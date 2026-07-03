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Exposition des métriques

Si vous utilisez ClickHouse Cloud, vous pouvez exposer des métriques à Prometheus à l’aide de l’intégration Prometheus.
ClickHouse peut exposer ses propres métriques afin que Prometheus puisse les collecter :
Paramètres : Vérifiez (remplacez 127.0.0.1 par l’adresse IP ou le hostname de votre serveur ClickHouse) :

Protocole remote-write

ClickHouse prend en charge le protocole remote-write. Les données sont reçues via ce protocole et écrites dans une table TimeSeries (qui doit être créée au préalable).
Paramètres :

Protocole remote-read

ClickHouse prend en charge le protocole remote-read. Les données sont lues à partir d’une table TimeSeries et envoyées via ce protocole.
Paramètres :

Configuration pour plusieurs protocoles

Plusieurs protocoles peuvent être spécifiés au même endroit :
Dernière modification le 3 juillet 2026