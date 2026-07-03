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Le protocole natif est utilisé dans le client en ligne de commande, pour la communication inter-serveurs lors du traitement distribué des requêtes, ainsi que dans certains clients pour différents langages (par ex. clickhouse-go). ClickHouse fournit des spécifications officielles pour le protocole natif et le format colonnaire qu’il transporte :
  • Native Protocol — le tramage des paquets, la machine à états de la connexion, la négociation de version et le corps de chaque message autre que Block.
  • Native Format — la structure de Block et des colonnes, les encodages propres à chaque type et la trame de compression. Ce format est également utilisé en dehors du protocole TCP, par exemple avec FORMAT Native via HTTP.
Dernière modification le 3 juillet 2026