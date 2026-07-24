ClickHouseIO Apache Beam connector.
Estas son:
El runner de Java le permite implementar pipelines personalizados de Dataflow con la integración
Runner de Java
ClickHouseIO del SDK de Apache Beam. Este enfoque proporciona flexibilidad y control totales sobre la lógica del pipeline, lo que le permite adaptar el proceso de ETL a requisitos específicos.
Sin embargo, esta opción requiere conocimientos de programación en Java y familiaridad con el framework Apache Beam.
Características principales
- Alto grado de personalización.
- Ideal para casos de uso complejos o avanzados.
- Requiere saber programar y comprender la API de Beam.
ClickHouse ofrece plantillas predefinidas diseñadas para casos de uso específicos, como importaciones por lotes desde BigQuery o la ingestión en streaming desde Pub/Sub a ClickHouse. Estas plantillas están listas para usar y simplifican el proceso de integración, por lo que son una excelente opción si prefieres una solución sin necesidad de código.
Plantillas predefinidas
Características principales
- No requiere programación en Beam.
- Configuración rápida y sencilla para casos de uso simples.
- También es adecuado si se tienen conocimientos mínimos de programación.