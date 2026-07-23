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Calcula la distribución acumulada de un valor dentro de un grupo de valores; es decir, el porcentaje de filas cuyos valores son menores o iguales que el valor de la fila actual. Puede usarse para determinar la posición relativa de un valor dentro de una partición. Sintaxis
La definición predeterminada y obligatoria del marco de ventana es RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING. Para obtener más información sobre la sintaxis de las funciones de ventana, consulte: Funciones de ventana - Sintaxis. Valor devuelto
  • El rango relativo de la fila actual. El tipo devuelto es Float64 en el intervalo [0, 1]. Float64.
Ejemplo El siguiente ejemplo calcula la distribución acumulada de los salarios dentro de un equipo:
Query
Query
Response
Detalles de implementación La función cume_dist() calcula la posición relativa mediante la siguiente fórmula:
Las filas con valores iguales (empates) reciben el mismo valor de distribución acumulada, que corresponde a la posición más alta del grupo empatado.
Última modificación el 23 de julio de 2026