percentRank (distingue entre mayúsculas y minúsculas)
La definición predeterminada y obligatoria del marco de la ventana es
percent_rank ()
OVER ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column]
[RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING]] | [window_name])
FROM table_name
WINDOW window_name as ([PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column] RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING)
RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING.
Para obtener más información sobre la sintaxis de las funciones de ventana, consulte: Funciones de ventana - Sintaxis.
Ejemplo
Query
CREATE TABLE salaries
(
`team` String,
`player` String,
`salary` UInt32,
`position` String
)
Engine = Memory;
INSERT INTO salaries FORMAT Values
('Port Elizabeth Barbarians', 'Gary Chen', 195000, 'F'),
('New Coreystad Archdukes', 'Charles Juarez', 190000, 'F'),
('Port Elizabeth Barbarians', 'Michael Stanley', 150000, 'D'),
('New Coreystad Archdukes', 'Scott Harrison', 150000, 'D'),
('Port Elizabeth Barbarians', 'Robert George', 195000, 'M'),
('South Hampton Seagulls', 'Douglas Benson', 150000, 'M'),
('South Hampton Seagulls', 'James Henderson', 140000, 'M');
Query
SELECT player, salary,
percent_rank() OVER (ORDER BY salary DESC) AS percent_rank
FROM salaries;
Response
┌─player──────────┬─salary─┬───────percent_rank─┐
1. │ Gary Chen │ 195000 │ 0 │
2. │ Robert George │ 195000 │ 0 │
3. │ Charles Juarez │ 190000 │ 0.3333333333333333 │
4. │ Michael Stanley │ 150000 │ 0.5 │
5. │ Scott Harrison │ 150000 │ 0.5 │
6. │ Douglas Benson │ 150000 │ 0.5 │
7. │ James Henderson │ 140000 │ 1 │
└─────────────────┴────────┴────────────────────┘