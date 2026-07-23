La deduplicación se refiere al proceso de eliminar filas duplicadas de un conjunto de datos. En una base de datos OLTP, esto se hace fácilmente porque cada fila tiene una clave primaria única, pero a costa de inserciones más lentas. Primero hay que buscar cada fila insertada y, si se encuentra, reemplazarla.

ClickHouse está diseñado para ser rápido a la hora de insertar datos. Los archivos de almacenamiento son inmutables y ClickHouse no comprueba si ya existe una clave primaria antes de insertar una fila, por lo que la deduplicación requiere algo más de esfuerzo. Esto también significa que la deduplicación no es inmediata: se produce con el tiempo, lo que tiene algunos efectos secundarios:

En cualquier momento, tu tabla puede seguir teniendo duplicados (filas con la misma clave de ordenación)

La eliminación real de las filas duplicadas se produce durante la fusión de partes

Tus consultas deben contemplar la posibilidad de que existan duplicados

ClickHouse ofrece formación gratuita sobre deduplicación y muchos otros temas. El módulo de formación Deleting and Updating Data es un buen punto de partida.

​ Opciones de deduplicación

La deduplicación se implementa en ClickHouse mediante los siguientes motores de tabla:

Motor de tabla ReplacingMergeTree : con este motor de tabla, las filas duplicadas con la misma clave de ordenación se eliminan durante las fusiones. ReplacingMergeTree es una buena opción para emular el comportamiento de upsert (cuando quieres que las consultas devuelvan la última fila insertada). Colapso de filas: los motores de tabla CollapsingMergeTree y VersionedCollapsingMergeTree usan una lógica en la que una fila existente se “cancela” y se inserta una fila nueva. Son más complejos de implementar que ReplacingMergeTree , pero las consultas y agregaciones pueden ser más sencillas de escribir, sin tener que preocuparte de si los datos ya se han fusionado o no. Estos dos motores de tabla son útiles cuando necesitas actualizar datos con frecuencia.

A continuación, explicamos ambas técnicas. Para obtener más información, consulta nuestro módulo de formación Deleting and Updating Data , gratuito y disponible a demanda.

​ Uso de ReplacingMergeTree para upserts

Veamos un ejemplo sencillo en el que una tabla contiene comentarios de Hacker News con una columna views que representa el número de veces que se ha visto un comentario. Supongamos que insertamos una nueva fila cuando se publica un artículo y que hacemos un upsert de una nueva fila una vez al día con el número total de visualizaciones si el valor aumenta:

CREATE TABLE hackernews_rmt ( id UInt32, author String, comment String, views UInt64 ) ENGINE = ReplacingMergeTree PRIMARY KEY (author, id)

Vamos a insertar dos filas:

INSERT INTO hackernews_rmt VALUES ( 1 , 'ricardo' , 'This is post #1' , 0 ), ( 2 , 'ch_fan' , 'This is post #2' , 0 )

Para actualizar la columna views , inserta una nueva fila con la misma clave primaria (observa los nuevos valores de la columna views ):

INSERT INTO hackernews_rmt VALUES ( 1 , 'ricardo' , 'This is post #1' , 100 ), ( 2 , 'ch_fan' , 'This is post #2' , 200 )

La tabla ahora tiene 4 filas:

SELECT * FROM hackernews_rmt

┌─id─┬─author──┬─comment─────────┬─views─┐ │ 2 │ ch_fan │ This is post #2 │ 0 │ │ 1 │ ricardo │ This is post #1 │ 0 │ └────┴─────────┴─────────────────┴───────┘ ┌─id─┬─author──┬─comment─────────┬─views─┐ │ 2 │ ch_fan │ This is post #2 │ 200 │ │ 1 │ ricardo │ This is post #1 │ 100 │ └────┴─────────┴─────────────────┴───────┘

Los cuadros separados de arriba en la salida muestran las dos partes internas: estos datos aún no se han fusionado, por lo que las filas duplicadas todavía no se han eliminado. Usemos la palabra clave FINAL en la consulta SELECT , lo que da lugar a una fusión lógica del resultado de la consulta:

SELECT * FROM hackernews_rmt FINAL

┌─id─┬─author──┬─comment─────────┬─views─┐ │ 2 │ ch_fan │ This is post #2 │ 200 │ │ 1 │ ricardo │ This is post #1 │ 100 │ └────┴─────────┴─────────────────┴───────┘

El resultado solo tiene 2 filas, y la última fila insertada es la que se devuelve.

Usar FINAL funciona bien si tienes pocos datos. Si estás trabajando con una gran cantidad de datos, probablemente FINAL no sea la mejor opción. Veamos una alternativa mejor para encontrar el valor más reciente de una columna.

​ Evitar FINAL

Volvamos a actualizar la columna views para ambas filas únicas:

INSERT INTO hackernews_rmt VALUES ( 1 , 'ricardo' , 'This is post #1' , 150 ), ( 2 , 'ch_fan' , 'This is post #2' , 250 )

La tabla ahora tiene 6 filas, porque todavía no se ha producido una fusión real (solo la fusión en tiempo de consulta cuando usamos FINAL ).

