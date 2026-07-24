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El ejecutor de Java de Dataflow te permite ejecutar pipelines personalizadas de Apache Beam en el servicio Dataflow de Google Cloud. Este enfoque ofrece la máxima flexibilidad y es ideal para flujos de trabajo ETL avanzados.

Cómo funciona

  1. Implementación del pipeline Para usar el ejecutor de Java, debes implementar tu pipeline de Beam con ClickHouseIO, nuestro conector oficial para Apache Beam. Para ver ejemplos de código e instrucciones sobre cómo usar ClickHouseIO, visita ClickHouse Apache Beam.
  2. Despliegue Una vez que tu pipeline esté implementado y configurado, puedes desplegarlo en Dataflow con las herramientas de despliegue de Google Cloud. Encontrarás instrucciones detalladas de despliegue en la documentación de Google Cloud Dataflow - pipeline de Java.
Nota: Este enfoque presupone familiaridad con el framework Beam y experiencia en programación. Si prefieres una solución sin código, considera usar las plantillas predefinidas de ClickHouse.
Última modificación el 24 de julio de 2026