickhouse-client "SELECT sum(number) FROM numbers(10)"
45
--query en ligne de commande :
Vous pouvez fournir une requête via
$ clickhouse-client --query "SELECT uniq(number) FROM numbers(10)"
10
stdin :
En supposant qu’une table
$ echo "SELECT avg(number) FROM numbers(10)" | clickhouse-client
4.5
messages existe, vous pouvez également insérer des données depuis la ligne de commande :
Lorsque
$ echo "Hello\nGoodbye" | clickhouse-client --query "INSERT INTO messages FORMAT CSV"
--query est spécifié, toute entrée est ajoutée à la requête après un retour à la ligne.
Cet exemple insère un jeu de données CSV d’exemple,
Insertion d’un fichier CSV dans un service ClickHouse distant
cell_towers.csv, dans la table existante
cell_towers de la base de données
default :
clickhouse-client --host HOSTNAME.clickhouse.cloud \
--port 9440 \
--user default \
--password PASSWORD \
--query "INSERT INTO cell_towers FORMAT CSVWithNames" \
< cell_towers.csv
Il existe plusieurs façons d’insérer des données en ligne de commande. L’exemple ci-dessous insère deux lignes de données CSV dans une table ClickHouse en mode batch :
Exemples d’insertion de données en ligne de commande
Dans l’exemple ci-dessous,
echo -ne "1, 'some text', '2016-08-14 00:00:00'\n2, 'some more text', '2016-08-14 00:00:01'" | \
clickhouse-client --database=test --query="INSERT INTO test FORMAT CSV";
cat <<_EOF démarre un heredoc qui lit tout le contenu jusqu’à ce qu’il rencontre à nouveau
_EOF, puis l’affiche :
Dans l’exemple ci-dessous, le contenu de file.csv est envoyé vers stdout à l’aide de
cat <<_EOF | clickhouse-client --database=test --query="INSERT INTO test FORMAT CSV";
3, 'some text', '2016-08-14 00:00:00'
4, 'some more text', '2016-08-14 00:00:01'
_EOF
cat, puis transmis à
clickhouse-client via un pipe en entrée :
En mode batch, le format de données par défaut est
cat file.csv | clickhouse-client --database=test --query="INSERT INTO test FORMAT CSV";
TabSeparated.
Vous pouvez définir le format dans la clause
FORMAT de la requête, comme indiqué dans l’exemple ci-dessus.
Vous pouvez définir des paramètres dans une requête et leur transmettre des valeurs à l’aide d’options en ligne de commande. Cela évite d’avoir à formater la requête avec des valeurs dynamiques spécifiques côté client. Par exemple :
Requêtes paramétrées
Il est également possible de définir des paramètres dans une session interactive :
$ clickhouse-client --param_parName="[1, 2]" --query "SELECT {parName: Array(UInt16)}"
[1,2]
$ clickhouse-client
ClickHouse client version 25.X.X.XXX (official build).
:) SET param_parName='[1, 2]';
SET param_parName = '[1, 2]'
Query id: 7ac1f84e-e89a-4eeb-a4bb-d24b8f9fd977
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 0.000 sec.
:) SELECT {parName:Array(UInt16)}
SELECT {parName:Array(UInt16)}
Query id: 0358a729-7bbe-4191-bb48-29b063c548a7
┌─_CAST([1, 2]⋯y(UInt16)')─┐
1. │ [1,2] │
└──────────────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.006 sec.
Dans la requête, placez entre accolades les valeurs que vous souhaitez renseigner à l’aide des paramètres de ligne de commande, au format suivant :
Syntaxe de la requête
{<name>:<data type>}
|Paramètre
|Description
name
|Identifiant de substitution. L’option de ligne de commande correspondante est
--param_<name> = value.
data type
|type de données du paramètre.
Par exemple, une structure de données comme
(integer, ('string', integer)) peut avoir pour type de données
Tuple(UInt8, Tuple(String, UInt8)) (vous pouvez également utiliser d’autres types entier).
Il est également possible de transmettre en paramètres le nom de la table, le nom de la base de données et les noms des colonnes ; dans ce cas, vous devrez utiliser
Identifier comme type de données.
