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Si usas uno de los proveedores compatibles (en la barra lateral), consulta la guía específica de ese proveedor.

Habilitar la retención del log binario

Los logs binarios contienen información sobre las modificaciones de datos realizadas en una instancia de MariaDB y son necesarios para la replicación. Para habilitar el log binario en su instancia de MariaDB, asegúrese de que los siguientes ajustes estén configurados:
Para comprobar estos ajustes, ejecute los siguientes comandos SQL:
Si los valores no coinciden, puedes establecerlos en el archivo de configuración (normalmente en /etc/my.cnf o /etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf):
Si la base de datos de origen es una réplica, asegúrate de activar también log_slave_updates. Debes REINICIAR la instancia de MariaDB para que los cambios tengan efecto.
La exclusión de columnas no es compatible con MariaDB <= 10.4 porque la configuración binlog_row_metadata todavía no se había introducido.

Configurar un usuario de base de datos

Conéctese a su instancia de MariaDB como usuario root y ejecute los siguientes comandos:
  1. Cree un usuario específico para ClickPipes:
  2. Otorgue permisos sobre el esquema. En el siguiente ejemplo se muestran los permisos para la base de datos clickpipes. Repita estos comandos para cada base de datos y host que desee replicar:
  3. Otorgue permisos de replicación al usuario:
Asegúrese de reemplazar clickpipes_user y some_secure_password por el nombre de usuario y la contraseña que desee.

Configuración de SSL/TLS (recomendada)

Los certificados SSL garantizan conexiones seguras con tu base de datos MariaDB. La configuración depende del tipo de certificado: Autoridad de certificación de confianza (DigiCert, Let’s Encrypt, etc.) - no se requiere ninguna configuración adicional. Autoridad de certificación interna - Obtén el archivo del certificado raíz de la CA de tu equipo de TI. En la UI de ClickPipes, súbelo al crear un nuevo MariaDB ClickPipe. MariaDB autoalojado - Copia el certificado de la CA desde tu servidor MariaDB (busca la ruta mediante la configuración ssl_ca en tu my.cnf). En la UI de ClickPipes, súbelo al crear un nuevo MariaDB ClickPipe. Usa la dirección IP del servidor como host. MariaDB autoalojado a partir de la versión 11.4 - Si tu servidor tiene ssl_ca configurado, sigue la opción anterior. De lo contrario, consulta con tu equipo de TI para aprovisionar un certificado adecuado. Como último recurso, usa el interruptor “Omitir verificación del certificado” en la UI de ClickPipes (no se recomienda por motivos de seguridad). Para obtener más información sobre las opciones de SSL/TLS, consulta nuestras FAQ.

¿Qué sigue?

Ahora puedes crear tu ClickPipe y empezar a ingerir datos desde tu instancia de MariaDB en ClickHouse Cloud. Asegúrate de anotar los datos de conexión que usaste al configurar tu instancia de MariaDB, ya que los necesitarás durante el proceso de creación del ClickPipe.
Última modificación el 3 de julio de 2026