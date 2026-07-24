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DBeaver est disponible en plusieurs éditions. Dans ce guide, DBeaver Community est utilisé. Consultez les différentes éditions et fonctionnalités ici. DBeaver se connecte à ClickHouse à l’aide de JDBC.
Veuillez utiliser DBeaver version 23.1.0 ou ultérieure pour une meilleure prise en charge des colonnes Nullable dans ClickHouse.
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Rassembler vos informations ClickHouse

DBeaver utilise JDBC via HTTP(S) pour se connecter à ClickHouse ; vous avez besoin de :
  • endpoint
  • numéro de port
  • nom d’utilisateur
  • mot de passe
2

Télécharger DBeaver

DBeaver est disponible à l’adresse https://dbeaver.io/download/
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Ajouter une base de données

  • Utilisez soit le menu Database > New Database Connection, soit l’icône New Database Connection dans le Database Navigator pour ouvrir la boîte de dialogue Connect to a database :
  • Sélectionnez Analytical, puis ClickHouse :
  • Construisez l’URL JDBC. Dans l’onglet Main, définissez le Host, le Port, le Username, le Password et la Database :
  • Par défaut, la propriété SSL > Use SSL n’est pas activée. Si vous vous connectez à ClickHouse Cloud ou à un server nécessitant SSL sur le port HTTP, activez SSL > Use SSL :
  • Testez la connexion :
Si DBeaver détecte que le pilote ClickHouse n’est pas installé, il vous proposera de le télécharger :
  • Après avoir téléchargé le pilote, Testez de nouveau la connexion :
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Interroger ClickHouse

Ouvrez un éditeur de requêtes et exécutez une requête.
  • Faites un clic droit sur votre connexion et choisissez SQL Editor > Open SQL Script pour ouvrir un éditeur de requêtes :
  • Exemple de requête sur system.query_log :

Étapes suivantes

Consultez le wiki DBeaver pour en savoir plus sur les fonctionnalités de DBeaver, ainsi que la documentation ClickHouse pour en savoir plus sur les fonctionnalités de ClickHouse.
Dernière modification le 24 juillet 2026