Puedes transmitir mensajes JSON de Pub/Sub a ClickHouse con una plantilla de Google Dataflow

Plantilla de Google Dataflow de Pub/Sub a ClickHouse

La plantilla de Pub/Sub a ClickHouse es un pipeline de streaming que lee mensajes codificados en JSON de una suscripción de Pub/Sub y los escribe en una tabla de ClickHouse. Los mensajes que no se pueden analizar o asignar al esquema de destino se envían a un destino dead-letter: una tabla de ClickHouse, un tema de Pub/Sub o ambos.

​ Requisitos del pipeline

La suscripción de Pub/Sub de origen debe existir.

Los mensajes publicados en la suscripción deben ser JSON válidos.

La tabla de ClickHouse de destino debe existir y sus nombres de columna deben coincidir con los nombres de los campos de la carga útil JSON.

El host de ClickHouse debe ser accesible desde las máquinas worker de Dataflow.

Se debe proporcionar al menos un destino dead-letter ( clickHouseDeadLetterTable o deadLetterTopic ). Si se proporcionan ambos, los mensajes fallidos se enrutan a ambos destinos simultáneamente.

o ). Si se proporcionan ambos, los mensajes fallidos se enrutan a ambos destinos simultáneamente. Cuando se establece clickHouseDeadLetterTable , la tabla dead-letter ya debe existir en ClickHouse con el esquema que se muestra en Gestión de mensajes dead-letter.

, la tabla dead-letter ya debe existir en ClickHouse con el esquema que se muestra en Gestión de mensajes dead-letter. Cuando se establece deadLetterTopic , el tema de Pub/Sub ya debe existir.

​ Parámetros de la plantilla

Nombre del parámetro Descripción del parámetro Obligatorio Notas inputSubscription La suscripción de Pub/Sub desde la que se leerán los mensajes. Ejemplo: projects/<PROJECT_ID>/subscriptions/<SUBSCRIPTION_NAME> . ✅ Los mensajes deben estar codificados en JSON. clickHouseUrl La URL del endpoint de ClickHouse. Use https:// para conexiones SSL (ClickHouse Cloud) o http:// para conexiones sin SSL. Ejemplo: https://<HOST>:8443 o http://<HOST>:8123 . ✅ Para ClickHouse Cloud, use el endpoint HTTPS en el puerto 8443 . clickHouseDatabase El nombre de la base de datos de ClickHouse donde reside la tabla de destino. Ejemplo: default . ✅ clickHouseTable El nombre de la tabla de ClickHouse en la que se escribirán los datos. ✅ La tabla debe existir antes de ejecutar el pipeline. clickHouseUsername El nombre de usuario con el que autenticarse en ClickHouse. ✅ clickHousePassword La contraseña con la que autenticarse en ClickHouse. ✅ clickHouseDeadLetterTable La tabla de ClickHouse en la que se escribirán los mensajes fallidos. Ejemplo: my_table_dead_letter . Debe proporcionarse al menos uno de clickHouseDeadLetterTable o deadLetterTopic . La tabla debe existir con el esquema dead-letter que se muestra en Gestión de mensajes fallidos. deadLetterTopic El tema de Pub/Sub en el que se publicarán los mensajes fallidos. Ejemplo: projects/<PROJECT_ID>/topics/<TOPIC_NAME> . Debe proporcionarse al menos uno de clickHouseDeadLetterTable o deadLetterTopic . Las cargas útiles fallidas se publican en el tema con errorMessage y failedAt definidos como atributos del mensaje. windowSeconds Duración en segundos de las ventanas temporales de agrupación en lotes. Consulte Agrupación en lotes y ventanas para ver la interacción con batchRowCount . Si no se establece ninguno, el modo combinado usa los valores predeterminados 30s y 1000 filas. batchRowCount Número de filas que se acumularán antes de enviarlas a ClickHouse. Consulte Agrupación en lotes y ventanas para ver la interacción con windowSeconds . maxInsertBlockSize Número máximo de filas por sentencia INSERT enviada a ClickHouse. El valor predeterminado es 1,000,000 . Una opción de ClickHouseIO . maxRetries Número máximo de reintentos para inserts fallidos en ClickHouse. El valor predeterminado es 5 . Una opción de ClickHouseIO . insertDeduplicate Indica si se debe habilitar la deduplicación para consultas INSERT en tablas replicadas de ClickHouse. El valor predeterminado es true . Una opción de ClickHouseIO . insertQuorum Para consultas INSERT en tablas replicadas, espera a que el número especificado de réplicas confirme la escritura y que la adición de datos quede linealizada. 0 deshabilita las escrituras con quorum. Una opción de ClickHouseIO . Deshabilitada en la configuración predeterminada del servidor. insertDistributedSync Si está habilitado, las consultas INSERT en tablas distribuidas esperan hasta que los datos se envíen a todos los nodos del cluster. El valor predeterminado es true . Una opción de ClickHouseIO .

