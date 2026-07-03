Las vistas materializadas incrementales de ClickHouse son extremadamente potentes y, por lo general, escalan mucho mejor que el enfoque utilizado por las vistas materializadas actualizables, especialmente cuando se necesita realizar una agregación sobre una sola tabla. Al calcular la agregación únicamente sobre cada bloque de datos a medida que se inserta y fusionar los estados incrementales en la tabla final, la consulta solo se ejecuta sobre un subconjunto de los datos. Este método puede escalar hasta petabytes de datos y suele ser el método preferido. Sin embargo, hay casos de uso en los que este proceso incremental no es necesario o no resulta aplicable. Algunos problemas son incompatibles con un enfoque incremental o no requieren actualizaciones en tiempo real, por lo que una reconstrucción periódica es más apropiada. Por ejemplo, puede que quiera volver a calcular regularmente una vista completa sobre todo el conjunto de datos porque utiliza un JOIN complejo, lo cual es incompatible con un enfoque incremental.
¿Cuándo se deben usar las vistas materializadas actualizables?
Las vistas materializadas actualizables pueden ejecutar procesos por lotes que realizan tareas como la desnormalización. Se pueden crear dependencias entre vistas materializadas actualizables, de modo que una vista dependa de los resultados de otra y solo se ejecute cuando esta haya finalizado. Esto puede sustituir flujos de trabajo programados o DAG sencillos, como un job de dbt. Para obtener más información sobre cómo establecer dependencias entre vistas materializadas actualizables, consulte CREATE VIEW, sección
Dependencies.
Las vistas materializadas actualizables se actualizan automáticamente según un intervalo definido durante su creación. Por ejemplo, la siguiente vista materializada se actualiza cada minuto:
¿Cómo se actualiza una vista materializada actualizable?
Si desea forzar la actualización de una vista materializada, puede usar la cláusula
CREATE MATERIALIZED VIEW table_name_mv
REFRESH EVERY 1 MINUTE TO table_name AS
...
SYSTEM REFRESH VIEW:
También puedes cancelar, detener o iniciar una vista. Para obtener más información, consulta la documentación sobre la gestión de vistas materializadas actualizables.
SYSTEM REFRESH VIEW table_name_mv;
Para saber cuándo se actualizó por última vez una vista materializada actualizable, puede consultar la tabla del sistema
¿Cuándo se actualizó por última vez una vista materializada actualizable?
system.view_refreshes, como se muestra a continuación:
SELECT database, view, status,
last_success_time, last_refresh_time, next_refresh_time,
read_rows, written_rows
FROM system.view_refreshes;
┌─database─┬─view─────────────┬─status────┬───last_success_time─┬───last_refresh_time─┬───next_refresh_time─┬─read_rows─┬─written_rows─┐
│ database │ table_name_mv │ Scheduled │ 2024-11-11 12:10:00 │ 2024-11-11 12:10:00 │ 2024-11-11 12:11:00 │ 5491132 │ 817718 │
└──────────┴──────────────────┴───────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴───────────┴──────────────┘
Para cambiar la frecuencia de actualización de una vista materializada actualizable, utilice la sintaxis
¿Cómo puedo cambiar la frecuencia de actualización?
ALTER TABLE...MODIFY REFRESH.
Una vez hecho esto, puedes usar la consulta ¿Cuándo se actualizó por última vez una vista materializada actualizable? para comprobar que la frecuencia se ha actualizado:
ALTER TABLE table_name_mv
MODIFY REFRESH EVERY 30 SECONDS;
┌─database─┬─view─────────────┬─status────┬───last_success_time─┬───last_refresh_time─┬───next_refresh_time─┬─read_rows─┬─written_rows─┐
│ database │ table_name_mv │ Scheduled │ 2024-11-11 12:22:30 │ 2024-11-11 12:22:30 │ 2024-11-11 12:23:00 │ 5491132 │ 817718 │
└──────────┴──────────────────┴───────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴───────────┴──────────────┘
La funcionalidad
Uso de
Uso de
APPEND para añadir nuevas filas
APPEND permite añadir nuevas filas al final de la tabla en lugar de reemplazar toda la vista.
Uno de los usos de esta funcionalidad es capturar instantáneas de valores en un momento determinado. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una tabla
events alimentada por un flujo de mensajes de Kafka, Redpanda u otra plataforma de datos en streaming.
