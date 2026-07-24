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Préface

Le serveur ClickHouse permet de s’y connecter directement via le protocole SSH. N’importe quel client peut être utilisé. Après avoir créé un utilisateur de base de données identifié par une clé SSH :
Vous pouvez utiliser cette clé pour vous connecter à un serveur ClickHouse. Cela ouvrira un pseudoterminal (PTY) avec une session interactive dans clickhouse-client.
L’exécution de commandes via SSH (en mode non interactif) est également prise en charge :

Configuration du serveur

Pour activer la prise en charge du serveur SSH, vous devez décommenter ou ajouter la section suivante dans votre config.xml :
La clé d’hôte fait partie intégrante du protocole SSH. La partie publique de cette clé est stockée dans le fichier ~/.ssh/known_hosts côté client et est généralement nécessaire pour empêcher les attaques de type man-in-the-middle. Lors de la première connexion au serveur, vous verrez le message ci-dessous :
Cela signifie en fait : “Voulez-vous mémoriser la clé publique de cet hôte et poursuivre la connexion ?”. Vous pouvez indiquer à votre client SSH de ne pas vérifier l’identité de l’hôte en passant une option :

Configuration du client intégré

Vous pouvez transmettre des options à un client intégré, comme avec le clickhouse-client classique, mais avec quelques limitations. Puisqu’il s’agit d’un protocole SSH, la seule façon de transmettre des paramètres à l’hôte cible est d’utiliser des variables d’environnement. Par exemple, vous pouvez définir format de cette manière :
Vous pouvez ainsi modifier n’importe quel paramètre défini au niveau de l’utilisateur et, en plus, transmettre la plupart des options habituelles de clickhouse-client (à l’exception de celles qui n’ont pas de sens dans cette configuration.) Important : Si l’option query et la commande SSH sont toutes deux transmises, cette dernière est ajoutée à la liste des requêtes à exécuter :
Dernière modification le 24 juillet 2026