ClickHouseIO se pueden encontrar en el Los valores predeterminados de todos los parámetros dese pueden encontrar en el conector Apache Beam ClickHouseIO

​ Formato de los mensajes y mapeo del esquema

Los mensajes de Pub/Sub deben ser objetos JSON cuyos nombres de campo de nivel superior coincidan exactamente con los nombres de las columnas de la tabla de ClickHouse de destino.

Para mapear los mensajes entrantes a la tabla de destino, el pipeline realiza lo siguiente al iniciarse:

Obtiene el esquema de la tabla de ClickHouse de destino. Crea un esquema Row de Beam a partir de ese esquema de ClickHouse. Para cada mensaje entrante de Pub/Sub, analiza la carga útil JSON y arma una fila leyendo los campos indicados en el esquema de ClickHouse.

NULL en esa columna, lo que solo funciona cuando la columna está declarada como NULL en una columna que no admite NULL, se envían al destino dead-letter. Los nombres de los campos JSON deben coincidir exactamente con los nombres de las columnas de ClickHouse (la comparación distingue entre mayúsculas y minúsculas). Los campos del mensaje que no correspondan a una columna de ClickHouse se ignoran. Si una columna de ClickHouse no tiene un campo correspondiente en la carga útil JSON, el pipeline intenta escribiren esa columna, lo que solo funciona cuando la columna está declarada como Nullable . Los mensajes que no puedan analizarse, cuyos valores no puedan convertirse al tipo de la columna, o que intenten escribiren una columna que no admite NULL, se envían al destino dead-letter.

​ Conversión de tipos

Los valores JSON se convierten al tipo de columna de ClickHouse correspondiente:

Tipo de ClickHouse Notas Float32 Se analiza con Float.valueOf . Float64 Se analiza con Double.valueOf . Date Se analiza como una cadena de fecha ISO-8601. DateTime Se analiza como una cadena de fecha y hora ISO-8601 (p. ej., 2026-01-15T12:34:56Z ). Array(T) array JSON; cada elemento se convierte al tipo de elemento T . Los arrays vacíos o ausentes generan un array vacío. Tipos enteros ( Int8 / Int16 / Int32 / Int64 , UInt8 / UInt16 / UInt32 / UInt64 ) Se analizan a partir del número JSON o de su representación en cadena. String Se usa tal cual para los fields textuales; los nodos JSON no textuales se serializan a su representación de cadena JSON.

​ Agrupación por lotes y ventanas

Como la pipeline es de streaming, las filas entrantes se acumulan en ventanas antes de escribirse en ClickHouse. La estrategia de ventanas se elige según los parámetros que proporciones:

windowSeconds batchRowCount Comportamiento definido sin definir Ventanas fijas basadas en tiempo de windowSeconds . sin definir definido Ventana global con un disparador por recuento; se activa cada batchRowCount filas. ambos definidos ambos definidos Ventana global con un disparador combinado; se activa cuando se cumple primero cualquiera de las dos condiciones (tiempo o número de filas). ninguno definido ninguno definido Modo combinado con los valores predeterminados: 30 segundos o 1000 filas, lo que ocurra primero.

Ajustar estos valores permite equilibrar la latencia y la eficiencia de inserción. Las ventanas más pequeñas reducen la latencia de extremo a extremo; las más grandes generan menos lotes INSERT , pero de mayor tamaño.

​ Gestión de mensajes dead-letter

Los mensajes que fallen durante el análisis de JSON, el mapeo del esquema o la coerción de tipos se enrutan al destino o destinos dead-letter configurados. Debe proporcionarse al menos uno de clickHouseDeadLetterTable o deadLetterTopic ; si ambos están configurados, los mensajes fallidos se envían a ambos.

​ Tabla dead-letter de ClickHouse

Cuando se configura clickHouseDeadLetterTable , la tabla dead-letter ya debe existir con este esquema fijo:

Columna Tipo Descripción raw_message String La carga útil original del mensaje de Pub/Sub en texto UTF-8. error_message String El mensaje de excepción que describe por qué falló la fila. stack_trace String La stack trace completa de Java capturada en el momento del fallo. failed_at DateTime La marca de tiempo de procesamiento en la que falló la fila.

Una definición mínima para una implementación de un solo nodo:

CREATE TABLE my_table_dead_letter ( raw_message String, error_message String, stack_trace String, failed_at DateTime ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY failed_at;

Adapta el motor y la cláusula ORDER BY para tu despliegue: usa ReplicatedMergeTree para las tablas replicadas, añade ON CLUSTER en entornos distribuidos y ajusta la partición o el TTL según sea necesario.

​ Tema dead-letter de Pub/Sub

Cuando se establece deadLetterTopic , cada mensaje fallido se vuelve a publicar en el tema con:

Carga útil : los bytes del mensaje original.

