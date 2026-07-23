Para más detalles sobre la sintaxis de las funciones de ventana, consulte: Funciones de ventana - Sintaxis. Valor devuelto
row_number (column_name)
OVER ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column]
[ROWS or RANGE expression_to_bound_rows_withing_the_group]] | [window_name])
FROM table_name
WINDOW window_name as ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column])
- Un número correspondiente a la fila actual dentro de su partición. UInt64.
Query
CREATE TABLE salaries
(
`team` String,
`player` String,
`salary` UInt32,
`position` String
)
Engine = Memory;
INSERT INTO salaries FORMAT Values
('Port Elizabeth Barbarians', 'Gary Chen', 195000, 'F'),
('New Coreystad Archdukes', 'Charles Juarez', 190000, 'F'),
('Port Elizabeth Barbarians', 'Michael Stanley', 150000, 'D'),
('New Coreystad Archdukes', 'Scott Harrison', 150000, 'D'),
('Port Elizabeth Barbarians', 'Robert George', 195000, 'M');
Query
SELECT player, salary,
row_number() OVER (ORDER BY salary DESC) AS row_number
FROM salaries;
Response
┌─player──────────┬─salary─┬─row_number─┐
1. │ Gary Chen │ 195000 │ 1 │
2. │ Robert George │ 195000 │ 2 │
3. │ Charles Juarez │ 190000 │ 3 │
4. │ Scott Harrison │ 150000 │ 4 │
5. │ Michael Stanley │ 150000 │ 5 │
└─────────────────┴────────┴────────────┘