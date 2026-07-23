Hay situaciones en las que puede ser útil volver a sincronizar tablas específicas de un pipe. Algunos ejemplos de uso podrían ser cambios importantes en el esquema de Postgres o alguna remodelación de datos en ClickHouse.

Aunque la opción de resincronizar tablas individuales con solo hacer clic en un botón aún está en desarrollo, esta guía comparte los pasos para hacerlo hoy en un Postgres ClickPipe.