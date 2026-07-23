- En cualquier momento, tu tabla puede seguir teniendo duplicados (filas con la misma clave de ordenación)
- La eliminación real de las filas duplicadas se produce durante la fusión de partes
- Tus consultas deben contemplar la posibilidad de que existan duplicados
|ClickHouse ofrece formación gratuita sobre deduplicación y muchos otros temas. El módulo de formación Deleting and Updating Data es un buen punto de partida.
La deduplicación se implementa en ClickHouse mediante los siguientes motores de tabla:
Opciones de deduplicación
-
Motor de tabla
ReplacingMergeTree: con este motor de tabla, las filas duplicadas con la misma clave de ordenación se eliminan durante las fusiones.
ReplacingMergeTreees una buena opción para emular el comportamiento de upsert (cuando quieres que las consultas devuelvan la última fila insertada).
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Colapso de filas: los motores de tabla
CollapsingMergeTreey
VersionedCollapsingMergeTreeusan una lógica en la que una fila existente se “cancela” y se inserta una fila nueva. Son más complejos de implementar que
ReplacingMergeTree, pero las consultas y agregaciones pueden ser más sencillas de escribir, sin tener que preocuparte de si los datos ya se han fusionado o no. Estos dos motores de tabla son útiles cuando necesitas actualizar datos con frecuencia.
Veamos un ejemplo sencillo en el que una tabla contiene comentarios de Hacker News con una columna
Uso de ReplacingMergeTree para upserts
views que representa el número de veces que se ha visto un comentario. Supongamos que insertamos una nueva fila cuando se publica un artículo y que hacemos un upsert de una nueva fila una vez al día con el número total de visualizaciones si el valor aumenta:
Vamos a insertar dos filas:
CREATE TABLE hackernews_rmt (
id UInt32,
author String,
comment String,
views UInt64
)
ENGINE = ReplacingMergeTree
PRIMARY KEY (author, id)
Para actualizar la columna
INSERT INTO hackernews_rmt VALUES
(1, 'ricardo', 'This is post #1', 0),
(2, 'ch_fan', 'This is post #2', 0)
views, inserta una nueva fila con la misma clave primaria (observa los nuevos valores de la columna
views):
La tabla ahora tiene 4 filas:
INSERT INTO hackernews_rmt VALUES
(1, 'ricardo', 'This is post #1', 100),
(2, 'ch_fan', 'This is post #2', 200)
SELECT *
FROM hackernews_rmt
Los cuadros separados de arriba en la salida muestran las dos partes internas: estos datos aún no se han fusionado, por lo que las filas duplicadas todavía no se han eliminado. Usemos la palabra clave
┌─id─┬─author──┬─comment─────────┬─views─┐
│ 2 │ ch_fan │ This is post #2 │ 0 │
│ 1 │ ricardo │ This is post #1 │ 0 │
└────┴─────────┴─────────────────┴───────┘
┌─id─┬─author──┬─comment─────────┬─views─┐
│ 2 │ ch_fan │ This is post #2 │ 200 │
│ 1 │ ricardo │ This is post #1 │ 100 │
└────┴─────────┴─────────────────┴───────┘
FINAL en la consulta
SELECT, lo que da lugar a una fusión lógica del resultado de la consulta:
SELECT *
FROM hackernews_rmt
FINAL
El resultado solo tiene 2 filas, y la última fila insertada es la que se devuelve.
┌─id─┬─author──┬─comment─────────┬─views─┐
│ 2 │ ch_fan │ This is post #2 │ 200 │
│ 1 │ ricardo │ This is post #1 │ 100 │
└────┴─────────┴─────────────────┴───────┘
Usar
FINAL funciona bien si tienes pocos datos. Si estás trabajando con una gran cantidad de datos,
probablemente
FINAL no sea la mejor opción. Veamos una alternativa mejor para
encontrar el valor más reciente de una columna.
Volvamos a actualizar la columna
Evitar FINAL
views para ambas filas únicas:
La tabla ahora tiene 6 filas, porque todavía no se ha producido una fusión real (solo la fusión en tiempo de consulta cuando usamos
INSERT INTO hackernews_rmt VALUES
(1, 'ricardo', 'This is post #1', 150),
(2, 'ch_fan', 'This is post #2', 250)
FINAL).
