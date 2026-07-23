Requisitos del pipeline
- La suscripción de Pub/Sub de origen debe existir.
- Los mensajes publicados en la suscripción deben ser JSON válidos.
- La tabla de ClickHouse de destino debe existir y sus nombres de columna deben coincidir con los nombres de los campos de la carga útil JSON.
- El host de ClickHouse debe ser accesible desde las máquinas worker de Dataflow.
- Se debe proporcionar al menos un destino dead-letter (
clickHouseDeadLetterTableo
deadLetterTopic). Si se proporcionan ambos, los mensajes fallidos se enrutan a ambos destinos simultáneamente.
- Cuando se establece
clickHouseDeadLetterTable, la tabla dead-letter ya debe existir en ClickHouse con el esquema que se muestra en Gestión de mensajes dead-letter.
- Cuando se establece
deadLetterTopic, el tema de Pub/Sub ya debe existir.
Parámetros de la plantilla
|Nombre del parámetro
|Descripción del parámetro
|Obligatorio
|Notas
inputSubscription
|La suscripción de Pub/Sub desde la que se leerán los mensajes. Ejemplo:
projects/<PROJECT_ID>/subscriptions/<SUBSCRIPTION_NAME>.
|✅
|Los mensajes deben estar codificados en JSON.
clickHouseUrl
|La URL del endpoint de ClickHouse. Use
https:// para conexiones SSL (ClickHouse Cloud) o
http:// para conexiones sin SSL. Ejemplo:
https://<HOST>:8443 o
http://<HOST>:8123.
|✅
|Para ClickHouse Cloud, use el endpoint HTTPS en el puerto
8443.
clickHouseDatabase
|El nombre de la base de datos de ClickHouse donde reside la tabla de destino. Ejemplo:
default.
|✅
clickHouseTable
|El nombre de la tabla de ClickHouse en la que se escribirán los datos.
|✅
|La tabla debe existir antes de ejecutar el pipeline.
clickHouseUsername
|El nombre de usuario con el que autenticarse en ClickHouse.
|✅
clickHousePassword
|La contraseña con la que autenticarse en ClickHouse.
|✅
clickHouseDeadLetterTable
|La tabla de ClickHouse en la que se escribirán los mensajes fallidos. Ejemplo:
my_table_dead_letter.
|Debe proporcionarse al menos uno de
clickHouseDeadLetterTable o
deadLetterTopic. La tabla debe existir con el esquema dead-letter que se muestra en Gestión de mensajes fallidos.
deadLetterTopic
|El tema de Pub/Sub en el que se publicarán los mensajes fallidos. Ejemplo:
projects/<PROJECT_ID>/topics/<TOPIC_NAME>.
|Debe proporcionarse al menos uno de
clickHouseDeadLetterTable o
deadLetterTopic. Las cargas útiles fallidas se publican en el tema con
errorMessage y
failedAt definidos como atributos del mensaje.
windowSeconds
|Duración en segundos de las ventanas temporales de agrupación en lotes.
|Consulte Agrupación en lotes y ventanas para ver la interacción con
batchRowCount. Si no se establece ninguno, el modo combinado usa los valores predeterminados
30s y
1000 filas.
batchRowCount
|Número de filas que se acumularán antes de enviarlas a ClickHouse.
|Consulte Agrupación en lotes y ventanas para ver la interacción con
windowSeconds.
maxInsertBlockSize
|Número máximo de filas por sentencia
INSERT enviada a ClickHouse. El valor predeterminado es
1,000,000.
|Una opción de
ClickHouseIO.
maxRetries
|Número máximo de reintentos para inserts fallidos en ClickHouse. El valor predeterminado es
5.
|Una opción de
ClickHouseIO.
insertDeduplicate
|Indica si se debe habilitar la deduplicación para consultas
INSERT en tablas replicadas de ClickHouse. El valor predeterminado es
true.
|Una opción de
ClickHouseIO.
insertQuorum
|Para consultas
INSERT en tablas replicadas, espera a que el número especificado de réplicas confirme la escritura y que la adición de datos quede linealizada.
0 deshabilita las escrituras con quorum.
|Una opción de
ClickHouseIO. Deshabilitada en la configuración predeterminada del servidor.
insertDistributedSync
|Si está habilitado, las consultas
INSERT en tablas distribuidas esperan hasta que los datos se envíen a todos los nodos del cluster. El valor predeterminado es
true.
|Una opción de
ClickHouseIO.
