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Asigna una clasificación a la fila actual dentro de su partición, dejando huecos. En otras palabras, si el valor de una fila coincide con el de una fila anterior, recibirá la misma clasificación que esa fila anterior. La clasificación de la fila siguiente será igual a la de la fila anterior más un hueco equivalente al número de veces que se asignó la clasificación anterior. La función dense_rank ofrece el mismo comportamiento, pero sin huecos en la clasificación. Sintaxis
Para obtener más detalles sobre la sintaxis de las funciones de ventana, consulte: Funciones de ventana - Sintaxis. Valor devuelto
  • Un número para la fila actual dentro de su partición, incluidos los saltos. UInt64.
Ejemplo El siguiente ejemplo se basa en el presentado en el video instructivo Ranking window functions in ClickHouse.
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Última modificación el 23 de julio de 2026