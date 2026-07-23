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Divide las filas ordenadas dentro de una partición en un número especificado de buckets (grupos) de tamaño tan uniforme como sea posible, y devuelve el número del bucket al que pertenece la fila actual. Los buckets se numeran a partir de 1. En cada partición, las filas se asignan a los buckets en orden: si el número de filas no es divisible por el número de buckets, los primeros buckets reciben una fila más que los últimos. Sintaxis
El argumento buckets debe ser un entero positivo constante. Se requiere una cláusula ORDER BY. El marco de ventana debe abarcar toda la partición (ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING), que también es el marco predeterminado cuando no se especifica explícitamente. Para obtener más detalles sobre la sintaxis de las funciones de ventana, consulte: Funciones de ventana - Sintaxis. Valor devuelto
  • El número de bucket de la fila actual dentro de su partición. UInt64.
Ejemplo El siguiente ejemplo divide a los jugadores en cuatro buckets ordenados por salario en orden descendente.
Query
Query
Response
Aquí hay siete filas y cuatro buckets, así que los tres primeros buckets contienen dos filas cada uno y el último bucket contiene una sola fila.
Última modificación el 23 de julio de 2026