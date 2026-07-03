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Devuelve el primer valor evaluado dentro de su marco ordenado. De forma predeterminada, los argumentos NULL se omiten; sin embargo, se puede usar el modificador RESPECT NULLS para anular este comportamiento. Sintaxis
Alias: any.
El uso del modificador opcional RESPECT NULLS después de first_value(column_name) garantiza que no se omitan los argumentos NULL. Consulta procesamiento de NULL para obtener más información.Alias: firstValueRespectNulls
Para obtener más detalles sobre la sintaxis de las funciones de ventana, consulta: Funciones de ventana - Sintaxis. Valor devuelto
  • El primer valor evaluado dentro de su marco ordenado.
Ejemplo En este ejemplo, la función first_value se utiliza para encontrar al futbolista mejor pagado en un conjunto de datos ficticio con los salarios de jugadores de la Premier League.
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Última modificación el 3 de julio de 2026