Exemples
$ clickhouse-client --param_tuple_in_tuple="(10, ('dt', 10))" \
--query "SELECT * FROM table WHERE val = {tuple_in_tuple:Tuple(UInt8, Tuple(String, UInt8))}"
$ clickhouse-client --param_tbl="numbers" --param_db="system" --param_col="number" --param_alias="top_ten" \
--query "SELECT {col:Identifier} as {alias:Identifier} FROM {db:Identifier}.{tbl:Identifier} LIMIT 10"
ClickHouse Client inclut une assistance IA intégrée pour générer des requêtes SQL à partir de descriptions en langage naturel. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de rédiger des requêtes complexes sans avoir besoin de connaissances approfondies en SQL. L’assistance IA fonctionne immédiatement si la variable d’environnement
Génération SQL assistée par IA
OPENAI_API_KEY ou
ANTHROPIC_API_KEY est définie. Pour une configuration plus avancée, consultez la section Configuration.
Pour utiliser la génération SQL par IA, faites précéder votre requête en langage naturel de
Utilisation
?? :
L’IA va :
:) ?? show all users who made purchases in the last 30 days
- Explorer automatiquement le schéma de votre base de données
- Générer une requête SQL adaptée en fonction des tables et des colonnes détectées
- Exécuter immédiatement la requête générée
Exemple
:) ?? count orders by product category
Starting AI SQL generation with schema discovery...
──────────────────────────────────────────────────
🔍 list_databases
➜ system, default, sales_db
🔍 list_tables_in_database
database: sales_db
➜ orders, products, categories
🔍 get_schema_for_table
database: sales_db
table: orders
➜ CREATE TABLE orders (order_id UInt64, product_id UInt64, quantity UInt32, ...)
✨ SQL query generated successfully!
──────────────────────────────────────────────────
SELECT
c.name AS category,
COUNT(DISTINCT o.order_id) AS order_count
FROM sales_db.orders o
JOIN sales_db.products p ON o.product_id = p.product_id
JOIN sales_db.categories c ON p.category_id = c.category_id
GROUP BY c.name
ORDER BY order_count DESC
La génération SQL par IA nécessite de configurer un fournisseur d’IA dans le fichier de configuration de votre client ClickHouse. Vous pouvez utiliser OpenAI, Anthropic ou tout service d’API compatible avec OpenAI.
Configuration
Si aucune configuration d’IA n’est spécifiée dans le fichier de configuration, ClickHouse Client essaiera automatiquement d’utiliser les variables d’environnement :
Bascule de secours via l’environnement
- Vérifie d’abord la variable d’environnement
OPENAI_API_KEY
- Si elle n’est pas trouvée, vérifie la variable d’environnement
ANTHROPIC_API_KEY
- Si aucune des deux n’est trouvée, les fonctionnalités d’IA seront désactivées
# Using OpenAI
export OPENAI_API_KEY=your-openai-key
clickhouse-client
# Using Anthropic
export ANTHROPIC_API_KEY=your-anthropic-key
clickhouse-client
Pour mieux maîtriser les paramètres de l’IA, configurez-les dans le fichier de configuration de votre ClickHouse Client, situé à l’un des emplacements suivants :
Fichier de configuration
$XDG_CONFIG_HOME/clickhouse/config.xml(ou
~/.config/clickhouse/config.xmlsi
XDG_CONFIG_HOMEn’est pas défini) (format XML)
$XDG_CONFIG_HOME/clickhouse/config.yaml(ou
~/.config/clickhouse/config.yamlsi
XDG_CONFIG_HOMEn’est pas défini) (format YAML)
~/.clickhouse-client/config.xml(format XML, emplacement legacy)
~/.clickhouse-client/config.yaml(format YAML, emplacement legacy)
- Ou indiquez un emplacement personnalisé avec
--config-file
- XML
- YAML
<config>
<ai>
{/* Requis : votre clé API (ou définie via une variable d’environnement) */}
<api_key>your-api-key-here</api_key>
{/* Requis : type de fournisseur (openai, anthropic) */}
<provider>openai</provider>
{/* Modèle à utiliser (les valeurs par défaut varient selon le fournisseur) */}
<model>gpt-4o</model>
{/* Facultatif : point de terminaison de l’API personnalisé pour les services compatibles OpenAI */}
{/* <base_url>https://openrouter.ai/api</base_url> */}
{/* Paramètres d’exploration du schéma */}
<enable_schema_access>true</enable_schema_access>
{/* Paramètres de génération */}
{/* Facultatif : `temperature` n’est envoyé au modèle que lorsqu’il est défini ici.
