Puede ingestar datos en ClickHouse con el ejecutor de Java de Google Dataflow

El ejecutor de Java de Dataflow te permite ejecutar pipelines personalizadas de Apache Beam en el servicio Dataflow de Google Cloud. Este enfoque ofrece la máxima flexibilidad y es ideal para flujos de trabajo ETL avanzados.

​ Cómo funciona

Implementación del pipeline Para usar el ejecutor de Java, debes implementar tu pipeline de Beam con ClickHouseIO , nuestro conector oficial para Apache Beam. Para ver ejemplos de código e instrucciones sobre cómo usar ClickHouseIO , visita Para usar el ejecutor de Java, debes implementar tu pipeline de Beam con, nuestro conector oficial para Apache Beam. Para ver ejemplos de código e instrucciones sobre cómo usar, visita ClickHouse Apache Beam Despliegue Una vez que tu pipeline esté implementado y configurado, puedes desplegarlo en Dataflow con las herramientas de despliegue de Google Cloud. Encontrarás instrucciones detalladas de despliegue en la Una vez que tu pipeline esté implementado y configurado, puedes desplegarlo en Dataflow con las herramientas de despliegue de Google Cloud. Encontrarás instrucciones detalladas de despliegue en la documentación de Google Cloud Dataflow - pipeline de Java