ClickHouse prend en charge le protocole Apache Arrow Flight — un framework RPC haute performance permettant un transport efficace de données en colonnes à l’aide du format Arrow IPC sur gRPC. L’implémentation inclut la prise en charge d’Arrow Flight SQL, ce qui permet aux outils de BI et aux applications utilisant le protocole Flight SQL d’interroger ClickHouse directement. Fonctionnalités clés :
Vue d’ensemble
- Exécuter des requêtes SQL et récupérer les résultats au format Apache Arrow.
- Insérer des données dans des tables à l’aide du format Arrow.
- Interroger les métadonnées (catalogues, schémas, tables, clés primaires) via les commandes Flight SQL.
- Créer, lier, exécuter et fermer des instructions préparées côté serveur via Flight SQL.
- Gérer les sessions et les paramètres via les actions Flight SQL.
- Chiffrement TLS et authentification par nom d’utilisateur/mot de passe.
- Récupération incrémentielle des résultats via
PollFlightInfo.
- Annulation de requêtes via
CancelFlightInfo.
Pour activer le serveur Arrow Flight, ajoutez le paramètre
Activation du serveur Arrow Flight
arrowflight_port à la configuration du serveur ClickHouse :
Au démarrage, un message dans les logs confirme que l’interface est active :
<clickhouse>
<arrowflight_port>9090</arrowflight_port>
</clickhouse>
{} <Information> Application: Arrow Flight compatibility protocol: 0.0.0.0:9090
Pour activer TLS pour l’interface Arrow Flight, configurez les paramètres suivants :
Configuration TLS
Lorsque TLS est activé, les clients doivent se connecter avec le schéma
<clickhouse>
<arrowflight_port>9090</arrowflight_port>
<arrowflight>
<enable_ssl>true</enable_ssl>
<ssl_cert_file>/path/to/server-cert.pem</ssl_cert_file>
<ssl_key_file>/path/to/server-key.pem</ssl_key_file>
</arrowflight>
</clickhouse>
grpc+tls:// au lieu de
grpc://.
L’interface Arrow Flight prend en charge deux méthodes d’authentification :
Authentification
Les clients s’authentifient à l’aide d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe via l’en-tête HTTP standard
Authentification de base
Authorization: Basic. Une fois l’authentification réussie, le serveur renvoie un Bearer token dans l’en-tête de réponse.
Les requêtes ultérieures peuvent utiliser le Bearer token renvoyé par l’authentification de base via l’en-tête
Authentification par Bearer token
Authorization: Bearer <token>. Le jeton est automatiquement actualisé à chaque utilisation et expire selon le paramètre de serveur
default_session_timeout (par défaut : 60 secondes).
Exemple en Python
Avec TLS :
import pyarrow.flight as flight
client = flight.FlightClient("grpc://localhost:9090")
# Basic auth returns a bearer token for subsequent calls
token_pair = client.authenticate_basic_token("default", "")
options = flight.FlightCallOptions(headers=[token_pair])
import pyarrow.flight as flight
with open("ca-cert.pem", "rb") as f:
tls_root_certs = f.read()
client = flight.FlightClient(
"grpc+tls://localhost:9090",
tls_root_certs=tls_root_certs,
)
token_pair = client.authenticate_basic_token("default", "password")
options = flight.FlightCallOptions(headers=[token_pair])
L’interface Arrow Flight prend en charge les sessions ClickHouse via des en-têtes de métadonnées gRPC personnalisés :
Gestion des sessions
|En-tête
|Description
x-clickhouse-session-id
|Identifiant de session. S’il est fourni, plusieurs requêtes partagent le même état de session (tables temporaires, paramètres).
x-clickhouse-session-timeout
|Expiration de la session, en secondes. Ne doit pas dépasser
max_session_timeout.
x-clickhouse-session-check
|Définissez sur
1 pour vérifier si la session existe sans en créer une.
x-clickhouse-session-close
|Définissez sur
1 pour fermer la session une fois la requête terminée. Nécessite que
enable_arrow_close_session soit défini sur
true dans la config du serveur.