SELECT *
FROM hackernews_rmt
En lugar de usar
┌─id─┬─author──┬─comment─────────┬─views─┐
│ 2 │ ch_fan │ This is post #2 │ 200 │
│ 1 │ ricardo │ This is post #1 │ 100 │
└────┴─────────┴─────────────────┴───────┘
┌─id─┬─author──┬─comment─────────┬─views─┐
│ 2 │ ch_fan │ This is post #2 │ 0 │
│ 1 │ ricardo │ This is post #1 │ 0 │
└────┴─────────┴─────────────────┴───────┘
┌─id─┬─author──┬─comment─────────┬─views─┐
│ 2 │ ch_fan │ This is post #2 │ 250 │
│ 1 │ ricardo │ This is post #1 │ 150 │
└────┴─────────┴─────────────────┴───────┘
FINAL, apliquemos cierta lógica de negocio: sabemos que la columna
views siempre va en aumento, así que podemos seleccionar la fila con el valor máximo usando la función
max después de agrupar por las columnas deseadas:
SELECT
id,
author,
comment,
max(views)
FROM hackernews_rmt
GROUP BY (id, author, comment)
La agrupación, como se muestra en la consulta anterior, puede ser incluso más eficiente (en términos de rendimiento de la consulta) que usar la palabra clave
┌─id─┬─author──┬─comment─────────┬─max(views)─┐
│ 2 │ ch_fan │ This is post #2 │ 250 │
│ 1 │ ricardo │ This is post #1 │ 150 │
└────┴─────────┴─────────────────┴────────────┘
FINAL.
Nuestro Deleting and Updating Data training module amplía este ejemplo, incluido el uso de una columna
version con
ReplacingMergeTree.
Actualizar una columna implica eliminar una fila existente y sustituirla por valores nuevos. Como ya has visto, este tipo de mutación en ClickHouse ocurre con el tiempo, durante las fusiones. Si tienes muchas filas que actualizar, de hecho puede ser más eficiente evitar
Uso de CollapsingMergeTree para actualizar columnas con frecuencia
ALTER TABLE..UPDATE y, en su lugar, simplemente insertar los datos nuevos junto con los datos existentes. Podríamos añadir una columna que indique si los datos están obsoletos o son nuevos… y, de hecho, ya existe un motor de tabla que implementa este comportamiento de forma muy elegante, sobre todo porque elimina automáticamente los datos obsoletos. Veamos cómo funciona.
Supongamos que hacemos un seguimiento del número de visualizaciones de un comentario de Hacker News mediante un sistema externo y que, cada pocas horas, enviamos los datos a ClickHouse. Queremos que se eliminen las filas antiguas y que las filas nuevas representen el nuevo estado de cada comentario de Hacker News. Podemos usar un
CollapsingMergeTree para implementar este comportamiento.
Definamos una tabla para almacenar el número de visualizaciones:
Observe que la tabla
CREATE TABLE hackernews_views (
id UInt32,
author String,
views UInt64,
sign Int8
)
ENGINE = CollapsingMergeTree(sign)
PRIMARY KEY (id, author)
hackernews_views tiene una columna
Int8 llamada sign, a la que se denomina columna de signo. El nombre de la columna de signo es arbitrario, pero el tipo de dato
Int8 es obligatorio, y observe que el nombre de la columna se pasó al constructor de la tabla
CollapsingMergeTree.
¿Qué es la columna de signo de una tabla
CollapsingMergeTree? Representa el estado de la fila, y la columna de signo solo puede ser 1 o -1. Así funciona:
- Si dos filas tienen la misma clave primaria (o el criterio de ordenación, si es distinto de la clave primaria), pero distintos valores en la columna de signo, la última fila insertada con un +1 se convierte en la fila de estado y las demás filas se anulan entre sí
- Las filas que se anulan entre sí se eliminan durante las merges
- Las filas que no tienen un par correspondiente se conservan
hackernews_views. Como es la única fila para esta clave primaria, establecemos su estado en 1:
Ahora supongamos que queremos cambiar la columna views. Se insertan dos filas: una que cancela la fila existente y otra que contiene el nuevo estado de la fila:
INSERT INTO hackernews_views VALUES
(123, 'ricardo', 0, 1)
La tabla ahora tiene 3 filas con la clave primaria
INSERT INTO hackernews_views VALUES
(123, 'ricardo', 0, -1),
(123, 'ricardo', 150, 1)
(123, 'ricardo'):
SELECT *
FROM hackernews_views
Tenga en cuenta que, al añadir
┌──id─┬─author──┬─views─┬─sign─┐
│ 123 │ ricardo │ 0 │ -1 │
│ 123 │ ricardo │ 150 │ 1 │
└─────┴─────────┴───────┴──────┘
┌──id─┬─author──┬─views─┬─sign─┐
│ 123 │ ricardo │ 0 │ 1 │
└─────┴─────────┴───────┴──────┘
FINAL, se devuelve la fila correspondiente al estado actual:
SELECT *
FROM hackernews_views
FINAL
Pero, por supuesto, no se recomienda usar
┌──id─┬─author──┬─views─┬─sign─┐
│ 123 │ ricardo │ 150 │ 1 │
└─────┴─────────┴───────┴──────┘
FINAL en tablas grandes.
