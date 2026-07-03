Si utiliza uno de los proveedores compatibles (en la barra lateral), consulte la guía específica de ese proveedor.
Los binlogs contienen información sobre las modificaciones de datos realizadas en una instancia de servidor MySQL y son necesarios para la replicación.
Habilitar la retención del binlog
Para habilitar el binlog en su instancia de MySQL, asegúrese de que estén configuradas las siguientes opciones:
MySQL 8.x y versiones posteriores
Para comprobar estos ajustes, ejecute los siguientes comandos SQL:
log_bin = ON -- valor predeterminado
binlog_format = ROW -- valor predeterminado
binlog_row_image = FULL -- valor predeterminado
binlog_row_metadata = FULL
binlog_expire_logs_seconds = 86400 -- 1 día o más; el valor predeterminado es 30 días
Si los valores no coinciden, puedes ejecutar los siguientes comandos SQL para establecerlos:
SHOW VARIABLES LIKE 'log_bin';
SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_format';
SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_row_image';
SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_row_metadata';
SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_expire_logs_seconds';
Si ha cambiado la configuración
SET PERSIST log_bin = ON;
SET PERSIST binlog_format = ROW;
SET PERSIST binlog_row_image = FULL;
SET PERSIST binlog_row_metadata = FULL;
SET PERSIST binlog_expire_logs_seconds = 86400;
log_bin, DEBE REINICIAR la instancia de MySQL para que los cambios surtan efecto.
Después de cambiar la configuración, continúe con la configuración del usuario de base de datos.
Para habilitar el registro binario en su instancia de MySQL 5.7, asegúrese de que estén configurados los siguientes ajustes:
MySQL 5.7
Para comprobar estos ajustes, ejecute los siguientes comandos SQL:
server_id = 1 -- o mayor; cualquier valor excepto 0
log_bin = ON
binlog_format = ROW -- valor predeterminado
binlog_row_image = FULL -- valor predeterminado
expire_logs_days = 1 -- o mayor; 0 significaría que los logs se conservan indefinidamente
Si los values no coinciden, puedes establecerlos en el archivo de configuración (normalmente en
SHOW VARIABLES LIKE 'server_id';
SHOW VARIABLES LIKE 'log_bin';
SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_format';
SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_row_image';
SHOW VARIABLES LIKE 'expire_logs_days';
/etc/my.cnf o
/etc/mysql/my.cnf):
DEBES REINICIAR la instancia de MySQL para que los cambios se apliquen.
[mysqld]
server_id = 1
log_bin = ON
binlog_format = ROW
binlog_row_image = FULL
expire_logs_days = 1
La exclusión de columnas y los cambios de esquema no son compatibles con MySQL 5.7 ni con versiones anteriores. Estas funciones dependen de metadatos de tabla que no están disponibles en el binlog antes de MySQL 8.0.1.
Conéctese a su instancia de MySQL como usuario root y ejecute los siguientes comandos:
Configurar un usuario de base de datos
-
Cree un usuario específico para ClickPipes:
CREATE USER 'clickpipes_user'@'%' IDENTIFIED BY 'some_secure_password';
-
Otorgue permisos sobre el esquema. El siguiente ejemplo muestra los permisos para la base de datos
clickpipes. Repita estos comandos para cada base de datos y host que desee replicar:
GRANT SELECT ON `clickpipes`.* TO 'clickpipes_user'@'%';
-
Otorgue permisos de replicación al usuario:
GRANT REPLICATION CLIENT ON *.* TO 'clickpipes_user'@'%'; GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'clickpipes_user'@'%';
Asegúrese de sustituir
clickpipes_user y
some_secure_password por el nombre de usuario y la contraseña que desee.
Los certificados SSL garantizan conexiones seguras con tu base de datos MySQL. La configuración depende del tipo de certificado: Autoridad de certificación de confianza (DigiCert, Let’s Encrypt, etc.) - no se requiere ninguna configuración adicional. Autoridad de certificación interna - Obtén el archivo del certificado raíz de la CA de tu equipo de TI. En la UI de ClickPipes, súbelo al crear un nuevo ClickPipe para MySQL. MySQL autohospedado - Copia el certificado de CA desde tu servidor MySQL (normalmente en
Configuración de SSL/TLS (recomendada)
/var/lib/mysql/ca.pem) y súbelo en la UI al crear un nuevo ClickPipe para MySQL. Usa la dirección IP del servidor como host.
MySQL autohospedado sin acceso al servidor - Ponte en contacto con tu equipo de TI para obtener el certificado. Como último recurso, usa el selector “Skip Certificate Verification” en la UI de ClickPipes (no se recomienda por motivos de seguridad).
Para obtener más información sobre las opciones de SSL/TLS, consulta nuestras FAQ.
Ahora puede crear su ClickPipe y comenzar a ingestar datos desde su instancia de MySQL en ClickHouse Cloud. Asegúrese de anotar los detalles de conexión que usó al configurar su instancia de MySQL, ya que los necesitará durante el proceso de creación del ClickPipe.