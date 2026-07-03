Configura cualquier instancia de MariaDB como origen para ClickPipes

Guía de configuración del origen genérico de MariaDB

Si usas uno de los proveedores compatibles (en la barra lateral), consulta la guía específica de ese proveedor.

​ Habilitar la retención del log binario

Los logs binarios contienen información sobre las modificaciones de datos realizadas en una instancia de MariaDB y son necesarios para la replicación.

Para habilitar el log binario en su instancia de MariaDB, asegúrese de que los siguientes ajustes estén configurados:

server_id = 1 -- o mayor; cualquier valor excepto 0 log_bin = ON binlog_format = ROW binlog_row_image = FULL binlog_row_metadata = FULL -- introducido en 10.5.0 expire_logs_days = 1 -- o mayor; 0 significaría que los logs se conservan indefinidamente

Para comprobar estos ajustes, ejecute los siguientes comandos SQL:

SHOW VARIABLES LIKE 'server_id' ; SHOW VARIABLES LIKE 'log_bin' ; SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_format' ; SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_row_image' ; SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_row_metadata' ; SHOW VARIABLES LIKE 'expire_logs_days' ;

Si los valores no coinciden, puedes establecerlos en el archivo de configuración (normalmente en /etc/my.cnf o /etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf ):

[mysqld] server_id = 1 log_bin = ON binlog_format = ROW binlog_row_image = FULL binlog_row_metadata = FULL ; solo en 10.5.0 y posteriores expire_logs_days = 1

Si la base de datos de origen es una réplica, asegúrate de activar también log_slave_updates .

Debes REINICIAR la instancia de MariaDB para que los cambios tengan efecto.

La exclusión de columnas no es compatible con MariaDB <= 10.4 porque la configuración binlog_row_metadata todavía no se había introducido.

​ Configurar un usuario de base de datos

Conéctese a su instancia de MariaDB como usuario root y ejecute los siguientes comandos:

Cree un usuario específico para ClickPipes: CREATE USER ' clickpipes_user '@ '%' IDENTIFIED BY 'some_secure_password' ; Otorgue permisos sobre el esquema. En el siguiente ejemplo se muestran los permisos para la base de datos clickpipes . Repita estos comandos para cada base de datos y host que desee replicar: GRANT SELECT ON `clickpipes` . * TO 'clickpipes_user' @ '%' ; Otorgue permisos de replicación al usuario: GRANT REPLICATION CLIENT ON * . * TO 'clickpipes_user' @ '%' ; GRANT REPLICATION SLAVE ON * . * TO 'clickpipes_user' @ '%' ;

Asegúrese de reemplazar clickpipes_user y some_secure_password por el nombre de usuario y la contraseña que desee.

​ Configuración de SSL/TLS (recomendada)

Los certificados SSL garantizan conexiones seguras con tu base de datos MariaDB. La configuración depende del tipo de certificado:

Autoridad de certificación de confianza (DigiCert, Let’s Encrypt, etc.) - no se requiere ninguna configuración adicional.

Autoridad de certificación interna - Obtén el archivo del certificado raíz de la CA de tu equipo de TI. En la UI de ClickPipes, súbelo al crear un nuevo MariaDB ClickPipe.

MariaDB autoalojado - Copia el certificado de la CA desde tu servidor MariaDB (busca la ruta mediante la configuración ssl_ca en tu my.cnf ). En la UI de ClickPipes, súbelo al crear un nuevo MariaDB ClickPipe. Usa la dirección IP del servidor como host.

MariaDB autoalojado a partir de la versión 11.4 - Si tu servidor tiene ssl_ca configurado, sigue la opción anterior. De lo contrario, consulta con tu equipo de TI para aprovisionar un certificado adecuado. Como último recurso, usa el interruptor “Omitir verificación del certificado” en la UI de ClickPipes (no se recomienda por motivos de seguridad).

Para obtener más información sobre las opciones de SSL/TLS, consulta nuestras FAQ