- protocole gRPC, spécialement conçu pour ClickHouse.
- Apache Arrow Flight.
- UI Play : ouvrez
/playdans le navigateur ;
- Advanced Dashboard : ouvrez
/dashboarddans le navigateur ;
- Visualiseur de symboles binaires pour les ingénieurs ClickHouse : ouvrez
/binarydans le navigateur ;
- ClickStack UI pour l’observabilité : ouvrez
/clickstackdans le navigateur ;
Il existe également un large éventail de bibliothèques tierces pour utiliser ClickHouse :
ClickStackCette version de ClickStack est idéale pour le débogage local et les investigations rapides, mais n’est pas conçue pour les environnements de production. Pour une version complète de ClickStack prête pour la production, consultez Open Source ClickStack.