SELECT *
FROM events
LIMIT 10
Este conjunto de datos tiene
Query id: 7662bc39-aaf9-42bd-b6c7-bc94f2881036
┌──────────────────ts─┬─uuid─┬─count─┐
│ 2008-08-06 17:07:19 │ 0eb │ 547 │
│ 2008-08-06 17:07:19 │ 60b │ 148 │
│ 2008-08-06 17:07:19 │ 106 │ 750 │
│ 2008-08-06 17:07:19 │ 398 │ 875 │
│ 2008-08-06 17:07:19 │ ca0 │ 318 │
│ 2008-08-06 17:07:19 │ 6ba │ 105 │
│ 2008-08-06 17:07:19 │ df9 │ 422 │
│ 2008-08-06 17:07:19 │ a71 │ 991 │
│ 2008-08-06 17:07:19 │ 3a2 │ 495 │
│ 2008-08-06 17:07:19 │ 598 │ 238 │
└─────────────────────┴──────┴───────┘
4096 valores en la columna
uuid. Podemos escribir la siguiente consulta para encontrar los que tienen el mayor recuento total:
SELECT
uuid,
sum(count) AS count
FROM events
GROUP BY ALL
ORDER BY count DESC
LIMIT 10
Supongamos que queremos registrar el recuento de cada
┌─uuid─┬───count─┐
│ c6f │ 5676468 │
│ 951 │ 5669731 │
│ 6a6 │ 5664552 │
│ b06 │ 5662036 │
│ 0ca │ 5658580 │
│ 2cd │ 5657182 │
│ 32a │ 5656475 │
│ ffe │ 5653952 │
│ f33 │ 5653783 │
│ c5b │ 5649936 │
└──────┴─────────┘
uuid cada 10 segundos y almacenarlo en una nueva tabla llamada
events_snapshot. El esquema de
events_snapshot tendría este aspecto:
A continuación, podríamos crear una vista materializada actualizable para poblar esta tabla:
CREATE TABLE events_snapshot (
ts DateTime32,
uuid String,
count UInt64
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY uuid;
Luego podemos consultar
CREATE MATERIALIZED VIEW events_snapshot_mv
REFRESH EVERY 10 SECOND APPEND TO events_snapshot
AS SELECT
now() AS ts,
uuid,
sum(count) AS count
FROM events
GROUP BY ALL;
events_snapshot para obtener el recuento a lo largo del tiempo de un
uuid específico:
SELECT *
FROM events_snapshot
WHERE uuid = 'fff'
ORDER BY ts ASC
FORMAT PrettyCompactMonoBlock
┌──────────────────ts─┬─uuid─┬───count─┐
│ 2024-10-01 16:12:56 │ fff │ 5424711 │
│ 2024-10-01 16:13:00 │ fff │ 5424711 │
│ 2024-10-01 16:13:10 │ fff │ 5424711 │
│ 2024-10-01 16:13:20 │ fff │ 5424711 │
│ 2024-10-01 16:13:30 │ fff │ 5674669 │
│ 2024-10-01 16:13:40 │ fff │ 5947912 │
│ 2024-10-01 16:13:50 │ fff │ 6203361 │
│ 2024-10-01 16:14:00 │ fff │ 6501695 │
└─────────────────────┴──────┴─────────┘
Veamos ahora cómo usar vistas materializadas actualizables con algunos conjuntos de datos de ejemplo.
Ejemplos
La guía de desnormalización de datos muestra varias técnicas para desnormalizar datos usando un conjunto de datos de Stack Overflow. Cargamos datos en las siguientes tablas:
Stack Overflow
votes,
users,
badges,
posts y
postlinks.
En esa guía, mostramos cómo desnormalizar los datos de
postlinks en la tabla
posts con la siguiente consulta:
Luego mostramos cómo hacer una inserción puntual de estos datos en la tabla
SELECT
posts.*,
arrayMap(p -> (p.1, p.2), arrayFilter(p -> p.3 = 'Linked' AND p.2 != 0, Related)) AS LinkedPosts,
arrayMap(p -> (p.1, p.2), arrayFilter(p -> p.3 = 'Duplicate' AND p.2 != 0, Related)) AS DuplicatePosts
FROM posts
LEFT JOIN (
SELECT
PostId,
groupArray((CreationDate, RelatedPostId, LinkTypeId)) AS Related
FROM postlinks
GROUP BY PostId
) AS postlinks ON posts_types_codecs_ordered.Id = postlinks.PostId;
posts_with_links, pero en un sistema de producción querríamos ejecutar esta operación periódicamente.