Los valores predeterminados de todos los parámetros de
ClickHouseIO se pueden encontrar en el conector Apache Beam
ClickHouseIO.
Los mensajes de Pub/Sub deben ser objetos JSON cuyos nombres de campo de nivel superior coincidan exactamente con los nombres de las columnas de la tabla de ClickHouse de destino. Para mapear los mensajes entrantes a la tabla de destino, el pipeline realiza lo siguiente al iniciarse:
Formato de los mensajes y mapeo del esquema
- Obtiene el esquema de la tabla de ClickHouse de destino.
- Crea un esquema
Rowde Beam a partir de ese esquema de ClickHouse.
- Para cada mensaje entrante de Pub/Sub, analiza la carga útil JSON y arma una fila leyendo los campos indicados en el esquema de ClickHouse.
Los valores JSON se convierten al tipo de columna de ClickHouse correspondiente:
Conversión de tipos
|Tipo de ClickHouse
|Notas
Float32
|Se analiza con
Float.valueOf.
Float64
|Se analiza con
Double.valueOf.
Date
|Se analiza como una cadena de fecha ISO-8601.
DateTime
|Se analiza como una cadena de fecha y hora ISO-8601 (p. ej.,
2026-01-15T12:34:56Z).
Array(T)
|array JSON; cada elemento se convierte al tipo de elemento
T. Los arrays vacíos o ausentes generan un array vacío.
|Tipos enteros (
Int8/
Int16/
Int32/
Int64,
UInt8/
UInt16/
UInt32/
UInt64)
|Se analizan a partir del número JSON o de su representación en cadena.
String
|Se usa tal cual para los fields textuales; los nodos JSON no textuales se serializan a su representación de cadena JSON.
Como la pipeline es de streaming, las filas entrantes se acumulan en ventanas antes de escribirse en ClickHouse. La estrategia de ventanas se elige según los parámetros que proporciones:
Agrupación por lotes y ventanas
Ajustar estos valores permite equilibrar la latencia y la eficiencia de inserción. Las ventanas más pequeñas reducen la latencia de extremo a extremo; las más grandes generan menos lotes
windowSeconds
batchRowCount
|Comportamiento
|definido
|sin definir
|Ventanas fijas basadas en tiempo de
windowSeconds.
|sin definir
|definido
|Ventana global con un disparador por recuento; se activa cada
batchRowCount filas.
|ambos definidos
|ambos definidos
|Ventana global con un disparador combinado; se activa cuando se cumple primero cualquiera de las dos condiciones (tiempo o número de filas).
|ninguno definido
|ninguno definido
|Modo combinado con los valores predeterminados:
30 segundos o
1000 filas, lo que ocurra primero.
INSERT, pero de mayor tamaño.
Los mensajes que fallen durante el análisis de JSON, el mapeo del esquema o la coerción de tipos se enrutan al destino o destinos dead-letter configurados. Debe proporcionarse al menos uno de
Gestión de mensajes dead-letter
clickHouseDeadLetterTable o
deadLetterTopic; si ambos están configurados, los mensajes fallidos se envían a ambos.
Cuando se configura
Tabla dead-letter de ClickHouse
clickHouseDeadLetterTable, la tabla dead-letter ya debe existir con este esquema fijo:
Una definición mínima para una implementación de un solo nodo:
|Columna
|Tipo
|Descripción
raw_message
String
|La carga útil original del mensaje de Pub/Sub en texto UTF-8.
error_message
String
|El mensaje de excepción que describe por qué falló la fila.
stack_trace
String
|La stack trace completa de Java capturada en el momento del fallo.
failed_at
DateTime
|La marca de tiempo de procesamiento en la que falló la fila.
CREATE TABLE my_table_dead_letter (
raw_message String,
error_message String,
stack_trace String,
failed_at DateTime
) ENGINE = MergeTree()
ORDER BY failed_at;
Adapta el motor y la cláusula
ORDER BY para tu despliegue: usa
ReplicatedMergeTree para las tablas replicadas, añade
ON CLUSTER en entornos distribuidos y ajusta la partición o el TTL según sea necesario.
Cuando se establece
Tema dead-letter de Pub/Sub
deadLetterTopic, cada mensaje fallido se vuelve a publicar en el tema con:
- Carga útil: los bytes del mensaje original.
- Atributo
errorMessage: el mensaje de excepción capturado en el momento del fallo.
- Atributo
failedAt: la marca temporal de procesamiento en la que falló la fila.
