Le serveur ClickHouse permet de s’y connecter directement via le protocole SSH. N’importe quel client peut être utilisé. Après avoir créé un utilisateur de base de données identifié par une clé SSH :
Préface
Vous pouvez utiliser cette clé pour vous connecter à un serveur ClickHouse. Cela ouvrira un pseudoterminal (PTY) avec une session interactive dans clickhouse-client.
CREATE USER abcuser IDENTIFIED WITH ssh_key BY KEY '<REDACTED>' TYPE 'ssh-ed25519';
L’exécution de commandes via SSH (en mode non interactif) est également prise en charge :
> ssh -i ~/test_ssh/id_ed25519 abcuser@localhost -p 9022
ClickHouse embedded version 25.1.1.1.
ip-10-1-13-116.us-west-2.compute.internal :) SELECT 1;
SELECT 1
Query id: cdd91b7f-215b-4537-b7df-86d19bf63f64
┌─1─┐
1. │ 1 │
└───┘
1 row in set. Elapsed: 0.002 sec.
> ssh -i ~/test_ssh/id_ed25519 abcuser@localhost -p 9022 "select 1"
1
Pour activer la prise en charge du serveur SSH, vous devez décommenter ou ajouter la section suivante dans votre
Configuration du serveur
config.xml :
La clé d’hôte fait partie intégrante du protocole SSH. La partie publique de cette clé est stockée dans le fichier
<tcp_ssh_port>9022</tcp_ssh_port>
<ssh_server>
<host_rsa_key>path-to-the-key</host_rsa_key>
<!--host_ecdsa_key>path-to-the-key</host_ecdsa_key-->
<!--host_ed25519_key>path-to-the-key</host_ed25519_key-->
</ssh_server>
~/.ssh/known_hosts côté client et est généralement nécessaire pour empêcher les attaques de type man-in-the-middle. Lors de la première connexion au serveur, vous verrez le message ci-dessous :
Cela signifie en fait : “Voulez-vous mémoriser la clé publique de cet hôte et poursuivre la connexion ?”. Vous pouvez indiquer à votre client SSH de ne pas vérifier l’identité de l’hôte en passant une option :
The authenticity of host '[localhost]:9022 ([127.0.0.1]:9022)' can't be established.
RSA key fingerprint is SHA256:3qxVlJKMr/PEKw/hfeg06HAK451Tt0eenhwqQvh58Do.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
ssh -o "StrictHostKeyChecking no" user@host
Vous pouvez transmettre des options à un client intégré, comme avec le
Configuration du client intégré
clickhouse-client classique, mais avec quelques limitations.
Puisqu’il s’agit d’un protocole SSH, la seule façon de transmettre des paramètres à l’hôte cible est d’utiliser des variables d’environnement.
Par exemple, vous pouvez définir
format de cette manière :
Vous pouvez ainsi modifier n’importe quel paramètre défini au niveau de l’utilisateur et, en plus, transmettre la plupart des options habituelles de
> ssh -o SetEnv="format=Pretty" -i ~/test_ssh/id_ed25519 abcuser@localhost -p 9022 "SELECT 1"
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1. │ 1 │
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clickhouse-client (à l’exception de celles qui n’ont pas de sens dans cette configuration.)
Important :
Si l’option
query et la commande SSH sont toutes deux transmises, cette dernière est ajoutée à la liste des requêtes à exécuter :
ubuntu ip-10-1-13-116@~$ ssh -o SetEnv="format=Pretty query=\"SELECT 2;\"" -i ~/test_ssh/id_ed25519 abcuser@localhost -p 9022 "SELECT 1"
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