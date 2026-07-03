Describe los pasos necesarios para agregar tablas específicas a un ClickPipe.

Hay situaciones en las que resulta útil añadir tablas específicas a un pipe. Esto se convierte en una necesidad habitual a medida que aumenta la escala de la carga de trabajo transaccional o analítica.

​ Pasos para agregar tablas específicas a un ClickPipe

Esto puede hacerse siguiendo estos pasos:

Pause el pipe. Haz clic en Edit Table settings. Ubica la tabla; puedes hacerlo buscándola en la barra de búsqueda. Selecciona la tabla haciendo clic en la casilla de verificación.

Haz clic en update. Si la actualización se completa correctamente, el pipe tendrá los estados Setup , Snapshot y Running , en ese orden. La carga inicial de la tabla puede seguirse en la pestaña Tables.