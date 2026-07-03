Vue d’ensemble des interfaces réseau, des pilotes et des outils de connexion à ClickHouse

ClickHouse fournit deux interfaces réseau (elles peuvent éventuellement être sécurisées avec TLS pour une protection supplémentaire) :

HTTP, documentée et facile à utiliser directement.

TCP natif, qui présente moins de surcharge.

Dans la plupart des cas, il est recommandé d’utiliser un outil ou une bibliothèque adaptés plutôt que d’interagir directement avec ces interfaces. Les outils suivants sont officiellement pris en charge par ClickHouse :

ClickHouse prend également en charge deux protocoles RPC :

Le serveur ClickHouse fournit des interfaces visuelles intégrées pour les utilisateurs avancés :

UI Play : ouvrez /play dans le navigateur ;

dans le navigateur ; Advanced Dashboard : ouvrez /dashboard dans le navigateur ;

dans le navigateur ; Visualiseur de symboles binaires pour les ingénieurs ClickHouse : ouvrez /binary dans le navigateur ;

dans le navigateur ; ClickStack UI pour l’observabilité : ouvrez /clickstack dans le navigateur ;

ClickStack Cette version de ClickStack est idéale pour le débogage local et les investigations rapides, mais n’est pas conçue pour les environnements de production. Pour une version complète de ClickStack prête pour la production, consultez Open Source ClickStack

Il existe également un large éventail de bibliothèques tierces pour utiliser ClickHouse :