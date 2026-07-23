CREATE TABLE stock_prices

(

`date` Date ,

`open` Float32, -- opening price

`high` Float32, -- daily high

`low` Float32, -- daily low

`close` Float32, -- closing price

`volume` UInt32 -- trade volume

)

Engine = Memory;

INSERT INTO stock_prices FORMAT Values

( '2024-06-03' , 113 . 62 , 115 . 00 , 112 . 00 , 115 . 00 , 438392000 ),

( '2024-06-04' , 115 . 72 , 116 . 60 , 114 . 04 , 116 . 44 , 403324000 ),

( '2024-06-05' , 118 . 37 , 122 . 45 , 117 . 47 , 122 . 44 , 528402000 ),

( '2024-06-06' , 124 . 05 , 125 . 59 , 118 . 32 , 121 . 00 , 664696000 ),