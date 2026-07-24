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Las plantillas de Google Dataflow ofrecen una forma práctica de ejecutar canalizaciones de datos predefinidas y listas para usar sin necesidad de escribir código personalizado. Estas plantillas están diseñadas para simplificar tareas habituales de procesamiento de datos y se crean con Apache Beam, aprovechando conectores como ClickHouseIO para integrarse sin problemas con las bases de datos de ClickHouse. Al ejecutar estas plantillas en Google Dataflow, puede lograr un procesamiento de datos distribuido y altamente escalable con un esfuerzo mínimo.

¿Por qué usar plantillas de Dataflow?

  • Facilidad de uso: Las plantillas eliminan la necesidad de programar al ofrecer canalizaciones preconfiguradas adaptadas a casos de uso específicos.
  • Escalabilidad: Dataflow garantiza que su canalización escale de forma eficiente y procese grandes volúmenes de datos mediante procesamiento distribuido.
  • Eficiencia de costos: Pague solo por los recursos que consume, con la posibilidad de optimizar los costos de ejecución de la canalización.

Cómo ejecutar las plantillas de Dataflow

Actualmente, la plantilla oficial de ClickHouse está disponible a través de Google Cloud Console, la CLI o la API de REST de Dataflow. Para obtener instrucciones detalladas paso a paso, consulta la guía de Google Dataflow para ejecutar una canalización desde una plantilla.

Lista de plantillas de ClickHouse

Última modificación el 24 de julio de 2026