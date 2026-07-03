El registro binario es un conjunto de archivos de registro que contienen información sobre las modificaciones de datos realizadas en una instancia del servidor MySQL, y estos archivos son necesarios para la replicación.
Habilitar la retención del registro binario
La funcionalidad PITR determina si el registro binario está activado o desactivado para MySQL en Google Cloud. Puede configurarse en la consola de Cloud editando la instancia de Cloud SQL y desplazándose hasta la siguiente sección. Se recomienda establecer un valor suficientemente alto según el caso de uso de la replicación. Si aún no está configurado, asegúrese de establecer estos valores en la sección de flags de la base de datos editando la instancia de Cloud SQL:
Habilitar el registro binario mediante PITR
binlog_expire_logs_secondscon un valor >=
86400(1 día).
binlog_row_metadataen
FULL
binlog_row_imageen
FULL
Edit en la esquina superior derecha de la página de resumen de la instancia.
Luego, desplácese hasta la sección
Flags y agregue las flags anteriores.
Conéctese a su instancia de Cloud SQL para MySQL como usuario root y ejecute los siguientes comandos:
Configurar un usuario de base de datos
-
Cree un usuario específico para ClickPipes:
CREATE USER 'clickpipes_user'@'host' IDENTIFIED BY 'some-password';
-
Otorgue permisos sobre el esquema. En el siguiente ejemplo se muestran los permisos para la base de datos
clickpipes. Repita estos comandos para cada base de datos y host que desee replicar:
GRANT SELECT ON `clickpipes`.* TO 'clickpipes_user'@'host';
-
Otorgue permisos de replicación al usuario:
GRANT REPLICATION CLIENT ON *.* TO 'clickpipes_user'@'%'; GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'clickpipes_user'@'%';
Si desea restringir el tráfico a su instancia de Cloud SQL, agregue las IP estáticas de NAT documentadas a la lista de IP permitidas de su instancia de MySQL de Cloud SQL. Puede hacerlo editando la instancia o yendo a la pestaña
Configurar el acceso de red
Connections de la barra lateral de la consola de Cloud.
Para conectarte a tu instancia de Cloud SQL, debes descargar el certificado raíz de la CA.
Descargar y usar el certificado raíz de la CA
- Ve a tu instancia de Cloud SQL en la consola de Cloud.
- Haz clic en
Connectionsen la barra lateral.
- Haz clic en la pestaña
Security.
- En la sección
Manage server CA certificates, haz clic en el botón
DOWNLOAD CERTIFICATESque aparece en la parte inferior.
- En la UI de ClickPipes, carga el certificado descargado al crear un nuevo ClickPipe para MySQL.