Il est omis par défaut, car certains modèles rejettent ce paramètre. */}
{/* <temperature>0.0</temperature> */}
<max_tokens>1000</max_tokens>
<timeout_seconds>30</timeout_seconds>
<max_steps>10</max_steps>
{/* Facultatif : prompt système personnalisé */}
{/* <system_prompt>You are an expert ClickHouse SQL assistant...</system_prompt> */}
</ai>
</config>
Utilisation d’API compatibles OpenAI (par ex. OpenRouter) :
Exemples de configuration minimale :
ai:
provider: openai # Use 'openai' for compatibility
api_key: your-openrouter-api-key
base_url: https://openrouter.ai/api/v1
model: anthropic/claude-3.5-sonnet # Use OpenRouter model naming
# Minimal config - uses environment variable for API key
ai:
provider: openai # Will use OPENAI_API_KEY env var
# No config at all - automatic fallback
# (Empty or no ai section - will try OPENAI_API_KEY then ANTHROPIC_API_KEY)
# Only override model - uses env var for API key
ai:
provider: openai
model: gpt-3.5-turbo
Paramètres
Paramètres requis
Paramètres requis
api_key- Votre clé API pour le service d’IA. Peut être omise si elle est définie via une variable d’environnement :
- OpenAI :
OPENAI_API_KEY
- Anthropic :
ANTHROPIC_API_KEY
- Remarque : la clé API du fichier de configuration prévaut sur la variable d’environnement
- OpenAI :
provider- Le fournisseur d’IA :
openaiou
anthropic
- S’il est omis, le système utilise automatiquement les variables d’environnement disponibles
Configuration du modèle
Configuration du modèle
model- Le modèle à utiliser (par défaut : selon le fournisseur)
- OpenAI :
gpt-4o,
gpt-4,
gpt-3.5-turbo, etc.
- Anthropic :
claude-3-5-sonnet-20241022,
claude-3-opus-20240229, etc.
- OpenRouter : utilisez leur convention de nommage des modèles, par exemple
anthropic/claude-3.5-sonnet
- OpenAI :
Paramètres de connexion
Paramètres de connexion
base_url- point de terminaison de l’API personnalisé pour les services compatibles OpenAI (facultatif)
timeout_seconds- Délai d’expiration de la requête, en secondes (par défaut :
30)
Exploration du schéma
Exploration du schéma
enable_schema_access- Autoriser l’IA à explorer les schémas de la base de données (par défaut :
true)
max_steps- Nombre maximal d’étapes d’appel d’outils pour l’exploration du schéma (par défaut :
10)
Paramètres de génération
Paramètres de génération
temperature- Contrôle le niveau d’aléa, 0.0 = déterministe, 1.0 = créatif. Omis par défaut et envoyé au modèle uniquement lorsqu’il est explicitement défini, car certains modèles rejettent ce paramètre.
max_tokens- Longueur maximale de la réponse en tokens (par défaut :
1000)
system_prompt- Instructions personnalisées pour l’IA (facultatif)
Le générateur SQL par IA suit un processus en plusieurs étapes :
Fonctionnement
- Découverte du schéma
- Répertorie les bases de données disponibles
- Identifie les tables dans les bases de données pertinentes
- Examine la structure des tables à l’aide d’instructions
CREATE TABLE
- Génération de requêtes
- Correspond à votre intention exprimée en langage naturel
- Utilise les noms de tables et de colonnes corrects
- Applique les jointures et agrégations appropriées
- Exécution
Limitations
- Nécessite une connexion Internet active
- L’utilisation de l’API est soumise aux limites de requêtes et aux coûts du fournisseur d’IA
- Les requêtes complexes peuvent nécessiter plusieurs ajustements
- L’IA a un accès en lecture seule aux informations de schéma, et non aux données elles-mêmes
Sécurité
- Les clés API ne sont jamais envoyées aux serveurs ClickHouse
- L’IA n’a accès qu’aux informations de schéma (noms des tables/colonnes et types), pas aux données elles-mêmes
- Toutes les requêtes générées respectent les permissions existantes de votre base de données
Chaîne de connexion
ClickHouse Client prend également en charge la connexion à un serveur ClickHouse au moyen d’une chaîne de connexion semblable à celles de MongoDB, PostgreSQL et MySQL. La syntaxe est la suivante :
Utilisation
clickhouse:[//[user[:password]@][hosts_and_ports]][/database][?query_parameters]
|Composant (tous facultatifs)
|Description
|Par défaut
user
|Nom d’utilisateur de la base de données.
