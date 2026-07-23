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Devuelve un valor evaluado en la fila situada en un desplazamiento físico especificado antes de la fila actual dentro del marco ordenado.
El comportamiento de lagInFrame difiere del de la función de ventana lag estándar de SQL. La función de ventana lagInFrame de ClickHouse respeta el marco de la ventana. Para obtener un comportamiento idéntico a lag, use ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING.
Sintaxis
Para obtener más detalles sobre la sintaxis de las funciones de ventana, consulte: Window Functions - Syntax. Parámetros
  • x — Nombre de la columna.
  • offset — Desplazamiento que se aplicará. (U)Int*. (Opcional: 1 de forma predeterminada).
  • default — Valor que se devolverá si la fila calculada supera los límites del marco de ventana. (Opcional: valor predeterminado del tipo de columna cuando se omite).
Valor devuelto
  • Valor evaluado en la fila situada en un desplazamiento físico especificado antes de la fila actual dentro del marco ordenado.
Ejemplo Este ejemplo analiza datos históricos de una acción específica y usa la función lagInFrame para calcular una variación diaria y el cambio porcentual en el precio de cierre de la acción.
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Última modificación el 23 de julio de 2026