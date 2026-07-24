Leer datos
- Java
- Scala
- Python
- Spark SQL
public static void main(String[] args) {
// Inicializa la sesión de Spark
SparkSession spark = SparkSession.builder().appName("example").master("local").getOrCreate();
String jdbcURL = "jdbc:ch://localhost:8123/default";
String query = "select * from example_table where id > 2";
//---------------------------------------------------------------------------------------------------
// Carga la tabla desde ClickHouse mediante el método jdbc
//---------------------------------------------------------------------------------------------------
Properties jdbcProperties = new Properties();
jdbcProperties.put("user", "default");
jdbcProperties.put("password", "123456");
Dataset<Row> df1 = spark.read().jdbc(jdbcURL, String.format("(%s)", query), jdbcProperties);
df1.show();
//---------------------------------------------------------------------------------------------------
// Carga la tabla desde ClickHouse mediante el método load
//---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dataset<Row> df2 = spark.read()
.format("jdbc")
.option("url", jdbcURL)
.option("user", "default")
.option("password", "123456")
.option("query", query)
.load();
df2.show();
// Detiene la sesión de Spark
spark.stop();
}
Escritura de datos
- Java
- Scala
- Python
- Spark SQL
public static void main(String[] args) {
// Inicializar la sesión de Spark
SparkSession spark = SparkSession.builder().appName("example").master("local").getOrCreate();
// Detalles de conexión JDBC
String jdbcUrl = "jdbc:ch://localhost:8123/default";
Properties jdbcProperties = new Properties();
jdbcProperties.put("user", "default");
jdbcProperties.put("password", "123456");
// Crear un DataFrame de ejemplo
StructType schema = new StructType(new StructField[]{
DataTypes.createStructField("id", DataTypes.IntegerType, false),
DataTypes.createStructField("name", DataTypes.StringType, false)
});
List<Row> rows = new ArrayList<Row>();
rows.add(RowFactory.create(1, "John"));
rows.add(RowFactory.create(2, "Doe"));
Dataset<Row> df = spark.createDataFrame(rows, schema);
//---------------------------------------------------------------------------------------------------
// Escribir el df en ClickHouse usando el método jdbc
//---------------------------------------------------------------------------------------------------
df.write()
.mode(SaveMode.Append)
.jdbc(jdbcUrl, "example_table", jdbcProperties);
//---------------------------------------------------------------------------------------------------
// Escribir el df en ClickHouse usando el método save
//---------------------------------------------------------------------------------------------------
df.write()
.format("jdbc")
.mode("append")
.option("url", jdbcUrl)
.option("dbtable", "example_table")
.option("user", "default")
.option("password", "123456")
.save();
// Detener la sesión de Spark
spark.stop();
}
Al usar Spark JDBC, Spark lee los datos con una sola partición. Para lograr una mayor concurrencia, debe especificar
Paralelismo
partitionColumn,
lowerBound,
upperBound y
numPartitions, que describen cómo particionar la tabla al
leer en paralelo con varios workers.
Consulte la documentación oficial de Apache Spark para obtener más información
sobre la configuración de JDBC.
Limitaciones de JDBC
- Spark JDBC no admite tipos complejos (MAP, ARRAY, STRUCT) debido a la ausencia del dialecto de ClickHouse; use el conector nativo Spark-ClickHouse para obtener compatibilidad total con tipos complejos.
- A día de hoy, solo puede insertar datos mediante JDBC en tablas existentes (actualmente, no hay forma de crear automáticamente la tabla al insertar el DF, como hace Spark con otros conectores).