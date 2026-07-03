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La plantilla de BigQuery a ClickHouse es una canalización por lotes para la ingesta de datos desde una tabla de BigQuery a una tabla de ClickHouse. La plantilla puede leer la tabla completa o filtrar registros específicos mediante una consulta SQL proporcionada.

Requisitos de la canalización

  • La tabla de origen de BigQuery debe existir.
  • La tabla de destino de ClickHouse debe existir.
  • El host de ClickHouse debe ser accesible desde las máquinas de los workers de Dataflow.

Parámetros de plantilla



Los valores predeterminados de todos los parámetros de ClickHouseIO se encuentran en el conector de Apache Beam ClickHouseIO

Esquema de las tablas de origen y destino

Para cargar de forma eficaz el conjunto de datos de BigQuery en ClickHouse, la canalización realiza un proceso de inferencia de columnas con las siguientes fases:
  1. Las templates crean un objeto de esquema a partir de la tabla de ClickHouse de destino.
  2. Las templates recorren el conjunto de datos de BigQuery e intentan hacer coincidir las columnas según sus nombres.

Dicho esto, su conjunto de datos de BigQuery (ya sea una tabla o una consulta) debe tener exactamente los mismos nombres de columna que su tabla de ClickHouse de destino.

Correspondencia de tipos de datos

Los tipos de BigQuery se convierten según la definición de la tabla de ClickHouse. Por lo tanto, la tabla anterior muestra la correspondencia recomendada que debe tener en la tabla de ClickHouse de destino (para una tabla o consulta de BigQuery determinada):

Ejecutar la plantilla

La plantilla de BigQuery a ClickHouse puede ejecutarse mediante Google Cloud CLI.
Asegúrese de revisar este documento y, en particular, las secciones anteriores para comprender por completo los requisitos de configuración y los requisitos previos de la plantilla.
Inicie sesión en Google Cloud Console y busque DataFlow.
  1. Haga clic en el botón CREATE JOB FROM TEMPLATE
  2. Cuando se abra el formulario de la plantilla, introduzca un nombre para el trabajo y seleccione la región deseada.
  3. En el campo DataFlow Template, escriba ClickHouse o BigQuery y seleccione la plantilla BigQuery to ClickHouse
  4. Una vez seleccionada, el formulario se ampliará para que pueda proporcionar detalles adicionales:
    • La URL JDBC del servidor ClickHouse, con el formato jdbc:clickhouse://host:port/schema.
    • El nombre de usuario de ClickHouse.
    • El nombre de la tabla de destino de ClickHouse.

La opción de contraseña de ClickHouse aparece marcada como opcional, para los casos en los que no haya una contraseña configurada. Para añadirla, desplácese hacia abajo hasta la opción Password for ClickHouse Endpoint.
  1. Personalice y añada cualquier configuración relacionada con BigQuery/ClickHouseIO, como se detalla en la sección Parámetros de la plantilla

Supervisar el trabajo

Ve a la pestaña Dataflow Jobs de tu Google Cloud Console para supervisar el estado del trabajo. Allí encontrarás los detalles del trabajo, incluido el progreso y cualquier error:

Solución de problemas

Error de límite de memoria total superado (código 241)

Este error se produce cuando ClickHouse se queda sin memoria al procesar lotes grandes de datos. Para resolver este problema:
  • Aumente los recursos de la instancia: actualice su servidor ClickHouse a una instancia más grande con más memoria para gestionar la carga de procesamiento de datos.
  • Reduzca el tamaño del lote: ajuste el tamaño del lote en la configuración de su trabajo de Dataflow para enviar fragmentos de datos más pequeños a ClickHouse, lo que reduce el consumo de memoria por lote. Estos cambios pueden ayudar a equilibrar el uso de recursos durante la ingestión de datos.

Código fuente de la plantilla

El código fuente de la plantilla está disponible en:
Última modificación el 3 de julio de 2026