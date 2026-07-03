Documentation de l’interface Apache Arrow Flight de ClickHouse, permettant aux clients Flight SQL de se connecter à ClickHouse

ClickHouse prend en charge le protocole Apache Arrow Flight — un framework RPC haute performance permettant un transport efficace de données en colonnes à l’aide du format Arrow IPC sur gRPC

L’implémentation inclut la prise en charge d’ Arrow Flight SQL , ce qui permet aux outils de BI et aux applications utilisant le protocole Flight SQL d’interroger ClickHouse directement.

Fonctionnalités clés :

Exécuter des requêtes SQL et récupérer les résultats au format Apache Arrow.

Insérer des données dans des tables à l’aide du format Arrow.

Interroger les métadonnées (catalogues, schémas, tables, clés primaires) via les commandes Flight SQL.

Créer, lier, exécuter et fermer des instructions préparées côté serveur via Flight SQL.

Gérer les sessions et les paramètres via les actions Flight SQL.

Chiffrement TLS et authentification par nom d’utilisateur/mot de passe.

Récupération incrémentielle des résultats via PollFlightInfo .

. Annulation de requêtes via CancelFlightInfo .

​ Activation du serveur Arrow Flight

Pour activer le serveur Arrow Flight, ajoutez le paramètre arrowflight_port à la configuration du serveur ClickHouse :

< clickhouse > < arrowflight_port > 9090 </ arrowflight_port > </ clickhouse >

Au démarrage, un message dans les logs confirme que l’interface est active :

{} <Information> Application: Arrow Flight compatibility protocol: 0.0.0.0:9090

​ Configuration TLS

Pour activer TLS pour l’interface Arrow Flight, configurez les paramètres suivants :

< clickhouse > < arrowflight_port > 9090 </ arrowflight_port > < arrowflight > < enable_ssl > true </ enable_ssl > < ssl_cert_file > /path/to/server-cert.pem </ ssl_cert_file > < ssl_key_file > /path/to/server-key.pem </ ssl_key_file > </ arrowflight > </ clickhouse >

Lorsque TLS est activé, les clients doivent se connecter avec le schéma grpc+tls:// au lieu de grpc:// .

L’interface Arrow Flight prend en charge deux méthodes d’authentification :

​ Authentification de base

Les clients s’authentifient à l’aide d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe via l’en-tête HTTP standard Authorization: Basic . Une fois l’authentification réussie, le serveur renvoie un Bearer token dans l’en-tête de réponse.

​ Authentification par Bearer token

Les requêtes ultérieures peuvent utiliser le Bearer token renvoyé par l’authentification de base via l’en-tête Authorization: Bearer <token> . Le jeton est automatiquement actualisé à chaque utilisation et expire selon le paramètre de serveur default_session_timeout (par défaut : 60 secondes).

​ Exemple en Python

import pyarrow.flight as flight client = flight.FlightClient( "grpc://localhost:9090" ) # Basic auth returns a bearer token for subsequent calls token_pair = client.authenticate_basic_token( "default" , "" ) options = flight.FlightCallOptions( headers = [token_pair])

Avec TLS :

import pyarrow.flight as flight with open ( "ca-cert.pem" , "rb" ) as f: tls_root_certs = f.read() client = flight.FlightClient( "grpc+tls://localhost:9090" , tls_root_certs = tls_root_certs, ) token_pair = client.authenticate_basic_token( "default" , "password" ) options = flight.FlightCallOptions( headers = [token_pair])

​ Gestion des sessions

L’interface Arrow Flight prend en charge les sessions ClickHouse via des en-têtes de métadonnées gRPC personnalisés :

En-tête Description x-clickhouse-session-id Identifiant de session. S’il est fourni, plusieurs requêtes partagent le même état de session (tables temporaires, paramètres). x-clickhouse-session-timeout Expiration de la session, en secondes. Ne doit pas dépasser max_session_timeout . x-clickhouse-session-check Définissez sur 1 pour vérifier si la session existe sans en créer une. x-clickhouse-session-close Définissez sur 1 pour fermer la session une fois la requête terminée. Nécessite que enable_arrow_close_session soit défini sur true dans la config du serveur.

x-clickhouse-session-id , et non X-ClickHouse-Session-Id ). Cette exigence est définie par la Comme Arrow Flight utilise gRPC sur HTTP/2, les noms des en-têtes de métadonnées sont sensibles à la casse et doivent être indiqués en minuscules, exactement comme illustré (par exemple,, et non). Cette exigence est définie par la RFC 9113, section 8.2 , qui impose que les noms de champ HTTP/2 ne contiennent que des caractères minuscules. Cela diffère de HTTP/1.1, où les noms d’en-tête ne sont pas sensibles à la casse.

