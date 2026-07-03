Skip to main content
Si utiliza uno de los proveedores compatibles (en la barra lateral), consulte la guía específica de ese proveedor.

Habilitar la retención del binlog

Los binlogs contienen información sobre las modificaciones de datos realizadas en una instancia de servidor MySQL y son necesarios para la replicación.

MySQL 8.x y versiones posteriores

Para habilitar el binlog en su instancia de MySQL, asegúrese de que estén configuradas las siguientes opciones:
Para comprobar estos ajustes, ejecute los siguientes comandos SQL:
Si los valores no coinciden, puedes ejecutar los siguientes comandos SQL para establecerlos:
Si ha cambiado la configuración log_bin, DEBE REINICIAR la instancia de MySQL para que los cambios surtan efecto. Después de cambiar la configuración, continúe con la configuración del usuario de base de datos.

MySQL 5.7

Para habilitar el registro binario en su instancia de MySQL 5.7, asegúrese de que estén configurados los siguientes ajustes:
Para comprobar estos ajustes, ejecute los siguientes comandos SQL:
Si los values no coinciden, puedes establecerlos en el archivo de configuración (normalmente en /etc/my.cnf o /etc/mysql/my.cnf):
DEBES REINICIAR la instancia de MySQL para que los cambios se apliquen.
La exclusión de columnas y los cambios de esquema no son compatibles con MySQL 5.7 ni con versiones anteriores. Estas funciones dependen de metadatos de tabla que no están disponibles en el binlog antes de MySQL 8.0.1.

Configurar un usuario de base de datos

Conéctese a su instancia de MySQL como usuario root y ejecute los siguientes comandos:
  1. Cree un usuario específico para ClickPipes:
  2. Otorgue permisos sobre el esquema. El siguiente ejemplo muestra los permisos para la base de datos clickpipes. Repita estos comandos para cada base de datos y host que desee replicar:
  3. Otorgue permisos de replicación al usuario:
Asegúrese de sustituir clickpipes_user y some_secure_password por el nombre de usuario y la contraseña que desee.

Configuración de SSL/TLS (recomendada)

Los certificados SSL garantizan conexiones seguras con tu base de datos MySQL. La configuración depende del tipo de certificado: Autoridad de certificación de confianza (DigiCert, Let’s Encrypt, etc.) - no se requiere ninguna configuración adicional. Autoridad de certificación interna - Obtén el archivo del certificado raíz de la CA de tu equipo de TI. En la UI de ClickPipes, súbelo al crear un nuevo ClickPipe para MySQL. MySQL autohospedado - Copia el certificado de CA desde tu servidor MySQL (normalmente en /var/lib/mysql/ca.pem) y súbelo en la UI al crear un nuevo ClickPipe para MySQL. Usa la dirección IP del servidor como host. MySQL autohospedado sin acceso al servidor - Ponte en contacto con tu equipo de TI para obtener el certificado. Como último recurso, usa el selector “Skip Certificate Verification” en la UI de ClickPipes (no se recomienda por motivos de seguridad). Para obtener más información sobre las opciones de SSL/TLS, consulta nuestras FAQ.

¿Qué sigue?

Ahora puede crear su ClickPipe y comenzar a ingestar datos desde su instancia de MySQL en ClickHouse Cloud. Asegúrese de anotar los detalles de conexión que usó al configurar su instancia de MySQL, ya que los necesitará durante el proceso de creación del ClickPipe.
Última modificación el 3 de julio de 2026