SELECT * FROM hackernews_rmt

┌─id─┬─author──┬─comment─────────┬─views─┐ │ 2 │ ch_fan │ This is post #2 │ 200 │ │ 1 │ ricardo │ This is post #1 │ 100 │ └────┴─────────┴─────────────────┴───────┘ ┌─id─┬─author──┬─comment─────────┬─views─┐ │ 2 │ ch_fan │ This is post #2 │ 0 │ │ 1 │ ricardo │ This is post #1 │ 0 │ └────┴─────────┴─────────────────┴───────┘ ┌─id─┬─author──┬─comment─────────┬─views─┐ │ 2 │ ch_fan │ This is post #2 │ 250 │ │ 1 │ ricardo │ This is post #1 │ 150 │ └────┴─────────┴─────────────────┴───────┘

En lugar de usar FINAL , apliquemos cierta lógica de negocio: sabemos que la columna views siempre va en aumento, así que podemos seleccionar la fila con el valor máximo usando la función max después de agrupar por las columnas deseadas:

SELECT id, author, comment, max (views) FROM hackernews_rmt GROUP BY (id, author, comment)

┌─id─┬─author──┬─comment─────────┬─max(views)─┐ │ 2 │ ch_fan │ This is post #2 │ 250 │ │ 1 │ ricardo │ This is post #1 │ 150 │ └────┴─────────┴─────────────────┴────────────┘

La agrupación, como se muestra en la consulta anterior, puede ser incluso más eficiente (en términos de rendimiento de la consulta) que usar la palabra clave FINAL .

version con ReplacingMergeTree . Nuestro Deleting and Updating Data training module amplía este ejemplo, incluido el uso de una columnacon

​ Uso de CollapsingMergeTree para actualizar columnas con frecuencia

Actualizar una columna implica eliminar una fila existente y sustituirla por valores nuevos. Como ya has visto, este tipo de mutación en ClickHouse ocurre con el tiempo, durante las fusiones. Si tienes muchas filas que actualizar, de hecho puede ser más eficiente evitar ALTER TABLE..UPDATE y, en su lugar, simplemente insertar los datos nuevos junto con los datos existentes. Podríamos añadir una columna que indique si los datos están obsoletos o son nuevos… y, de hecho, ya existe un motor de tabla que implementa este comportamiento de forma muy elegante, sobre todo porque elimina automáticamente los datos obsoletos. Veamos cómo funciona.

Supongamos que hacemos un seguimiento del número de visualizaciones de un comentario de Hacker News mediante un sistema externo y que, cada pocas horas, enviamos los datos a ClickHouse. Queremos que se eliminen las filas antiguas y que las filas nuevas representen el nuevo estado de cada comentario de Hacker News. Podemos usar un CollapsingMergeTree para implementar este comportamiento.

Definamos una tabla para almacenar el número de visualizaciones:

CREATE TABLE hackernews_views ( id UInt32, author String, views UInt64, sign Int8 ) ENGINE = CollapsingMergeTree(sign) PRIMARY KEY (id, author)

Observe que la tabla hackernews_views tiene una columna Int8 llamada sign, a la que se denomina columna de signo. El nombre de la columna de signo es arbitrario, pero el tipo de dato Int8 es obligatorio, y observe que el nombre de la columna se pasó al constructor de la tabla CollapsingMergeTree .

¿Qué es la columna de signo de una tabla CollapsingMergeTree ? Representa el estado de la fila, y la columna de signo solo puede ser 1 o -1. Así funciona:

Si dos filas tienen la misma clave primaria (o el criterio de ordenación, si es distinto de la clave primaria), pero distintos valores en la columna de signo, la última fila insertada con un +1 se convierte en la fila de estado y las demás filas se anulan entre sí

Las filas que se anulan entre sí se eliminan durante las merges

Las filas que no tienen un par correspondiente se conservan

Añadamos una fila a la tabla hackernews_views . Como es la única fila para esta clave primaria, establecemos su estado en 1:

INSERT INTO hackernews_views VALUES ( 123 , 'ricardo' , 0 , 1 )

Ahora supongamos que queremos cambiar la columna views. Se insertan dos filas: una que cancela la fila existente y otra que contiene el nuevo estado de la fila:

INSERT INTO hackernews_views VALUES ( 123 , 'ricardo' , 0 , - 1 ), ( 123 , 'ricardo' , 150 , 1 )

La tabla ahora tiene 3 filas con la clave primaria (123, 'ricardo') :

SELECT * FROM hackernews_views

┌──id─┬─author──┬─views─┬─sign─┐ │ 123 │ ricardo │ 0 │ -1 │ │ 123 │ ricardo │ 150 │ 1 │ └─────┴─────────┴───────┴──────┘ ┌──id─┬─author──┬─views─┬─sign─┐ │ 123 │ ricardo │ 0 │ 1 │ └─────┴─────────┴───────┴──────┘

Tenga en cuenta que, al añadir FINAL , se devuelve la fila correspondiente al estado actual:

SELECT * FROM hackernews_views FINAL

┌──id─┬─author──┬─views─┬─sign─┐ │ 123 │ ricardo │ 150 │ 1 │ └─────┴─────────┴───────┴──────┘

Pero, por supuesto, no se recomienda usar FINAL en tablas grandes.

