Pausar y reanudar un ClickPipe de Postgres

Pausar y reanudar un ClickPipe de Postgres

Hay situaciones en las que puede resultar útil pausar un ClickPipe de Postgres. Por ejemplo, quizá quieras ejecutar análisis sobre datos existentes en un estado estático. O puede que estés realizando actualizaciones en Postgres. A continuación, se explica cómo pausar y reanudar un ClickPipe de Postgres.

​ Pasos para pausar un ClickPipe de Postgres

En la pestaña Fuentes de datos, haz clic en el ClickPipe de Postgres que quieras pausar. Ve a la pestaña Configuración. Haz clic en el botón Pausar.

Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Haz clic en Pausar de nuevo.

Ve a la pestaña Métricas. En unos 5 segundos (y también al recargar la página), el estado del ClickPipe debería ser Pausado.

Pausar un ClickPipe de Postgres no detendrá el crecimiento de los slots de replicación.

​ Pasos para reanudar un ClickPipe de Postgres

En la pestaña Fuentes de datos, haz clic en el ClickPipe de Postgres que quieras reanudar. El estado del mirror debería ser pausado al principio. Ve a la pestaña Configuración. Haz clic en el botón Reanudar.

Debería aparecer un cuadro de diálogo de confirmación. Haz clic de nuevo en Reanudar.