DROP TABLE IF EXISTS salaries;

CREATE TABLE salaries

(

`team` String,

`player` String,

`salary` UInt32,

`position` String

)

Engine = Memory;

INSERT INTO salaries FORMAT Values

( 'Port Elizabeth Barbarians' , 'Gary Chen' , 195000 , 'F' ),

( 'New Coreystad Archdukes' , 'Charles Juarez' , 190000 , 'F' ),

( 'Port Elizabeth Barbarians' , 'Michael Stanley' , 100000 , 'D' ),

( 'New Coreystad Archdukes' , 'Scott Harrison' , 180000 , 'D' ),

( 'Port Elizabeth Barbarians' , 'Robert George' , 195000 , 'M' ),

( 'South Hampton Seagulls' , 'Douglas Benson' , 150000 , 'M' ),