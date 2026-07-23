Para obtener más detalles sobre la sintaxis de las funciones de ventana, consulte: Funciones de ventana - Sintaxis. Parámetros
nth_value (x, offset)
OVER ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column]
[ROWS or RANGE expression_to_bound_rows_withing_the_group]] | [window_name])
FROM table_name
WINDOW window_name as ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column])
x— Nombre de la columna.
offset— enésima fila con la que se compara la fila actual.
- El primer valor no
NULLevaluado con respecto a la enésima fila (
offset) dentro de su marco ordenado.
nth-value se utiliza para encontrar el tercer salario más alto en un conjunto ficticio de salarios de futbolistas de la Premier League.
Query
DROP TABLE IF EXISTS salaries;
CREATE TABLE salaries
(
`team` String,
`player` String,
`salary` UInt32,
`position` String
)
Engine = Memory;
INSERT INTO salaries FORMAT Values
('Port Elizabeth Barbarians', 'Gary Chen', 195000, 'F'),
('New Coreystad Archdukes', 'Charles Juarez', 190000, 'F'),
('Port Elizabeth Barbarians', 'Michael Stanley', 100000, 'D'),
('New Coreystad Archdukes', 'Scott Harrison', 180000, 'D'),
('Port Elizabeth Barbarians', 'Robert George', 195000, 'M'),
('South Hampton Seagulls', 'Douglas Benson', 150000, 'M'),
('South Hampton Seagulls', 'James Henderson', 140000, 'M');
Query
SELECT player, salary, nth_value(player,3) OVER(ORDER BY salary DESC) AS third_highest_salary FROM salaries;
Response
┌─player──────────┬─salary─┬─third_highest_salary─┐
1. │ Gary Chen │ 195000 │ │
2. │ Robert George │ 195000 │ │
3. │ Charles Juarez │ 190000 │ Charles Juarez │
4. │ Scott Harrison │ 180000 │ Charles Juarez │
5. │ Douglas Benson │ 150000 │ Charles Juarez │
6. │ James Henderson │ 140000 │ Charles Juarez │
7. │ Michael Stanley │ 100000 │ Charles Juarez │
└─────────────────┴────────┴──────────────────────┘