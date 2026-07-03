Exposition des métriques
ClickHouse peut exposer ses propres métriques afin que Prometheus puisse les collecter :
Si vous utilisez ClickHouse Cloud, vous pouvez exposer des métriques à Prometheus à l’aide de l’intégration Prometheus.
Paramètres :
<prometheus>
<port>9363</port>
<endpoint>/metrics</endpoint>
<metrics>true</metrics>
<asynchronous_metrics>true</asynchronous_metrics>
<events>true</events>
<errors>true</errors>
<histograms>true</histograms>
<dimensional_metrics>true</dimensional_metrics>
</prometheus>
Section `<prometheus.handlers>` can be used to make more extended handlers.
This section is similar to [<http_handlers>](/concepts/features/interfaces/http) but works for prometheus protocols:
```xml
<prometheus>
<port>9363</port>
<handlers>
<my_rule_1>
<url>/metrics</url>
<handler>
<type>expose_metrics</type>
<metrics>true</metrics>
<asynchronous_metrics>true</asynchronous_metrics>
<events>true</events>
<errors>true</errors>
<histograms>true</histograms>
<dimensional_metrics>true</dimensional_metrics>
</handler>
</my_rule_1>
</handlers>
</prometheus>
Vérifiez (remplacez
|Nom
|Par défaut
|Description
port
|none
|Port utilisé pour exposer le protocole de métriques.
endpoint
/metrics
|Endpoint HTTP pour le scraping des métriques par le serveur Prometheus. Commence par
/. Ne doit pas être utilisé avec la section
<handlers>.
url /
headers /
method
|none
|Filtres utilisés pour trouver un gestionnaire correspondant à une requête. Similaires aux champs portant les mêmes noms dans la section
<http_handlers>.
metrics
|true
|Expose les métriques de la table system.metrics.
asynchronous_metrics
|true
|Expose les valeurs actuelles des métriques de la table system.asynchronous_metrics.
events
|true
|Expose les métriques de la table system.events.
errors
|true
|Expose le nombre d’erreurs, par code d’erreur, survenues depuis le dernier redémarrage du serveur. Ces informations peuvent également être obtenues à partir de system.errors.
histograms
|true
|Expose les métriques d’histogramme de system.histogram_metrics
dimensional_metrics
|true
|Expose les métriques dimensionnelles de system.dimensional_metrics
127.0.0.1 par l’adresse IP ou le hostname de votre serveur ClickHouse) :
curl 127.0.0.1:9363/metrics
Protocole remote-writeClickHouse prend en charge le protocole remote-write. Les données sont reçues via ce protocole et écrites dans une table TimeSeries (qui doit être créée au préalable).
Paramètres :
<prometheus>
<port>9363</port>
<handlers>
<my_rule_1>
<url>/write</url>
<handler>
<type>remote_write</type>
<database>db_name</database>
<table>time_series_table</table>
</handler>
</my_rule_1>
</handlers>
</prometheus>
|Name
|Default
|Description
port
|aucun
|Port d’écoute du protocole
remote-write.
url /
headers /
method
|aucun
|Filtres utilisés pour trouver un gestionnaire correspondant à une requête. Semblables aux champs du même nom dans la section
<http_handlers>.
table
|aucun
|Nom d’une table TimeSeries dans laquelle écrire les données reçues via le protocole
remote-write. Ce nom peut aussi contenir celui d’une base de données.
database
|aucun
|Nom de la base de données où se trouve la table spécifiée dans le paramètre
table, si elle n’est pas indiquée dans le paramètre
table.
Protocole remote-readClickHouse prend en charge le protocole remote-read. Les données sont lues à partir d’une table TimeSeries et envoyées via ce protocole.
Paramètres :
<prometheus>
<port>9363</port>
<handlers>
<my_rule_1>
<url>/read</url>
<handler>
<type>remote_read</type>
<database>db_name</database>
<table>time_series_table</table>
</handler>
</my_rule_1>
</handlers>
</prometheus>
|Nom
|Par défaut
|Description
port
|aucun
|Port utilisé pour exposer le protocole
remote-read.
url /
headers /
method
|aucun
|Filtres utilisés pour trouver un gestionnaire correspondant à une requête. Similaires aux champs portant les mêmes noms dans la section
<http_handlers>.
table
|aucun
|Nom d’une table TimeSeries à partir de laquelle lire les données à envoyer via le protocole
remote-read. Ce nom peut aussi inclure celui d’une base de données.
database
|aucun
|Nom de la base de données où se trouve la table spécifiée dans le paramètre
table si elle n’est pas indiquée dans le paramètre
table.
Configuration pour plusieurs protocolesPlusieurs protocoles peuvent être spécifiés au même endroit :
<prometheus>
<port>9363</port>
<handlers>
<my_rule_1>
<url>/metrics</url>
<handler>
<type>expose_metrics</type>
<metrics>true</metrics>
<asynchronous_metrics>true</asynchronous_metrics>
<events>true</events>
<errors>true</errors>
<histograms>true</histograms>
<dimensional_metrics>true</dimensional_metrics>
</handler>
</my_rule_1>
<my_rule_2>
<url>/write</url>
<handler>
<type>remote_write</type>
<table>db_name.time_series_table</table>
</handler>
</my_rule_2>
<my_rule_3>
<url>/read</url>
<handler>
<type>remote_read</type>
<table>db_name.time_series_table</table>
</handler>
</my_rule_3>
</handlers>
</prometheus>