SetSessionOptions (voir Les sessions permettent de définir des paramètres ClickHouse persistants via l’action(voir DoAction ).

​ Référence de la configuration du serveur

Paramètre Valeur par défaut Description arrowflight_port — Port du serveur Arrow Flight. Le serveur démarre uniquement si ce paramètre est défini. arrowflight.enable_ssl false Active le chiffrement TLS. arrowflight.ssl_cert_file — Chemin du fichier de certificat TLS. Obligatoire lorsque TLS est activé. arrowflight.ssl_key_file — Chemin du fichier de clé privée TLS. Obligatoire lorsque TLS est activé. arrowflight.tickets_lifetime_seconds 600 Délai, en secondes, avant l’expiration et le nettoyage des tickets Flight. Définissez 0 pour désactiver l’expiration automatique des tickets. arrowflight.cancel_ticket_after_do_get false Si true , les tickets sont annulés immédiatement après avoir été consommés par DoGet , ce qui libère de la mémoire. arrowflight.poll_descriptors_lifetime_seconds 600 Délai, en secondes, avant l’expiration des descripteurs de polling. Définissez 0 pour désactiver l’expiration automatique. arrowflight.cancel_flight_descriptor_after_poll_flight_info false Si true , les descripteurs de polling sont annulés après avoir été consommés par PollFlightInfo . arrowflight.max_prepared_statements_per_user 100 Nombre maximal d’instructions préparées ouvertes par utilisateur. Définissez 0 pour désactiver la limite. arrowflight.prepared_statements_lifetime_seconds -1 Mode de durée de vie des instructions préparées. > 0 : utilise cette valeur comme durée de vie et actualise l’expiration à chaque requête, à la fois pour les instructions liées à une session et celles sans session. 0 : désactive l’expiration automatique. -1 : pour les instructions liées à une session, utilise le délai d’expiration de la session comme durée de vie et l’actualise à chaque requête ; les instructions sans session n’expirent pas automatiquement. enable_arrow_close_session true Autorise les clients à fermer des sessions via l’en-tête x-clickhouse-session-close . default_session_timeout 60 Délai d’expiration de session par défaut, en secondes. Contrôle également l’expiration du Bearer token. max_session_timeout 3600 Délai d’expiration de session maximal autorisé, en secondes.

​ Méthodes RPC prises en charge

Exécute une requête et renvoie un FlightInfo contenant le schéma des résultats, les endpoints avec leurs tickets pour la récupération des données, le nombre de lignes et le nombre d’octets.

Accepte un FlightDescriptor , qui peut être :

descripteur PATH : un path à composant unique interprété comme un nom de table. Génère SELECT * FROM <table> .

: un path à composant unique interprété comme un nom de table. Génère . descripteur CMD : soit une requête SQL brute, soit une commande protobuf Flight SQL sérialisée (voir Flight SQL Commands).

La requête est exécutée intégralement et les résultats sont stockés dans des tickets côté serveur. Chaque bloc de données produit un endpoint/ticket distinct, ce qui permet aux clients de récupérer les données en parallèle.

# Query by table name descriptor = flight.FlightDescriptor.for_path( "my_table" ) info = client.get_flight_info(descriptor, options) # Query by SQL descriptor = flight.FlightDescriptor.for_command( "SELECT * FROM my_table WHERE id > 100" ) info = client.get_flight_info(descriptor, options) # Retrieve results for endpoint in info.endpoints: reader = client.do_get(endpoint.ticket, options) table = reader.read_all() print (table.to_pandas())

Permet la récupération incrémentale des résultats pour les requêtes de longue durée. Au lieu d’attendre la fin complète de la requête (comme avec GetFlightInfo ), PollFlightInfo renvoie les résultats bloc par bloc.

