​ Descripción general

La API de ClickHouse Cloud es una API REST diseñada para que los desarrolladores administren fácilmente organizaciones y servicios en ClickHouse Cloud. Con nuestra API de Cloud, puede crear y administrar servicios, aprovisionar claves API y agregar o eliminar miembros de su organización, entre otras cosas.

​ Endpoint y UI de Swagger (OpenAPI)

La API de ClickHouse Cloud se basa en la especificación OpenAPI de código abierto para permitir un consumo predecible desde el cliente. Si necesita acceder mediante programación a la documentación de la API de ClickHouse Cloud, ofrecemos un endpoint de Swagger basado en JSON en https://api.clickhouse.cloud/v1 . También puede encontrar la documentación de la API en la Swagger UI

tier de la solicitud POST de creación del servicio. Si su organización ha sido migrada a uno de los nuevos planes de precios y usa OpenAPI, deberá eliminar el campode la solicitudde creación del servicio. El campo tier se ha eliminado del objeto de servicio, ya que ya no existen tiers de servicio. Esto afectará a los objetos devueltos por las solicitudes de servicio POST , GET y PATCH . Por lo tanto, es posible que cualquier código que consuma estas API deba ajustarse para adaptarse a estos cambios.

​ Límites de tasa

Los desarrolladores pueden tener hasta 100 claves de API por organización. Cada clave de API tiene un límite de 10 solicitudes por cada ventana de 10 segundos. Si deseas aumentar la cantidad de claves de API o de solicitudes por cada ventana de 10 segundos para tu organización, ponte en contacto con support@clickhouse.com

​ Proveedor de Terraform

El proveedor oficial de Terraform de ClickHouse te permite usar infraestructura como código para crear configuraciones predecibles y controladas por versiones, lo que hace que las implementaciones sean mucho menos propensas a errores.

Puedes consultar la documentación del proveedor de Terraform en el registro de Terraform

Si quieres contribuir al proveedor de Terraform de ClickHouse, puedes consultar el código fuente en el repositorio de GitHub

tier del servicio, ya que, después de la migración de precios, el campo tier ya no se acepta y deben eliminarse las referencias a este. Si tu organización ha migrado a uno de los nuevos planes de precios , deberás usar la versión 2.0.0 o superior de nuestro proveedor de Terraform de ClickHouse . Esta actualización es necesaria para gestionar los cambios en el atributodel servicio, ya que, después de la migración de precios, el campoya no se acepta y deben eliminarse las referencias a este. Ahora también podrás especificar el campo num_replicas como una propiedad del recurso de servicio.

​ Lanzamientos de los proveedores de Terraform

ClickHouse mantiene dos proveedores oficiales de Terraform: el proveedor de ClickHouse Cloud para la infraestructura en la nube y el proveedor de DBops para objetos a nivel de base de datos. Ambos siguen el mismo modelo de lanzamiento.

​ Estable frente a alpha

Las versiones estables (p. ej., 3.11.1, 1.9.0) solo incluyen recursos para funcionalidades en GA. Las versiones alpha (p. ej., 3.12.0-alpha2, 1.10.0-alpha1) incluyen todo lo que traen las versiones estables, además de recursos para funcionalidades que aún están en beta o en vista previa privada, y es necesario fijarlas explícitamente para poder usarlas.

Ambos proveedores usan versionado semántico (MAJOR.MINOR.PATCH). La versión principal se incrementa para cambios incompatibles, la versión secundaria para nuevas características o recursos, y la versión de parche para correcciones de errores. Las versiones alpha añaden un sufijo de prelanzamiento a la siguiente versión secundaria (p. ej., 3.12.0-alpha1), y el número de alpha se incrementa a medida que se añaden correcciones o cambios adicionales antes de su promoción (p. ej., alpha1 → alpha2 → alpha3). Las versiones se publican según sea necesario, en lugar de seguir un calendario fijo. Se crea una nueva alpha cuando se añade un recurso para una característica que aún no es GA, o cuando una corrección necesita validación temprana. Se crea una nueva versión estable una vez que los cambios acumulados —incluidas las características que desde entonces hayan alcanzado GA— están listos para producción, normalmente tras un período de comentarios de los clientes. Pueden acumularse varias versiones secundarias alpha antes de consolidarse en una única versión estable.

​ Promoción de alpha a estable

Cuando una funcionalidad de Terraform está lista para GA, el recurso de Terraform pasa de alpha a estable en la siguiente versión estable. Hasta entonces, el recurso solo está disponible en compilaciones alpha.

​ Nuevo modelo de precios de Terraform y OpenAPI: explicación de la configuración de réplicas

La cantidad de réplicas con la que se creará cada servicio es, de forma predeterminada, de 3 para los niveles Scale y Enterprise, mientras que para el nivel Basic es de 1. En los niveles Scale y Enterprise, es posible ajustarla pasando un campo numReplicas en la solicitud de creación del servicio. El valor del campo numReplicas debe estar entre 2 y 20 para el primer servicio de un warehouse. Los servicios que se crean en un warehouse existente pueden tener un número de réplicas de tan solo 1.