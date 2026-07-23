Resync implica las siguientes operaciones, en este orden:
¿Qué hace Resync?
- Se elimina el ClickPipe existente y se inicia un nuevo ClickPipe de “resync”. Así, al ejecutar un resync, se detectarán los cambios en la estructura de las tablas de origen.
- El ClickPipe de resync crea (o reemplaza) un nuevo conjunto de tablas de destino con los mismos nombres que las tablas originales, pero con el sufijo
_resync.
- Se realiza la carga inicial en las tablas
_resync.
- A continuación, las tablas
_resyncse intercambian por las tablas originales. Antes del intercambio, las filas marcadas con eliminación lógica se transfieren de las tablas originales a las tablas
_resync.
Estos son algunos escenarios:
Casos de uso para Resync de un ClickPipe
- Puede que necesite realizar cambios importantes en el esquema de las tablas de origen que harían que el ClickPipe existente dejara de funcionar y fuera necesario reiniciarlo. Puede simplemente hacer clic en Resync después de realizar los cambios.
- En ClickHouse en particular, puede que haya necesitado actualizar los valores en las columnas de ORDER BY de las tablas de destino. Puede usar Resync para volver a cargar los datos en la nueva tabla con la clave de ordenación correcta.
- El slot de replicación del ClickPipe se invalida: Resync crea un nuevo ClickPipe y un nuevo slot en la base de datos de origen.
Puede hacer Resync varias veces; sin embargo, tenga en cuenta la carga en la base de datos de origen cuando lo haga, ya que cada vez se realiza una carga inicial con hilos paralelos.
Guía para Resync de ClickPipe
- En la pestaña Data Sources, haga clic en el ClickPipe de Postgres que desea hacer Resync.
- Vaya a la pestaña Settings.
- Haga clic en el botón Resync.
- Debería aparecer un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic de nuevo en Resync.
- Vaya a la pestaña Metrics.
- En aproximadamente 5 segundos (y también al actualizar la página), el estado del pipe debería ser Setup o Snapshot.
- La carga inicial del Resync puede supervisarse en la pestaña Tables - en la sección Initial Load Stats.
- Una vez completada la carga inicial, el pipe intercambiará atómicamente las tablas
_resyncpor las tablas originales. Durante el intercambio, el estado será Resync.
- Una vez completado el intercambio, el pipe pasará al estado Running y realizará CDC si está habilitado.