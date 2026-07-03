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Pregunta

¿Cómo puedo conectarme a ClickHouse mediante autenticación con clave SSH?
Aquí usamos ClickHouse Cloud como ejemplo, pero este ejemplo también debería funcionar en ClickHouse oss.

Respuesta

  1. Utiliza ssh-keygen para crear el par de claves. Ejemplo:
  1. Utilice la clave pública (ch_key.pub del ejemplo anterior) para crear el USER.
  1. Ejecute SHOW users para confirmar que el usuario se ha creado.
  2. Asigne default_role al usuario (opcional).
  1. Ahora, use la clave privada para autenticarse en el servicio.
Última modificación el 3 de julio de 2026