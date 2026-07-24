Cómo funciona
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Implementación del pipeline
Para usar el ejecutor de Java, debes implementar tu pipeline de Beam con
ClickHouseIO, nuestro conector oficial para Apache Beam. Para ver ejemplos de código e instrucciones sobre cómo usar
ClickHouseIO, visita ClickHouse Apache Beam.
- Despliegue Una vez que tu pipeline esté implementado y configurado, puedes desplegarlo en Dataflow con las herramientas de despliegue de Google Cloud. Encontrarás instrucciones detalladas de despliegue en la documentación de Google Cloud Dataflow - pipeline de Java.