La plantilla Pub/Sub to ClickHouse está disponible en Google Cloud Console.
Ejecutar la plantilla
Inicie sesión en Google Cloud Console y busque Dataflow.
Asegúrese de revisar este documento y, en particular, las secciones anteriores, para comprender por completo los requisitos de configuración y los requisitos previos de la plantilla.
-
Presione el botón
CREATE JOB FROM TEMPLATE.
- Una vez que se abra el formulario de la plantilla, introduzca un nombre para el job y seleccione la región deseada.
-
En el campo
Dataflow Template, escriba
ClickHouseo
Pub/Suby seleccione la plantilla
Pub/Sub to ClickHouse.
-
Una vez seleccionada, el formulario se expande. Complete lo siguiente:
- La suscripción de entrada de Pub/Sub, con el formato
projects/<PROJECT_ID>/subscriptions/<SUBSCRIPTION_NAME>.
- La URL del endpoint de ClickHouse; para ClickHouse Cloud, use
https://<HOST>:8443.
- La base de datos de ClickHouse, la tabla de destino, el nombre de usuario y la contraseña.
- Al menos un destino dead-letter: una tabla de ClickHouse o un tema de Pub/Sub (o ambos).
- La suscripción de entrada de Pub/Sub, con el formato
-
De forma opcional, personalice la agrupación en lotes (
windowSeconds,
batchRowCount) y los parámetros de ajuste de
ClickHouseIO, como se detalla en la sección Parámetros de la plantilla.
Ve a la pestaña Dataflow Jobs en tu Google Cloud Console para supervisar el estado del trabajo. Allí encontrarás los detalles del trabajo, incluidos el progreso y cualquier error: La plantilla también emite las siguientes métricas personalizadas en el espacio de nombres
Supervisa el trabajo
PubSubToClickHouse, visibles desde la página del trabajo de Dataflow:
|Métrica
|Tipo
|Descripción
messages-received
|Contador
|Total de mensajes de Pub/Sub recibidos por el paso de análisis.
rows-parsed-ok
|Contador
|Mensajes convertidos correctamente en una fila y enviados a la salida principal.
rows-parse-failed
|Contador
|Mensajes cuyo análisis o mapeo del esquema falló y que se redirigieron a dead-letter.
message-payload-bytes
|Distribución
|Distribución de los tamaños de carga útil de los mensajes entrantes de Pub/Sub, en bytes.
Solución de problemas
Este error se produce cuando ClickHouse se queda sin memoria al procesar lotes grandes de datos. Para resolver este problema:
Error: se superó el límite total de memoria (código 241)
- Aumente los recursos de la instancia: actualice su servidor ClickHouse a una instancia más grande y con más memoria para soportar la carga de procesamiento de datos.
- Reduzca el tamaño del lote: reduzca
batchRowCount(y/o
maxInsertBlockSize) en la configuración del trabajo de Dataflow para enviar fragmentos de datos más pequeños a ClickHouse, lo que reduce el consumo de memoria por lote.
Las causas más comunes son:
Todos los mensajes van al destino dead-letter
- Los nombres de los campos JSON no coinciden exactamente con los nombres de las columnas de ClickHouse (la coincidencia es sensible a mayúsculas y minúsculas).
- El valor JSON no se puede convertir implícitamente al tipo de la columna (por ejemplo, una cadena que no siga ISO-8601 en una columna
DateTime).
- El esquema de la tabla de destino ha cambiado desde que se inició el pipeline; el esquema se obtiene una sola vez al arrancar. Reinicie el job después de aplicar los cambios de esquema.
error_message y
stack_trace de la tabla dead-letter de ClickHouse (o el atributo
errorMessage en los mensajes dead-letter de Pub/Sub) para identificar la causa raíz.
El pipeline se inicia, pero no llegan filas a ClickHouse
- Confirma que la suscripción esté recibiendo mensajes: comprueba la métrica
messages-receiveden la página del job de Dataflow.
- En el modo basado en tiempo (solo
windowSeconds), las filas solo se vuelcan al finalizar cada ventana. Reduce
windowSecondspara verificar que los volcados se estén produciendo.
- Verifica la conectividad de red entre los workers de Dataflow y el endpoint de ClickHouse (firewall, peering de VPC o private service connect).
El código fuente de la plantilla está disponible en:
Código fuente de la plantilla
GoogleCloudPlatform/DataflowTemplates— el repositorio original de Google Cloud Platform.
ClickHouse/DataflowTemplates— el fork de ClickHouse.