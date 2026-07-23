Guía paso a paso para configurar Amazon RDS MySQL como fuente para ClickPipes

Guía de configuración de la fuente de RDS MySQL

Esta guía paso a paso le muestra cómo configurar Amazon RDS MySQL para replicar datos en ClickHouse Cloud mediante ClickPipe para MySQL . Para consultas frecuentes sobre MySQL CDC, consulte la página de preguntas frecuentes de MySQL

​ Habilitar la retención del binlog

aumentar el intervalo de retención del binlog. El binlog es un conjunto de archivos de log que contienen información sobre las modificaciones de datos realizadas en una instancia de servidor MySQL, y los archivos de binlog son necesarios para la replicación. Para configurar la retención del binlog en RDS MySQL, debe habilitar el logging binario

1 Habilitar el logging binario mediante copias de seguridad automatizadas La función de copias de seguridad automatizadas determina si el logging binario está activado o desactivado para MySQL. Las copias de seguridad automatizadas pueden configurarse para su instancia en la RDS Console yendo a Modify > Additional configuration > Backup y seleccionando la casilla Enable automated backups (si aún no está seleccionada). Recomendamos establecer el Backup retention period en un valor razonablemente alto, según el caso de uso de la replicación. 2 Aumentar el intervalo de retención del binlog Si ClickPipes intenta reanudar la replicación y los archivos de binlog necesarios se han eliminado debido al valor de retención del binlog configurado, el ClickPipe entrará en un estado de error y será necesaria una resincronización. 72 horas para garantizar la disponibilidad de los archivos de binlog para la replicación en escenarios de fallo. Para establecer un intervalo de retención del binlog ( De forma predeterminada, Amazon RDS purga el binlog lo antes posible (es decir, purgado diferido). Recomendamos aumentar el intervalo de retención del binlog a al menospara garantizar la disponibilidad de los archivos de binlog para la replicación en escenarios de fallo. Para establecer un intervalo de retención del binlog ( binlog retention hours ), use el procedimiento mysql.rds_set_configuration mysql=> call mysql.rds_set_configuration('binlog retention hours', 72); Si esta configuración no está definida o se establece con un intervalo demasiado bajo, puede provocar huecos en los logs binarios y comprometer la capacidad de ClickPipes para reanudar la replicación.

​ Configurar los ajustes de binlog

Puedes encontrar el grupo de parámetros haciendo clic en tu instancia de MySQL en la RDS Console y, a continuación, navegando a la pestaña Configuration.

Si tienes un cluster de MySQL, los parámetros indicados a continuación pueden encontrarse en el grupo de parámetros del DB cluster en lugar del grupo de la DB instance.

Haz clic en el enlace del grupo de parámetros, que te llevará a su página específica. Deberías ver un botón Edit en la esquina superior derecha.

Los siguientes parámetros deben configurarse de la siguiente manera:

binlog_format en ROW .

binlog_row_metadata en FULL

binlog_row_image en FULL

Luego, haz clic en Save Changes en la esquina superior derecha. Puede que necesites reiniciar la instancia para que los cambios surtan efecto; una forma de comprobarlo es si ves Pending reboot junto al enlace del grupo de parámetros en la pestaña Configuration de la instancia de RDS.

​ Habilitar el modo GTID

El ClickPipe para MySQL también admite la replicación sin el modo GTID. Sin embargo, se recomienda habilitar el modo GTID para obtener un mejor rendimiento y facilitar la resolución de problemas.

Recomendamos habilitar el modo GTID para que el ClickPipe para MySQL pueda usar replicación basada en GTID. Los Global Transaction Identifiers (GTIDs) son identificadores únicos asignados a cada transacción confirmada en MySQL. Simplifican la replicación del binlog y facilitan la resolución de problemas.habilitar el modo GTID para que el ClickPipe para MySQL pueda usar replicación basada en GTID.

La replicación basada en GTID es compatible con Amazon RDS para MySQL versiones 5.7, 8.0 y 8.4. Para habilitar el modo GTID en tu instancia de Aurora MySQL, sigue estos pasos:

En la RDS Console, haz clic en tu instancia de MySQL. Haz clic en la pestaña Configuration. Haz clic en el enlace del grupo de parámetros. Haz clic en el botón Edit en la esquina superior derecha. Establece enforce_gtid_consistency en ON . Establece gtid-mode en ON . Haz clic en Save Changes en la esquina superior derecha. Reinicia tu instancia para que los cambios surtan efecto.

El ClickPipe para MySQL también admite la replicación sin el modo GTID. Sin embargo, se recomienda habilitar el modo GTID para obtener un mejor rendimiento y facilitar la resolución de problemas.

​ Configurar un usuario de base de datos

Conéctese a su instancia de MySQL de RDS como usuario administrador y ejecute los siguientes comandos:

Cree un usuario específico para ClickPipes: CREATE USER ' clickpipes_user '@ 'host' IDENTIFIED BY 'some-password' ; Otorgue permisos sobre el esquema. El siguiente ejemplo muestra los permisos para la base de datos mysql . Repita estos comandos para cada base de datos y host que desee replicar: GRANT SELECT ON `mysql` . * TO 'clickpipes_user' @ 'host' ; Otorgue permisos de replicación al usuario: GRANT REPLICATION CLIENT ON * . * TO 'clickpipes_user' @ '%' ; GRANT REPLICATION SLAVE ON * . * TO 'clickpipes_user' @ '%' ;

​ Uso de la autenticación con IAM (opcional)

En lugar de una contraseña, puede autenticar al usuario de ClickPipes mediante el control de acceso basado en roles de AWS IAM. Cree el usuario de la siguiente manera y, a continuación, concédale los mismos privilegios de esquema y replicación que se muestran arriba:

CREATE USER ' clickpipes_iam_user ' IDENTIFIED WITH AWSAuthenticationPlugin AS 'RDS' ;

Consulta autenticación de base de datos con AWS IAM (RDS/Aurora) para ver todos los pasos necesarios para configurar el rol de IAM y la política que ClickPipes necesita para autenticarse de esta manera.

​ Configurar el acceso a la red

​ Control de acceso basado en IP

reglas de entrada del grupo de seguridad de RDS. Para restringir el tráfico hacia su instancia de Aurora MySQL, agregue las IP NAT estáticas documentadas a lasdel grupo de seguridad de RDS.

​ Acceso privado a través de AWS PrivateLink

Para conectarse a su instancia de RDS a través de una red privada, puede usar AWS PrivateLink. Siga la guía de configuración de AWS PrivateLink para ClickPipes para establecer la conexión.