Lors du premier appel, la requête commence à s’exécuter. La réponse inclut :

Un FlightInfo avec les endpoints de tous les blocs de données disponibles à ce stade.

avec les endpoints de tous les blocs de données disponibles à ce stade. Un FlightDescriptor pour l’interrogation suivante (si d’autres résultats sont attendus).

Les appels suivants avec le descripteur renvoyé récupèrent des blocs supplémentaires. Lorsqu’il n’y a plus de données disponibles, la réponse ne contient plus de descripteur suivant.

L’implémentation actuelle reste bloquante jusqu’à ce qu’un bloc de données soit disponible, au lieu de renvoyer immédiatement une réponse vide.

Renvoie le schéma Arrow du résultat d’une requête sans exécuter l’intégralité de la requête. Accepte les mêmes types de descripteurs que GetFlightInfo .

descriptor = flight.FlightDescriptor.for_command( "SELECT 1 AS x, 'hello' AS y" ) schema_result = client.get_schema(descriptor, options) schema = schema_result.schema print (schema) # x: int32, y: string

Récupère les données pour un ticket donné. Accepte l’un des éléments suivants :

Un ticket renvoyé par GetFlightInfo ou PollFlightInfo .

ou . Une chaîne de requête SQL brute comme valeur du ticket.

# Using a ticket from GetFlightInfo reader = client.do_get(endpoint.ticket, options) table = reader.read_all() # Using a raw SQL query as ticket ticket = flight.Ticket( "SELECT number FROM system.numbers LIMIT 10" ) reader = client.do_get(ticket, options) table = reader.read_all()

Envoie des données vers ClickHouse. Accepte un FlightDescriptor et un flux de lots d’enregistrements Arrow.

Insertion par nom de table (descripteur PATH) :

schema = pa.schema([( "id" , pa.int64()), ( "name" , pa.string())]) batch = pa.record_batch( [pa.array([ 1 , 2 , 3 ]), pa.array([ "Alice" , "Bob" , "Charlie" ])], schema = schema, ) descriptor = flight.FlightDescriptor.for_path( "my_table" ) writer, _ = client.do_put(descriptor, schema, options) writer.write_batch(batch) writer.close()

Insertion en SQL (descripteur CMD):

descriptor = flight.FlightDescriptor.for_command( "INSERT INTO my_table FORMAT Arrow" ) writer, _ = client.do_put(descriptor, schema, options) writer.write_batch(batch) writer.close()

Exécution d’instructions DDL/DML via Flight SQL CommandStatementUpdate :

Les clients Flight SQL utilisent CommandStatementUpdate pour exécuter des instructions DDL/DML (CREATE, INSERT, ALTER, etc.). La réponse inclut le nombre de lignes affectées.

Ingestion en masse via Flight SQL CommandStatementIngest :

Seul l’ajout à des tables existantes est pris en charge ( TABLE_NOT_EXIST_OPTION_FAIL + TABLE_EXISTS_OPTION_APPEND ). Les catalogues et les tables temporaires ne sont pas pris en charge avec cette commande.

transaction_id n’est pas pris en charge pour CommandStatementUpdate ni pour CommandStatementIngest . S’il est fourni, ClickHouse renvoie une erreur NotImplemented .

Seul le format Arrow est accepté pour le transfert de données. Spécifier d’autres formats en SQL (par exemple, FORMAT JSON ) entraîne une erreur.

Exécute les actions nommées. Les actions suivantes sont prises en charge :

Annule une requête en cours d’exécution associée à un FlightInfo . L’ID de la requête est extrait du champ app_metadata du FlightInfo . Annule également tous les descripteurs de polling associés à la requête.

# Start a long-running query via PollFlightInfo, then cancel it cancel_request = flight.CancelFlightInfoRequest(info) result = client.cancel_flight_info(cancel_request, options) # result.status is CancelStatus.CANCELLED if successful

Définit les paramètres du serveur ClickHouse pour la session en cours. Nécessite qu’un ID de session soit défini via l’en-tête x-clickhouse-session-id .

Types de valeurs pris en charge : string, boolean, integer, double et listes de chaînes de caractères.

Si un nom de paramètre est inconnu, l’erreur INVALID_NAME est renvoyée. Si une valeur ne peut pas être interprétée, l’erreur INVALID_VALUE est renvoyée.

