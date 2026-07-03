Esto puede hacerse siguiendo estos pasos:
Pasos para agregar tablas específicas a un ClickPipe
- Pause el pipe.
- Haz clic en Edit Table settings.
- Ubica la tabla; puedes hacerlo buscándola en la barra de búsqueda.
- Selecciona la tabla haciendo clic en la casilla de verificación.
- Haz clic en update.
- Si la actualización se completa correctamente, el pipe tendrá los estados
Setup,
Snapshoty
Running, en ese orden. La carga inicial de la tabla puede seguirse en la pestaña Tables.
El CDC de las tablas existentes se reanuda automáticamente una vez que se completa el snapshot de la nueva tabla.