El valor que se pasa a la columna views en nuestro ejemplo no es realmente necesario, ni tampoco tiene que coincidir con el valor actual de views de la fila anterior. De hecho, se puede cancelar una fila solo con la clave primaria y un -1: INSERT INTO hackernews_views(id, author, sign) VALUES ( 123 , 'ricardo' , - 1 )

Con una tabla CollapsingMergeTree , las filas se cancelan entre sí mediante una columna de signo, y el estado de una fila lo determina la última fila insertada. Pero esto puede ser problemático si insertas filas desde distintos hilos, ya que pueden insertarse fuera de orden. Usar la “última” fila no funciona en esta situación.

Aquí es donde VersionedCollapsingMergeTree resulta útil: colapsa filas igual que CollapsingMergeTree , pero en lugar de conservar la última fila insertada, conserva la fila con el valor más alto en una columna de versión que especifiques.

Veamos un ejemplo. Supongamos que queremos hacer un seguimiento del número de visualizaciones de nuestros comentarios de Hacker News y que los datos se actualizan con frecuencia. Queremos que los informes usen los valores más recientes sin forzar ni esperar fusiones. Empezamos con una tabla similar a CollapsedMergeTree , salvo que añadimos una columna para almacenar la versión del estado de la fila:

CREATE TABLE hackernews_views_vcmt ( id UInt32, author String, views UInt64, sign Int8, version UInt32 ) ENGINE = VersionedCollapsingMergeTree(sign, version ) PRIMARY KEY (id, author)

Observe que la tabla usa VersionsedCollapsingMergeTree como motor y especifica una columna de signo y una columna de versión. Así funciona la tabla:

Elimina cada par de filas que tienen la misma clave primaria y la misma versión, pero distinto signo

El orden en que se insertaron las filas no importa

Tenga en cuenta que, si la columna de versión no forma parte de la clave primaria, ClickHouse la añade implícitamente a la clave primaria como el último campo

Use el mismo tipo de lógica al escribir consultas: agrupe por la clave primaria y use una lógica adecuada para evitar las filas que se han cancelado pero aún no se han eliminado. Agreguemos algunas filas a la tabla hackernews_views_vcmt :

INSERT INTO hackernews_views_vcmt VALUES ( 1 , 'ricardo' , 0 , 1 , 1 ), ( 2 , 'ch_fan' , 0 , 1 , 1 ), ( 3 , 'kenny' , 0 , 1 , 1 )

Ahora actualizamos dos de las filas y eliminamos una de ellas. Para anular una fila, asegúrate de incluir el número de versión anterior (ya que forma parte de la clave primaria):

INSERT INTO hackernews_views_vcmt VALUES ( 1 , 'ricardo' , 0 , - 1 , 1 ), ( 1 , 'ricardo' , 50 , 1 , 2 ), ( 2 , 'ch_fan' , 0 , - 1 , 1 ), ( 3 , 'kenny' , 0 , - 1 , 1 ), ( 3 , 'kenny' , 1000 , 1 , 2 )

Ejecutaremos la misma consulta que antes, que suma y resta valores de forma inteligente según la columna de signo:

SELECT id, author, sum (views * sign) FROM hackernews_views_vcmt GROUP BY (id, author) HAVING sum (sign) > 0 ORDER BY id ASC

El resultado es dos filas:

┌─id─┬─author──┬─sum(multiply(views, sign))─┐ │ 1 │ ricardo │ 50 │ │ 3 │ kenny │ 1000 │ └────┴─────────┴────────────────────────────┘

Forcemos la fusión de la tabla:

OPTIMIZE TABLE hackernews_views_vcmt

Solo debería haber dos filas en el resultado:

SELECT * FROM hackernews_views_vcmt

┌─id─┬─author──┬─views─┬─sign─┬─version─┐ │ 1 │ ricardo │ 50 │ 1 │ 2 │ │ 3 │ kenny │ 1000 │ 1 │ 2 │ └────┴─────────┴───────┴──────┴─────────┘

Una tabla VersionedCollapsingMergeTree resulta muy útil cuando se quiere implementar la deduplicación al insertar filas desde varios clientes y/o hilos.

​ ¿Por qué no se están deduplicando mis filas?

Una de las razones por las que las filas insertadas pueden no deduplicarse es que estés usando una función o expresión no idempotente en tu sentencia INSERT . Por ejemplo, si estás insertando filas con la columna createdAt DateTime64(3) DEFAULT now() , tus filas serán necesariamente únicas, ya que cada fila tendrá un valor predeterminado distinto para la columna createdAt . El motor de tabla MergeTree / ReplicatedMergeTree no sabrá que debe deduplicar las filas, porque cada fila insertada generará una suma de comprobación única.