Renvoie tous les paramètres ClickHouse actuels et leurs valeurs pour la session. Renvoie une map des noms de paramètres vers des valeurs de type chaîne (interroge system.settings en interne).

Crée une instruction préparée côté serveur et renvoie un identifiant d’instruction. La requête contient le texte de la requête SQL avec des placeholders ? .

transaction_id n’est pas pris en charge pour cette action. S’il est fourni, ClickHouse renvoie une erreur NotImplemented .

Pour les instructions de requête, la réponse peut inclure :

dataset_schema : schéma du jeu de résultats.

: schéma du jeu de résultats. parameter_schema : schéma des paramètres de l’instruction.

Si l’inférence de schéma échoue pour une requête valide (par exemple, lorsque le remplacement des placeholders par NULL n’est pas valide pour cette requête), ClickHouse crée quand même l’instruction préparée et renvoie l’identifiant sans dataset_schema .

Les instructions préparées appartiennent à l’utilisateur authentifié, et non à une seule session. Si vous ouvrez plusieurs sessions avec le même utilisateur, vous pouvez exécuter, relier et fermer le même identifiant d’instruction depuis n’importe laquelle de ces sessions.

Les autres utilisateurs ne peuvent pas exécuter, lier ou fermer un identifiant d’instruction qu’ils n’ont pas créé.

arrowflight.prepared_statements_lifetime_seconds contrôle le comportement d’expiration :

> 0 : utilise la valeur configurée comme durée de vie de l’instruction. L’expiration est actualisée à chaque requête, aussi bien pour les instructions liées à une session que pour celles sans session.

: utilise la valeur configurée comme durée de vie de l’instruction. L’expiration est actualisée à chaque requête, aussi bien pour les instructions liées à une session que pour celles sans session. 0 : les instructions préparées n’expirent pas automatiquement.

: les instructions préparées n’expirent pas automatiquement. -1 (par défaut) : si l’instruction est créée dans une session, sa durée de vie suit le délai d’expiration de cette session et est actualisée à chaque requête dans cette session. Si l’instruction est créée sans session, elle n’expire pas automatiquement.

Les instructions expirées sont supprimées et ne sont plus comptabilisées dans arrowflight.max_prepared_statements_per_user .

Ferme une instruction préparée et libère les ressources côté serveur associées lorsque la requête contient un identifiant d’instruction non vide.

ClickHouse prend également en charge la fermeture groupée avec ClosePreparedStatement lorsque le handle est vide :

Si x-clickhouse-session-id est présent, toutes les instructions préparées de l’utilisateur authentifié dans cette session sont fermées.

est présent, toutes les instructions préparées de l’utilisateur authentifié dans cette session sont fermées. Si aucun ID de session n’est présent, seules les instructions préparées sans session de l’utilisateur authentifié sont fermées.

Si une instruction préparée est créée dans une session (via x-clickhouse-session-id ), elle est également fermée automatiquement à la fermeture de cette session.

​ Flight SQL Commands

CMD contient un message Lorsqu’un descripteurcontient un message Flight SQL protobuf sérialisé, ClickHouse prend en charge les commandes suivantes :

​ Pris en charge par GetFlightInfo / GetSchema

Commande Description CommandStatementQuery Exécute une requête SQL arbitraire. transaction_id n’est pas pris en charge. CommandGetSqlInfo Récupère les métadonnées du serveur (nom, version, version d’Arrow, capacités). CommandGetCatalogs Liste les catalogues. Renvoie un résultat vide (ClickHouse n’utilise pas de catalogues). CommandGetDbSchemas Liste les bases de données. Prend en charge le paramètre facultatif db_schema_filter_pattern (motif SQL LIKE ). CommandGetTables Liste les tables. Prend en charge des filtres sur le schéma, le nom de la table, les types de table, ainsi que l’inclusion facultative du schéma. CommandGetTableTypes Liste les types de moteurs de table (à partir de system.table_engines ). CommandGetPrimaryKeys Récupère les colonnes de clé primaire pour une table donnée. CommandPreparedStatementQuery Exécute une instruction préparée de type SELECT à l’aide d’un handle.

