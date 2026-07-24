Veuillez utiliser DBeaver version 23.1.0 ou ultérieure pour une meilleure prise en charge des colonnes
Nullable dans ClickHouse.
1
Rassembler vos informations ClickHouse
DBeaver utilise JDBC via HTTP(S) pour se connecter à ClickHouse ; vous avez besoin de :
- endpoint
- numéro de port
- nom d’utilisateur
- mot de passe
2
Télécharger DBeaver
DBeaver est disponible à l’adresse https://dbeaver.io/download/
3
Ajouter une base de données
- Utilisez soit le menu Database > New Database Connection, soit l’icône New Database Connection dans le Database Navigator pour ouvrir la boîte de dialogue Connect to a database :
- Sélectionnez Analytical, puis ClickHouse :
- Construisez l’URL JDBC. Dans l’onglet Main, définissez le Host, le Port, le Username, le Password et la Database :
- Par défaut, la propriété SSL > Use SSL n’est pas activée. Si vous vous connectez à ClickHouse Cloud ou à un server nécessitant SSL sur le port HTTP, activez SSL > Use SSL :
- Testez la connexion :
- Après avoir téléchargé le pilote, Testez de nouveau la connexion :
4
Interroger ClickHouse
Ouvrez un éditeur de requêtes et exécutez une requête.
- Faites un clic droit sur votre connexion et choisissez SQL Editor > Open SQL Script pour ouvrir un éditeur de requêtes :
- Exemple de requête sur
system.query_log:
Consultez le wiki DBeaver pour en savoir plus sur les fonctionnalités de DBeaver, ainsi que la documentation ClickHouse pour en savoir plus sur les fonctionnalités de ClickHouse.