Configura Azure Flexible Server for MySQL como fuente de ClickPipes

Guía de configuración de la fuente Azure Flexible Server for MySQL

ingestión puntual. Para consultar preguntas frecuentes sobre MySQL CDC, vea la Esta guía paso a paso le muestra cómo configurar Azure Flexible Server for MySQL para replicar datos en ClickHouse Cloud mediante MySQL ClickPipe . Para este servicio, solo se admite la. Para consultar preguntas frecuentes sobre MySQL CDC, vea la página de preguntas frecuentes de MySQL

​ Configurar un usuario de la base de datos

Conéctese a su instancia de Azure Flexible Server for MySQL como usuario administrador y ejecute los siguientes comandos:

Cree un usuario específico para ClickPipes: CREATE USER ' clickpipes_user '@ '%' IDENTIFIED BY 'some-password' ; Conceda permisos sobre el esquema. El siguiente ejemplo muestra los permisos para la base de datos mysql . Repita estos comandos para cada base de datos y host que desee replicar: GRANT SELECT ON `mysql` . * TO 'clickpipes_user' @ '%' ; Aplique los cambios en los permisos: FLUSH PRIVILEGES;

​ Configurar el acceso a la red

ClickPipes no admite conexiones de Azure Private Link. Si no permites el acceso público a tu instancia de Azure Flexible Server for MySQL, puedes usar un túnel SSH para conectarte de forma segura. Azure Private Link será compatible en el futuro.

A continuación, debes permitir las conexiones desde ClickPipes a tu instancia de Azure Flexible Server for MySQL.

Permitir las IP de ClickPipes

Usar un túnel SSH En Azure Portal, ve a All resources. Selecciona tu instancia de Azure Flexible Server for MySQL para abrir la página Overview. En Settings, selecciona Networking. Asegúrate de que Public access esté habilitado. Firewall rules, introduce la En la sección, introduce la lista de direcciones IP estáticas de ClickPipes correspondiente a la región en la que está desplegado tu servicio. Haz clic en Save para guardar los cambios en la configuración de seguridad de red. Si no permites el acceso público a tu instancia de Azure Flexible Server for MySQL, primero debes configurar un host bastión SSH para tunelizar la conexión de forma segura. Para configurar un host bastión SSH en Azure: Crea e inicia una máquina virtual (VM) de Azure siguiendo la documentación oficial Asegúrate de que la VM esté en la misma Virtual Network (VNet) que tu instancia de Azure Flexible Server for MySQL, o en una VNet emparejada con conectividad.

Asegúrate de que la VM tenga una dirección IP pública estática. Usarás esta dirección IP al conectar ClickPipes con tu host bastión SSH. Actualiza las reglas del Network Security Group (NSG) del host bastión SSH para permitir el tráfico desde la lista de direcciones IP estáticas de ClickPipes correspondiente a la región en la que está desplegado tu servicio. Actualiza las reglas del firewall de tu instancia de Azure Flexible Server for MySQL para permitir el tráfico desde la dirección IP privada del host bastión SSH.