Guía paso a paso sobre cómo configurar Amazon RDS MariaDB como fuente para ClickPipes

Esta es una guía paso a paso para configurar su instancia de RDS MariaDB a fin de replicar sus datos mediante ClickPipe para MySQL.

También recomendamos consultar las preguntas frecuentes de MySQL aquí . La página de preguntas frecuentes se actualiza activamente.

​ Habilitar la retención del binlog

El binlog es un conjunto de archivos de log que contienen información sobre las modificaciones de datos realizadas en una instancia del servidor MySQL. Los archivos de binlog son necesarios para la replicación. Deben seguirse ambos pasos que se indican a continuación:

1 Habilitar el binary logging mediante copias de seguridad automatizadas La función de copias de seguridad automatizadas determina si el binary logging está activado o desactivado para MySQL. Se puede configurar en la consola de AWS: Es recomendable establecer la retención de copias de seguridad en un valor razonablemente largo en función del caso de uso de la replicación. 2 Horas de retención del binlog Amazon RDS para MariaDB utiliza un método distinto para configurar la duración de retención del binlog, es decir, el tiempo durante el que se conserva un archivo de binlog que contiene cambios. Si algunos cambios no se leen antes de que se elimine el archivo de binlog, la replicación no podrá continuar. El valor predeterminado de las horas de retención del binlog es NULL, lo que significa que los logs binarios no se conservan. Para especificar la cantidad de horas durante las que se conservarán los logs binarios en una instancia de base de datos, use la función mysql.rds_set_configuration con un período de retención del binlog lo bastante largo como para que se produzca la replicación. 24 hours es el mínimo recomendado. mysql=> call mysql.rds_set_configuration('binlog retention hours', 24);

​ Configurar los ajustes de binlog en el grupo de parámetros

Puede encontrar el grupo de parámetros haciendo clic en su instancia de MariaDB en la RDS Console y, a continuación, navegando a la pestaña Configurations .

Al hacer clic en el enlace del grupo de parámetros, accederá a la página del grupo de parámetros. Verá un botón Edit en la esquina superior derecha:

Los ajustes binlog_format , binlog_row_metadata y binlog_row_image deben establecerse de la siguiente manera:

binlog_format en ROW .

binlog_row_metadata en FULL

binlog_row_image en FULL

A continuación, haga clic en Save Changes en la esquina superior derecha. Es posible que deba reiniciar su instancia para que los cambios surtan efecto. Si ve Pending reboot junto al enlace del grupo de parámetros en la pestaña Configurations de la instancia de RDS, es un buen indicio de que debe reiniciar la instancia.

Si tiene un clúster de MariaDB, los parámetros anteriores se encontrarán en un grupo de parámetros de DB Cluster y no en el grupo de la instancia de DB.

​ Habilitación del modo GTID

Los identificadores globales de transacción (GTID) son identificadores únicos asignados a cada transacción confirmada en MySQL/MariaDB. Simplifican la replicación del binlog y facilitan la resolución de problemas. MariaDB habilita el modo GTID de forma predeterminada, por lo que no es necesario que el usuario realice ninguna acción para usarlo.

​ Configurar un usuario de base de datos

Conéctese a su instancia de RDS MariaDB como administrador y ejecute los siguientes comandos:

Cree un usuario específico para ClickPipes: CREATE USER ' clickpipes_user '@ 'host' IDENTIFIED BY 'some-password' ; Conceda permisos sobre el esquema. El siguiente ejemplo muestra permisos para la base de datos mysql . Repita estos comandos para cada base de datos y host que desee replicar: GRANT SELECT ON `mysql` . * TO 'clickpipes_user' @ 'host' ; Conceda permisos de replicación al usuario: GRANT REPLICATION CLIENT ON * . * TO 'clickpipes_user' @ '%' ; GRANT REPLICATION SLAVE ON * . * TO 'clickpipes_user' @ '%' ;

​ Configurar el acceso de red

​ Control de acceso basado en IP

reglas de entrada de su grupo de seguridad de RDS. Si desea restringir el tráfico hacia su instancia de RDS, añada las IP estáticas de NAT documentadas a lasde su grupo de seguridad de RDS.

​ Acceso privado mediante AWS PrivateLink