default
password
|Mot de passe de l’utilisateur de la base de données. Si
: est spécifié et que le mot de passe est vide, le client invitera l’utilisateur à saisir son mot de passe.
|-
hosts_and_ports
|Liste d’hôtes et, éventuellement, de ports
host[:port] [, host:[port]], ....
localhost:9000
database
|Nom de la base de données.
default
query_parameters
|Liste de paires clé-valeur
param1=value1[,¶m2=value2], .... Pour certains paramètres, aucune valeur n’est requise. Les noms et les valeurs des paramètres sont sensibles à la casse.
|-
Si le nom d’utilisateur, le mot de passe ou la base de données sont spécifiés dans la chaîne de connexion, ils ne peuvent pas l’être avec
Remarques
--user,
--password ou
--database (et inversement).
La composante host peut être soit un nom d’hôte, soit une adresse IPv4 ou IPv6.
Les adresses IPv6 doivent être entre
[] :
Les chaînes de connexion peuvent contenir plusieurs hôtes. ClickHouse Client essaiera de se connecter à ces hôtes dans l’ordre (de gauche à droite). Une fois la connexion établie, il n’essaiera pas de se connecter aux hôtes restants. La chaîne de connexion doit être spécifiée comme premier argument de
clickhouse://[2001:db8::1234]
clickHouse-client.
La chaîne de connexion peut être combinée avec n’importe quel nombre d’autres options de ligne de commande, à l’exception de
--host et
--port.
Les clés suivantes sont autorisées pour
query_parameters :
Encodage en pourcentage Les caractères non ASCII, les espaces et les caractères spéciaux dans les paramètres suivants doivent être encodés en pourcentage :
|Key
|Description
secure (or
s)
|Si elle est spécifiée, le client se connectera au serveur via une connexion sécurisée (TLS). Voir
--secure dans les options de ligne de commande.
user
password
hosts
database
query parameters
Connectez-vous à
Exemples
localhost sur le port 9000 et exécutez la requête
SELECT 1.
Connectez-vous à
clickhouse-client clickhouse://localhost:9000 --query "SELECT 1"
localhost avec l’utilisateur
john, le mot de passe
secret, l’hôte
127.0.0.1 et le port
9000
Connectez-vous à
clickhouse-client clickhouse://john:secret@127.0.0.1:9000
localhost avec l’utilisateur
default, à l’hôte ayant l’adresse IPv6
[::1] et sur le port
9000.
Connectez-vous à
clickhouse-client clickhouse://[::1]:9000
localhost sur le port 9000 en mode multiligne.
Connectez-vous à
clickhouse-client clickhouse://localhost:9000 '-m'
localhost sur le port 9000 en tant qu’utilisateur
default.
Connectez-vous à
clickhouse-client clickhouse://default@localhost:9000
# equivalent to:
clickhouse-client clickhouse://localhost:9000 --user default
localhost sur le port 9000 et utilisez la base de données
my_database par défaut.
Connectez-vous à
clickhouse-client clickhouse://localhost:9000/my_database
# equivalent to:
clickhouse-client clickhouse://localhost:9000 --database my_database
localhost sur le port 9000, utilisez par défaut la base de données
my_database spécifiée dans la chaîne de connexion et activez une connexion sécurisée à l’aide du paramètre abrégé
s.
Connectez-vous à l’hôte par défaut à l’aide du port par défaut, de l’utilisateur default et de la base de données par défaut.
clickhouse-client clickhouse://localhost/my_database?s
# equivalent to:
clickhouse-client clickhouse://localhost/my_database -s
Connectez-vous à l’hôte par défaut via le port par défaut, avec l’utilisateur
clickhouse-client clickhouse:
my_user et sans mot de passe.
Connectez-vous à
clickhouse-client clickhouse://my_user@
# Using a blank password between : and @ means to asking the user to enter the password before starting the connection.
clickhouse-client clickhouse://my_user:@
localhost en utilisant l’adresse e-mail comme nom d’utilisateur. Le symbole
@ est encodé au format pourcentage sous la forme
%40.
