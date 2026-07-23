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Hay situaciones en las que puede ser útil volver a sincronizar tablas específicas de un pipe. Algunos ejemplos de uso podrían ser cambios importantes en el esquema de Postgres o alguna remodelación de datos en ClickHouse. Aunque la opción de resincronizar tablas individuales con solo hacer clic en un botón aún está en desarrollo, esta guía comparte los pasos para hacerlo hoy en un Postgres ClickPipe.
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Eliminar la tabla del pipe

Para ello, puede seguir la guía para eliminar tablas.
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Truncar o eliminar la tabla en ClickHouse

Este paso sirve para evitar la duplicación de datos cuando volvamos a añadir esta tabla en el siguiente paso. Puede hacerlo yendo a la pestaña SQL Console en ClickHouse Cloud y ejecutando una consulta. Tenga en cuenta que contamos con una validación que bloquea la adición de tablas si la tabla ya existe en ClickHouse y no está vacía.Como alternativa, si necesita conservar la tabla anterior, puede simplemente cambiarle el nombre. Esto también es útil cuando la tabla es muy grande y la operación drop puede tardar algún tiempo.
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Volver a añadir la tabla al ClickPipe

Para ello, puede seguir la guía para añadir tablas.
Última modificación el 23 de julio de 2026