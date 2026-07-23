Documentación para Resync de un ClickPipe de una base de datos

Resync de un ClickPipe de una base de datos

Resync implica las siguientes operaciones, en este orden:

Se elimina el ClickPipe existente y se inicia un nuevo ClickPipe de “resync”. Así, al ejecutar un resync, se detectarán los cambios en la estructura de las tablas de origen. El ClickPipe de resync crea (o reemplaza) un nuevo conjunto de tablas de destino con los mismos nombres que las tablas originales, pero con el sufijo _resync . Se realiza la carga inicial en las tablas _resync . A continuación, las tablas _resync se intercambian por las tablas originales. Antes del intercambio, las filas marcadas con eliminación lógica se transfieren de las tablas originales a las tablas _resync .

Se conservan todos los ajustes del ClickPipe original en el ClickPipe de resync. Las estadísticas del ClickPipe original se borran en la UI.

​ Casos de uso para Resync de un ClickPipe

Estos son algunos escenarios:

Puede que necesite realizar cambios importantes en el esquema de las tablas de origen que harían que el ClickPipe existente dejara de funcionar y fuera necesario reiniciarlo. Puede simplemente hacer clic en Resync después de realizar los cambios. En ClickHouse en particular, puede que haya necesitado actualizar los valores en las columnas de ORDER BY de las tablas de destino. Puede usar Resync para volver a cargar los datos en la nueva tabla con la clave de ordenación correcta. El slot de replicación del ClickPipe se invalida: Resync crea un nuevo ClickPipe y un nuevo slot en la base de datos de origen.

Puede hacer Resync varias veces; sin embargo, tenga en cuenta la carga en la base de datos de origen cuando lo haga, ya que cada vez se realiza una carga inicial con hilos paralelos.

​ Guía para Resync de ClickPipe

En la pestaña Data Sources, haga clic en el ClickPipe de Postgres que desea hacer Resync. Vaya a la pestaña Settings. Haga clic en el botón Resync.