Les sessions permettent de définir des paramètres ClickHouse persistants via l’action
Comme Arrow Flight utilise gRPC sur HTTP/2, les noms des en-têtes de métadonnées sont sensibles à la casse et doivent être indiqués en minuscules, exactement comme illustré (par exemple,
x-clickhouse-session-id, et non
X-ClickHouse-Session-Id). Cette exigence est définie par la RFC 9113, section 8.2, qui impose que les noms de champ HTTP/2 ne contiennent que des caractères minuscules. Cela diffère de HTTP/1.1, où les noms d’en-tête ne sont pas sensibles à la casse.
SetSessionOptions (voir DoAction).
Référence de la configuration du serveur
|Paramètre
|Valeur par défaut
|Description
arrowflight_port
|—
|Port du serveur Arrow Flight. Le serveur démarre uniquement si ce paramètre est défini.
arrowflight.enable_ssl
false
|Active le chiffrement TLS.
arrowflight.ssl_cert_file
|—
|Chemin du fichier de certificat TLS. Obligatoire lorsque TLS est activé.
arrowflight.ssl_key_file
|—
|Chemin du fichier de clé privée TLS. Obligatoire lorsque TLS est activé.
arrowflight.tickets_lifetime_seconds
600
|Délai, en secondes, avant l’expiration et le nettoyage des tickets Flight. Définissez
0 pour désactiver l’expiration automatique des tickets.
arrowflight.cancel_ticket_after_do_get
false
|Si
true, les tickets sont annulés immédiatement après avoir été consommés par
DoGet, ce qui libère de la mémoire.
arrowflight.poll_descriptors_lifetime_seconds
600
|Délai, en secondes, avant l’expiration des descripteurs de polling. Définissez
0 pour désactiver l’expiration automatique.
arrowflight.cancel_flight_descriptor_after_poll_flight_info
false
|Si
true, les descripteurs de polling sont annulés après avoir été consommés par
PollFlightInfo.
arrowflight.max_prepared_statements_per_user
100
|Nombre maximal d’instructions préparées ouvertes par utilisateur. Définissez
0 pour désactiver la limite.
arrowflight.prepared_statements_lifetime_seconds
-1
|Mode de durée de vie des instructions préparées.
> 0 : utilise cette valeur comme durée de vie et actualise l’expiration à chaque requête, à la fois pour les instructions liées à une session et celles sans session.
0 : désactive l’expiration automatique.
-1 : pour les instructions liées à une session, utilise le délai d’expiration de la session comme durée de vie et l’actualise à chaque requête ; les instructions sans session n’expirent pas automatiquement.
enable_arrow_close_session
true
|Autorise les clients à fermer des sessions via l’en-tête
x-clickhouse-session-close.
default_session_timeout
60
|Délai d’expiration de session par défaut, en secondes. Contrôle également l’expiration du Bearer token.
max_session_timeout
3600
|Délai d’expiration de session maximal autorisé, en secondes.
Méthodes RPC prises en charge
Exécute une requête et renvoie un
GetFlightInfo
FlightInfo contenant le schéma des résultats, les endpoints avec leurs tickets pour la récupération des données, le nombre de lignes et le nombre d’octets.
Accepte un
FlightDescriptor, qui peut être :
- descripteur PATH : un path à composant unique interprété comme un nom de table. Génère
SELECT * FROM <table>.
- descripteur CMD : soit une requête SQL brute, soit une commande protobuf Flight SQL sérialisée (voir Flight SQL Commands).
# Query by table name
descriptor = flight.FlightDescriptor.for_path("my_table")
info = client.get_flight_info(descriptor, options)
# Query by SQL
descriptor = flight.FlightDescriptor.for_command(
"SELECT * FROM my_table WHERE id > 100"
)
info = client.get_flight_info(descriptor, options)
# Retrieve results
for endpoint in info.endpoints:
reader = client.do_get(endpoint.ticket, options)
table = reader.read_all()
print(table.to_pandas())
Permet la récupération incrémentale des résultats pour les requêtes de longue durée. Au lieu d’attendre la fin complète de la requête (comme avec
PollFlightInfo
GetFlightInfo),
PollFlightInfo renvoie les résultats bloc par bloc.
