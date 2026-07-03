Guía paso a paso para configurar Cloud SQL for MySQL como fuente para ClickPipes

Guía de configuración de la fuente de Cloud SQL for MySQL

Esta es una guía paso a paso sobre cómo configurar su instancia de Cloud SQL for MySQL para replicar sus datos mediante la ClickPipe para MySQL.

​ Habilitar la retención del registro binario

El registro binario es un conjunto de archivos de registro que contienen información sobre las modificaciones de datos realizadas en una instancia del servidor MySQL, y estos archivos son necesarios para la replicación.

​ Habilitar el registro binario mediante PITR

La funcionalidad PITR determina si el registro binario está activado o desactivado para MySQL en Google Cloud. Puede configurarse en la consola de Cloud editando la instancia de Cloud SQL y desplazándose hasta la siguiente sección.

Se recomienda establecer un valor suficientemente alto según el caso de uso de la replicación.

Si aún no está configurado, asegúrese de establecer estos valores en la sección de flags de la base de datos editando la instancia de Cloud SQL:

binlog_expire_logs_seconds con un valor >= 86400 (1 día). binlog_row_metadata en FULL binlog_row_image en FULL

Para ello, haga clic en el botón Edit en la esquina superior derecha de la página de resumen de la instancia.

Luego, desplácese hasta la sección Flags y agregue las flags anteriores.

​ Configurar un usuario de base de datos

Conéctese a su instancia de Cloud SQL para MySQL como usuario root y ejecute los siguientes comandos:

Cree un usuario específico para ClickPipes: CREATE USER ' clickpipes_user '@ 'host' IDENTIFIED BY 'some-password' ; Otorgue permisos sobre el esquema. En el siguiente ejemplo se muestran los permisos para la base de datos clickpipes . Repita estos comandos para cada base de datos y host que desee replicar: GRANT SELECT ON `clickpipes` . * TO 'clickpipes_user' @ 'host' ; Otorgue permisos de replicación al usuario: GRANT REPLICATION CLIENT ON * . * TO 'clickpipes_user' @ '%' ; GRANT REPLICATION SLAVE ON * . * TO 'clickpipes_user' @ '%' ;

​ Configurar el acceso de red

Connections de la barra lateral de la consola de Cloud. Si desea restringir el tráfico a su instancia de Cloud SQL, agregue las IP estáticas de NAT documentadas a la lista de IP permitidas de su instancia de MySQL de Cloud SQL. Puede hacerlo editando la instancia o yendo a la pestañade la barra lateral de la consola de Cloud.

​ Descargar y usar el certificado raíz de la CA

Para conectarte a tu instancia de Cloud SQL, debes descargar el certificado raíz de la CA.

Ve a tu instancia de Cloud SQL en la consola de Cloud. Haz clic en Connections en la barra lateral. Haz clic en la pestaña Security . En la sección Manage server CA certificates , haz clic en el botón DOWNLOAD CERTIFICATES que aparece en la parte inferior.