: los bytes del mensaje original. Atributo errorMessage : el mensaje de excepción capturado en el momento del fallo.

: el mensaje de excepción capturado en el momento del fallo. Atributo failedAt : la marca temporal de procesamiento en la que falló la fila.

Esto facilita reprocesar los mensajes fallidos una vez que se haya resuelto el problema subyacente del esquema o del productor.

​ Ejecutar la plantilla

La plantilla Pub/Sub to ClickHouse está disponible en Google Cloud Console.

Asegúrese de revisar este documento y, en particular, las secciones anteriores, para comprender por completo los requisitos de configuración y los requisitos previos de la plantilla.

Inicie sesión en Google Cloud Console y busque Dataflow.

Presione el botón CREATE JOB FROM TEMPLATE . Una vez que se abra el formulario de la plantilla, introduzca un nombre para el job y seleccione la región deseada. En el campo Dataflow Template , escriba ClickHouse o Pub/Sub y seleccione la plantilla Pub/Sub to ClickHouse . Una vez seleccionada, el formulario se expande. Complete lo siguiente: La suscripción de entrada de Pub/Sub, con el formato projects/<PROJECT_ID>/subscriptions/<SUBSCRIPTION_NAME> .

. La URL del endpoint de ClickHouse; para ClickHouse Cloud, use https://<HOST>:8443 .

. La base de datos de ClickHouse, la tabla de destino, el nombre de usuario y la contraseña.

Al menos un destino dead-letter: una tabla de ClickHouse o un tema de Pub/Sub (o ambos). windowSeconds , batchRowCount ) y los parámetros de ajuste de ClickHouseIO , como se detalla en la sección De forma opcional, personalice la agrupación en lotes () y los parámetros de ajuste de, como se detalla en la sección Parámetros de la plantilla

​ Supervisa el trabajo

Ve a la pestaña Dataflow Jobs en tu Google Cloud Console para supervisar el estado del trabajo. Allí encontrarás los detalles del trabajo, incluidos el progreso y cualquier error:

La plantilla también emite las siguientes métricas personalizadas en el espacio de nombres PubSubToClickHouse , visibles desde la página del trabajo de Dataflow:

Métrica Tipo Descripción messages-received Contador Total de mensajes de Pub/Sub recibidos por el paso de análisis. rows-parsed-ok Contador Mensajes convertidos correctamente en una fila y enviados a la salida principal. rows-parse-failed Contador Mensajes cuyo análisis o mapeo del esquema falló y que se redirigieron a dead-letter. message-payload-bytes Distribución Distribución de los tamaños de carga útil de los mensajes entrantes de Pub/Sub, en bytes.

​ Solución de problemas

​ Error: se superó el límite total de memoria (código 241)

Este error se produce cuando ClickHouse se queda sin memoria al procesar lotes grandes de datos. Para resolver este problema:

Aumente los recursos de la instancia: actualice su servidor ClickHouse a una instancia más grande y con más memoria para soportar la carga de procesamiento de datos.

Reduzca el tamaño del lote: reduzca batchRowCount (y/o maxInsertBlockSize ) en la configuración del trabajo de Dataflow para enviar fragmentos de datos más pequeños a ClickHouse, lo que reduce el consumo de memoria por lote.

​ Todos los mensajes van al destino dead-letter

Las causas más comunes son:

Los nombres de los campos JSON no coinciden exactamente con los nombres de las columnas de ClickHouse (la coincidencia es sensible a mayúsculas y minúsculas).

El valor JSON no se puede convertir implícitamente al tipo de la columna (por ejemplo, una cadena que no siga ISO-8601 en una columna DateTime ).

). El esquema de la tabla de destino ha cambiado desde que se inició el pipeline; el esquema se obtiene una sola vez al arrancar. Reinicie el job después de aplicar los cambios de esquema.

Inspeccione las columnas error_message y stack_trace de la tabla dead-letter de ClickHouse (o el atributo errorMessage en los mensajes dead-letter de Pub/Sub) para identificar la causa raíz.

​ El pipeline se inicia, pero no llegan filas a ClickHouse

Confirma que la suscripción esté recibiendo mensajes: comprueba la métrica messages-received en la página del job de Dataflow.

en la página del job de Dataflow. En el modo basado en tiempo (solo windowSeconds ), las filas solo se vuelcan al finalizar cada ventana. Reduce windowSeconds para verificar que los volcados se estén produciendo.

), las filas solo se vuelcan al finalizar cada ventana. Reduce para verificar que los volcados se estén produciendo. Verifica la conectividad de red entre los workers de Dataflow y el endpoint de ClickHouse (firewall, peering de VPC o private service connect).

​ Código fuente de la plantilla

El código fuente de la plantilla está disponible en: