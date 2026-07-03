Requisitos de la canalización
- La tabla de origen de BigQuery debe existir.
- La tabla de destino de ClickHouse debe existir.
- El host de ClickHouse debe ser accesible desde las máquinas de los workers de Dataflow.
Parámetros de plantilla
|Nombre del parámetro
|Descripción del parámetro
|Obligatorio
|Notas
jdbcUrl
|La URL JDBC de ClickHouse con el formato
jdbc:clickhouse://<host>:<port>/<schema>.
|✅
|No añada el nombre de usuario ni la contraseña como opciones de JDBC. Cualquier otra opción de JDBC puede añadirse al final de la URL JDBC. Para los usuarios de ClickHouse Cloud, añada
ssl=true&sslmode=NONE a
jdbcUrl.
clickHouseUsername
|El nombre de usuario de ClickHouse con el que autenticarse.
|✅
clickHousePassword
|La contraseña de ClickHouse con la que autenticarse.
|✅
clickHouseTable
|La tabla de ClickHouse de destino en la que se insertarán los datos.
|✅
maxInsertBlockSize
|El tamaño máximo de bloque para la inserción, si se controla la creación de bloques para la inserción (opción de ClickHouseIO).
|Una opción de
ClickHouseIO.
insertDistributedSync
|Si esta configuración está habilitada, la consulta de inserción en Distributed espera hasta que los datos se envíen a todos los nodos del cluster. (opción de ClickHouseIO).
|Una opción de
ClickHouseIO.
insertQuorum
|Para las consultas INSERT en la tabla replicada, espera a que la escritura se complete en el número especificado de réplicas y linealiza la adición de los datos. 0: deshabilitado.
|Una opción de
ClickHouseIO. Esta configuración está deshabilitada en la configuración predeterminada del servidor.
insertDeduplicate
|Para las consultas INSERT en la tabla replicada, especifica que debe realizarse la deduplicación de los bloques insertados.
|Una opción de
ClickHouseIO.
maxRetries
|Número máximo de reintentos por inserción.
|Una opción de
ClickHouseIO.
InputTableSpec
|La tabla de BigQuery desde la que se leerá. Especifique
inputTableSpec o
query. Si se establecen ambos, el parámetro
query tiene prioridad. Ejemplo:
<BIGQUERY_PROJECT>:<DATASET_NAME>.<INPUT_TABLE>.
|Lee datos directamente del almacenamiento de BigQuery mediante la BigQuery Storage Read API. Tenga en cuenta las limitaciones de la Storage Read API.
outputDeadletterTable
|La tabla de BigQuery para los mensajes que no llegaron a la tabla de salida. Si la tabla no existe, se crea durante la ejecución del pipeline. Si no se especifica, se usa
<outputTableSpec>_error_records. Por ejemplo,
<PROJECT_ID>:<DATASET_NAME>.<DEADLETTER_TABLE>.
query
|La consulta SQL que se usará para leer datos de BigQuery. Si el dataset de BigQuery está en un proyecto distinto del job de Dataflow, especifique el nombre completo del dataset en la consulta SQL, por ejemplo:
<PROJECT_ID>.<DATASET_NAME>.<TABLE_NAME>. De forma predeterminada, usa GoogleSQL a menos que
useLegacySql sea true.
|Debe especificar
inputTableSpec o
query. Si establece ambos parámetros, la plantilla usa el parámetro
query. Ejemplo:
SELECT * FROM sampledb.sample_table.
useLegacySql
|Establézcalo en
true para usar SQL heredado. Este parámetro solo se aplica cuando se usa el parámetro
query. El valor predeterminado es
false.
queryLocation
|Necesario al leer desde una vista autorizada sin el permiso de la tabla subyacente. Por ejemplo,
US.
queryTempDataset
|Establezca un dataset existente para crear la tabla temporal donde almacenar los resultados de la consulta. Por ejemplo,
temp_dataset.
KMSEncryptionKey
|Si lee desde BigQuery usando la fuente de consulta, use esta clave de Cloud KMS para cifrar cualquier tabla temporal que se cree. Por ejemplo,
projects/your-project/locations/global/keyRings/your-keyring/cryptoKeys/your-key.
Los valores predeterminados de todos los parámetros de
ClickHouseIO se encuentran en el conector de Apache Beam
ClickHouseIO
Para cargar de forma eficaz el conjunto de datos de BigQuery en ClickHouse, la canalización realiza un proceso de inferencia de columnas con las siguientes fases:
Esquema de las tablas de origen y destino
- Las templates crean un objeto de esquema a partir de la tabla de ClickHouse de destino.
