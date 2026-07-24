Le serveur ClickHouse permet de s’y connecter directement via le protocole SSH. N’importe quel client peut être utilisé.

CREATE USER abcuser IDENTIFIED WITH ssh_key BY KEY '<REDACTED>' TYPE 'ssh-ed25519' ;

Vous pouvez utiliser cette clé pour vous connecter à un serveur ClickHouse. Cela ouvrira un pseudoterminal (PTY) avec une session interactive dans clickhouse-client.

> ssh -i ~ /test_ssh/id_ed25519 abcuser@localhost -p 9022 ClickHouse embedded version 25.1.1.1. ip-10-1-13-116.us-west-2.compute.internal : ) SELECT 1; SELECT 1 Query id: cdd91b7f-215b-4537-b7df-86d19bf63f64 ┌─1─┐ 1. │ 1 │ └───┘ 1 row in set. Elapsed: 0.002 sec.

L’exécution de commandes via SSH (en mode non interactif) est également prise en charge :

> ssh -i ~ /test_ssh/id_ed25519 abcuser@localhost -p 9022 "select 1" 1

​ Configuration du serveur

Pour activer la prise en charge du serveur SSH, vous devez décommenter ou ajouter la section suivante dans votre config.xml :

< tcp_ssh_port > 9022 </ tcp_ssh_port > < ssh_server > < host_rsa_key > path-to-the-key </ host_rsa_key > <!--host_ecdsa_key>path-to-the-key</host_ecdsa_key--> <!--host_ed25519_key>path-to-the-key</host_ed25519_key--> </ ssh_server >

La clé d’hôte fait partie intégrante du protocole SSH. La partie publique de cette clé est stockée dans le fichier ~/.ssh/known_hosts côté client et est généralement nécessaire pour empêcher les attaques de type man-in-the-middle. Lors de la première connexion au serveur, vous verrez le message ci-dessous :

The authenticity of host '[localhost]:9022 ([127.0.0.1]:9022)' can't be established. RSA key fingerprint is SHA256:3qxVlJKMr/PEKw/hfeg06HAK451Tt0eenhwqQvh58Do. This key is not known by any other names Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?

Cela signifie en fait : “Voulez-vous mémoriser la clé publique de cet hôte et poursuivre la connexion ?”.

Vous pouvez indiquer à votre client SSH de ne pas vérifier l’identité de l’hôte en passant une option :

ssh -o "StrictHostKeyChecking no" user@host

​ Configuration du client intégré

Vous pouvez transmettre des options à un client intégré, comme avec le clickhouse-client classique, mais avec quelques limitations. Puisqu’il s’agit d’un protocole SSH, la seule façon de transmettre des paramètres à l’hôte cible est d’utiliser des variables d’environnement.

Par exemple, vous pouvez définir format de cette manière :

> ssh -o SetEnv = "format=Pretty" -i ~/test_ssh/id_ed25519 abcuser@localhost -p 9022 "SELECT 1" ┏━━━┓ ┃ 1 ┃ ┡━━━┩ 1. │ 1 │ └───┘

Vous pouvez ainsi modifier n’importe quel paramètre défini au niveau de l’utilisateur et, en plus, transmettre la plupart des options habituelles de clickhouse-client (à l’exception de celles qui n’ont pas de sens dans cette configuration.)

Important :

Si l’option query et la commande SSH sont toutes deux transmises, cette dernière est ajoutée à la liste des requêtes à exécuter :