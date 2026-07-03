➜ new . / clickhouse client --host myhost.us-central1.gcp.clickhouse.cloud --secure --user abcuser --ssh-key-file '/Users/testuser/.ssh/ch_key' ClickHouse client version 23 . 12 . 1 . 863 (official build). Enter your private key passphrase (leave empty for no passphrase): Connecting to myhost . us - central1 . gcp . clickhouse . cloud : 9440 as user abcuser. Connected to ClickHouse server version 23 . 9 . 2 . clickhouse - cloud :) select currentUser(); SELECT currentUser() Query id: d4b6bb60 - ef45 - 47d3 - 8740 - db9f2941dcd2 ┌─currentUser()─┐ │ abcuser │ └───────────────┘ 1 row in set . Elapsed: 0 . 001 sec. clickhouse - cloud :)