Lors du premier appel, la requête commence à s’exécuter. La réponse inclut :
- Un
FlightInfoavec les endpoints de tous les blocs de données disponibles à ce stade.
- Un
FlightDescriptorpour l’interrogation suivante (si d’autres résultats sont attendus).
L’implémentation actuelle reste bloquante jusqu’à ce qu’un bloc de données soit disponible, au lieu de renvoyer immédiatement une réponse vide.
Renvoie le schéma Arrow du résultat d’une requête sans exécuter l’intégralité de la requête. Accepte les mêmes types de descripteurs que
GetSchema
GetFlightInfo.
descriptor = flight.FlightDescriptor.for_command(
"SELECT 1 AS x, 'hello' AS y"
)
schema_result = client.get_schema(descriptor, options)
schema = schema_result.schema
print(schema) # x: int32, y: string
Récupère les données pour un ticket donné. Accepte l’un des éléments suivants :
DoGet
- Un ticket renvoyé par
GetFlightInfoou
PollFlightInfo.
- Une chaîne de requête SQL brute comme valeur du ticket.
# Using a ticket from GetFlightInfo
reader = client.do_get(endpoint.ticket, options)
table = reader.read_all()
# Using a raw SQL query as ticket
ticket = flight.Ticket("SELECT number FROM system.numbers LIMIT 10")
reader = client.do_get(ticket, options)
table = reader.read_all()
Envoie des données vers ClickHouse. Accepte un
DoPut
FlightDescriptor et un flux de lots d’enregistrements Arrow.
Insertion par nom de table (descripteur PATH) :
Insertion en SQL (descripteur CMD):
schema = pa.schema([("id", pa.int64()), ("name", pa.string())])
batch = pa.record_batch(
[pa.array([1, 2, 3]), pa.array(["Alice", "Bob", "Charlie"])],
schema=schema,
)
descriptor = flight.FlightDescriptor.for_path("my_table")
writer, _ = client.do_put(descriptor, schema, options)
writer.write_batch(batch)
writer.close()
Exécution d’instructions DDL/DML via Flight SQL
descriptor = flight.FlightDescriptor.for_command(
"INSERT INTO my_table FORMAT Arrow"
)
writer, _ = client.do_put(descriptor, schema, options)
writer.write_batch(batch)
writer.close()
CommandStatementUpdate :
Les clients Flight SQL utilisent
CommandStatementUpdate pour exécuter des instructions DDL/DML (CREATE, INSERT, ALTER, etc.). La réponse inclut le nombre de lignes affectées.
Ingestion en masse via Flight SQL
CommandStatementIngest :
Seul l’ajout à des tables existantes est pris en charge (
TABLE_NOT_EXIST_OPTION_FAIL +
TABLE_EXISTS_OPTION_APPEND). Les catalogues et les tables temporaires ne sont pas pris en charge avec cette commande.
transaction_id n’est pas pris en charge pour
CommandStatementUpdate ni pour
CommandStatementIngest. S’il est fourni, ClickHouse renvoie une erreur
NotImplemented.
Seul le format
Arrow est accepté pour le transfert de données. Spécifier d’autres formats en SQL (par exemple,
FORMAT JSON) entraîne une erreur.
Exécute les actions nommées. Les actions suivantes sont prises en charge :
DoAction
Annule une requête en cours d’exécution associée à un
CancelFlightInfo
FlightInfo. L’ID de la requête est extrait du champ
app_metadata du
FlightInfo. Annule également tous les descripteurs de polling associés à la requête.
# Start a long-running query via PollFlightInfo, then cancel it
cancel_request = flight.CancelFlightInfoRequest(info)
result = client.cancel_flight_info(cancel_request, options)
# result.status is CancelStatus.CANCELLED if successful
Définit les paramètres du serveur ClickHouse pour la session en cours. Nécessite qu’un ID de session soit défini via l’en-tête
SetSessionOptions
x-clickhouse-session-id.