Connectez-vous à l’une de ces deux adresses IP :
clickhouse-client clickhouse://some_user%40some_mail.com@localhost:9000
192.168.1.15,
192.168.1.25.
clickhouse-client clickhouse://192.168.1.15,192.168.1.25
En mode interactif, ClickHouse Client affiche l’identifiant de requête pour chaque requête. Par défaut, l’identifiant se présente ainsi :
Format de l’identifiant de requête
Un format personnalisé peut être défini dans un fichier de configuration, à l’intérieur d’une balise
Query id: 927f137d-00f1-4175-8914-0dd066365e96
query_id_formats. Le marqueur
{query_id} dans la chaîne de format est remplacé par l’ID de la requête. Plusieurs chaînes de format sont autorisées à l’intérieur de la balise.
Cette fonctionnalité peut être utilisée pour générer des URL afin de faciliter le profiling des requêtes.
Exemple
Avec la configuration ci-dessus, l’identifiant d’une requête s’affiche au format suivant :
<config>
<query_id_formats>
<speedscope>http://speedscope-host/#profileURL=qp%3Fid%3D{query_id}</speedscope>
</query_id_formats>
</config>
speedscope:http://speedscope-host/#profileURL=qp%3Fid%3Dc8ecc783-e753-4b38-97f1-42cddfb98b7d
ClickHouse Client utilise le premier fichier existant dans la liste suivante :
Fichiers de configuration
- Un fichier défini avec le paramètre
-c [ -C, --config, --config-file ].
./clickhouse-client.[xml|yaml|yml]
$XDG_CONFIG_HOME/clickhouse/config.[xml|yaml|yml](ou
~/.config/clickhouse/config.[xml|yaml|yml]si
XDG_CONFIG_HOMEn’est pas défini)
~/.clickhouse-client/config.[xml|yaml|yml]
/etc/clickhouse-client/config.[xml|yaml|yml]
clickhouse-client.xml
- XML
- YAML
<config>
<user>username</user>
<password>password</password>
<secure>true</secure>
<openSSL>
<client>
<caConfig>/etc/ssl/cert.pem</caConfig>
</client>
</openSSL>
</config>
Le nom d’utilisateur, le mot de passe et l’hôte peuvent être définis à l’aide des variables d’environnement
Options des variables d’environnement
CLICKHOUSE_USER,
CLICKHOUSE_PASSWORD et
CLICKHOUSE_HOST.
Les arguments de ligne de commande
--user,
--password ou
--host, ou une chaîne de connexion (si elle est spécifiée), sont prioritaires sur les variables d’environnement.
Toutes les options en ligne de commande peuvent être spécifiées directement sur la ligne de commande ou définies par défaut dans le fichier de configuration.
Options en ligne de commande
Options générales
|Option
|Description
|Par défaut
-c [ -C, --config, --config-file ] <path-to-file>
|Emplacement du fichier de configuration du client, s’il ne se trouve pas dans l’un des emplacements par défaut. Voir Fichiers de configuration.
|-
--help
|Affiche un résumé de l’utilisation puis quitte. Combinez avec
--verbose pour afficher toutes les options possibles, y compris les paramètres de requête.
|-
--history_file <path-to-file>
|Chemin vers un fichier contenant l’historique des commandes.
|-
--history_max_entries
|Nombre maximal d’entrées dans le fichier d’historique.
1000000 (1 million)
--prompt <prompt>
|Spécifie une invite personnalisée.
|Le
display_name du serveur
--verbose
|Augmente le niveau de verbosité de la sortie.
|-
-V [ --version ]
|Affiche la version puis quitte.
|-
Options de connexion
|Option
|Description
|Par défaut
--connection <name>
|Le nom des informations de connexion préconfigurées issues du fichier de configuration. Voir Identifiants de connexion.
|-
-d [ --database ] <database>
|Sélectionne la base de données utilisée par défaut pour cette connexion.
|La base de données actuelle issue des paramètres du serveur (
default par défaut)
-h [ --host ] <host>
|Le nom d’hôte du serveur ClickHouse auquel se connecter. Il peut s’agir d’un nom d’hôte, d’une adresse IPv4 ou d’une adresse IPv6. Plusieurs hôtes peuvent être fournis à l’aide de plusieurs arguments.
localhost
--jwt <value>
|Utilise un JSON Web Token (JWT) pour l’authentification.
L’autorisation JWT côté serveur est disponible uniquement dans ClickHouse Cloud.
|-
login
|Lance le flux OAuth de type device grant afin de s’authentifier via un IdP.
