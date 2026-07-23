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يُرقِّم الصف الحالي داخل قسمه بدءًا من 1. البنية
لمزيد من التفاصيل حول صياغة دوال النافذة، راجع: دوال النافذة - الصياغة. القيمة المُعادة
  • رقم للصف الحالي ضمن القسم الذي ينتمي إليه. UInt64.
مثال يستند المثال التالي إلى المثال الوارد في فيديو الشرح Ranking window functions in ClickHouse.
Query
Query
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آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