Tanto la tabla
posts como
postlinks podrían actualizarse. Por lo tanto, en lugar de intentar implementar este JOIN mediante vistas materializadas incrementales, puede ser suficiente simplemente programar esta consulta para que se ejecute a intervalos fijos, por ejemplo, una vez por hora, almacenando los resultados en una tabla
post_with_links.
Aquí es donde resulta útil una vista materializada actualizable, y podemos crear una con la siguiente consulta:
La vista se ejecutará de inmediato y, a partir de entonces, cada hora, según la configuración, para garantizar que se reflejen las actualizaciones de la tabla de origen. Es importante destacar que, cuando la consulta vuelve a ejecutarse, el conjunto de resultados se actualiza de forma atómica y transparente.
CREATE MATERIALIZED VIEW posts_with_links_mv
REFRESH EVERY 1 HOUR TO posts_with_links AS
SELECT
posts.*,
arrayMap(p -> (p.1, p.2), arrayFilter(p -> p.3 = 'Linked' AND p.2 != 0, Related)) AS LinkedPosts,
arrayMap(p -> (p.1, p.2), arrayFilter(p -> p.3 = 'Duplicate' AND p.2 != 0, Related)) AS DuplicatePosts
FROM posts
LEFT JOIN (
SELECT
PostId,
groupArray((CreationDate, RelatedPostId, LinkTypeId)) AS Related
FROM postlinks
GROUP BY PostId
) AS postlinks ON posts_types_codecs_ordered.Id = postlinks.PostId;
La sintaxis aquí es idéntica a la de una vista materializada incremental, salvo que incluimos una cláusula
REFRESH:
En la guía de integración de dbt y ClickHouse rellenamos un conjunto de datos de IMDb con las siguientes tablas:
IMDb
actors,
directors,
genres,
movie_directors,
movies y
roles.
A continuación, podemos escribir la siguiente consulta para obtener un resumen de cada actor, ordenado por el mayor número de apariciones en películas.
SELECT
id, any(actor_name) AS name, uniqExact(movie_id) AS movies,
round(avg(rank), 2) AS avg_rank, uniqExact(genre) AS genres,
uniqExact(director_name) AS directors, max(created_at) AS updated_at
FROM (
SELECT
imdb.actors.id AS id,
concat(imdb.actors.first_name, ' ', imdb.actors.last_name) AS actor_name,
imdb.movies.id AS movie_id, imdb.movies.rank AS rank, genre,
concat(imdb.directors.first_name, ' ', imdb.directors.last_name) AS director_name,
created_at
FROM imdb.actors
INNER JOIN imdb.roles ON imdb.roles.actor_id = imdb.actors.id
LEFT JOIN imdb.movies ON imdb.movies.id = imdb.roles.movie_id
LEFT JOIN imdb.genres ON imdb.genres.movie_id = imdb.movies.id
LEFT JOIN imdb.movie_directors ON imdb.movie_directors.movie_id = imdb.movies.id
LEFT JOIN imdb.directors ON imdb.directors.id = imdb.movie_directors.director_id
)
GROUP BY id
ORDER BY movies DESC
LIMIT 5;
No tarda mucho en devolver un resultado, pero supongamos que queremos que sea aún más rápido y menos costoso en términos computacionales. Supongamos que este conjunto de datos también recibe actualizaciones constantes: se estrenan películas continuamente y también aparecen nuevos actores y directores. Ha llegado el momento de usar una vista materializada actualizable, así que primero creemos una tabla de destino para los resultados:
┌─────id─┬─name─────────┬─num_movies─┬───────────avg_rank─┬─unique_genres─┬─uniq_directors─┬──────────updated_at─┐
│ 45332 │ Mel Blanc │ 909 │ 5.7884792542982515 │ 19 │ 148 │ 2024-11-11 12:01:35 │
│ 621468 │ Bess Flowers │ 672 │ 5.540605094212635 │ 20 │ 301 │ 2024-11-11 12:01:35 │
│ 283127 │ Tom London │ 549 │ 2.8057034230202023 │ 18 │ 208 │ 2024-11-11 12:01:35 │
│ 356804 │ Bud Osborne │ 544 │ 1.9575342420755093 │ 16 │ 157 │ 2024-11-11 12:01:35 │
│ 41669 │ Adoor Bhasi │ 544 │ 0 │ 4 │ 121 │ 2024-11-11 12:01:35 │
└────────┴──────────────┴────────────┴────────────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.393 sec. Processed 5.45 million rows, 86.82 MB (13.87 million rows/s., 221.01 MB/s.)
Peak memory usage: 1.38 GiB.
