​ ¿El ClickPipe para MySQL es compatible con MariaDB?

Sí, el ClickPipe para MySQL es compatible con MariaDB 10.0 y versiones posteriores. Su configuración es muy similar a la de MySQL y utiliza replicación GTID de forma predeterminada.

​ ¿Por qué falló mi pipe con una columna COMPRESSED no admitida de MariaDB?

Si tu pipe falla con un error similar a:

table <database>.<table> has MariaDB COMPRESSED column(s) [<columns>], which cannot be replicated via CDC; convert them to a non-compressed type or remove the table from the mirror

COLUMN_FORMAT COMPRESSED ). No podemos descomprimir estos valores a partir del binlog, por lo que la tabla afectada no se puede replicar mediante CDC. significa que la tabla tiene una o más columnas que usan la compresión de columnas de MariaDB (). No podemos descomprimir estos valores a partir del binlog, por lo que la tabla afectada no se puede replicar mediante CDC.

Para resolverlo:

Convierta las columnas comprimidas a un tipo no comprimido en el origen (o elimine una tabla del pipe): ALTER TABLE < table > MODIFY < column > < type > ; -- sin COLUMN_FORMAT COMPRESSED

en el origen (o elimine una tabla del pipe): vuelva a resincronizar la tabla o el pipe

​ ¿El ClickPipe para MySQL es compatible con PlanetScale, Vitess o TiDB?

No, no son compatibles con la API de binlog de MySQL.

​ ¿Cómo se gestiona la replicación?

Admitimos la replicación tanto con GTID como con FilePos . A diferencia de Postgres, no hay ningún slot para gestionar el offset. En su lugar, debe configurar su servidor MySQL con un período de retención del binlog suficiente. Si el offset que usamos en el binlog deja de ser válido (por ejemplo, si el mirror permanece en pausa demasiado tiempo o si se produce una conmutación por error de la base de datos mientras se usa la replicación FilePos ), tendrá que resincronizar el pipe. Asegúrese de optimizar las vistas materializadas que dependan de las tablas de destino, ya que las consultas ineficientes pueden ralentizar la ingestión y hacer que quede rezagada respecto al período de retención.

También es posible que una base de datos inactiva rote el archivo de registro sin permitir que ClickPipes avance a un offset más reciente. Puede que tenga que configurar una tabla de heartbeat con actualizaciones programadas periódicamente.

Al inicio de una carga inicial, registramos el offset del binlog desde el que debe comenzar. Este offset debe seguir siendo válido cuando termine la carga inicial para que CDC pueda avanzar. Si va a ingestar una gran cantidad de datos, asegúrese de configurar un período de retención del binlog adecuado. Mientras configura las tablas, puede acelerar la carga inicial configurando Use a custom partitioning key for initial load para las tablas grandes en la configuración avanzada, de modo que podamos cargar una sola tabla en paralelo.

​ ¿Por qué mi pipe falla con un error de binlog de max_allowed_packet?

Si tu pipe falla con un error similar a:

MySQL execute error: ERROR 1236 (HY000): log event entry exceeded max_allowed_packet; Increase max_allowed_packet on source

significa que un único evento del binlog (correspondiente a un cambio en una fila) es más grande que la configuración de max_allowed_packet de tu servidor MySQL. Como el servidor no puede enviar un evento que supere este límite, se interrumpe la lectura del flujo del binlog y CDC no puede avanzar.

Esto suele deberse a filas que contienen valores BLOB , TEXT o JSON grandes. Para resolverlo:

Aumenta max_allowed_packet en el origen. Súbelo por encima del tamaño de tu cambio de fila más grande; normalmente es seguro establecerlo en el máximo de 1G : SET GLOBAL max_allowed_packet = 1073741824 ; -- 1 GiB my.cnf o el grupo de parámetros de la BD) para que persista tras los reinicios.

Súbelo por encima del tamaño de tu cambio de fila más grande; normalmente es seguro establecerlo en el máximo de : o el grupo de parámetros de la BD) para que persista tras los reinicios. Si una sola fila supera 1G: resincroniza el pipe.

​ ¿Por qué recibo un error de validación del certificado TLS al conectarme a MySQL?

Al conectarte a MySQL, es posible que encuentres errores de certificado como x509: certificate is not valid for any names o x509: certificate signed by unknown authority . Esto sucede porque ClickPipes habilita el cifrado TLS de forma predeterminada.

Tienes varias opciones para resolver estos problemas:

Configura el campo TLS Host - Cuando el hostname de tu conexión no coincide con el del certificado (algo habitual con AWS PrivateLink a través de Endpoint Service). Configura “TLS Host (optional)” para que coincida con el nombre común (CN) o el Subject Alternative Name (SAN) del certificado. Carga tu CA raíz - Para servidores MySQL que usan autoridades de certificación internas o Google Cloud SQL con la configuración predeterminada de CA por instancia. Para obtener más información sobre cómo acceder a los certificados de Google Cloud SQL, consulta - Para servidores MySQL que usan autoridades de certificación internas o Google Cloud SQL con la configuración predeterminada de CA por instancia. Para obtener más información sobre cómo acceder a los certificados de Google Cloud SQL, consulta esta sección Configura el certificado del servidor - Actualiza el certificado SSL de tu servidor para que incluya todos los hostnames de conexión y use una autoridad de certificación de confianza. Omite la verificación del certificado - Para MySQL o MariaDB self-hosted, cuyas configuraciones predeterminadas aprovisionan un certificado autofirmado que no podemos validar ( - Para MySQL o MariaDB self-hosted, cuyas configuraciones predeterminadas aprovisionan un certificado autofirmado que no podemos validar ( MySQL MariaDB ). Confiar en este certificado cifra los datos en tránsito, pero conlleva el riesgo de suplantación del servidor. Recomendamos usar certificados correctamente firmados en entornos de producción, pero esta opción resulta útil para hacer pruebas en una instancia aislada o para conectarse a infraestructura heredada.

​ ¿Se admiten cambios de esquema?

​ ¿Se admite la replicación de eliminaciones en cascada de claves foráneas de MySQL ON DELETE CASCADE ?

Debido a cómo MySQL gestiona las eliminaciones en cascada , estas no se escriben en el binlog. Por lo tanto, ClickPipes (ni ninguna herramienta de CDC) no puede replicarlas. Esto puede dar lugar a datos inconsistentes. En su lugar, se recomienda usar triggers para implementar eliminaciones en cascada.

​ ¿Por qué no puedo replicar mi tabla si su nombre contiene un punto?

Actualmente, PeerDB tiene una limitación: no admite puntos en los identificadores de la tabla de origen, es decir, en el nombre del esquema o en el nombre de la tabla, para la replicación. Esto se debe a que PeerDB no puede distinguir qué parte corresponde al esquema y cuál a la tabla, ya que divide el identificador por el punto. Se está trabajando para permitir la introducción del esquema y la tabla por separado y así superar esta limitación.

​ ¿Puedo incluir columnas que inicialmente excluí de la replicación?