- Las templates recorren el conjunto de datos de BigQuery e intentan hacer coincidir las columnas según sus nombres.
Los tipos de BigQuery se convierten según la definición de la tabla de ClickHouse. Por lo tanto, la tabla anterior muestra la correspondencia recomendada que debe tener en la tabla de ClickHouse de destino (para una tabla o consulta de BigQuery determinada):
Correspondencia de tipos de datos
|Tipo de BigQuery
|Tipo de ClickHouse
|Notas
|Array Type
|Array Type
|El tipo interno debe ser uno de los tipos de datos primitivos compatibles que se enumeran en esta tabla.
|Boolean Type
|Bool Type
|Date Type
|Date Type
|Datetime Type
|Datetime Type
|También funciona con
Enum8,
Enum16 y
FixedString.
|String Type
|String Type
|En BigQuery, todos los tipos Int (
INT,
SMALLINT,
INTEGER,
BIGINT,
TINYINT,
BYTEINT) son alias de
INT64. Recomendamos configurar en ClickHouse el tamaño de entero adecuado, ya que la plantilla convertirá la columna según el tipo de columna definido (
Int8,
Int16,
Int32,
Int64).
|Numeric - Integer Types
|Integer Types
|En BigQuery, todos los tipos Int (
INT,
SMALLINT,
INTEGER,
BIGINT,
TINYINT,
BYTEINT) son alias de
INT64. Recomendamos configurar en ClickHouse el tamaño de entero adecuado, ya que la plantilla convertirá la columna según el tipo de columna definido (
Int8,
Int16,
Int32,
Int64). La plantilla también convertirá los tipos Int sin asignar si se usan en una tabla de ClickHouse (
UInt8,
UInt16,
UInt32,
UInt64).
|Numeric - Float Types
|Float Types
|Tipos de ClickHouse compatibles:
Float32 y
Float64
La plantilla de BigQuery a ClickHouse puede ejecutarse mediante Google Cloud CLI.
Ejecutar la plantilla
Asegúrese de revisar este documento y, en particular, las secciones anteriores para comprender por completo los requisitos de configuración y los requisitos previos de la plantilla.
- Google Cloud Console
- Google Cloud CLI
Inicie sesión en Google Cloud Console y busque DataFlow.
- Haga clic en el botón
CREATE JOB FROM TEMPLATE
- Cuando se abra el formulario de la plantilla, introduzca un nombre para el trabajo y seleccione la región deseada.
- En el campo
DataFlow Template, escriba
ClickHouseo
BigQueryy seleccione la plantilla
BigQuery to ClickHouse
- Una vez seleccionada, el formulario se ampliará para que pueda proporcionar detalles adicionales:
- La URL JDBC del servidor ClickHouse, con el formato
jdbc:clickhouse://host:port/schema.
- El nombre de usuario de ClickHouse.
- El nombre de la tabla de destino de ClickHouse.
- La URL JDBC del servidor ClickHouse, con el formato
La opción de contraseña de ClickHouse aparece marcada como opcional, para los casos en los que no haya una contraseña configurada. Para añadirla, desplácese hacia abajo hasta la opción
Password for ClickHouse Endpoint.
- Personalice y añada cualquier configuración relacionada con BigQuery/ClickHouseIO, como se detalla en la sección Parámetros de la plantilla
Ve a la pestaña Dataflow Jobs de tu Google Cloud Console para supervisar el estado del trabajo. Allí encontrarás los detalles del trabajo, incluido el progreso y cualquier error:
Supervisar el trabajo
Solución de problemas
Este error se produce cuando ClickHouse se queda sin memoria al procesar lotes grandes de datos. Para resolver este problema:
Error de límite de memoria total superado (código 241)
- Aumente los recursos de la instancia: actualice su servidor ClickHouse a una instancia más grande con más memoria para gestionar la carga de procesamiento de datos.
- Reduzca el tamaño del lote: ajuste el tamaño del lote en la configuración de su trabajo de Dataflow para enviar fragmentos de datos más pequeños a ClickHouse, lo que reduce el consumo de memoria por lote. Estos cambios pueden ayudar a equilibrar el uso de recursos durante la ingestión de datos.
El código fuente de la plantilla está disponible en:
Código fuente de la plantilla
GoogleCloudPlatform/DataflowTemplates— el repositorio original de Google Cloud Platform.
ClickHouse/DataflowTemplates— el fork de ClickHouse.