Y ahora podemos definir la vista:
CREATE TABLE imdb.actor_summary
(
`id` UInt32,
`name` String,
`num_movies` UInt16,
`avg_rank` Float32,
`unique_genres` UInt16,
`uniq_directors` UInt16,
`updated_at` DateTime
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY num_movies
La vista se ejecutará de inmediato y, a partir de entonces, cada minuto según la configuración, para garantizar que se reflejen las actualizaciones de la tabla de origen. ¡Nuestra consulta anterior para obtener un resumen de los actores pasa a ser sintácticamente más simple y considerablemente más rápida!
CREATE MATERIALIZED VIEW imdb.actor_summary_mv
REFRESH EVERY 1 MINUTE TO imdb.actor_summary AS
SELECT
id,
any(actor_name) AS name,
uniqExact(movie_id) AS num_movies,
avg(rank) AS avg_rank,
uniqExact(genre) AS unique_genres,
uniqExact(director_name) AS uniq_directors,
max(created_at) AS updated_at
FROM
(
SELECT
imdb.actors.id AS id,
concat(imdb.actors.first_name, ' ', imdb.actors.last_name) AS actor_name,
imdb.movies.id AS movie_id,
imdb.movies.rank AS rank,
genre,
concat(imdb.directors.first_name, ' ', imdb.directors.last_name) AS director_name,
created_at
FROM imdb.actors
INNER JOIN imdb.roles ON imdb.roles.actor_id = imdb.actors.id
LEFT JOIN imdb.movies ON imdb.movies.id = imdb.roles.movie_id
LEFT JOIN imdb.genres ON imdb.genres.movie_id = imdb.movies.id
LEFT JOIN imdb.movie_directors ON imdb.movie_directors.movie_id = imdb.movies.id
LEFT JOIN imdb.directors ON imdb.directors.id = imdb.movie_directors.director_id
)
GROUP BY id
ORDER BY num_movies DESC;
SELECT *
FROM imdb.actor_summary
ORDER BY num_movies DESC
LIMIT 5
Supongamos que añadimos a nuestros datos de origen a un nuevo actor, “Clicky McClickHouse”, ¡que resulta haber aparecido en muchísimas películas!
┌─────id─┬─name─────────┬─num_movies─┬──avg_rank─┬─unique_genres─┬─uniq_directors─┬──────────updated_at─┐
│ 45332 │ Mel Blanc │ 909 │ 5.7884793 │ 19 │ 148 │ 2024-11-11 12:01:35 │
│ 621468 │ Bess Flowers │ 672 │ 5.540605 │ 20 │ 301 │ 2024-11-11 12:01:35 │
│ 283127 │ Tom London │ 549 │ 2.8057034 │ 18 │ 208 │ 2024-11-11 12:01:35 │
│ 356804 │ Bud Osborne │ 544 │ 1.9575342 │ 16 │ 157 │ 2024-11-11 12:01:35 │
│ 41669 │ Adoor Bhasi │ 544 │ 0 │ 4 │ 121 │ 2024-11-11 12:01:35 │
└────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.007 sec.
En menos de 60 segundos, nuestra tabla de destino se actualiza para reflejar la prolífica carrera interpretativa de Clicky:
INSERT INTO imdb.actors VALUES (845466, 'Clicky', 'McClickHouse', 'M');
INSERT INTO imdb.roles SELECT
845466 AS actor_id,
id AS movie_id,
'Himself' AS role,
now() AS created_at
FROM imdb.movies
LIMIT 10000, 910;
SELECT *
FROM imdb.actor_summary
ORDER BY num_movies DESC
LIMIT 5;
┌─────id─┬─name────────────────┬─num_movies─┬──avg_rank─┬─unique_genres─┬─uniq_directors─┬──────────updated_at─┐
│ 845466 │ Clicky McClickHouse │ 910 │ 1.4687939 │ 21 │ 662 │ 2024-11-11 12:53:51 │
│ 45332 │ Mel Blanc │ 909 │ 5.7884793 │ 19 │ 148 │ 2024-11-11 12:01:35 │
│ 621468 │ Bess Flowers │ 672 │ 5.540605 │ 20 │ 301 │ 2024-11-11 12:01:35 │
│ 283127 │ Tom London │ 549 │ 2.8057034 │ 18 │ 208 │ 2024-11-11 12:01:35 │
│ 41669 │ Adoor Bhasi │ 544 │ 0 │ 4 │ 121 │ 2024-11-11 12:01:35 │
└────────┴─────────────────────┴────────────┴───────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────────────┘
5 filas en el conjunto. Elapsed: 0.006 sec.