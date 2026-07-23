El argumento
ntile (buckets)
OVER ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column]
ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING] | [window_name])
FROM table_name
WINDOW window_name as ([PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column] ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING)
buckets debe ser un entero positivo constante.
Se requiere una cláusula
ORDER BY. El marco de ventana debe abarcar toda la partición (
ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING), que también es el marco predeterminado cuando no se especifica explícitamente.
Para obtener más detalles sobre la sintaxis de las funciones de ventana, consulte: Funciones de ventana - Sintaxis.
Valor devuelto
- El número de bucket de la fila actual dentro de su partición. UInt64.
Query
CREATE TABLE salaries
(
`team` String,
`player` String,
`salary` UInt32,
`position` String
)
Engine = Memory;
INSERT INTO salaries FORMAT Values
('Port Elizabeth Barbarians', 'Gary Chen', 195000, 'F'),
('New Coreystad Archdukes', 'Charles Juarez', 190000, 'F'),
('Port Elizabeth Barbarians', 'Michael Stanley', 150000, 'D'),
('New Coreystad Archdukes', 'Scott Harrison', 150000, 'D'),
('Port Elizabeth Barbarians', 'Robert George', 195000, 'M'),
('South Hampton Seagulls', 'Douglas Benson', 150000, 'M'),
('South Hampton Seagulls', 'James Henderson', 140000, 'M');
Query
SELECT player, salary,
ntile(4) OVER (ORDER BY salary DESC, player ASC) AS bucket
FROM salaries;
Aquí hay siete filas y cuatro buckets, así que los tres primeros buckets contienen dos filas cada uno y el último bucket contiene una sola fila.
Response
┌─player──────────┬─salary─┬─bucket─┐
1. │ Gary Chen │ 195000 │ 1 │
2. │ Robert George │ 195000 │ 1 │
3. │ Charles Juarez │ 190000 │ 2 │
4. │ Douglas Benson │ 150000 │ 2 │
5. │ Michael Stanley │ 150000 │ 3 │
6. │ Scott Harrison │ 150000 │ 3 │
7. │ James Henderson │ 140000 │ 4 │
└─────────────────┴────────┴────────┘