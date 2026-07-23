Skip to main content
Numera la fila actual dentro de su partición, comenzando en 1. Sintaxis
Para más detalles sobre la sintaxis de las funciones de ventana, consulte: Funciones de ventana - Sintaxis. Valor devuelto
  • Un número correspondiente a la fila actual dentro de su partición. UInt64.
Ejemplo El siguiente ejemplo se basa en el ejemplo mostrado en el video instructivo Ranking window functions in ClickHouse.
Query
Query
Response
Última modificación el 23 de julio de 2026