Para obtener más detalles sobre la sintaxis de las funciones de ventana, consulte: Funciones de ventana - Sintaxis. Valor devuelto
rank ()
OVER ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column]
[ROWS or RANGE expression_to_bound_rows_withing_the_group]] | [window_name])
FROM table_name
WINDOW window_name as ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column])
- Un número para la fila actual dentro de su partición, incluidos los saltos. UInt64.
Query
CREATE TABLE salaries
(
`team` String,
`player` String,
`salary` UInt32,
`position` String
)
Engine = Memory;
INSERT INTO salaries FORMAT Values
('Port Elizabeth Barbarians', 'Gary Chen', 195000, 'F'),
('New Coreystad Archdukes', 'Charles Juarez', 190000, 'F'),
('Port Elizabeth Barbarians', 'Michael Stanley', 150000, 'D'),
('New Coreystad Archdukes', 'Scott Harrison', 150000, 'D'),
('Port Elizabeth Barbarians', 'Robert George', 195000, 'M'),
('South Hampton Seagulls', 'Douglas Benson', 150000, 'M'),
('South Hampton Seagulls', 'James Henderson', 140000, 'M');
Query
SELECT player, salary,
rank() OVER (ORDER BY salary DESC) AS rank
FROM salaries;
Response
┌─player──────────┬─salary─┬─rank─┐
1. │ Gary Chen │ 195000 │ 1 │
2. │ Robert George │ 195000 │ 1 │
3. │ Charles Juarez │ 190000 │ 3 │
4. │ Douglas Benson │ 150000 │ 4 │
5. │ Michael Stanley │ 150000 │ 4 │
6. │ Scott Harrison │ 150000 │ 4 │
7. │ James Henderson │ 140000 │ 7 │
└─────────────────┴────────┴──────┘