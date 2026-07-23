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Asigna una clasificación a la fila actual dentro de su partición sin dejar huecos. En otras palabras, si el valor de una nueva fila es igual al de una de las filas anteriores, recibirá la siguiente clasificación consecutiva, sin huecos en la numeración. La función rank ofrece el mismo comportamiento, pero con huecos en la clasificación. Sintaxis Alias: denseRank (distingue entre mayúsculas y minúsculas)
Para obtener más detalles sobre la sintaxis de las funciones de ventana, consulte: Funciones de ventana - Sintaxis. Valor devuelto
  • Un número para la fila actual dentro de su partición, sin saltos en la clasificación. UInt64.
Ejemplo El siguiente ejemplo se basa en el ejemplo proporcionado en el video explicativo Ranking window functions in ClickHouse.
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Última modificación el 23 de julio de 2026