Pour les hôtes ClickHouse Cloud, les variables OAuth sont inférées ; sinon, elles doivent être fournies avec
--oauth-url,
--oauth-client-id et
--oauth-audience.
|-
--no-warnings
|Désactive l’affichage des avertissements de
system.warnings lorsque le client se connecte au serveur.
|-
--no-server-client-version-message
|Supprime le message d’incompatibilité de version entre le serveur et le client lorsque le client se connecte au serveur.
|-
--password <password>
|Le mot de passe de l’utilisateur de la base de données. Vous pouvez également définir le mot de passe d’une connexion dans le fichier de configuration. Si vous ne spécifiez pas le mot de passe, le client vous le demandera.
|-
--port <port>
|Le port sur lequel le serveur accepte les connexions. Les ports par défaut sont 9440 (TLS) et 9000 (sans TLS).
Remarque : le client utilise le protocole natif, et non HTTP(S).
9440 si
--secure est spécifié,
9000 sinon. Utilise toujours
9440 par défaut si le nom d’hôte se termine par
.clickhouse.cloud.
-s [ --secure ]
|Indique s’il faut utiliser TLS.
Activé automatiquement lors d’une connexion au port 9440 (le port sécurisé par défaut) ou à ClickHouse Cloud.
Vous devrez peut-être configurer vos certificats CA dans le fichier de configuration. Les paramètres de configuration disponibles sont les mêmes que pour la configuration TLS côté serveur.
|Activé automatiquement lors d’une connexion au port 9440 ou à ClickHouse Cloud
--ssh-key-file <path-to-file>
|Fichier contenant la clé privée SSH permettant de s’authentifier auprès du serveur.
|-
--ssh-key-passphrase <value>
|Phrase secrète de la clé privée SSH spécifiée dans
--ssh-key-file.
|-
--tls-sni-override <server name>
|Si TLS est utilisé, le nom de serveur (SNI) à transmettre lors de la négociation initiale.
|L’hôte fourni via
-h ou
--host.
-u [ --user ] <username>
|L’utilisateur de la base de données avec lequel se connecter.
default
Au lieu des options
--host,
--port,
--user et
--password, le client prend également en charge les chaînes de connexion.
Options de requête
|Option
|Description
--param_<name>=<value>
|Valeur de substitution pour un paramètre d’une requête avec paramètres.
-q [ --query ] <query>
|Requête à exécuter en mode batch. Peut être spécifiée plusieurs fois (
--query "SELECT 1" --query "SELECT 2") ou une seule fois avec plusieurs requêtes séparées par des points-virgules (
--query "SELECT 1; SELECT 2;"). Dans ce dernier cas, les requêtes
INSERT utilisant des formats autres que
VALUES doivent être séparées par des lignes vides.
Une requête unique peut aussi être spécifiée sans paramètre :
clickhouse-client "SELECT 1"
Ne peut pas être utilisée avec
--queries-file.
--queries-file <path-to-file>
|Chemin vers un fichier contenant des requêtes.
--queries-file peut être spécifiée plusieurs fois, par exemple
--queries-file queries1.sql --queries-file queries2.sql.
Ne peut pas être utilisée avec
--query.
-m [ --multiline ]
|Si cette option est spécifiée, autorise les requêtes sur plusieurs lignes (la requête n’est pas envoyée lorsque vous appuyez sur Entrée). Les requêtes ne sont envoyées qu’une fois terminées par un point-virgule.
--inline-insert-data
|Envoie
INSERT ... VALUES (et les autres formats intégrés) tels quels dans le texte de la requête au lieu de convertir les données en blocs au format natif. Le serveur analyse lui-même les données intégrées, ce qui évite l’aller-retour nécessaire pour renvoyer au client la structure de la table et les valeurs par défaut des colonnes. Cela peut améliorer les performances lors de nombreuses petites insertions via le protocole natif. Définit automatiquement
send_table_structure_on_insert_with_inline_data sur
0. Ne peut pas être combiné avec des données intégrées et des données externes (depuis stdin ou
INFILE).
Les paramètres de requête peuvent être définis à l’aide d’options de ligne de commande dans le client, par exemple :
Paramètres de requête
Voir Paramètres pour la liste des paramètres.
$ clickhouse-client --max_threads 1
Options de formatage
|Option
|Description
|Valeur par défaut
-f [ --format ] <format>
|Utilisez le format spécifié pour afficher le résultat.
