metric_column con respecto a
timestamp_column.
Esta es una función de ventana específica de ClickHouse y no forma parte del SQL estándar.
Para cada fila, la derivada se calcula con respecto a la fila anterior en el orden de evaluación de la ventana, que está determinado por la cláusula
ORDER BY de la ventana, no por
timestamp_column.
El argumento
timestamp_column se lee únicamente para medir el tiempo transcurrido entre la fila actual y la fila anterior; no determina el orden de las filas por sí mismo.
El resultado es la tasa de cambio de la métrica por
INTERVAL, donde cualquier valor negativo se fija en
0.
Esto resulta útil para métricas monotónicamente crecientes, como los contadores, donde una disminución generalmente indica un reinicio en lugar de una tasa negativa real.
Sintaxis
Para más detalles sobre la sintaxis de las funciones de ventana, consulte: Window Functions - Syntax. Argumentos
nonNegativeDerivative(metric_column, timestamp_column[, INTERVAL X UNITS])
OVER ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column]
[ROWS or RANGE expression_to_bound_rows_within_the_group]] | [window_name])
FROM table_name
WINDOW window_name AS ([PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column] [ROWS or RANGE expression_to_bound_rows_within_the_group])
metric_column— La columna cuya derivada se calcula. (U)Int* o Float*.
timestamp_column— La columna utilizada para medir el tiempo transcurrido entre la fila actual y la fila anterior en el orden de la ventana. No determina el orden de las filas; eso lo hace el
ORDER BYde la ventana, que normalmente debería usar esta misma columna. DateTime o DateTime64.
INTERVAL X UNITS— Opcional. La unidad de tiempo a la que se escala el resultado. El valor predeterminado es
INTERVAL 1 SECOND. Solo se admiten unidades de longitud fija (
NANOSECOND,
MICROSECOND,
MILLISECOND,
SECOND,
MINUTE,
HOUR,
DAY,
WEEK); las unidades de longitud variable (
MONTH,
QUARTER,
YEAR) generan una excepción.
0para la primera fila;
0para cualquier fila cuyo tiempo transcurrido desde la fila anterior sea no positivo (es decir, , como ocurre con el orden descendente o timestamps duplicados); y
- en caso contrario.
0. El tipo de retorno es Float64.
Ejemplo
El siguiente ejemplo calcula la tasa de cambio por segundo de una lectura de sensor.
Nótese que la tercera fila desciende de
110 a
105, por lo que su derivada se fija en
0.
Query
CREATE TABLE sensor_readings
(
`sensor_id` UInt32,
`ts` DateTime,
`reading` Float64
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO sensor_readings VALUES
(1, '2024-01-01 00:00:00', 100),
(1, '2024-01-01 00:00:10', 110),
(1, '2024-01-01 00:00:20', 105),
(1, '2024-01-01 00:00:30', 130);
Query
SELECT
ts,
reading,
nonNegativeDerivative(reading, ts) OVER (ORDER BY ts ASC) AS deriv_per_second
FROM sensor_readings
ORDER BY ts ASC;
Response
┌──────────────────ts─┬─reading─┬─deriv_per_second─┐
1. │ 2024-01-01 00:00:00 │ 100 │ 0 │
2. │ 2024-01-01 00:00:10 │ 110 │ 1 │
3. │ 2024-01-01 00:00:20 │ 105 │ 0 │
4. │ 2024-01-01 00:00:30 │ 130 │ 2.5 │
└─────────────────────┴─────────┴──────────────────┘