- Native Protocol — le tramage des paquets, la machine à états de la connexion, la négociation de version et le corps de chaque message autre que
Block.
- Native Format — la structure de
Blocket des colonnes, les encodages propres à chaque type et la trame de compression. Ce format est également utilisé en dehors du protocole TCP, par exemple avec
FORMAT Nativevia HTTP.
Interface native (TCP)
Documentation de l’interface TCP native dans ClickHouse
Le protocole natif est utilisé dans le client en ligne de commande, pour la communication inter-serveurs lors du traitement distribué des requêtes, ainsi que dans certains clients pour différents langages (par ex. clickhouse-go). ClickHouse fournit des spécifications officielles pour le protocole natif et le format colonnaire qu’il transporte :
Dernière modification le 3 juillet 2026
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