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Esta guía paso a paso le muestra cómo configurar Azure Flexible Server for MySQL para replicar datos en ClickHouse Cloud mediante MySQL ClickPipe. Para este servicio, solo se admite la ingestión puntual. Para consultar preguntas frecuentes sobre MySQL CDC, vea la página de preguntas frecuentes de MySQL.
La ingestión continua mediante CDC no se admite en este servicio. Azure Flexible Server for MySQL no permite configurar la variable del sistema binlog_row_metadata en FULL, lo que es necesario para que MySQL CDC tenga todas sus funcionalidades en ClickPipes.Envíe una solicitud de mejora en el foro de comentarios de Azure, vote a favor de esta pregunta o póngase en contacto con el soporte de Azure para solicitar esta funcionalidad.

Configurar un usuario de la base de datos

Conéctese a su instancia de Azure Flexible Server for MySQL como usuario administrador y ejecute los siguientes comandos:
  1. Cree un usuario específico para ClickPipes:
  2. Conceda permisos sobre el esquema. El siguiente ejemplo muestra los permisos para la base de datos mysql. Repita estos comandos para cada base de datos y host que desee replicar:
  3. Aplique los cambios en los permisos:

Configurar el acceso a la red

ClickPipes no admite conexiones de Azure Private Link. Si no permites el acceso público a tu instancia de Azure Flexible Server for MySQL, puedes usar un túnel SSH para conectarte de forma segura. Azure Private Link será compatible en el futuro.
A continuación, debes permitir las conexiones desde ClickPipes a tu instancia de Azure Flexible Server for MySQL.
  1. En Azure Portal, ve a All resources. Selecciona tu instancia de Azure Flexible Server for MySQL para abrir la página Overview.
  2. En Settings, selecciona Networking. Asegúrate de que Public access esté habilitado.
  3. En la sección Firewall rules, introduce la lista de direcciones IP estáticas de ClickPipes correspondiente a la región en la que está desplegado tu servicio.
  4. Haz clic en Save para guardar los cambios en la configuración de seguridad de red.

¿Qué sigue?

Ahora puedes crear tu ClickPipe y comenzar a ingestar datos desde tu instancia de Azure Flexible Server for MySQL en ClickHouse Cloud. Asegúrate de anotar los datos de conexión que usaste al configurar tu instancia, ya que los necesitarás durante el proceso de creación de ClickPipe.
Última modificación el 23 de julio de 2026