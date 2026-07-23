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devuelve el rango relativo (es decir, el percentil) de las filas dentro de una partición de la ventana. Sintaxis Alias: percentRank (distingue entre mayúsculas y minúsculas)
La definición predeterminada y obligatoria del marco de la ventana es RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING. Para obtener más información sobre la sintaxis de las funciones de ventana, consulte: Funciones de ventana - Sintaxis. Ejemplo
Query
Query
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Última modificación el 23 de julio de 2026