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ClickPipes para MySQL puede detectar cambios de esquema en las tablas de origen y, en algunos casos, propagarlos automáticamente a las tablas de destino. A continuación se documenta cómo se maneja cada operación DDL:
Actualmente no se admite la adición de columnas durante la instantánea. La solución alternativa recomendada es realizar las instantáneas antes o después de los cambios de esquema planificados o, si el ClickPipe ya está fallando, añadir manualmente una columna del tipo adecuado a la tabla de destino.

Limitaciones de MySQL 5.x

Las versiones de MySQL anteriores a 8.0.1 no incluyen metadatos completos de las columnas en el binlog (binlog_row_metadata=FULL), por lo que ClickPipes realiza el seguimiento de las columnas por su posición ordinal. Esto significa lo siguiente:
  • Se admite agregar una columna al final (ALTER TABLE ADD COLUMN ...).
  • Cualquier DDL que desplace la posición de las columnas hará que el pipe genere un error, ya que las posiciones ordinales dejan de poder mapearse de forma fiable. Esto incluye:
    • ALTER TABLE DROP COLUMN ...
    • ALTER TABLE ADD COLUMN ... AFTER ... / FIRST
    • ALTER TABLE MODIFY COLUMN ... AFTER ... / FIRST
    • ALTER TABLE CHANGE COLUMN ... AFTER ... / FIRST
Si aparece este error, tendrás que volver a sincronizar el pipe.
Última modificación el 3 de julio de 2026