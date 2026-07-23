CREATE TABLE salaries ( `team` String, `player` String, `salary` UInt32, `position` String ) Engine = Memory; INSERT INTO salaries FORMAT Values ( 'Port Elizabeth Barbarians' , 'Gary Chen' , 195000 , 'F' ), ( 'New Coreystad Archdukes' , 'Charles Juarez' , 190000 , 'F' ), ( 'Port Elizabeth Barbarians' , 'Michael Stanley' , 150000 , 'D' ), ( 'New Coreystad Archdukes' , 'Scott Harrison' , 150000 , 'D' ), ( 'Port Elizabeth Barbarians' , 'Robert George' , 195000 , 'M' );