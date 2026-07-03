Configure cualquier instancia de MySQL como origen para ClickPipes

Si utiliza uno de los proveedores compatibles (en la barra lateral), consulte la guía específica de ese proveedor.

​ Habilitar la retención del binlog

Los binlogs contienen información sobre las modificaciones de datos realizadas en una instancia de servidor MySQL y son necesarios para la replicación.

​ MySQL 8.x y versiones posteriores

Para habilitar el binlog en su instancia de MySQL, asegúrese de que estén configuradas las siguientes opciones:

log_bin = ON -- valor predeterminado binlog_format = ROW -- valor predeterminado binlog_row_image = FULL -- valor predeterminado binlog_row_metadata = FULL binlog_expire_logs_seconds = 86400 -- 1 día o más; el valor predeterminado es 30 días

Para comprobar estos ajustes, ejecute los siguientes comandos SQL:

SHOW VARIABLES LIKE 'log_bin' ; SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_format' ; SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_row_image' ; SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_row_metadata' ; SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_expire_logs_seconds' ;

Si los valores no coinciden, puedes ejecutar los siguientes comandos SQL para establecerlos:

SET PERSIST log_bin = ON ; SET PERSIST binlog_format = ROW ; SET PERSIST binlog_row_image = FULL; SET PERSIST binlog_row_metadata = FULL; SET PERSIST binlog_expire_logs_seconds = 86400 ;

Si ha cambiado la configuración log_bin , DEBE REINICIAR la instancia de MySQL para que los cambios surtan efecto.

Para habilitar el registro binario en su instancia de MySQL 5.7, asegúrese de que estén configurados los siguientes ajustes:

server_id = 1 -- o mayor; cualquier valor excepto 0 log_bin = ON binlog_format = ROW -- valor predeterminado binlog_row_image = FULL -- valor predeterminado expire_logs_days = 1 -- o mayor; 0 significaría que los logs se conservan indefinidamente

Para comprobar estos ajustes, ejecute los siguientes comandos SQL:

SHOW VARIABLES LIKE 'server_id' ; SHOW VARIABLES LIKE 'log_bin' ; SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_format' ; SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_row_image' ; SHOW VARIABLES LIKE 'expire_logs_days' ;

Si los values no coinciden, puedes establecerlos en el archivo de configuración (normalmente en /etc/my.cnf o /etc/mysql/my.cnf ):

[mysqld] server_id = 1 log_bin = ON binlog_format = ROW binlog_row_image = FULL expire_logs_days = 1

DEBES REINICIAR la instancia de MySQL para que los cambios se apliquen.

La exclusión de columnas y los cambios de esquema no son compatibles con MySQL 5.7 ni con versiones anteriores. Estas funciones dependen de metadatos de tabla que no están disponibles en el binlog antes de MySQL 8.0.1

​ Configurar un usuario de base de datos

Conéctese a su instancia de MySQL como usuario root y ejecute los siguientes comandos:

Cree un usuario específico para ClickPipes: CREATE USER ' clickpipes_user '@ '%' IDENTIFIED BY 'some_secure_password' ; Otorgue permisos sobre el esquema. El siguiente ejemplo muestra los permisos para la base de datos clickpipes . Repita estos comandos para cada base de datos y host que desee replicar: GRANT SELECT ON `clickpipes` . * TO 'clickpipes_user' @ '%' ; Otorgue permisos de replicación al usuario: GRANT REPLICATION CLIENT ON * . * TO 'clickpipes_user' @ '%' ; GRANT REPLICATION SLAVE ON * . * TO 'clickpipes_user' @ '%' ;

Asegúrese de sustituir clickpipes_user y some_secure_password por el nombre de usuario y la contraseña que desee.

​ Configuración de SSL/TLS (recomendada)

Los certificados SSL garantizan conexiones seguras con tu base de datos MySQL. La configuración depende del tipo de certificado:

Autoridad de certificación de confianza (DigiCert, Let’s Encrypt, etc.) - no se requiere ninguna configuración adicional.

Autoridad de certificación interna - Obtén el archivo del certificado raíz de la CA de tu equipo de TI. En la UI de ClickPipes, súbelo al crear un nuevo ClickPipe para MySQL.

MySQL autohospedado - Copia el certificado de CA desde tu servidor MySQL (normalmente en /var/lib/mysql/ca.pem ) y súbelo en la UI al crear un nuevo ClickPipe para MySQL. Usa la dirección IP del servidor como host.

MySQL autohospedado sin acceso al servidor - Ponte en contacto con tu equipo de TI para obtener el certificado. Como último recurso, usa el selector “Skip Certificate Verification” en la UI de ClickPipes (no se recomienda por motivos de seguridad).

Para obtener más información sobre las opciones de SSL/TLS, consulta nuestras FAQ