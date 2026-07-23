Conéctese a su instancia de Azure Flexible Server for MySQL como usuario administrador y ejecute los siguientes comandos:
Configurar un usuario de la base de datos
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Cree un usuario específico para ClickPipes:
CREATE USER 'clickpipes_user'@'%' IDENTIFIED BY 'some-password';
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Conceda permisos sobre el esquema. El siguiente ejemplo muestra los permisos para la base de datos
mysql. Repita estos comandos para cada base de datos y host que desee replicar:
GRANT SELECT ON `mysql`.* TO 'clickpipes_user'@'%';
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Aplique los cambios en los permisos:
FLUSH PRIVILEGES;
Configurar el acceso a la red
A continuación, debes permitir las conexiones desde ClickPipes a tu instancia de Azure Flexible Server for MySQL.
ClickPipes no admite conexiones de Azure Private Link. Si no permites el acceso público a tu instancia de Azure Flexible Server for MySQL, puedes usar un túnel SSH para conectarte de forma segura. Azure Private Link será compatible en el futuro.
- Permitir las IP de ClickPipes
- Usar un túnel SSH
- En Azure Portal, ve a All resources. Selecciona tu instancia de Azure Flexible Server for MySQL para abrir la página Overview.
- En Settings, selecciona Networking. Asegúrate de que Public access esté habilitado.
- En la sección Firewall rules, introduce la lista de direcciones IP estáticas de ClickPipes correspondiente a la región en la que está desplegado tu servicio.
- Haz clic en Save para guardar los cambios en la configuración de seguridad de red.
Ahora puedes crear tu ClickPipe y comenzar a ingestar datos desde tu instancia de Azure Flexible Server for MySQL en ClickHouse Cloud. Asegúrate de anotar los datos de conexión que usaste al configurar tu instancia, ya que los necesitarás durante el proceso de creación de ClickPipe.