Types de valeurs pris en charge : string, boolean, integer, double et listes de chaînes de caractères.
Si un nom de paramètre est inconnu, l’erreur
INVALID_NAME est renvoyée. Si une valeur ne peut pas être interprétée, l’erreur
INVALID_VALUE est renvoyée.
Renvoie tous les paramètres ClickHouse actuels et leurs valeurs pour la session. Renvoie une map des noms de paramètres vers des valeurs de type chaîne (interroge
GetSessionOptions
system.settings en interne).
Crée une instruction préparée côté serveur et renvoie un identifiant d’instruction. La requête contient le texte de la requête SQL avec des placeholders
CreatePreparedStatement
?.
transaction_id n’est pas pris en charge pour cette action. S’il est fourni, ClickHouse renvoie une erreur
NotImplemented.
Pour les instructions de requête, la réponse peut inclure :
dataset_schema: schéma du jeu de résultats.
parameter_schema: schéma des paramètres de l’instruction.
NULL n’est pas valide pour cette requête), ClickHouse crée quand même l’instruction préparée et renvoie l’identifiant sans
dataset_schema.
Les instructions préparées appartiennent à l’utilisateur authentifié, et non à une seule session. Si vous ouvrez plusieurs sessions avec le même utilisateur, vous pouvez exécuter, relier et fermer le même identifiant d’instruction depuis n’importe laquelle de ces sessions.
Les autres utilisateurs ne peuvent pas exécuter, lier ou fermer un identifiant d’instruction qu’ils n’ont pas créé.
arrowflight.prepared_statements_lifetime_seconds contrôle le comportement d’expiration :
> 0: utilise la valeur configurée comme durée de vie de l’instruction. L’expiration est actualisée à chaque requête, aussi bien pour les instructions liées à une session que pour celles sans session.
0: les instructions préparées n’expirent pas automatiquement.
-1(par défaut) : si l’instruction est créée dans une session, sa durée de vie suit le délai d’expiration de cette session et est actualisée à chaque requête dans cette session. Si l’instruction est créée sans session, elle n’expire pas automatiquement.
arrowflight.max_prepared_statements_per_user.
Ferme une instruction préparée et libère les ressources côté serveur associées lorsque la requête contient un identifiant d’instruction non vide. ClickHouse prend également en charge la fermeture groupée avec
ClosePreparedStatement
ClosePreparedStatement lorsque le handle est vide :
- Si
x-clickhouse-session-idest présent, toutes les instructions préparées de l’utilisateur authentifié dans cette session sont fermées.
- Si aucun ID de session n’est présent, seules les instructions préparées sans session de l’utilisateur authentifié sont fermées.
x-clickhouse-session-id), elle est également fermée automatiquement à la fermeture de cette session.
Lorsqu’un descripteur
Flight SQL Commands
CMD contient un message Flight SQL protobuf sérialisé, ClickHouse prend en charge les commandes suivantes :
Pris en charge par GetFlightInfo / GetSchema
|Commande
|Description
CommandStatementQuery
|Exécute une requête SQL arbitraire.
transaction_id n’est pas pris en charge.
CommandGetSqlInfo
|Récupère les métadonnées du serveur (nom, version, version d’Arrow, capacités).
CommandGetCatalogs
|Liste les catalogues. Renvoie un résultat vide (ClickHouse n’utilise pas de catalogues).
CommandGetDbSchemas
|Liste les bases de données. Prend en charge le paramètre facultatif
db_schema_filter_pattern (motif SQL
LIKE).
CommandGetTables
|Liste les tables. Prend en charge des filtres sur le schéma, le nom de la table, les types de table, ainsi que l’inclusion facultative du schéma.
CommandGetTableTypes
|Liste les types de moteurs de table (à partir de
system.table_engines).
CommandGetPrimaryKeys
|Récupère les colonnes de clé primaire pour une table donnée.
CommandPreparedStatementQuery
|Exécute une instruction préparée de type
SELECT à l’aide d’un handle.
