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Devuelve el primer valor no NULL evaluado en la enésima fila (offset) de su marco ordenado. Sintaxis
Para obtener más detalles sobre la sintaxis de las funciones de ventana, consulte: Funciones de ventana - Sintaxis. Parámetros
  • x — Nombre de la columna.
  • offset — enésima fila con la que se compara la fila actual.
Valor devuelto
  • El primer valor no NULL evaluado con respecto a la enésima fila (offset) dentro de su marco ordenado.
Ejemplo En este ejemplo, la función nth-value se utiliza para encontrar el tercer salario más alto en un conjunto ficticio de salarios de futbolistas de la Premier League.
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Última modificación el 23 de julio de 2026