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JDBC es una de las fuentes de datos más utilizadas en Spark. En esta sección, explicaremos cómo usar el conector JDBC oficial de ClickHouse con Spark.

Leer datos

Escritura de datos

Paralelismo

Al usar Spark JDBC, Spark lee los datos con una sola partición. Para lograr una mayor concurrencia, debe especificar partitionColumn, lowerBound, upperBound y numPartitions, que describen cómo particionar la tabla al leer en paralelo con varios workers. Consulte la documentación oficial de Apache Spark para obtener más información sobre la configuración de JDBC.

Limitaciones de JDBC

  • Spark JDBC no admite tipos complejos (MAP, ARRAY, STRUCT) debido a la ausencia del dialecto de ClickHouse; use el conector nativo Spark-ClickHouse para obtener compatibilidad total con tipos complejos.
  • A día de hoy, solo puede insertar datos mediante JDBC en tablas existentes (actualmente, no hay forma de crear automáticamente la tabla al insertar el DF, como hace Spark con otros conectores).
Última modificación el 24 de julio de 2026