Pris en charge via DoPut
|Commande
|Description
CommandStatementUpdate
|Exécute une instruction DDL/DML (CREATE, INSERT, ALTER, etc.). Renvoie le nombre de lignes affectées.
transaction_id n’est pas pris en charge.
CommandStatementIngest
|Insère en masse des données Arrow dans une table existante. Seul le mode d’ajout est pris en charge.
transaction_id n’est pas pris en charge.
CommandPreparedStatementQuery
|Associe des valeurs aux paramètres d’une instruction préparée lorsqu’elle est envoyée via
DoPut, puis renvoie
DoPutPreparedStatementResult avec le handle de l’instruction. Un seul jeu de paramètres (une ligne) est accepté, et le nombre de valeurs liées doit correspondre exactement au nombre de placeholders
?.
CommandPreparedStatementUpdate
|Exécute une instruction DDL/DML préparée à l’aide de son handle et renvoie le nombre de lignes affectées.
Ces commandes correspondent à des fonctionnalités que ClickHouse ne propose pas ; elles ne sont donc pas prises en charge par l’interface Arrow Flight SQL.
Non pris en charge dans ClickHouse
|Command
|Reason
CommandGetCrossReference
|ClickHouse n’est pas une base de données relationnelle et n’implémente pas de contraintes de clé étrangère ; les métadonnées de références croisées ne sont donc pas disponibles.
CommandGetExportedKeys
|ClickHouse n’est pas une base de données relationnelle et n’implémente pas de contraintes de clé étrangère ; les métadonnées de clés exportées ne sont donc pas disponibles.
CommandGetImportedKeys
|ClickHouse n’est pas une base de données relationnelle et n’implémente pas de contraintes de clé étrangère ; les métadonnées de clés importées ne sont donc pas disponibles.
CommandStatementSubstraitPlan
|ClickHouse ne prend pas en charge les plans Substrait.
Exemple complet
Query
import pyarrow as pa
import pyarrow.flight as flight
# Connect and authenticate
client = flight.FlightClient("grpc://localhost:9090")
token = client.authenticate_basic_token("default", "")
options = flight.FlightCallOptions(headers=[token])
# Insert data using DoPut with a PATH descriptor
schema = pa.schema([("id", pa.uint32()), ("value", pa.string())])
batch = pa.record_batch(
[pa.array([1, 2, 3], type=pa.uint32()), pa.array(["a", "b", "c"])],
schema=schema,
)
descriptor = flight.FlightDescriptor.for_path("test")
writer, _ = client.do_put(descriptor, schema, options)
writer.write_batch(batch)
writer.close()
# Query data using GetFlightInfo + DoGet
descriptor = flight.FlightDescriptor.for_command(
"SELECT * FROM test ORDER BY id"
)
info = client.get_flight_info(descriptor, options)
for endpoint in info.endpoints:
reader = client.do_get(endpoint.ticket, options)
table = reader.read_all()
print(table.to_pandas())
Response
id value
0 1 a
1 2 b
2 3 c
Toutes les données sont transférées au format IPC Apache Arrow. Seul le format
Format des données
Arrow est pris en charge : si vous spécifiez d’autres formats ClickHouse (par ex.
FORMAT JSON,
FORMAT CSV), cela entraîne une erreur.
Les data types ClickHouse sont associés aux types Arrow lors de la sérialisation. Le paramètre
output_format_arrow_unsupported_types_as_binary détermine si les types ClickHouse non pris en charge sont sérialisés sous forme de blobs binaires.
L’interface Arrow Flight est compatible avec tout client ou outil prenant en charge le protocole Arrow Flight ou Arrow Flight SQL, notamment :
Compatibilité
- Python (
pyarrow)
- Java (
org.apache.arrow.flight)
- C++ (
arrow::flight)
- Go (
apache/arrow/go)
- les drivers ADBC (Arrow Database Connectivity)
- DBeaver et d’autres outils prenant en charge Flight SQL
ClickHouse peut également faire office de client Flight pour lire des données à partir de serveurs Arrow Flight externes. Voir :