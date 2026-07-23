|Tipo de MySQL
|Tipo de ClickHouse
|Notas
|Enum
|LowCardinality(String)
|Set
|String
|Decimal
|Decimal(76,38)
|Los valores que superen los 38 dígitos enteros se ingestan como cero.
|Bit
|UInt64
|TinyInt
|Int8
|Admite unsigned.
|SmallInt
|Int16
|Admite unsigned.
|MediumInt, Int
|Int32
|Admite unsigned.
|BigInt
|Int64
|Admite unsigned.
|Serial
|UInt64
|Year
|Int16
|TinyInt(1)
|Bool
|Float
|Float32
|La precisión en ClickHouse puede diferir de la de MySQL durante la carga inicial debido al protocolo de texto.
Float(p) se asigna a
Float32 para
p <= 24 y a
Float64 para
p >= 25.
|Double
|Float64
|La precisión en ClickHouse puede diferir de la de MySQL durante la carga inicial debido al protocolo de texto.
|TinyText, Text, MediumText, LongText
|String
|TinyBlob, Blob, MediumBlob, LongBlob
|String
|Char, Varchar
|String
|Long, Long Varchar
|String
|Binary, VarBinary
|String
|Long VarBinary
|String
|JSON
|String
|Solo MySQL; en MariaDB,
json es solo un alias de
text con una restricción.
|Geometry & Geometry Types
|String
|WKT (Well-Known Text). WKT puede sufrir una ligera pérdida de precisión.
|UUID
|UUID
|Solo MariaDB. Las columnas añadidas durante CDC se agregan como
String que contiene los 16 bytes sin procesar.
|INET4, INET6
|String
|Solo MariaDB.
|Vector
|Array(Float32)
|Solo MySQL; MariaDB añadirá compatibilidad próximamente.
|Char Byte, Raw
|String
|Alias del modo MariaDB/Oracle para tipos binarios.
|Clob, Varchar2, XMLType
|String
|Alias del modo MariaDB/Oracle para tipos de texto.
|Number
|Decimal
|Alias del modo MariaDB/Oracle para
Decimal.
|Date
|Date32
|El día/mes 00 se asigna a 01.
|Time
|DateTime64(6)
|Desplazamiento temporal desde la época Unix.
|Datetime, Timestamp
|DateTime64(6)
|El día/mes 00 se asigna a 01.
Tipos de datos compatibles
Página que describe el mapeo de tipos de datos de MySQL ClickPipe de MySQL a ClickHouse
A continuación se muestra el mapeo de tipos de datos compatibles para MySQL ClickPipe:
Última modificación el 23 de julio de 2026
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