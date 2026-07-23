1
Eliminar la tabla del pipe
Para ello, puede seguir la guía para eliminar tablas.
2
Truncar o eliminar la tabla en ClickHouse
Este paso sirve para evitar la duplicación de datos cuando volvamos a añadir esta tabla en el siguiente paso. Puede hacerlo yendo a la pestaña SQL Console en ClickHouse Cloud y ejecutando una consulta. Tenga en cuenta que contamos con una validación que bloquea la adición de tablas si la tabla ya existe en ClickHouse y no está vacía.Como alternativa, si necesita conservar la tabla anterior, puede simplemente cambiarle el nombre. Esto también es útil cuando la tabla es muy grande y la operación
drop puede tardar algún tiempo.
RENAME TABLE table_A TO table_A_bak;
3
Volver a añadir la tabla al ClickPipe
Para ello, puede seguir la guía para añadir tablas.