Consultez Formats des données d’entrée et de sortie pour obtenir la liste des formats pris en charge.
TabSeparated
--pager <command>
|Redirigez toute la sortie vers cette commande. Généralement
less (par ex.
less -S pour afficher des jeux de résultats très larges) ou une commande similaire.
|-
-E [ --vertical ]
|Utilisez le format Vertical pour afficher le résultat. Cela équivaut à
–-format Vertical. Dans ce format, chaque valeur est affichée sur une ligne distincte, ce qui est utile pour afficher des tables avec de nombreuses colonnes.
|-
--echo [ <bool> ]
|Affiche chaque requête avant son exécution. Accepte une valeur booléenne facultative.
true en mode interactif,
false en mode non interactif (batch)
--echo-formatted [ <bool> ]
|Met en forme les requêtes affichées. Accepte une valeur booléenne facultative.
true en mode interactif,
false en mode non interactif (batch)
--echo-query-id [ <bool> ]
|Affiche l’identifiant de requête avant son exécution. Accepte une valeur booléenne facultative.
true en mode interactif,
false en mode non interactif (batch)
--echo-query-separator <string>
|Affiche ce séparateur avant la requête affichée et mise en forme (nécessite
--echo-formatted), afin de distinguer plus facilement la requête saisie de son écho remis en forme.
|Vide (désactivé)
--highlight [ --hilite ] <bool>
|Active ou désactive la coloration syntaxique de l’invite de commande et des requêtes affichées.
true
--hints <bool>
|Affiche pendant la saisie des indications d’autocomplétion (texte « fantôme » intégré) correspondant à la meilleure suggestion lorsque le curseur se trouve à la fin de l’entrée. Parcourez les indications avec Haut/Bas (ou Ctrl-Haut/Ctrl-Bas) ; acceptez l’indication intégrée avec Tab ou Droite ;
Enter n’accepte une indication qu’après sa sélection explicite et, sinon, exécute la requête ;
Tab ouvre également la liste classique de complétion. Nécessite
--highlight (les indications ont besoin de couleur) et le mécanisme de suggestion (ainsi,
--disable_suggestion les désactive aussi).
true
Détails d’exécution
|Option
|Description
|Par défaut
--chime [N]
|Écrit le caractère de contrôle
BEL sur
stderr lorsqu’une requête se termine (qu’elle réussisse ou échoue) après avoir duré au moins
N secondes. N’est émis que lorsque
stderr est connecté à un terminal (TTY) ; la redirection de
stderr (par ex.
2>err.log) le supprime, tandis que la redirection de
stdout (par ex.
> result.tsv) ne le supprime pas. Passer
--chime sans valeur utilise le seuil par défaut. Définissez
--chime 0 pour le désactiver.
5 secondes
--enable-progress-table-toggle
|Active l’affichage/masquage du tableau de progression en appuyant sur la touche de contrôle (Espace). S’applique uniquement en mode interactif lorsque l’affichage du tableau de progression est activé.
activé
--hardware-utilization
|Affiche les informations d’utilisation du matériel dans la barre de progression.
|-
--memory-usage
|Si spécifié, affiche l’utilisation de la mémoire sur
stderr en mode non interactif.
Valeurs possibles :
•
none - n’affiche pas l’utilisation de la mémoire
•
default - affiche le nombre d’octets
•
readable - affiche l’utilisation de la mémoire dans un format lisible par l’humain
|-
--print-profile-events
|Affiche les paquets
ProfileEvents.
|-
--progress
|Affiche la progression de l’exécution de la requête.
Valeurs possibles :
•
tty|on|1|true|yes - sortie vers le terminal en mode interactif
•
err - sortie vers
stderr en mode non interactif
•
off|0|false|no - désactive l’affichage de la progression
tty en mode interactif,
off en mode non interactif (
batch)
--progress-table
|Affiche un tableau de progression avec des métriques mises à jour pendant l’exécution de la requête.
Valeurs possibles :
•
tty|on|1|true|yes - sortie vers le terminal en mode interactif
•
err - sortie vers
stderr en mode non interactif
•
off|0|false|no - désactive le tableau de progression
tty en mode interactif,
off en mode non interactif (
batch)
--stacktrace
|Affiche les stack traces des exceptions.
|-
-t [ --time ]
|Affiche le temps d’exécution de la requête sur
stderr en mode non interactif (pour les benchmarks).
|-