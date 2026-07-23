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Devuelve un valor evaluado en la fila situada en un OFFSET físico especificado antes de la fila actual dentro del frame ordenado. Esta función es similar a lagInFrame, pero siempre usa el frame ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING. Sintaxis
Para obtener más detalles sobre la sintaxis de las funciones de ventana, consulte: Window Functions - Syntax. Parámetros
  • x — Nombre de la columna.
  • offset — Desplazamiento que se aplicará. (U)Int*. (Opcional: 1 de forma predeterminada).
  • default — Valor que se devolverá si la fila calculada queda fuera de los límites del marco de la ventana. (Opcional: el valor predeterminado del tipo de columna cuando se omite).
Valor devuelto
  • Valor evaluado en la fila situada en un desplazamiento físico especificado antes de la fila actual dentro del marco ordenado.
Ejemplo Este ejemplo analiza datos históricos de una acción concreta y usa la función lag para calcular la variación diaria y el cambio porcentual en el precio de cierre de la acción.
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Última modificación el 23 de julio de 2026