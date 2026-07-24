ClickHouseIO para integrarse sin problemas con las bases de datos de ClickHouse. Al ejecutar estas plantillas en Google Dataflow, puede lograr un procesamiento de datos distribuido y altamente escalable con un esfuerzo mínimo.
¿Por qué usar plantillas de Dataflow?
- Facilidad de uso: Las plantillas eliminan la necesidad de programar al ofrecer canalizaciones preconfiguradas adaptadas a casos de uso específicos.
- Escalabilidad: Dataflow garantiza que su canalización escale de forma eficiente y procese grandes volúmenes de datos mediante procesamiento distribuido.
- Eficiencia de costos: Pague solo por los recursos que consume, con la posibilidad de optimizar los costos de ejecución de la canalización.
Actualmente, la plantilla oficial de ClickHouse está disponible a través de Google Cloud Console, la CLI o la API de REST de Dataflow. Para obtener instrucciones detalladas paso a paso, consulta la guía de Google Dataflow para ejecutar una canalización desde una plantilla.
Cómo ejecutar las plantillas de Dataflow
Lista de plantillas de ClickHouse
- BigQuery a ClickHouse
- Pub/Sub a ClickHouse
- GCS a ClickHouse (¡próximamente!)