El valor que se pasa a la columna
views en nuestro ejemplo no es realmente necesario, ni tampoco tiene que coincidir con el valor actual de
views de la fila anterior. De hecho, se puede cancelar una fila solo con la clave primaria y un -1:
INSERT INTO hackernews_views(id, author, sign) VALUES
(123, 'ricardo', -1)
Con una tabla
Actualizaciones en tiempo real desde varios hilos
CollapsingMergeTree, las filas se cancelan entre sí mediante una columna de signo, y el estado de una fila lo determina la última fila insertada. Pero esto puede ser problemático si insertas filas desde distintos hilos, ya que pueden insertarse fuera de orden. Usar la “última” fila no funciona en esta situación.
Aquí es donde
VersionedCollapsingMergeTree resulta útil: colapsa filas igual que
CollapsingMergeTree, pero en lugar de conservar la última fila insertada, conserva la fila con el valor más alto en una columna de versión que especifiques.
Veamos un ejemplo. Supongamos que queremos hacer un seguimiento del número de visualizaciones de nuestros comentarios de Hacker News y que los datos se actualizan con frecuencia. Queremos que los informes usen los valores más recientes sin forzar ni esperar fusiones. Empezamos con una tabla similar a
CollapsedMergeTree, salvo que añadimos una columna para almacenar la versión del estado de la fila:
Observe que la tabla usa
CREATE TABLE hackernews_views_vcmt (
id UInt32,
author String,
views UInt64,
sign Int8,
version UInt32
)
ENGINE = VersionedCollapsingMergeTree(sign, version)
PRIMARY KEY (id, author)
VersionsedCollapsingMergeTree como motor y especifica una columna de signo y una columna de versión. Así funciona la tabla:
- Elimina cada par de filas que tienen la misma clave primaria y la misma versión, pero distinto signo
- El orden en que se insertaron las filas no importa
- Tenga en cuenta que, si la columna de versión no forma parte de la clave primaria, ClickHouse la añade implícitamente a la clave primaria como el último campo
hackernews_views_vcmt:
Ahora actualizamos dos de las filas y eliminamos una de ellas. Para anular una fila, asegúrate de incluir el número de versión anterior (ya que forma parte de la clave primaria):
INSERT INTO hackernews_views_vcmt VALUES
(1, 'ricardo', 0, 1, 1),
(2, 'ch_fan', 0, 1, 1),
(3, 'kenny', 0, 1, 1)
Ejecutaremos la misma consulta que antes, que suma y resta valores de forma inteligente según la columna de signo:
INSERT INTO hackernews_views_vcmt VALUES
(1, 'ricardo', 0, -1, 1),
(1, 'ricardo', 50, 1, 2),
(2, 'ch_fan', 0, -1, 1),
(3, 'kenny', 0, -1, 1),
(3, 'kenny', 1000, 1, 2)
El resultado es dos filas:
SELECT
id,
author,
sum(views * sign)
FROM hackernews_views_vcmt
GROUP BY (id, author)
HAVING sum(sign) > 0
ORDER BY id ASC
Forcemos la fusión de la tabla:
┌─id─┬─author──┬─sum(multiply(views, sign))─┐
│ 1 │ ricardo │ 50 │
│ 3 │ kenny │ 1000 │
└────┴─────────┴────────────────────────────┘
Solo debería haber dos filas en el resultado:
OPTIMIZE TABLE hackernews_views_vcmt
SELECT *
FROM hackernews_views_vcmt
Una tabla
┌─id─┬─author──┬─views─┬─sign─┬─version─┐
│ 1 │ ricardo │ 50 │ 1 │ 2 │
│ 3 │ kenny │ 1000 │ 1 │ 2 │
└────┴─────────┴───────┴──────┴─────────┘
VersionedCollapsingMergeTree resulta muy útil cuando se quiere implementar la deduplicación al insertar filas desde varios clientes y/o hilos.
Una de las razones por las que las filas insertadas pueden no deduplicarse es que estés usando una función o expresión no idempotente en tu sentencia
¿Por qué no se están deduplicando mis filas?
INSERT. Por ejemplo, si estás insertando filas con la columna
createdAt DateTime64(3) DEFAULT now(), tus filas serán necesariamente únicas, ya que cada fila tendrá un valor predeterminado distinto para la columna
createdAt. El motor de tabla MergeTree / ReplicatedMergeTree no sabrá que debe deduplicar las filas, porque cada fila insertada generará una suma de comprobación única.
En este caso, puedes especificar tu propio
insert_deduplication_token para cada lote de filas a fin de garantizar que varias inserciones del mismo lote no hagan que se vuelvan a insertar las mismas filas. Consulta la documentación sobre
insert_deduplication_token para obtener más información sobre cómo usar esta configuración.