​ Pris en charge via DoPut

Commande Description CommandStatementUpdate Exécute une instruction DDL/DML (CREATE, INSERT, ALTER, etc.). Renvoie le nombre de lignes affectées. transaction_id n’est pas pris en charge. CommandStatementIngest Insère en masse des données Arrow dans une table existante. Seul le mode d’ajout est pris en charge. transaction_id n’est pas pris en charge. CommandPreparedStatementQuery Associe des valeurs aux paramètres d’une instruction préparée lorsqu’elle est envoyée via DoPut , puis renvoie DoPutPreparedStatementResult avec le handle de l’instruction. Un seul jeu de paramètres (une ligne) est accepté, et le nombre de valeurs liées doit correspondre exactement au nombre de placeholders ? . CommandPreparedStatementUpdate Exécute une instruction DDL/DML préparée à l’aide de son handle et renvoie le nombre de lignes affectées.

​ Non pris en charge dans ClickHouse

Ces commandes correspondent à des fonctionnalités que ClickHouse ne propose pas ; elles ne sont donc pas prises en charge par l’interface Arrow Flight SQL.

Command Reason CommandGetCrossReference ClickHouse n’est pas une base de données relationnelle et n’implémente pas de contraintes de clé étrangère ; les métadonnées de références croisées ne sont donc pas disponibles. CommandGetExportedKeys ClickHouse n’est pas une base de données relationnelle et n’implémente pas de contraintes de clé étrangère ; les métadonnées de clés exportées ne sont donc pas disponibles. CommandGetImportedKeys ClickHouse n’est pas une base de données relationnelle et n’implémente pas de contraintes de clé étrangère ; les métadonnées de clés importées ne sont donc pas disponibles. CommandStatementSubstraitPlan ClickHouse ne prend pas en charge les plans Substrait.

​ Exemple complet

Query import pyarrow as pa import pyarrow.flight as flight # Connect and authenticate client = flight.FlightClient( "grpc://localhost:9090" ) token = client.authenticate_basic_token( "default" , "" ) options = flight.FlightCallOptions( headers = [token]) # Insert data using DoPut with a PATH descriptor schema = pa.schema([( "id" , pa.uint32()), ( "value" , pa.string())]) batch = pa.record_batch( [pa.array([ 1 , 2 , 3 ], type = pa.uint32()), pa.array([ "a" , "b" , "c" ])], schema = schema, ) descriptor = flight.FlightDescriptor.for_path( "test" ) writer, _ = client.do_put(descriptor, schema, options) writer.write_batch(batch) writer.close() # Query data using GetFlightInfo + DoGet descriptor = flight.FlightDescriptor.for_command( "SELECT * FROM test ORDER BY id" ) info = client.get_flight_info(descriptor, options) for endpoint in info.endpoints: reader = client.do_get(endpoint.ticket, options) table = reader.read_all() print (table.to_pandas())

Response id value 0 1 a 1 2 b 2 3 c

​ Format des données

Toutes les données sont transférées au format IPC Apache Arrow. Seul le format Arrow est pris en charge : si vous spécifiez d’autres formats ClickHouse (par ex. FORMAT JSON , FORMAT CSV ), cela entraîne une erreur.

Les data types ClickHouse sont associés aux types Arrow lors de la sérialisation. Le paramètre output_format_arrow_unsupported_types_as_binary détermine si les types ClickHouse non pris en charge sont sérialisés sous forme de blobs binaires.

L’interface Arrow Flight est compatible avec tout client ou outil prenant en charge le protocole Arrow Flight ou Arrow Flight SQL, notamment :

Python ( pyarrow )

) Java ( org.apache.arrow.flight )

) C++ ( arrow::flight )

) Go ( apache/arrow/go )

) les drivers ADBC (Arrow Database Connectivity)

DBeaver et d’autres outils prenant en charge Flight SQL

Si un connecteur ClickHouse natif est disponible pour votre outil (par exemple, JDBC, ODBC, native protocol), privilégiez-le, sauf si Arrow Flight est explicitement requis pour des raisons de performances ou de compatibilité de format.

​ Fonctionnalités ArrowFlight côté client

ClickHouse peut également faire office de client Flight pour lire des données à partir de serveurs Arrow Flight externes. Voir :