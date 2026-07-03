NULL se omiten; sin embargo, se puede usar el modificador
RESPECT NULLS para anular este comportamiento.
Sintaxis
Alias:
first_value (column_name) [[RESPECT NULLS] | [IGNORE NULLS]]
OVER ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column]
[ROWS or RANGE expression_to_bound_rows_withing_the_group]] | [window_name])
FROM table_name
WINDOW window_name as ([PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column])
any.
Para obtener más detalles sobre la sintaxis de las funciones de ventana, consulta: Funciones de ventana - Sintaxis. Valor devuelto
El uso del modificador opcional
RESPECT NULLS después de
first_value(column_name) garantiza que no se omitan los argumentos
NULL.
Consulta procesamiento de NULL para obtener más información.Alias:
firstValueRespectNulls
- El primer valor evaluado dentro de su marco ordenado.
first_value se utiliza para encontrar al futbolista mejor pagado en un conjunto de datos ficticio con los salarios de jugadores de la Premier League.
Query
DROP TABLE IF EXISTS salaries;
CREATE TABLE salaries
(
`team` String,
`player` String,
`salary` UInt32,
`position` String
)
Engine = Memory;
INSERT INTO salaries FORMAT VALUES
('Port Elizabeth Barbarians', 'Gary Chen', 196000, 'F'),
('New Coreystad Archdukes', 'Charles Juarez', 190000, 'F'),
('Port Elizabeth Barbarians', 'Michael Stanley', 100000, 'D'),
('New Coreystad Archdukes', 'Scott Harrison', 180000, 'D'),
('Port Elizabeth Barbarians', 'Robert George', 195000, 'M'),
('South Hampton Seagulls', 'Douglas Benson', 150000, 'M'),
('South Hampton Seagulls', 'James Henderson', 140000, 'M');
Query
SELECT player, salary,
first_value(player) OVER (ORDER BY salary DESC) AS highest_paid_player
FROM salaries;
Response
┌─player──────────┬─salary─┬─highest_paid_player─┐
1. │ Gary Chen │ 196000 │ Gary Chen │
2. │ Robert George │ 195000 │ Gary Chen │
3. │ Charles Juarez │ 190000 │ Gary Chen │
4. │ Scott Harrison │ 180000 │ Gary Chen │
5. │ Douglas Benson │ 150000 │ Gary Chen │
6. │ James Henderson │ 140000 │ Gary Chen │
7. │ Michael Stanley │ 100000 │ Gary Chen │
└─────────────────┴────────┴─────────────────────┘